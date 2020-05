Na Dole Darkov se kvůli hromadné nákaze covid-19 chystá testování tisícovky lidí

O víkendu podstoupí na Dole Darkov na Karvinsku testování na koronavirus další asi tisícovka lidí. Je to kvůli hromadné nákaze nemocí covid-19, která se tam podle hygieniků zatím potvrdila u téměř 150 zaměstnanců a jejich příbuzných. Podle výsledků velkého testování se pak rozhodne o dalších opatřeních. Už teď se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo zakázat s okamžitou platností návštěvy v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních, které zřizuje kraj. Po skončení nouzového stavu totiž nemůže hejtman ani krizový štáb udělat takové opatření plošně v celém regionu. Kompetence k tomu mají jen hygienici. Hejtman ale doporučuje zakázat návštěvy i v dalších nemocnicích a sociálních zařízeních.

Situací v dole OKD se bude v pondělí zabývat Krizový štáb Moravskoslezského kraje. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) nevyloučil, že by v kraji v případě zhoršení situace mohl začít platit stav nebezpečí.

Opozice chce na mimořádné schůzi sněmovny ustavit komisi k nákupu pomůcek

Poslanci by příští týden měli na mimořádné schůzi projednat postup vlády při pandemii koronaviru. Ke svolání mimořádného jednání získali dostatečnou podporu opoziční Piráti a ODS. Obě strany vládě vyčítají, že při zavádění opatření proti šíření koronaviru postupovala chaoticky a bez dlouhodobého plánu. Součástí schůze by mělo být také projednání návrhu na zřízení vyšetřovací komise k ministerským nákupům ochranných pomůcek. Opozice chce projednat také situaci občanů, kteří od státu neobdrželi žádnou pomoc, způsob pořizování ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu a také případné vládní intervence, jako bylo zvažované převzetí letecké společnosti Smartwings.

O chybách v postupu vlády rozhodl na konci dubna i Městský soud v Praze, když zušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezovala volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku byly restrikce nezákonné, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona.

Prymula: Hygienici budou dělat preventivní testování v ubytovnách

Hygienici připravují testování na koronavirovou nákazu ve větších ubytovnách - řekl to náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula s tím, že se na tom podílí cizinecká policie. A to proto, aby hygienici věděli, jací cizinci v ubytovnách žijí a případně kde pracují. Průběžné testování na ubytovnách, a to spíše PCR metodou, by podle Prymuly měly zvážit i firmy, které své zaměstnance na ubytovnách mají. Při návratu provozů do běžného fungování by taky firmy měly počítat s tím, že může případně přijít další vlna nákazy. Měly by se proto třeba zásobit ochrannými pomůckami.

Ministr Petříček plánuje na podzim obnovit zahraniční cesty s podnikateli na pomoc exportu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce na podzim obnovit zahraniční cesty s podnikatelskými delegacemi na pomoc českému exportu. Pokud to dovolí situace kolem pandemie nemoci covid-19, chtěl by uskutečnit původně plánované cesty do Afriky, Latinské Ameriky či na Blízký východ. Uvedl to na internetovém semináři pro exportéry. Cesty do všech regionů ministr na letošek plánoval, zasáhla do nich ale pandemie koronaviru, která do velké míry znemožnila cestování po světě. Petříček nyní řekl, že kvůli exportnímu zaměření české ekonomiky je potřeba českým firmám na zahraničních trzích pomáhat, a i proto usiluje o uskutečnění podnikatelských misí.

Odvolací soud potvrdil bývalému pražskému imámovi desetiletý trest vězení

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za pomoc k účasti na teroristické skupině a financování terorismu odpyká deset let ve vězení. Trest mu potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Shehadeh v listopadu 2016 pomohl svému bratrovi odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Později zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal. Teroristické organizaci také přes prostředníky několikrát poslal peníze.

Soud Samerovu bratru Omarovi uložil jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková má za mřížemi strávit šest let. Manželé jsou však stíháni jako uprchlí, soud vynesl rozsudek v jejich nepřítomnosti. Bývalý imám se k pomoci bratrovi a jeho ženě i k posílání peněz do Sýrie u hlavního líčení přiznal. Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou.

Vědci z VŠCHT vyvinuli zařízení pro opakovanou dezinfekci předmětů kontaminovaných viry

Výzkumníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvinuli nástroj pro opakovanou dezinfekci respirátorů a dalších předmětů kontaminovaných viry. Generátor nízkoteplotního plazmatu otestovali na různých typech virů, včetně koronaviru. Vědci také zveřejnili dokumentaci ke konstrukci zařízení pro nekomerční použití. Zájemcům také nabízejí pomoc. "Ke generaci plazmatu jsme použili čtyři záporné koronové výboje v konfiguraci hrot-trubička, hořící na špičkách jehel proti prstencovým elektrodám, kde vytváří silný iontový vítr vynášející aktivní částice z oblasti výboje dále do prostoru expoziční komůrky, do níž se dezinfikované předměty vkládají. Celá krabička je vytištěna na 3D tiskárně z materiálu PETG," popsal zařízení vědec Vladimír Scholtz.

Na vývoji zařízení se vedle výzkumníků z VŠCHT podílely i ostravské Centrum klinických laboratoří Zdravotního ústavu, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, firma AVEC-Chem a Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové.

Pohonné hmoty v Česku zdražily, litr benzínu stojí přes 26 korun za litr

Cena benzínu na českých čerpacích stanicích přesáhla 26 korun za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. O 9 haléřů vzrostla i cena nafty, která se drží těsně pod 26 korunami. Nejdražší paliva jsou v Praze - pohonné hmoty tam zdražily už druhý týden po sobě. Aktuálně tam litr benzínu vyjde na více jak 27 korun za litr. Mírné zdražení evidují také na Vysočině nebo v Karlovarském a Zlínském kraji. Nejméně platí řidiči v Plzeňském kraji - litr benzinu tam vyjde na necelých 26 korun. Pohonné hmoty se v Česku od ledna zlevňovaly, pokles pak v březnu urychlila covidová pandemie a nižší cena ropy.

Automobilka Škoda pozastavila dodávky u nového modelu Octavia

Automobilka Škoda Mladá Boleslav pozastavila dodávku nových modelů Octavie. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Pavel Jína. Podle něj mají vozy problém se systémem eCall, který odesílá informace z bezpečnostního asistenta záchranářům a policistům. Ten musí mít nainstalovaný podle evropské legislativy všechna auta vyrobená od března 2018. Kdy budou dodávky nových Octavií obnoveny zatím není jisté. Problémy se systémem eCall hlásí také německá automobilka Volkswagen.

Státní zástupce obžaloval šest lidí kvůli pronájmu prostor v pražském metru

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze obžaloval v polovině května šest lidí podezřelých z vyvádění peněz. Ty měly směřovat na pronájmy nebytových prostor v pražském metru. Novináře o tom informoval žalobce Adam Borgula. Někteří se podle něj dopustili trestného činu formou pomoci. Šestici hrozí za zpronevěru až osm let vězení. Případem se bude zabývat Okresní soud Praha-Západ.

Archeologové na Rychnovsku narazili na pohřebiště z doby železné

Archeologové u Domašína na Rychnovsku narazili na část žárového pohřebiště z doby železné. Pravděpodobně souvisí s rozsáhlým sídlištěm kultury popelnicových polí v nedalekých Černíkovicích. Jedná se o další pozoruhodný objev při vykopávkách v trase budoucího silničního obchvatu Domašína. Za posledních deset let jde na Rychnovsku o nejbohatší naleziště, řekla ČTK archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Archeologové měli o pohřebišti v Domašíně tušení ze zhruba 100 let starých avšak nelokalizovaných nálezů. Nevěděli, kde přesně je. Nejcennějším dosavadním nálezem z výzkumu u Domašína je shluk pěti okrouhlých studen, jaký je typický pro kulturu se šňůrovou keramikou. Zatímco jinde v Evropě, například v Německu, se takové uspořádání studen této kultury objevuje, v ČR by to bylo vůbec poprvé. Podle Bekové byly studny součástí sídliště. Pokud analýzy potvrdí u Domašína sídliště kultury se šňůrovou keramikou datované k roku 2000 před naším letopočtem, půjde o objev, který nemá v ČR obdoby. Sídliště této kultury se dosud v ČR prozkoumat nepodařilo.

Počasí na pátek

Jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Odpoledne a večer v Čechách místy déšť nebo přeháňky, na severozápadě ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, na severovýchodě kolem 18 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.