Česko bude více přispívat do rozpočtu NATO

Česká republika by od roku 2021 měla přispívat do rozpočtu NATO nově o asi 43,9 milionu korun více než dosud. Zvýšení platby v pondělí projedná vláda. ČTK to sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Změna vychází z loňské dohody spojenců, podle které by se měl zvýšit příspěvek evropských členských států a snížit platby Spojených států. Severoatlantická aliance se na tom dohodla loni na summitu v Londýně.

Příspěvek České republiky do rozpočtu NATO se od roku 2021 zvýší ze stávajících 0,9788 procenta na 1,0558 procenta. Česko by tak mělo nově do Severoatlantické aliance posílat 22,39 milionu eur (asi 602,3 miliony korun), tedy o 1,63 milionu eur (asi 43,9 milionu korun) víc. Větší část z částky zaplatí ze svého rozpočtu ministerstvo obrany, asi pěti miliony korun na zvýšenou platbu přispěje ministerstvo zahraničí.

Ministr zdravotnictví slibuje pomoc českým lázním

Lázeňská sanatoria se potýkají s výpadkem příjmů, způsobeným nuceným zastavením činnosti kvůli epidemii koronaviru v březnu a dubnu. Některá významná omezení pro činnost lázní nicméně zůstávají v platnosti i na konci května. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v sobotu na slavnostním otevření sezóny v lázních Jáchymov slíbil, že se zasadí o navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, což by mělo lázním pomoci přežít krizovou situaci. Lázně rovněž netrpělivě čekají na otevření hranic, protože cizinci tradičně tvoří významnou část klientely českých léčeben.

Sousedské setkání na česko-německých hranicích

V Mýtině na Chebsku se sešli lidé z obou stran česko-německé hranice, aby demonstrovali chuť se setkávat i přes bariéry, které na donedávna volně prostupných hranicích vznikly kvůli opatřením proti koronaviru.

Podle iniciátorky setkání Veroniky Křížkové se sešlo asi 30 lidí, ale postupně přicházeli další. Z obou stran hranice lidé přinesli i občerstvení. "Ale protože si je nemůžeme předávat, tak jsme je položili na hranici a lidé z druhé strany si pak přišli a vzali si," popsala realitu dnešních opatření na hranicích ČTK. Zákaz volného pohybu přes hranici zasáhl podle Křížkové do života mnoha lidí. "Lidé se běžně navštěvovali, chodili si nakoupit, opravovat auta z jedné strany hranic na druhé. I já ještě jezdím na zimních pneumatikách, protože se přes hranici bez testu nedostanu," řekla.

V Mýtině se ukázal odlišný přístup k přeshraničnímu styku na obou stranách hranic. Zatímco z německé strany se na setkání přijela podívat jen policejní hlídka, z Čech přijelo několik policejních aut, a policistů a vojáků tak bylo téměř tolik jako účastníků setkání.

Nezaměstnanost absolventů středních škol výrazně stoupla

Dubnový počet čerstvých absolventů středních a vyšších odborných škol bez zaměstnání poprvé od roku 2010 meziročně stoupl. Na konci čtvrtého kalendářního měsíce letošního roku nemělo práci přibližně 10.400 absolventů, loni jich bylo 8800. Vyplývá to z údajů Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce Národního pedagogického institutu ČR (NPI). Za čerstvého absolventa institut považuje studenta, který školu dokončil v červnu předchozího roku.

Negativní vliv na zaměstnanost absolventů má podle NPI trvající epidemie nového koronaviru. Dá se proto očekávat, že vývoj pro absolventy z června letošního roku bude velice nepříznivý. "Situace se plně projeví až na konci září a v průběhu následujícího roku, kdy přijdou na trh práce noví absolventi," uvádí institut.

Do Česka vyrazil z Číny poslední vlak s rouškami

Krátce před polovinou června by měl do Česka dojet vlak s poslední dodávkou ochranných pomůcek, které v době nouzového stavu pro ochranu před šířením koronaviru nakoupilo ministerstvo vnitra v Číně. V sobotu vlak vyjel z čínského města Si-an. Několikadenní odklad odjezdu podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyplynul z hlubších celních kontrol, které Čína zavedla po problémech s certifikací zboží. Hamáček ČTK řekl, že po dvoutýdenní cestě vlaku skončí náklad osmi milionů respirátorů a 60 milionů roušek v policejním skladu v Opočínku na Pardubicku. Odtud hasiči pomoc distribuovali během března a dubna do krajů a nemocnic.

Od poloviny června se vlaků vrátí minibary a jídelní vozy

České dráhy plánují, že přibližně za dva týdny začnou ve vlacích opět nabízet občerstvení, zjistil server zdopravy.cz. „V rámci postupného rozvolňování omezení souvisejících s pandemií COVID-19 předpokládáme obnovení mezistátní dopravy a obnovení různých služeb (např. ČD Bike, ČD Směnárny, ČD Lounge) včetně nabídky občerstvení přibližně od poloviny června,“ řekla pro zdopravy.cz mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Výjimkou budou možná některé mezinárodní spoje do Polska a Maďarska.

Na Brněnské přehradě začala plavební sezóna

Zhruba 20 lidí natěšených na první projížďku lodí po Brněnské přehradě se dnes sešlo v bystrckém přístavišti v Brně před 08:30, kdy odplouvala první loď letošní sezony. Bylo slunečné počasí, takže většina se posadila na horní vyhlídkovou palubu lodi Vídeň. Kvůli opatřením v souvislosti s covidem-19 byl letošní start ochuzen o úvodní slavnost, a prvnímu odjezdu tak přihlíželo jen několik lidí včetně vedoucího lodní dopravy brněnského dopravního podniku Martina Eclera.

Standardně začíná lodní sezona v první polovině dubna, což letos nebylo kvůli koronavirové epidemii možné. Město, které je akcionářem dopravního podniku, proto chce sezonu prodloužit více než do poloviny října, pokud bude příznivé počasí.

V Krkonoších zase začaly jezdit cyklobusy

Turistická sezóna v Krkonoších se pomalu rozjíždí. Z Vrchlabí se dnes opět rozjely po Krkonoších cyklobusy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol. Umožní dostat se do míst, kde není jiná hromadná doprava. Celkem bude v Krkonoších fungovat síť šesti linek, řekla ČTK Mirka Chaloupská ze Svazku měst a obcí Krkonoše. Cyklobusy využívají také pěší turisté. Loni cyklobusy přepravily 3612 jízdních kol a svezly rekordních 41.500 lidí.