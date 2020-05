Česko uvolnilo režim na hranicích, od středy bude možné na 48 hodin cestovat mezi ČR, SR a Maďarskem

Česko v úterý uvolnilo režim na hranicích, který byl od 16. března omezený kvůli šíření nemoci covid-19. Nově jsou kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové a otevřely se i všechny hraniční přechody mezi těmito státy. Nadále ale zůstává povinnost při vstupu do Česka předložit negativní test na covid-19. V platnosti zůstává i opatření, které zakazuje vstup do Česka turistům.

Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí do své země do 48 hodin. Napsal to ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a na twitteru to zmínil také premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády už se v pondělí na takovém režimu domluvil se slovenským protějškem Igorem Maťovičem. Petříček zároveň oslovil rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga, že by bylo možné obdobný režim zavést také na společných česko-rakouských hranicích. "V případě Rakouska jsme to připraveni udělat ve stejný okamžik jako se Slovenskem. Ale čekáme na reakci rakouské strany," uvedl ministr zahraničí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že jinak platí, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové.

Sněmovna potvrdila trvání stavu legislativní nouze

Poslanecká sněmovna v úterý potvrdila trvání stavu legislativní nouze, v němž může zrychleně schvalovat návrhy zákonů. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) vyhlásil před týdnem stav legislativní nouze s předstihem na dobu od úterý do konce června. Předchozí stav legislativní nouze, vyhlášený kvůli epidemii nového koronaviru v polovině března, skončil v neděli 17. května s nouzovým stavem. Sněmovna za tuto dobu schválila několik desítek vládních protikrizových zákonů.

Někteří členové dolní komory už ve sněmovních budovách odložili roušky. Vedení Sněmovny se podle informací ČTK dohodlo na tom, že jejich nošení bude dobrovolné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že o existenci dohody nevěděl. "Obecně doporučuji roušky stále nosit, protože pokud člověk je v blízkosti druhého člověka na vzdálenost dvou metrů, to riziko bezesporu existuje," uvedl ministr. Osobně roušku nadále nosit bude, za lepší by považoval, aby i poslanci v jednacím sále roušky měli.

Petříček: Vnitro vypovědělo smlouvu s nakladatelstvím, které vydalo kalendář s nacisty

Ministerstvo vnitra vypovědělo smlouvu o nájmu skladu s nakladatelstvím Naše vojsko, které vydalo kalendář s portréty osobností třetí říše. Po jednání s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dodal, že podobné předměty nemají na pultech českých obchodů co dělat. "Zlehčují hrůzy nacistického režimu a zvlášť pro Izrael to musí být smutný pohled," uvedl. Kalendář již dříve kritizoval i německý velvyslanec v ČR. Na vydavatele již směřuje trestní oznámení a další se chystá. Kvůli kalendáři podal trestní oznámení předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma, další chystá Federace židovských obcí (FŽO). Ta podle předsedy Petra Papouška považuje nejen samotné vydání kalendáře, ale i jeho grafickou úpravu za podporu nacismu, tedy hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a oslavu jeho představitelů, vesměs nacistických válečných zločinců.

Policie již dřív prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela s tím, že se trestný čin nestal. Šéf nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina v médiích v té době uvedl, že prodejem předmětů nedělá propagaci, ale jedná se mu o zisk.

Soud v Liberci zprostil všechny obžalované v korupční kauze, včetně hejtmana Půty

Soud v Liberci zprostil všech 12 obžalovaných lidí a čtyři firmy v korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace přes ROP Severovýchod, vyplaceno nebylo nic. Mezi obžalovanými byl i hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Obžaloba ho vinila z toho, že v roce 2013 po nástupu do funkce hejtmana přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele. Státní zástupce pro něj navrhoval pět let vězení. Půta to od počátku odmítal. V obžalobě podle něj nebyly vůči němu žádné důkazy. Stěžejní část případu se týká téměř dokončené rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. Podle obžaloby mělo být výběrové řízení zmanipulované a zakázka předražená o 17 až 24 milionů. Policie vycházela ze znaleckého posudku, který ale zpochybnily tři oponentní posudky. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal.

Straničtí kolegové ze Starostů pro Liberecký kraj chtějí hejtmana Martinu Půtu znovu postavit do čela kandidátky pro podzimní krajské volby. Celou dobu věřili Půtovu přesvědčení, že je nevinný.

Soud musí znovu projednat žalobu proti vyvlastnění pozemků na dálnici D3

Krajský soud v Českých Budějovicích musí znovu projednat žalobu Jiřího Zevla, který se její pomocí bránil vyvlastnění pozemků v trase dálnice D3. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS). Jde o 50 metrů dálnice v části Ševětín-Borek, která je už hotová; Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zmíněných 50 metrů loni v září dostavělo a úsek otevřelo v prosinci. Zevl dostal od státu za pozemky 578.000 Kč. Vyplývá to z rozsudku zveřejněného v databázi Nejvyššího správního soudu, na nějž upozornila Česká televize. Podle ŘSD se rozhodnutí řidičů nedotkne, provoz na dálnici omezený nebude. Je ale možné, že nově bude muset stát platit za pozemky nájem, řekl ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Český odborník: Vakcína proti covidu-19 bude nejdřív na konci roku

Očkování proti covidu-19 bude podle odhadů odborníků dostupné nejdříve na konci letošního roku, pravděpodobněji až v roce 2021. Na odborné konferenci Co víme a nevíme o covidu-19 pořádané Univerzitou Karlovou v Praze to řekl Roman Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Ve vývoji je podle něj asi 120 vakcín, žádná není v poslední fázi testů. "Vakcína se nemůže objevit dříve než ke konci roku, spíše v příštím roce. Je otázka, kdy bude zaregistrovaná a kdy bude dostupná v ČR. Určitě to není otázka několika měsíců," řekl Chlíbek. Podle něj je otázkou, jestli tak bude dříve dostupná vakcína nebo přijde druhá vlna pandemie. Podle virologa Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nový typ koronaviru je velmi dobře adaptován na lidskou populaci. Jeho součástí je i reparační systém, díky němuž se sám opravuje.

Fond Neuron a ústav organické chemie společně podpoří českou vědu napříč obory

Nadační fond Neuron, který přes deset let oceňuje špičkové české vědce, navázal partnerství s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Náplní partnerství bude další oceňování vědců Cenami Neuron, podpora mladých vědců a jejich motivace k tomu navrátit se se svým výzkumem z ciziny zpět do Česka. Firma IOCB Tech, která je dceřinou společností ústavu, dá v příštích třech letech Neuronu 15 milionů korun. finanční dar je první z kroků v partnerství. O podobě dalších se bude jednat. "ÚOCHB má díky Antonínu Holému a financím, které plynou z jeho patentů a licencí, výjimečnou pozici mezi ostatními vědeckými institucemi. Dlouhodobě jsme cítili, že je naší povinností distribuovat jeho odkaz nejen do podpory chemického výzkumu, ale do české vědy jako takové," uvedl ředitel ústavu Zdeněk Hostomský. Dodal, že zástupci ústavu "souzní" s tím, jak Neuron oceňuje úspěšné české vědce a vědkyně.

Nadační fond Neuron založil v roce 2010 Karel Janeček. Za tu dobu ocenil 85 vědců částkou 66 milionů korun.

V Gutech začala stavba repliky vyhořelého dřevěného kostela

V třinecké části Guty začala stavba repliky vyhořelého dřevěného kostela. Dokončena bude do května příštího roku. První bohoslužba by se v novém svatostánku měla konat 23. května. Přesně na tento termín je naplánované vysvěcení kostela. Novinářům to při zahájení stavby řekl gutský farář Kazimierz Plachta. Pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ČTK řekl, že interiér kostela bude moderní v kombinaci s historickými prvky. "Bude to věrná replika kostela, ale bez věcí, které se postupem let přidávaly, jako například některé podpůrné trámy," řekl. Hrubá stavba podle něj vyjde na 20 milionů korun. Dalších šest až sedm milionů korun bude stát vybavení a technické zajištění.

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení vzácného kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let.

Dlouhodobé sucho v Česku ohrožuje některé vodní živočichy

V českých potocích, tůních a rybnících vymírají kvůli dlouhodobému suchu někteří živočichové. Nedostatek vody ohrožuje třeba raky říční a raky kamenáče nebo i malé korýše blešivce a perlorodky říční. Podle hydrobiologů se tak může zbortit celý vodní ekosystém. Bezobratlé živočichy likvidují kromě sucha taky divoká prasata. Jakmile nějaký vodní tok vyschne, prasata začnou prohrabávat koryta a vyžírat všechny malé živočichy, kteří zde žijí.

Průzkum: O budoucnost oblíbených restaurací se bojí 7 z 10 Čechů

O budoucnost svých oblíbených restaurací se bojí sedm z deseti Čechů. Obavy, že kvůli koronaviru a souvisejícím vládním opatřením oblíbený podnik bude muset zavřít nebo omezit provoz, mají dvě pětiny lidí. Přesto část Čechů přiznala, že bude nyní navštěvovat restaurace méně často než před krizí a omezí běžnou útratu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika, která poskytuje zaměstnanecké benefity. Možnost setkávat se v restauracích s rodinou a přáteli při nouzovém stavu postrádaly dvě třetiny lidí. Pracovní schůzky u jídla chyběly téměř polovině Čechů, třetina zaměstnanců postrádala možnost pročistit si v restauraci hlavu o polední pauze.

Fotbalová liga může naplno začít, druhé kolo testů dopadlo dobře

Druhé kolo plošných testů na nový typ koronaviru neodhalilo u žádného z 16 fotbalových týmů z první ligy a u 14 z 16 celků z druhé nejvyšší soutěže pozitivní případ. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace ČR, která v Česku řídí profesionální soutěže. Obnovená sezona tak může naplno začít. Bez nálezu dopadlo testování i u týmů Mladé Boleslavi a pražské Slavie, které měly jako jediné z klubů po jednom pozitivním případu v první vlně testů. Druhou vlnu plošných testů ještě musejí absolvovat některé druholigové celky. Všechny kluby musely před restartem sezony, kterou v březnu na dva a půl měsíce přerušila pandemie koronaviru, absolvovat v rozmezí pěti až šesti dnů dva testy. Mezi koncem základní části první ligy a začátkem nadstavby musejí týmy podstoupit ještě třetí kolo odběrů. Plošné testování organizuje LFA.

Počasí na středu

Polojasno až oblačno. Ojediněle přeháňky, zejména na východě. Večer na severozápadě přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.