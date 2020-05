Na konci května bude v ČR podle odhadů 9430 přípavů covid-19

Na konci května odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 9430 potvrzených případů covid-19, denně by jich mohlo přibývat asi 70. Hrozí spíš lokální ohniska a růst v Praze. "Jsme 14 dní po masivním uvolnění opatření 11. května. Situace epidemiologická nezaznamenává žádné negativní trendy, uvolnění se na křivce negativně neprojevila," řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Narůstá podle něj podíl vyléčených, činí přes 66 procent. Klesá počet hospitalizovaných na současných 150, i podíl úmrtí. Je asi 3,5 procenta. Problematická jsou podle ministra lokální ohniska. Teď je ohnisko na Karvinsku v dole Darkov. Problematičtější je také situace v Praze, kde je podle Vojtěcha několik menších ohnisek a nemoc se přenáší v komunitě. V nemocnici v Mariánských Lázních je nyní 13 pacientů s koronavirem, jeden nakažený zaměstnanec a jeden lékař. V chebské nemocnici je s covidem-19 pět pacientů a 15 zaměstnanců.

Podíl nových případů nemoci covid-19 na počtu provedených testů ve čtvrtek v Česku klesl na 0,46 procenta, což je nejnižší úroveň od začátku května. Denní nárůst počtu potvrzených případů covidu-19 způsobovaného koronavirem byl ve čtvrtek nejnižší za tento týden. Přibylo jich 33 na celkových 8754. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Mírně stouplo i množství lidí vyléčených z covidu-19, o tři na 5932. Počet zemřelých nakažených stagnoval na 306.

Sociálním službám by mohla kvůli dopadům nákazy chybět miliarda korun

Sociálním službám by kvůli dopadům koronavirové nákazy mohla chybět zhruba miliarda korun. Měly neplánované výdaje na ochranné pomůcky, testy či přesčasy a vypadly jim také příjmy za péči o klienty. Do problémů by se mohly v dalších měsících dostat hlavně denní stacionáře, denní centra a ambulantní pomoc. ČTK to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Ministerstvo práce navrhovalo zvýšené výdaje a výpadek příjmů řešit mimořádnými dotacemi. Vláda se na nich ale nedohodla. Důvodem bylo podle informací ČTK hlavně to, že sociální služby provozují převážně kraje, obce a neziskové či církevní organizace. Podle statistické ročenky předloni stát zřizoval 21 z celkem 3447 domovů, stacionářů, sociálních poraden a dalších služeb pro potřebné. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že kabinet bude ještě s kraji o jejich podílu na dofinancování jednat.

Bulharsko povolilo vstup občanům z EU a schengenské zóny

Bulharsko, které také začalo uvolňovat opatření přijatá v březnu kvůli šíření koronaviru, povolilo vstup do země občanům zemí Evropské unie a schengenského prostoru. Tito lidé ale budou muset po příjezdu strávit 14 dní v karanténě. Nově naopak byla povinnost karantény zrušena u bulharských občanů, kteří se vracejí ze zahraničí, a u občanů EU, kteří cestují z humanitárních nebo obchodních důvodů. Sedmimilionová východobalkánská země dosud potvrdila 2331 nakažených a 120 obětí koronavirové infekce, což jsou v celoevropském srovnání poměrně příznivá čísla.

DPP zahájil konzultace o automatickém provozu metra C a D

Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli automatických řídicích systémů metra na linkách C a D. Automatický provoz umožní zkrátit intervaly nebo snáz reagovat na mimořádné situace v provozu. Vypsat tendr plánuje podnik v první polovině příštího roku. Na dotaz ČTK to sdělil šéf komunikace DPP Daniel Šabík. "S automatizovaným provozem metra počítáme na nové trase D, ale uvažujeme o něm také na lince C. Při plném provozu jezdíme na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů budeme Pražanům moci nabídnout až po nasazení automatického systému metra," uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Geologický průzkum nové trasy D začal loni.

Pražské metro ročně přepraví asi 433 milionů cestujících, tedy asi 1,2 milionu denně. Nejkratší interval 115 sekund je ve špičce na lince C, která je nejvytíženější linkou metra. Stávající technologie systému zabezpečení ale neumožňuje další zkrácení intervalu. Navýšení kapacity a zkrácení intervalu až na 85 vteřin by umožnilo právě zavedení provozu bezobslužných vlaků.

V Liberci nalezli obchodní korespondenci firmy z 19. století

Kompletní obchodní korespondence liberecké firmy z konce 19. století se ukrývala na půdě domu v Kristiánově ulici v Liberci, který je určený k demolici. Zachycuje deset let jejího života od roku 1890, obchodovala s celým světem a už v té době měla zavedený telefon. Každá kniha zvaná Copir-buch zachycuje jeden kalendářní rok. Každá má asi 1000 stran, řekl archeolog Petr Brestovanský, který knihy nalezl při archeologickém průzkumu domu. V Liberci se podle něj podařilo najít něco takového poprvé. Průzkum v tomto případě umožnila liberecká nemocnice, která na místě domů v Kristiánově ulici plánuje výstavbu centra urgentní medicíny. Knihy jsou ve velmi dobrém stavu, ukryté byly na půdě pod podlahou v hromadě pilin.

Počasí

Jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo, místy déšť. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na severovýchodě kolem 18 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.

V sobotu odpoledne zasáhne část Česka silný vítr s nárazy až 65 km/h. Může lámat stromy a způsobit menší škody na budovách. Během sobotního odpoledne bude přes naše území postupovat k východu výrazná studená fronta, uvedli meteorologové. Odpoledne a večer bude na celém území ČR pršet, místy i vydatněji.