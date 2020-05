Česko má z unijního fondu obnovy dostat téměř 20 miliard eur, Babiš s plánem EK nesouhlasí

Česko by mělo z mimořádného balíku peněz, který chystá Evropská komise na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí, dostat téměř 20 miliard eur (skoro 550 miliard korun). Vyplývá to z návrhu předběžného rozdělení přímých plateb a úvěrů v celkové hodnotě 750 miliard eur, o něž chce EK zvýšit příští víceletý rozpočet. Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, by největšími příjemci pomoci měly být nejzasaženější jihoevropské země Itálie a Španělsko, pro které komise předpokládá více než třetinu celého balíku. EK si chce celou částku bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích. Pro Česko z ní má být vyhrazeno 19,2 miliardy eur. Přímé platby v rámci unijních fondů dosáhnou výše 8,6 miliardy, zbylých 10,6 miliardy mají být výhodně úročené půjčky.

Proti plánu Evropské komise na pomoc členským státům zasaženým pandemií koronaviru se postavil premiér Andrej Babiš (ANO). Vadí mu klíč, podle kterého by komise rozdělila 750 miliard eur. Babiš odmítá, aby při rozdělování peněz hrála velkou roli nezaměstnanost. Unijní státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány, uvedl předseda vlády. Podle něj by také nemělo být cílem obnovy financovat státy, které mají problémy s veřejnými financemi. Unijní plán obecně označil za příliš velké zadlužení. Zdůraznil, že bude žádat dosavadní vzorec rozdělování evropského rozpočtu, aby se nesnížil podíl peněz směřujících do slabších ekonomik mladších členských zemí.

Vláda poskytne firmě ČEZ půjčku na stavbu nového bloku elektrárny v Dukovanech

Český stát poskytne energetické společnosti ČEZ na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny půjčku. Po středečním jednání vládního výboru pro jadernou energetiku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě budou podepsány do konce června. Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu. Babiš řekl, že smlouvy před schválením představí všem předsedům parlamentních stran. Zdůraznil, že stavba elektrárny je dlouhodobý projekt, který nebude realizovat současná vláda. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zopakoval, že tendr na výběr dodavatele by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč, řekl Havlíček. Podle šéfa ČEZ by se stát měl na výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech podílet ze 70 procent, zbytek dá ČEZ. Očekávaná cena je šest miliard euro (zhruba 162 miliard korun).

Na Karvinsku se budou kvůli koronaviru dezinfikovat veřejná místa, nařídili to hygienici

Města a obce na Karvinska musí výrazněji dezinfikovat veřejná prostranství a místa, kde se shromažďuje více lidí. Mimořádným opatřením to nařídili hygienici. Důvodem je hromadná nákaza koronavirem na Dole Darkov v Karviné, kde se covidem-19 nakazilo už přes 300 pracovníků a jejich příbuzných. Vyplývá to z informací, které hygienici zveřejnili na svých hwebových stránkách. Opatření má zabránit masivnímu rozšíření nákazy. "Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření na území zasaženého okresu Moravskoslezského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva ... a zabránění přenosu a šíření původce nákazy," uvedli hygienici. Připomněli, že z dolu se postupně nákaza rozšiřuje mezi další obyvatele, zejména z Karvinska.

V Dole Darkov se připravuje druhé plošné testování zaměstnanců, které bude zahrnovat téměř 2400 odběrů. Začít má v úterý. Ověří, zda se nemoc později neprojevila u pracovníků, jejichž vzorky při prvních testech byly negativní.

Prezident podepsal zákon o odkladu EET i rozšíření příspěvku na společníky s.r.o.

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o odkladu elektronické evidence tržeb do konce letošního roku. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podnikatelé tak nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Norma fakticky odložila i spuštění poslední fáze EET, která měla startovat 1. května. Prezident také souhlasil s poslaneckou novelou, která od ledna zavádí nárok obecních strážníků na odchodné. Podepsal i zákon umožňující podporu společníků malých společností s ručením omezeným, které poškodila epidemie koronaviru. Žádat můžou o příspěvek 500 korun denně.

Léčba pacientů s covid-19 hydroxychlorochinem v ČR pokračuje, nábor nových pacientů je ale omezený

V Česku pokračují tři klinická hodnocení, při kterých se pacienti nakažení nemocí covid-19 léčí hydroxychlorochinem. U dvou z nich je ale omezený nábor nových pacientů. Oznámil to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Světová zdravotnická organizace začátkem týdne použití hydroxichlorochinu, kterým se jinak léčí malárie, pozastavila. Stalo se tak po zveřejnění studie v odborném časopise The Lancet, která uvádí, že přípravek může pacientům s koronavirovou infekcí i škodit. Státní ústav pro kontrolu léčiv ale upozorňuje, že nešlo o kontrolovanou klinickou studii. A dodává, že ti pacienti, kteří teď v Česku látku dostávají, jsou pod přísným dohledem.

Jako preventivní prostředek proti nemoci covid-19 používá hydroxichlorochin americký prezident Donald Trump. K léčbě pacientů ho prosazuje i brazilský prezident Jair Bolsonaro. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv ale upozorňuje, že přípravek není určený k samoléčbě a už vůbec ne k preventivnímu užívání.

Smartwings obnoví lety do Středomoří, ČSA přidá další spoje

České aerolinky plánují obnovit během června a července další letecká spojení. Letecká společnost Smartwings začne 10. června obnovovat lety do Středomoří. Společnost o tom informovala na svém webu. První spoje jsou naplánované do chorvatského Splitu. V červenci pak dopravce chce létat do 12 řeckých destinací, na Mallorku, Kanáské ostrovy nebo do Bulharska. Aerolinky budou do těchto destinací létat z Prahy i regionálních letišť v Česku.

Další letecká spojení plánuje obnovit také ČSA. Od 15. června bude létat do Košic, později i do Budapešti a na islandské letiště Keflavík. Na konci června pak ČSA znovu zavede linku do Londýna. Dopravce tento spoj zrušil už na konci loňského roku kvůli odstavení letadel Boeing 737 MAX. Další lety budou obě aerolinky obnovovat podle vývoje situace kolem šíření nového typu koronaviru.

Benzín i nafta v Česku dál zdražují

Cena nafty v Česku překročila 26 korun za litr - oproti minulé středě je dražší o devět haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Dál roste i cena benzinu. Ten je na čerpacích stanicích v průměru dražší o 13 haléřů na litr. Motoristé tak průměrně zaplatí za litr Naturalu 95 přes 26 korun. Paliva jsou stále nejdražší v Praze. Nejméně zaplatí řidiči v Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Pohonné hmoty v Česku od ledna zlevňovaly, pokles v březnu urychlila covidová pandemie a nižší cena ropy. Růst cen pohonných hmot začal v Česku před 14 dny.

Česko-německý fond budoucnosti rozdělil 2,5 milionu organizacím, které pomáhají lidem v pohraničí

Organizace, které pomáhají v pohraničí lidem zasaženým koronavirovou krizí, získaly podporu od Česko-německého fondu budoucnosti. Ten mezi 22 organizací rozdělil 2 a půl milionů korun. Podporu dostali organizace, které pracují třeba se seniory, Romy nebo dětmi ve vyloučených lokalitách. Největší finanční pomoc - 250 tisíc korun - získala na české straně šluknovská Charita.

Pravidelných i příležitostných kuřáků v Česku ubylo, kouří čtvrtina populace

Kuřáků v Česku v posledních sedmi letech ubývá, hlavně mezi mladými - vyplývá to z výzkumu Státního zdravotního ústavu. Příležitostně nebo pravidelně kouří zhruba 2 a čtvrt milionů lidí starších patnácti let, to je ve srovnání s rokem 2012 o šest procent méně. Třetina kuřáků se pokusila v posledním roce přestat. Podle ministerstva zdravotnictví láká především mladé lidi ke kouření nejvíc reklama na sociálních sítích.

Tři čtvrtiny Čechů se snažily z internetu smazat svá osobní data

Tři čtvrtiny Čechů se již někdy pokusily odstranit své osobní informace z internetových stránek nebo sociálních sítí. Zhruba 46 procent z nich ale nevědělo jak na to. Vyplývá to z průzkumu antivirové společnosti Kaspersky. Čeští uživatelé nemají obavy jen o své údaje, ale i o údaje svých nejbližších. Každý desátý tvrdí, že jejich osobní údaje nebo informace o jejich rodině byly bez jejich souhlasu veřejně dostupné. Uživatelé se stále častěji zajímají o to, jak a kde jsou jejich osobní údaje uloženy a jak zabránit tomu, aby tyto informace prohlížely nebo používaly osoby, které k tomu nemají povolení. Dvě pětiny Čechů chrání své údaje před kyberzločinci, čtvrtina se chrání před navštívenými stránkami. Více než polovina (56 procent) českých uživatelů se obává, že jejich osobní údaje shromažďují aplikace, které používají na svých mobilních zařízeních.

Průzkum společnosti Kaspersky se uskutečnil ve 23 státech, v ČR se ho zúčastnilo přes 500 respondentů.

Pražský hrad se od pátku do pondělí zdarma otevře veřejnosti

Pražský hrad se od pátku do pondělí zdarma otevře návštěvníkům. Lidé si nebudou muset kupovat vstupenky třeba do Starého královského paláce, Zlaté uličky nebo na expozici Svatovítský poklad. V sobotu a v neděli si navíc lidé budou moct prohlédnout vozy z prezidentské autokolony. Informoval o tom Vít Novák z tiskového oddělení hradu. Pražský hrad se po uzavírce kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru znovu veřejnosti otevřel v pondělí. Zpočátku přicházeli podle Nováka návštěvníci sporadicky, zájem ale o nejnavštěvovanější českou památku postupně stoupá. "Ale se stavem před pandemií je to zcela nesrovnatelné," poznamenal Novák s tím, že areál Hradu je stále téměř prázdný. Bezplatné zpřístupnění hradních objektů je podle Nováka příležitostí turistický ruch na Pražském hradě oživit. Lidé se budou moct bez koupě vstupenky podívat do Starého královského paláce, katedrály sv. Víta, baziliky sv. Jiří, Zlaté uličky, Rožmberského paláce, na expozici Příběh Pražského hradu, Svatovítský poklad a výstavu v Královském letohrádku.

Počasí na pátek

Oblačno až polojasno, místy přechodně až skoro jasno. Ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 15 až 20 °C, na horách kolem 9 stupňů Celsia.