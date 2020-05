Česká armáda má v Mali kompletní tým, který převezme velení mise

Do Mali přiletěla poslední část čtyřicetičlenné skupiny českých vojáků a civilistů, kteří za dva týdny převezmou velení výcvikové mise Evropské unie. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Česká armáda převezme velení mise od Portugalska 12. června, v čele mise bude stát brigádní generál František Ridzák. Bude to poprvé, kdy česká armáda převezme zodpovědnost za velení mezinárodní mise. Společně se členy nastávajícího velení mise do Mali přiletěli i vojáci, kteří se v zemi již několik let starají o ochranu velitelství či výcvikové základny.

Generál Ridzák bude v misi velet více než 700 vojákům z asi dvou desítek zemí. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům, Česká republika do ní v současné době přispívá 120 vojáky.

Diplomacie plánuje lepší pomoc firmám na zahraničních trzích

Ministerstvo zahraničí chce pomoci českým firmám ve vybraných zemích, aby si i v době koronavirové krize udržely místo na tamních trzích. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí vládě předloží rekonstrukční balíček, který má pomoc zajistit. Podle Petříčka je Česká republika zemí s otevřenou ekonomikou, u které více než 80 procent HDP tvoří vývoz a na export je navázáno přes polovinu pracovních míst. Čeští ekonomičtí diplomaté by se měli více zaměřit i například na monitoring veřejných zakázek v zemích, kde působí, a na vyhodnocování možností zapojení zahraničních firem do těchto tendrů.

Česká diplomacie se chce také zaměřit na možnosti přístupu k vládním představitelům. Před krizí často podnikatelé tvořili doprovod českých politiků při jejich zahraničních cestách. Nyní by podle Petříčka mohli být exportéři podporování třeba prostřednictvím online platforem po internetu. Podnikatelům chce také ministerstvo pomoct zaměřit se na sektory, ve kterých by mohli získat uplatnění díky aktuální situaci. "Například v Africe se nám daří prezentovat celé projekty v oblasti dopravy nebo zdravotnictví," řekl ministr. České firmy podle něj například v Africe mohou uspět s projekty na vybavení celých nemocnic nebo třeba jednotek intenzivní péče.

Zákonné zakotvení sdílených pracovních míst Sněmovna schválila

Zákonné zakotvení sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí Evropské unie dnes Sněmovna schválila hlasy 179 ze 183 přítomných poslanců. Do vládní novely přidala pozměňovací návrhy o zavedení placeného volna navíc pro zaměstnance, kteří působí na dětských táborech, a o změně výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu. Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů.

Pětidenní placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, prosadila skupina poslanců v čele s Janem Farským (STAN). Náhrada mzdy se má počítat nejvýše z průměru v národním hospodářství. Zaměstnavatelům ji má hradit stát, což si vyžádá asi 50 milionů korun ročně. Novela by navíc zvýšila jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci, a úhradu za zřízení pomníku či desky. V případě odškodného místo jednorázové částky nejméně 240.000 korun by to měl být nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy. Pro stanovení sumy se má používat průměrný výdělek za první tři čtvrtletí předchozího roku. Nyní se na pomník poskytuje nejméně 20.000 korun, nově by to měl být aspoň 1,5násobek průměrné mzdy.

Ve čtvrtek přibylo 54 nakažených, zemřelých s covidem-19 je 319

V Česku přibylo ve čtvrtek 54 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nakažených celkem od začátku epidemie bylo 9143. Více než 70 procent lidí se již uzdravilo. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 09:00. Denní přírůstky nakažených se v tomto týdnu drží pod šedesátkou, v pondělí přibylo 47 potvrzených případů, v úterý 48 a ve středu 36.

Chorvatsko otevřelo hranice pro občany deseti zemí, včetně ČR

Chorvatsko plně otevírá hranice pro občany deseti zemí Evropské unie, mezi nimi i Česka. Podle chorvatských médií to na zasedání vlády oznámil premiér Andrej Plenković. Pro urychlení vstupní procedury se návštěvníkům doporučuje předem vyplnit elektronickou registraci. Příjezd zahraničním turistům Chorvatsko umožnilo neoficiálně již začátkem května na základě prokázání "hospodářských zájmů" neboli rezervace pobytu, pro vybrané země to už nyní není nutné. Pro občany Slovinska, Maďarska, Rakouska, Česka, Slovenska, Polska, Německa a tří pobaltských států udělilo Chorvatsko výjimku z opatření, kterým vstup do země kvůli epidemii covidu-19 dosud zakazovalo. Seznam bude podle premiéra průběžně doplňován o další státy v závislosti na tamním vývoji epidemie.

Turisté z 29 zemí, včetně ČR, budou moci do Řecka už 15. června

Řecko oznámilo seznam zemí, odkud budou moci turisté už od 15. června létat do Atén a Soluně. Mezi 29 státy je i Česká republika. Informoval o tom deník Kathimerini. Podle něj budou turisté z těchto zemí na letištích kvůli nynější pandemii covidu-19 podrobováni jen namátkovým testům na koronavirus. Řecká vláda už dříve oznámila, že počítá s obnovením turistické sezóny od 15. června, kdy se v zemi otevřou i sezónní ubytovací kapacity a od kdy budou moci zahraniční turisté létat do Atén a Soluně. Od 1. července se pak mají obnovit mezinárodní přímé lety do dalších turistických destinací.

Od 15. června budou moci turisté z 29 států po příletu do Atén či Soluně jet dál i na řecké ostrovy, které se otevřely pro místní teprve tento týden. Podle místních médií musí ale počítat s tím, že lodní doprava na ostrovy funguje jen s poloviční kapacitou, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost. Povinné jsou roušky v Řecku v obchodech a ve veřejné dopravě. Řecko podle řady expertů pandemii covidu-19 zvládlo relativně velmi dobře, dosud se v zemi potvrdilo na 2900 případů nákazy, poslední den například přibyly jen tři nové případy.

Titul Podnikavá hlava vyhrál projekt výdejního automatu na med

Vítězem letošního ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský záměr Podnikavá hlava, kterou vyhlašuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, se stal projekt výdejního automatu na med od místních včelařů, pod kterým je podepsán Tomáš Jelínek. Automat usnadňuje prodejní proces, kdy si zájemce o med sklenici sám odebere z automatu po zaplacení poplatku a neruší tak soukromí včelaře.

Na druhém místě se umístil nápad inteligentních dopravních zrcadel od Davida Podola. Inteligentní dopravní zrcadla sledují situaci na vozovce pomocí přidaných kamer a v případě hrozící kolize se rozsvítí. Třetí skončil František Špás s projektem Loklok, který vyrábí neslazený perlivý nealkoholický nápoj z kombuchy, tzv. čajové houby. "Všechny podnikatelské záměry, všechny myšlenky byly velmi zajímavé," uvedl ředitel parku Roman Jurečka. Soutěž Podnikavá hlava je určena budoucím, začínajícím i zkušeným podnikatelům. Dosud jí prošlo přes 350 soutěžících.

Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na odměny

Poskytovatelé sociálních služeb mohou ode dneška žádat ministerstvo práce o peníze na odměny pro své pracovníky za jejich práci v době koronavirové epidemie. Podle odpracovaných hodin, druhu činnosti a rizika nákazy jim pak budou moci za měsíc vyplatit zhruba 10.000, 20.000 či 40.000 korun, a to za období od 13. března do konce května. Vyhlášení dotací na odměny oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Na svém twitteru uvedla, že dotace na odměny se připravily v rekordním čase. Maláčová už dřív řekla, že se nemoc covid-19 objevila ve 20 zařízeních. Žádosti je možné posílat do 15. června jen elektronicky. Peníze získají státní, krajská, obecní, nezisková, církevní i soukromá zařízení s registrací k poskytování služeb.

Nesouhlas s lékovým záznamem pro lékaře vyjádřilo asi 2300 lidí

Nesouhlas s tím, aby lékař mohl vidět kompletní soupis jejich léků, vyjádřilo asi 2300 lidí, u lékárníků o 300 víc. Jako součást e-receptu bude tato funkce lékařům nebo lékárníkům při výdeji léků dostupná od 1. června, soupis si mohou už od ledna zobrazit i sami pacienti. Novinářům to řekli zástupci ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). "Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací," uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Podle průzkumu na více než 1000 respondentech, které si ministerstvo nechalo zpracovat u společnosti Median, si názvy užívaných léků nepamatuje 12 procent lidí a 11 procent zná jen některé.

Lékaři, lékárnici a kliničtí farmaceuti působící v nemocnicích tak budou nově moci zkontrolovat, zda pacient neužívá dva stejné léky nebo léky, které mu ve vzájemné kombinaci škodí. Ministr uvedl, že ročně zemře kvůli takovým nežádoucím lékovým interakcím v Česku až 200 lidí. Podle průzkumu má 20 procent lidí předepsáno tři až pět léků, osm procent šest až deset léků a asi procento více než deset. Třetině lidí předepisují léky dva lékaři a asi 16 procentům tři a více.

Ode dneška do pondělí nemusí turisté na Pražském hradě platit vstupné

Návštěvníci historických objektů či výstav na Pražském hradu nemusí od dneška do pondělí platit vstupné. Zdarma se tak mohou podívat například do Vladislavského sálu, svatovítské katedrály či Zlaté uličky. Vedení Pražského hradu tak chce povzbudit turistický ruch na nejnavštěvovanější památce České republiky. Před krizí kolem pandemie koronaviru denně Hrad navštěvovaly tisíce lidí. Velkou část z nich tvořili zahraniční turisti, kteří nyní do Česka nepřijíždí. Vedení Kanceláře prezidenta republiky chce proto nalákat více českých návštěvníků.

Hrad stanovil maximální kapacitu svých objektů tak, aby na deset metrů čtverečních připadla jedna osoba. Do katedrály sv. Víta tak bude vpuštěno v jeden okamžik nejvíce 250 lidí, do Vladislavského sálu 200, do Zlaté uličky 130. V sobotu a v neděli si lidé budou moct prohlédnout na třetím hradním nádvoří automobily, která užívá prezident a jeho doprovod.

Dokument o tragické expedici do Peru nemá být nostalgický

Filmový dokument Boys 1970, ve kterém se prolínají tragická a současná expedice do Peru, nemá být nostalgií, ale důkazem o trvalosti myšlenek. V rozhovoru s ČTK to řekl horolezec Marek Holeček, který se s parťákem Radoslavem Grohem loni vydal do peruánských And na cestu plánovanou československou expedicí Peru 1970. Čtrnáct jejích členů zahynulo 31. května 1970 při zemětřesení pod Huascaránem. Zbývající patnáctý, Ivan Bortel, zemřel po pádu o dva týdny dříve.

Holeček s Grohem vystoupali východní stěnou na šestitisícový vrchol Huandoy, kam tragická expedice mířila. Po prvovýstupu po této stěně pojmenovali novou cestu Boys 1970 na památku předchůdců, kterým osud zmařil šanci pokusit se o totéž. Ve filmu, pro který v Peru natáčel i kameraman Tomáš Galásek, se prolínají linie současné a minulé expedice. K vidění budou dobové záběry a výpovědi blízkých zahynuvších horolezců.

Na Pražském jaru zahraje PKF s Jiřím Rožněm živě z Rudolfina

Alternativní program hudebního festivalu Pražské jaro dnes uvede on-line živé vystoupení souboru PKF - Prague Philharmonia s dirigentem Jiřím Rožněm. Jako sólista vystoupí íránsko-americký cembalista žijící v Praze Mahan Esfahani. V programu mimo jiné zazní česká premiéra Koncertu pro cembalo a smyčce Michaela Nymana. Cembalista Esfahani má blízko k české kultuře - čtyři roky byla jeho mentorkou Zuzana Růžičková. V zahraničí se často podílí na uvádění děl českých autorů jako jsou Jiří Antonín Benda, Bohuslav Martinů, Viktor Kalabis nebo nejnověji Miroslav Srnka, jenž napsal skladbu na Esfahaniho výzvu.

Vybrané koncerty letošního Pražského jara vysílají Česká televize a Český rozhlas. Do celého světa jsou vystoupení zprostředkována sítí Českých center a velvyslanectví ČR.

Zlínské muzeum získalo soubor zlatých mincí z 16. a 17. století

Pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně převzali soubor zlatých mincí, 74 dukátů, z nichž nejstarší pocházejí z první třetiny 16. století. Jde o unikátní archeologický nález, náhodně objevený minulý týden v lesnaté oblasti Hostýnských vrchů, sdělila ČTK v tiskové zprávě zástupkyně muzea Silvie Lečíková. "Soubor mincí původně uložených v nádobě se našel těsně pod povrchem země. Poctivý nálezce patří k okruhu muzejních spolupracovníků, kteří už opakovaně rozšířili archeologické sbírky muzea o cenné nálezy," uvedla Lečíková. Archeologové udělají na místě nálezu výzkum, aby ověřili a zdokumentovali okolnosti nálezu, případně dohledali další mince.

"Může jít jak o majetek ukrytý někdy během třicetileté války do bezpečí někým místním, ale také o kořist některého z vojáků, pro niž se už nevrátil," uvedla archeoložka muzea Jana Langová. "V každém případě jde o nález nevyčíslitelné hodnoty, ve Zlínském kraji jeden z nejcennějších za několik poslední dekád," uvedla Langová. Nejmladší z mincí, zobrazující císaře Ferdinanda II. Habsburského, spadají do 20. let 17. století, tedy do období počátků třicetileté války. "Soubor dále obsahuje také ražby z prostředí Osmanské říše. Poklad teď čeká odborné očištění a podrobný výzkum," uvedla Lečíková.

Kvitová a Vrbenský vyhráli turnaj O pohár prezidenta ČTS

Tenistka Petra Kvitová má další trofej, byť exhibiční. Na první akci pro české hráčky po koronavirové pauze dvojnásobná vítězka Wimbledonu zdolala ve finále na tvrdém povrchu na pražské Spartě i s dešťovou přestávkou Karolínu Muchovou dvakrát 6:3 a vyhrála turnaj O pohár prezidenta ČTS, i když měla celé tři dny problém s rukou. Dvouhru mužů překvapivě ovládl Michael Vrbenský, který zdolal na antuce Zdeňka Koláře 6:4, 6:7 a 10:8 v supertie-breaku.

Počasí

Oblačno až polojasno, místy přechodně až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.