Poměr nakažených k počtu testovaných stoupl v sobotu na 1,55 pct

V Česku v sobotu stoupl poměr nakažených covidem-19 k počtu testovaných na 1,55 procenta. Vyšší byl naposledy 25. dubna, kdy činil 1,78 procenta. Za sobotu přibylo 77 nových případů, přičemž laboratoře provedly 4952 testů, zhruba o 3000 méně než v předchozích dnech. Celkem je potvrzených případů nemoci 8891, zemřelých je 315. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 09:00. Vyléčených je 6047, aktuálně se s nemocí potýká 2529 lidí.

Podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů se od úterý držel pod jedním procentem. V pondělí byl 1,5 procenta, nejnižší byl v tomto týdnu ve čtvrtek, kdy klesl na 0,45 procenta, což je nejnižší úroveň od začátku května. Denní nárůst pozitivních případů v tomto týdnu kolísal. Nejvíce jich laboratoře zaznamenaly v pondělí, kdy mělo pozitivní test 111 lidí. V úterý přibylo 61 nakažených, ve středu 74, ve čtvrtek 33 a v pátek 59. Nejvíce případů nákazy je stále v Praze, a to 2032. Následuje Moravskoslezský kraj s 1430 infikovanými a Středočeský kraj s 1047 nakaženými. Naopak nejnižší počet lidí s covidem-19 je na jihu Čech a na Vysočině. V Jihočeském kraji onemocnělo 181 lidí, na Vysočině o čtyři víc. U většiny infikovaných má nemoc covid-19 mírný průběh. Hospitalizováno je podle aktualizovaných údajů 145 lidí, z nichž 24 je ve vážném stavu.

Počet nakažených v Dole Darkov stoupá

V souvislosti s nákazou covidem-19 v Dole Darkov společnosti OKD v Karviné hygienici eviduji už 186 nakažených. Od soboty do dnešních 09:00 počet potvrzených případů vzrostl o 17. Přibyli hlavně příbuzní zaměstnanců. ČTK to sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě Pavla Svrčinová. Na dole se dělá plošné testování a všechny vzorky ještě nejsou vyhodnoceny. Mezi horníky je také šest pendlerů z Polska. "Dosud nikdo nebyl hospitalizován. Průběh onemocnění je převážně lehký, nebo jsou osoby bez příznaků," uvedla Svrčinová.

V pondělí se otevře první stupeň ZŠ, výuka bude fungovat různě

V pondělí se po dvouapůlměsíční pauze kvůli šíření koronaviru za přísných hygienických podmínek opět otevře první stupeň základních škol. Vrátí se na něj ale jen část ze zhruba 563.000 mladších školáků, které registruje ministerstvo školství ve svých statistikách. Docházka bude dobrovolná, zájem o ni museli rodiče školám nahlásit do pondělí 18. května. Někde se vrátí až 85 procent žáků, jinde jen kolem čtvrtiny. Učitelé budou podle zjištění ČTK někde učit už víc ve škole, jinde pořád jen na dálku. Některé školy se obávají, jak všechna stanovená pravidla budou fungovat.

Děti mají být ve školách rozděleny do skupin po nejvýš 15. Skupiny mohou vzniknout i spojením dětí z více tříd nebo ročníků, do konce školního roku se ale už nemají měnit ani potkávat. Ve třídách děti nebudou muset mít roušky, pokud zachovají rozestupy alespoň 1,5 metru. Na chodbách, toaletách či v šatnách budou roušky povinné. Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že školy v Česku se od sebe hodně liší a jejich ředitelé proto dostali prostor, aby se se situací porovnali podle svých možností. Návrat do škol není povinný nejen pro žáky, ale ani pro učitele. Pokud mají obavy o své zdraví, mohli se s ředitelem domluvit na pokračování ve výuce na dálku. Podle údajů ministerstva je v ČR je 4176 základních škol s prvním stupněm, na kterém pracuje 41.062 pedagogů. Jejich věkový průměr byl podle loňského průzkumu ministerstva 47,2 roku.

V Olomouci se v pondělí opět otevře Arcibiskupský palác

Po stopách papeže Jana Pavla II. se budou moci od pondělka vydat návštěvníci Arcibiskupského paláce v Olomouci. Prostory církve se zájemcům znovu otevírají po nucené pauze v souvislosti s epidemiologickými opatřeními. Právě v těchto týdnech si věřící připomínají dvě významná výročí spojená s osobou Jana Pavla II. Dne 18. května uplynulo sto let od jeho narození a na 21. května připadá výročí pětadvaceti let od jeho návštěvy Olomouce, při které papež mimo jiné svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka nebo se na Svatém Kopečku setkal s mladými lidmi.

Během prohlídky se lidé mohou navíc seznámit se dvěma jedinečnými díly. "Návštěvníkům jednak chceme ukázat sedmý obraz ze série portrétů dcer Marie Terezie. Zatímco prvních šest portrétů zdobí interiér trvale, sedmá olejomalba představující Marii Amálii je uchovávána v depozitáři," uvedl vedoucí arcibiskupského Centra pro kulturu Martin Kučera. Druhým vystaveným exponátem je olejomalba na dubovém dřevě představující Pannu Marii Bolestnou. "Dosud nevystavené dílo bylo dříve prezentováno jako Madona od Giotta, jedná se ale o falzum z přelomu 18. a 19. století a do majetku arcibiskupství přešlo ze sbírek arcibiskupa Leopolda Prečana," doplnil Kučera.

Pražské jaro dnes nabídne online recitál Jamese Ehnese z Floridy

Alternativní program Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro dnes nabídne on-line recitál kanadského houslisty Jamese Ehnese z Floridy. Ehnes bude pro festivalové posluchače ze Spojených států hrát na nástroj Stradivari zvaný Marsick z roku 1705. Na programu je druhá a třetí partita pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha a druhá ze sonát Eugéna Ysaÿe. Jaroslav Šonský, český houslista žijící ve Švédsku, se s Ehnesem a jeho nedávno zesnulým otcem, vyučujícím trubku, setkával na stejné hudební univerzitě v kanadském Brandonu, kde také vyučoval. Ehnes vystoupil na Pražském jaru v roce 2015.

Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se letos festival koná on-line. Základem alternativního programu je 11 živě přenášených koncertů z pódií pěti pražských koncertních síní a jedné brněnské. Všechny lze bezplatně sledovat na webových stránkách festivalu. Vybrané koncerty vysílají Česká televize a Český rozhlas. Do celého světa jsou vystoupení zprostředkována sítí Českých center a velvyslanectví ČR.

V Česku se rozběhla fotbalová liga

Fotbalová liga v Česku se po dvou a půl měsících a koronavirové přestávce znovu rozběhla vítězstvím Teplic nad Libercem 2:0. Domácí poslal ve dvakrát odložené dohrávce 23. kola do vedení v 37. minutě Tomáš Kučera a pojistku přidal po pauze Jakub Řezníček. Liberec na jaře poprvé ztratil body a nevyužil šanci poskočit na čtvrtou příčku v tabulce. Teplice si upevnily 12. místo. Zápasu v Teplicích se smělo zúčastnit jen 150 osob včetně hráčů i realizačních týmů a provázela ho řada hygienických a bezpečnostních opatření. Všichni kromě aktérů na trávníku například museli mít roušky. Poslední ligový duel se odehrál 9. března, pak soutěž zastavila pandemie nemoci covid-19. Naplno se obnovená sezona znovu rozběhne na začátku příštího týdne, odkdy bude moci být na stadionech 300 lidí.

Počasí

Proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle, postupně na většině území přeháňky i bouřky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, na jižní Moravě až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku se kvůli silnému větru nerozjel. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometru v hodině. Horní úsek byl mimo provoz také v sobotu. U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno oblačno, beze srážek, tři stupně nad nulou a vítr v nárazech dosahoval 40 km/h. Podle meteorologů je Sněžka (1603 m n.m.) extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a zdejší klima je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské.