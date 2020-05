Nárůst počtu nakažených v pátek zrychlil, přibylo 59 případů

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 způsobované novým koronavirem v Česku v pátek opět zrychlil, pozitivní test mělo 59 lidí. O den dříve to bylo 33 případů, nejméně za celý týden. Laboratoře v pátek provedly 7264 testů, podobně jako v předchozích dnech, podíl nových pozitivních případů tak stoupl na 0,81 procenta. Celkem je potvrzených případů nemoci 8820, zemřelých zůstává 312. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 9:00. Vyléčených je přes 6000, aktuálně se s nemocí potýká necelých 2500 lidí.

V souvislosti s nákazou covidem-19 v Dole Darkov společnosti OKD v Karviné hygienici eviduji dosud 153 nakažených. K pátečním 18:00 bylo v evidenci 147 pozitivně testovaných. Mezi nimi bylo 125 zaměstnanců z dolu, 19 jejich rodinných příslušníků a tři pracovníci jiného zaměstnavatele, kteří tam prováděli například údržbu. Dalších šest pozitivních vzorků vzešlo z pátečního testování, všechny testy ale ještě nejsou hotové. ČTK to řekla ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě Pavla Svrčinová. Hygienici chtějí do pondělí otestovat až 1600 zaměstnanců. V Dole Darkov se nákaza covidem-19 začala šířit minulý týden.

Tuzemské hotely se v pondělí naplno otevřou, čekají první hosty

Tuzemské hotely, penziony, venkovní kempy a další ubytovací zařízení se mohou od pondělí po omezeních kvůli epidemii koronaviru zcela otevřít. Některé pražské hotely podle informací ČTK očekávají první hosty. Chybí zatím zahraniční klientela. Část tuzemských hotelů, především ve městech, proto podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka zůstane zavřená, větší zařízení zprovozní třeba jen část kapacity. Ubytovací zařízení musejí dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní pravidla. Lidé mají podle Stárka na počátku uvolňování vládních restrikcí proti koronaviru obavy z cestování a shlukování, větší zájem než hotelové komplexy tak evidují menší zařízení. Podle Stárka lze očekávat také pokles spotřeby. Mnoho lidí přišlo kvůli krizi o práci nebo měli sníženou mzdu, budou se proto pravděpodobně více rozmýšlet, za co peníze utratí.

Exim Tours a CK Fischer zrušily všechny prázdninové zájezdy

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer kvůli epidemii koronaviru zrušily všechny zájezdy plánované na letošní červenec a srpen, které měly objednané u obou společností řádově desetitisíce klientů. Ti dostanou vouchery a budou se moci rozhodnout, zda letos na dovolenou, kterou by v zahraničí zřejmě provázela řada omezení, pojedou. Napsal to E15.cz a uvedla Česká televize (ČT). Obě cestovní kanceláře plánují znovu nabídnout zájezdy do zřejmě všech zemí, kam to po dohodě jednotlivých států bude možné. Pravděpodobná je tak obnovená nabídka zájezdů do Řecka či Chorvatska, píše server. Zájezdy na květen a červen zrušily Exim Tours a CK Fischer už dříve. Obě patří německé skupině Rewe, která dokončila nákup Fischer Group na začátku letošního května.

"Nechceme, aby klienti, kteří měli koupený zájezd do zemí, kde se situace pravděpodobně rychle nezlepší, strávili celé léto čekáním, zda poletí. Takhle se budou moci svobodně rozhodnout, jestli a případně kam letos chtějí cestovat," řekl E15 mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. "Klienti nebudou muset platit storno poplatky, dostanou voucher na zájezd v celé hodnotě, kterou zaplatili," uvedl mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Kanceláře Fischer a Exim tak zrušily veškeré plánované lety s dopravcem Smartwings. "Dál zůstává naším klíčovým partnerem, o situaci jednáme," doplnil Bezděk.

Ostatní cestovní kanceláře zatím zájezdy na červenec a srpen neruší, tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. "Ostatní kanceláře fungují dál, jak slibovaly klientům," uvedl v E15. Podle zákona, který v dubnu podepsal prezident Miloš Zeman, mohou cestovní kanceláře odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit takzvaná ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Kypr a Turecko informují o plánech v turistice

Kypr od příštího měsíce povolí komerční lety přerušené kvůli pandemii covidu-19 z některých zemí s nízkým výskytem koronavirové nákazy. Od 20. června tak budou moci do řecké části tohoto středomořského ostrova i turisté z České republiky, budou ale muset mít maximálně tři dny staré potvrzení o tom, že nejsou nakažení koronavirem. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na kyperské ministerstvo dopravy.

Kyperské ministerstvo oznámilo, že spolu s experty vybralo dvě skupiny zemí, odkud budou moci být v červnu obnoveny komerční lety na Kypr. Od 9. června se to týká Řecka, Malty, Bulharska, Norska, Rakouska, Finska, Slovinska, Maďarska, Izraele, Dánska, Německa, Slovenska a Litvy. Od 20. června pak budou moci létat na Kypr spoje ze Švýcarska, Polska, Rumunska, Chorvatska, Estonska a Česka. Hotely na Kypru zavřené kvůli koronaviru koncem března se znovu otevřou 1. června, uvedlo ministerstvo. Cestující z jiné než uvedené země musí po příjezdu na Kypr na dva týdny do karantény. Na Kypru, tedy v jeho řecké části, kde žije necelý milion obyvatel, se dosud potvrdilo pouze asi 930 případů nákazy koronavirem, z toho dvě desítky lidí zemřely. Někteří zdravotní experti se v souvislosti s příjezdem zahraničních turistů obávají nárůstu počtu nakažených.

Turecko plánuje zahájit turistickou sezónu už koncem tohoto měsíce a pro zahraniční turisty se chce otevřít v polovině června. Podle šéfa asociace cestovních kanceláří (TÜRSAB), jehož citoval server Ahval, ale začnou zahraniční návštěvníci přijíždět ve větší míře až v září. Vláda jedná s asi 70 zeměmi o obnovení letů, které by do Turecka po omezeních kvůli covidu-19 přivezly opět co nejdříve turisty, a snaží se také turisty nalákat takzvaným certifikátem zdravého turismu. Certifikát není povinný, ale kdo ho získá, bude na seznamu na stránkách ministerstva kultury a turistiky a přístupný tak i pro cestovní kanceláře i turisty. "Musíme být realisté, bude to pomalý proces. Podle mě bude velký úspěch, když se otevře v červenci polovina hotelů," citovala agentura Reuters šéfa asociace středomořských hoteliérů Erkana Yagciho.

Pražský hrad se v pondělí otevře opět veřejnosti, zmizí kontroly

Pražský hrad se v pondělí po více než dvouměsíční uzavírce kvůli opatřením proti novému koronaviru opět otevře veřejnosti. Lidé budou moct navštívit všechny běžně přístupné objekty. Zároveň byly dočasně zrušeny plošné bezpečnostní kontroly, kterými při vstupu do hradního areálu musel projít každý příchozí. Samotný areál bude opět otevřen každý den od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty a okruhy od 09:00 do 17:00. Lidé se tak budou moct opět podívat na hradní nádvoří, do zahrad, katedrály sv. Víta či do Zlaté uličky. V letohrádku královny Anny zároveň bude otevřena výstava děl českého malíře Ivana Bukovského.

Pražský hrad byl uzavřen v polovině března kvůli vládním opatřením, která měla za cíl omezit šíření nového koronaviru. Prezident Miloš Zeman poté pobýval na zámku v Lánech, zpět do své hradní kanceláře se vrátil tento týden. I pro veřejnost se areál Hradu otevírá souběžně s otevřením dalších českých památek.

Pražské jaro dnes nabídne živé vysílání České filharmonie

V rámci alternativního programu festivalu Pražské jaro se dnes koná on-line koncert České filharmonie s hlavním hostujícím dirigentem Tomášem Netopilem. Vokálních partů se zhostí Kateřina Kněžíková, Simona Šaturová, Jan Martiník a Adam Plachetka. Koncert v přímém přenosu uvedou ČT art a Český rozhlas Vltava, ke zhlédnutí bude rovněž na webu a sociálních sítích Pražského jara. Do celého světa jsou vystoupení zprostředkována sítí Českých center a velvyslanectví ČR. Večerem provede Ondřej Havelka. Koncert bude mít benefiční charakter. Veřejnou sbírku SOS Česko vypsala nezisková organizace Člověk v tísni ve snaze řešit dopady opatření zavedených proti šíření koronaviru.

Pro koncert připravil Netopil mozartovský program, který přinese průřez dvěma nejpopulárnějšími operami salcburského rodáka na italská libreta Lorenza da Ponteho. Komická opera Figarova svatba se po premiéře ve vídeňském Burgtheateru dočkala jen osmi provedení, zatímco v Praze ji provázel mimořádný ohlas. Povzbuzen úspěchem se Mozart pustil do práce na opeře Don Giovanni, ve které se mísí dramatické i komické prvky. Její premiéra se konala v říjnu roku 1787 ve Stavovském divadle.

Olympijský vítěz Kulhavý třináctkrát po sobě vyjel na Lysou horu

Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý třináctkrát za sebou vyjel na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Celkem zdolal nadmořskou výšku nejvyšší hory světa Mt. Everestu 8848 metrů. Zapojil se tak do výzvy "Everesting" a zároveň podpořil děti, kterým nedostatek peněz brání sportovat. Svůj výkon v cíli zhodnotil jako náročný, ale s úsměvem konstatoval, že ho přežil bez újmy. "Kopec nechci vidět minimálně týden a Lysou horu možná do konce roku. Budu se na ni dívat akorát zdola," řekl Kulhavý. Náročný byl podle něj už samotný začátek, kdy pod kopcem byla teplota nula stupňů Celsia. "Ty první čtyři sjezdy byly peklo. Dolů jsem přijel zmrzlý jak eskymácké sáňky a vždycky jsem musel jet dva kilometry ještě zabalený ve všem oblečení, co jsem měl, abych se trošku zahřál," řekl Kulhavý. Kvůli zimě se snažil cestu dolů co nejvíc zkrátit, takže jel těžším terénem.

Počasí

Zataženo, déšť, místy i vydatnější, ojediněle bouřky, zejména na jihu území. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 °C, na jihozápadě a jihu kolem 21 °C, v 1000 m na horách 11 °C.

V příštím týdnu maximální teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů Celsia, poté se mírně oteplí. Celkově bude období od 25. května do 21. června teplotně slabě pod průměrem nebo v normálu. Srážek by mělo být jako obvykle v tuto dobu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí.