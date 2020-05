Částečně se otevírají hranice mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem

Obyvatelé Česka, Slovenska a Maďarska mohou ode dneška mezi těmito státy cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény. Musí se ale vrátit zpět do své země do 48 hodin. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je to mezikrok k úplnému uvolnění režimu na hranicích se sousedními státy. O omezeném otevření hranic jednal Petříček i s Rakouskem, které se ale k návrhu podle něj staví rezervovaně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jedná se o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, které budou z epidemiologického hlediska nerizikové.

Analýza: O příspěvky z Antiviru žádají nejvíc malé firmy

O příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus žádají nejčastěji firmy do deseti zaměstnanců. Tvoří kolem 70 procent žadatelů. Podniky s víc než stovkou pracovníků představují pak zhruba desetinu. Vyplývá to z analýzy ministerstva práce. Podle ní do 22. května dostalo 50.700 zaměstnavatelů na účty 4,73 miliardy korun. Část podnikatelů si stěžovala na dlouhé vyřizování. Poukazovali na to, že vyplatili už peníze za duben, ještě jim ale nedorazily příspěvky za březen. Někteří také uváděli, že ještě nedostali peníze, ale už u nich byla kontrola. Podle ministerstva úřady práce dohodu o podpoře podepsaly v průměru do 1,25 dne. Jak dlouho jim pak trvalo vyřízení příspěvků a jejich odeslání, analýza neobsahuje. Odbory a zaměstnavatelské organizace ale program Antivirus chválí.

Ministerstvo práce ho spustilo 6. dubna. Firmy nejdřív elektronicky podají žádost. Po ní s nimi úřad práce podepíše dohodu o podpoře. Po vyplacení mezd a úhradě odvodů podnik pošle úředníkům vyúčtování, po jeho vyřízení pak od státu obdrží peníze na náhrady mezd. Možné je získat dva druhy příspěvků. Příspěvek A dorovná 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku pracovníků zavřených podniků do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení provozu kvůli výpadku surovin či pracovníků a poklesu poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. "O účast v programu žádal každý pátý podnik, který odvádí pojistné na sociální zabezpečení aspoň na jednoho zaměstnance," uvedlo ministerstvo.

V úterý s nemocí covid-19 nikdo nezemřel, přibylo 48 nakažených

V Česku přibylo v úterý 48 nakažených koronavirem, o den dříve to bylo 47. Celkem je potvrzených případů onemocnění 9050. V úterý s nemocí covid-19 nikdo nezemřel, zemřelých zůstává 317. Vyléčených je 6270, aktuálně se s nemocí potýká 2463 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k 0:30. Denní přírůstek případů koronaviru se posledních osm dnů drží pod osmi desítkami. Podle odhadů ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška nezemřelo 60 procent lidí, jejichž úmrtí jsou v koronavirových statistikách v ČR, primárně na nemoc covid-19. Většinou měli jiné chronické nemoci, často i více než jednu. Nejčastěji šlo o nemoci srdce, dýchací soustavy nebo cukrovku.

Dalších 37 případů nákazy covidem-19 přibylo od pondělka v souvislosti s ohniskem nemoci v Dole Darkov společnosti OKD v Karviné. Hygienici evidují 276 nakažených, uvedla Krajská hygienická stanice v Ostravě. Kvůli kontaktům s nakaženými byly v Českém Těšíně zavřeny tři mateřské školy. Hygienici už vyhodnotili všechny odběry, které v ohnisku provedli přes víkend. "Více než 50 procent námi vyhledaných pozitivních osob bylo zcela bez příznaků a dalších cca 40 procent mělo příznaky velmi mírné," uvedli hygienici. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou horníci připisovali fyzicky náročné práci. Pokračuje dohledávání kontaktů nakažených, je tak možné, že pozitivních případů ještě přibude. Při plošném testování na Dole Darkov provedli hygienici 2543 odběrů. Těžba v dole je přerušená.

Řetězce jsou proti povinnému podílu českých potravin na trhu

Obchodní řetězce jsou stejně jako Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR proti pozměňovacímu návrhu k novele zákona o potravinách. V návrhu poslankyně Margita Balaštíková (ANO) a Zdeněk Podal (SPD) spolu s dalšími dvěma desítkami poslanců z různých stran požadují zavedení povinného podílu 55 procent českého zboží na pultech od příštího roku, následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok až na 85 procent. Proti návrhu se postavila část opozice, například poslanec Petr Bendl (ODS), podle něhož by se tak omezila dostupnost potravin a nakonec by to znamenalo pro běžné spotřebitele jejich zdražení.

Problémem jsou komodity, ve kterých ČR není soběstačná, například ovoce a zelenina nebo vepřové maso. "Zajímalo by mě, jak dokážou čeští zemědělci a potravináři pokrýt poptávku třeba po vepřovém se soběstačností na úrovni 46 procent. To by vepřo-knedlo-zelo zmizelo z českých stolů už v polovině června? A co zelenina a ovoce, kterou čeští dodavatelé dokážou stabilně dodávat pouze několik měsíců. Kojenecké výživy se v ČR nevyrábějí vůbec, ale přitom jim v tom české podmínky nebrání," uvedl za obchodní svaz Miro Dinga. Zdrženlivá je k návrhu i prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. U zeleniny je podle ní soběstačnost 35 procent a pro zvyšování podílu by byly nutné skladovací kapacity, třídicí a balicí linky, což není otázka jednoho roku. "Prakticky totéž platí u vepřového masa, kde je potřeba navýšit stavy a podobně," dodala.

Na festivalu Pražské jaro dnes nabídne on-line koncert SOČR

V rámci alternativního programu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro se dnes koná on-line koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka. Ze Studia 1 Českého rozhlasu zazní mimo jiné Adagio nedávno zesnulého klasika polské hudby Krzysztofa Pendereckého. Stream koncertu bude možné sledovat na stránkách Pražského jara.

Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se letos festival koná on-line. Základem alternativního programu je 11 živě přenášených koncertů. Vybrané koncerty vysílají Česká televize a Český rozhlas. Do celého světa jsou vystoupení zprostředkována sítí Českých center a velvyslanectví ČR.

V centru DOX začne výstava českých umělců o kultuře Západní Papuy

Centrum současného umění DOX v Praze se po pauze způsobené koronavirem dnes otevře veřejnosti, začne v něm výstava nazvaná Ultrasupernatural. Je dílem umělecké dvojice Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein a čerpá z jejich mnohaletých zkušeností s posledním domorodým papuánským kmenem Yali Mek. Do oblastí Západní Papuy a Papuy Nové Guiney podnikli sochař a fotografka za 20 let 11 výprav, zkoumali místní domorodé kmeny a jejich kulturu a zpracovali vzájemné poznávání do mnoha uměleckých děl. Domorodcům zprostředkovali i kontakt se západními astronauty, kteří pro příslušníky primitivních kultur byli posly z nebes.

Papuánské původně kanibalské kmeny v minulosti zkoumali antropologové a další vědci, Šlapetová s Rittsteinem se na ně dívali očima umělců. Jejich cílem nebyl etnologický výzkum, ale umělecká metafora vyjadřující zázrak setkání dvou mentalit oddělených od sebe příkopem času. Sbírali jejich pověsti a legendy a postupně zaznamenávali, jak do původně civilizací netknutých oblastí proniká pokrok se všemi jeho negativními jevy. Své zkušenosti průběžně zpracovávali a přenesli do souborů kreseb, videí, objektů, fotografií i monumentálních soch.

Počasí

Polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky, zejména na východě. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.