Zeman jmenoval předsedou Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho

Novým předsedou Nejvyššího soudu se na desetileté funkční období stal šéf senátu trestního kolegia soudu Petr Angyalossy. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Miloš Zeman. Funkce šéfa Nejvyššího soudu byla volná přesně tři měsíce po odchodu Pavla Šámala k Ústavnímu soudu. Prezident ani Hrad předem neinformovali, koho Zeman do čela soudu vybral. Proces výběru kritizovala jako netransparentní prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Zeman při jmenování řekl, že nového šéfa NS vybíral ze čtyř kandidátů a se všemi se sešel. "U každého jsem si prostudoval jeho životopis a rozhodl se, jak jsem se rozhodl," uvedl prezident. Dodal, že Angyalossyho si na soud vybral předchozí předseda Šámal.

Angyalossy chce zrychlit rozhodování Nejvyššího soudu a posilovat důvěru lidí v justici. Dalším úkolem je generační obměna soudu. Angyalossy zvažuje, že by soud mohl vydat stanovisko, za jakých okolností lze žalovat stát kvůli náhradám za koronavirová omezení.

Bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová považuje za politováníhodné, že soud nepovede první místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) Robert Fremr. České televizi řekla, že Fremr byl evidentně nejlepším kandidátem a jakákoliv jiná volba působí jako politizace funkce. Angyalossy výtku o politizaci své funkce odmítl. Řekl, že vždy věřil v apolitickou justici a nedovolil by zásahy politiky do spravedlnosti.

Metnar: Česko si váží rudoarmějců, Koněva ale Rusku dát nemůže

Česká republika si váží vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa na konci druhé světové války, a pečlivě se stará o jejich hroby. Sochu sovětského maršála Ivana Koněva, kterou nechala Praha 6 začátkem dubna odstranit z náměstí Interbrigády, ale Moskvě nemůže předat. Pomník je majetkem Prahy 6 a navíc nespadá do kategorie válečných hrobů, napsal český ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) svému ruskému protějšku Sergeji Šojguovi. Dopis, na který upozornil Deník N, ČTK poskytl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. K vyřešení problému, který v poslední době zatěžuje česko-ruské vztahy, by podle Metnara mohly přispět chystané konzultace mezi ministerstvy zahraničí obou zemí podle Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993.

Nárůst počtu případů covidu-19 v ČR po rekordním pondělku zmírnil

Nárůst počtu potvrzených případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem v Česku se v úterý po rekordním pondělku zmírnil. Přibylo jich 61 na celkových 8647, nárůst tak byl oproti pondělku téměř o polovinu nižší. Podíl nových případů covidu-19 na počtu testů v úterý také klesl oproti pondělí asi o polovinu na 0,74 procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Počet zemřelých v úterý stoupl o dva na 302. Množství lidí vyléčených z covidu-19 podle revidovaných údajů ministerstva stagnovalo na 5731.

Podle epidemiologů souvisel pondělní nárůst s ohniskem nákazy mezi horníky OKD na Karvinsku, a pro vývoj situace v celé republice tak zatím není významný. Hygienici plošně testují zaměstnance OKD od pondělí a do dneška testy prokázaly nákazu koronavirem u 113 pracovníků a šesti jejich rodinných příslušníků. Nákaza se u horníků v Dole Darkov objevila minulý týden. V pátek jich bylo 11. Mudra řekl, že nikdo ze zaměstnanců OKD, u nichž nákazu potvrdily testy, o své nemoci nevěděl. Horníci byli bez příznaků, takže neměli problém projít měřením teploty při vstupu do závodu ani vykonávat fyzicky namáhavou práci.

Babiš nabídl Prymulovi post vládního zmocněnce

Premiér Andrej Babiš (ANO) nabídl náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Informaci serveru TN.cz předseda vlády potvrdil České televizi (ČT). Svůj návrh Babiš musí ještě projednat v pondělí ve vládě s koaličním partnerem. "Myslím si, že by bylo dobré, aby pan profesor zůstal v rámci státních struktur, aby neodcházel někde do privátu," řekl Babiš dnes ČT. Na otázku, zda Prymula nabídku přijal, premiér uvedl, že je to podle jeho názoru na dobré cestě.

Prymula oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci května. Odchod zvažoval už v březnu, k tomu, aby zůstal, ho však přesvědčil Babiš po vypuknutí epidemie koronaviru. O budoucnosti Prymuly Babiš také hovořil na Hradě s prezidentem Milošem Zemanem, řekl ČT.

V ČR i celé EU ode dneška platí zákaz prodeje mentolových cigaret

Lidé, kteří kouřili mentolové cigarety, si je ode dneška v Česku ani v jiném státě Evropské unie nekoupí. Oblíbené byly podle odborníků na závislosti hlavně mezi mladistvými, preferovaly je spíše ženy. Zákaz je součástí unijního omezování cigaret s příchutěmi, nadále na trhu zůstanou ochucené doutníky a doutníčky. Podle odhadů tabákových firem v Česku mentolové cigarety kouřilo až 400.000 lidí.

Cigarety s mentolovou příchutí používalo osm procent dospělých kuřáků v zemích EU, vyplývá ze studie Eurobarometr z roku 2017. Podle společnosti Imperial Brands se v Česku kouřily v naprosté většině takzvané práskací cigarety, u kterých kuřák mění chuť stisknutím filtru. Z kuřáků mentolových cigaret se podle dubnového průzkumu pro společnost Philip Morris skoro polovina vrátí ke klasickým cigaretám bez příchuti, 37 procent si chtělo "mentolky" nakoupit do zásoby. Cigarety s příchutěmi zmizely z obchodů v roce 2016, kdy se na krabičkách objevila také obrázková varování. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu se předloni meziročně zvýšila spotřeba cigaret o 0,7 procenta na každého obyvatele, tedy včetně novorozeňat. Zvedla se o 14 cigaret na rok na 1992 kusů.

Pivovary loni navařily rekordních 21,6 milionu hektolitrů piva

Pivovary loni meziročně zvýšily výrobu o 1,6 procenta na 21,6 milionu hektolitrů, sdělili ČTK zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven. Jde o rekordní výstav druhý rok za sebou. Letos produkce klesne kvůli koronaviru a vládním restriktivním opatřením. Za růstem stál loni stejně jako předloni export, který se meziročně zvýšil o 4,5 procenta, nealkoholické pivo si ve vývozu polepšilo o více než 22 procent. Největšími evropskými trhy zůstávají Slovensko, Německo a Polsko, na čtvrté místo se dostalo s růstem o 36 procent Maďarsko. Z trhů mimo EU jsou jako v minulosti největší Rusko, Jižní Korea a Spojené státy americké.

Česká spotřeba piva loni meziročně vzrostla na hlavu o dvě velká piva na 142 litrů. Množství piva prodaného v restauracích a hospodách kleslo o procentní bod na 35 procent. "Jsme rádi, že české pivo chutná nejen doma, ale i v zahraničí. Do budoucna ale s přílišným optimismem nehledíme. Restaurace uzavřené na více než dva měsíce, další týdny a měsíce postupného návratu do normálu, nulový turismus - to vše se negativně podepíše na výsledcích letošního roku," uvedl předseda svazu František Šámal. Negativní dopad do prodejů čepovaného podle něj bude mít také otvírací doba restaurací po jejich znovuotevření nebo rušení velkých festivalů a sportovních zápasů.

Památkový ústav odhaduje ztrátu kvůli koronaviru na 130 mil. Kč

Národní památkový ústav (NPÚ) odhaduje, že do konce května ztráta způsobená uzavřením památek dosáhne 125 až 130 milionů korun. Na tiskové konferenci to řekla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Rok přitom podle ní začal z ekonomického hlediska dobře, za první dva měsíce z pětiny památek, které jsou otevřené celoročně, byly výnosy meziročně o 1,5 milionu korun vyšší. Od 10. března ale byla stovka státních památek uzavřená. V pondělí 25. května se otevírají interiéry památek, NPÚ uvažuje o tom, že hlavní návštěvnickou sezonu prodlouží. Propad ve výnosech je podle ředitelky NPÚ zásadní problém, ústav má rozpočet téměř z poloviny krytý výnosy a vydělat si musí skoro 600 milionů korun ročně.

Pražské jaro nabídne stream Brno Contemporary Orchestra

Alternativní program Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro dnes nabídne stream s vystoupením souboru Brno Contemporary Orchestra. Dějištěm koncertu bude foyer Janáčkova divadla v Brně, který budou moci diváci v přímém přenosu sledovat na stránkách festivalu a sociálních sítích Pražského jara. Zaznějí díla Pascala Dusapina, Olgy Neuwirthoví, Erkki-Sven Tüüra a světová premiéra skladby Zběsilost v srdci, kterou Pražské jaro objednalo u českého skladatele Jana Ryanta Dřízala. Soubor Brno Contemporary Orchestra (BCO) již devět let působí na moravské scéně.

Vybrané koncerty letošního Pražského jara vysílá Česká televize a Český rozhlas. Do celého světa jsou vystoupení zprostředkována sítí Českých center a velvyslanectví ČR.

Cestovatel: Díky změně trasy Tatry jsme lépe poznali Turecko

Opatření kvůli koronaviru zdržela členy expedice Tatra kolem světa 2 v Turecku. Nucenou pauzu však zvládají dobře, využili ji k procestování země. V rozhovoru pro ČTK to řekl člen expedice Marek Havlíček. Tatra vyrazila z Prahy v únoru. Tříletá cesta má vést přes 69 zemí pěti kontinentů. "Asi nejsilnější pro náš tým bylo, když nás tam odchytil Emre, spolumajitel rodinné restaurace. Rodina se nás ujala, poskytli nám parkoviště před restaurací," uvedl Havlíček a dodal: "Hlavně pro nás ale každý den uspořádali nějaký výlet. Jeli jsme se podívat do dalších rodin, k pekařům, do mešity." Poznamenal, že Sinop patří k nejméně "nakaženým" oblastem v Turecku, řada restrikcí kvůli koronaviru tam neplatí. Podle jeho slov se expedici daří získat důvěru místních i díky potvrzení o zdravotních kontrolách, kterými v Turecku prošli.

Cesta jihem a východem země byla podle Havlíčka náročnější. "Kvůli arménským hranicím i silné epidemii nás odevšad vyháněli. Šli jsme po ulici, přišli tajní policisté a začali nás kontrolovat. Odvedli nás na policii a tam nás testovali. Večer jsme zaparkovali na parádním místě, přijeli vojáci a vyhnali nás z města s tím, že není bezpečné tam kempovat. Nebo nás vyhnali kvůli tomu, že jsme za městem," popsal cestovatel. "Když se to stalo popatnácté, tak už jsme propadali trudnomyslnosti." Posádka nedávno řešila i opravu Tatry. "Oslovili jsme místní komunitu Čechů a Slováků, zda neviděli Tatru na vrakovišti. Tyto součástky jsou na autě od roku 1983 stejné. Někdo našel auto asi 200 kilometrů daleko. Posádka čeká na 22. květen, kdy se má otevřít hranice s Gruzií.

Nejstarší kresbě v ČR je 7000 let, nachází se v Moravském krasu

Vědci posunuli dataci nejstarší kresby v České republice na 7000 let. Je v Hlavním dómu Kateřinské jeskyně v Moravském krasu. Jde o černé čáry na mohutném kameni, kterému se přezdívá kvůli jeho vrásčitému povrchu Mozek. Byl patrně umělecky dotvořen čarami coby kultovní kámen v době kamenné. Dataci kresby určila radiouhlíková metoda. Dosavadní rekord držela malba z této jeskyně, která je podle laboratorních analýz stará 6200 let. ČTK o tom dnes informoval archeolog Martin Golec z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se na objevu podílela.

V Kateřinské jeskyni se nachází několik maleb, a to od období pravěku, kdy vstup do ní obývali lovci a později pastevci, jimž Hlavní dóm zřejmě sloužil jako svatyně, až po 18. století, kdy už tam lidé zanechávali své podpisy.

Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel zubr ze zoo Tábor

Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel samec zubra evropského odchovaný v zoo v Táboře. Stokilometrovou cestu absolvoval bez obtíží. Když zoologové ve výběhu otevřeli dvířka přepravního boxu, zvíře vyšlo ven, rozhlédlo se a po chvíli začalo v klidu spásat trávu a náletové dřeviny a vydalo se na obchůzku nového domova. V Rokycanech si tříletý samec Tábor polepší. Čeká ho tu mnohem větší prostor a stane se také vůdcem nově zakládaného stáda, řekl ČTK hlavní zoolog zoo Tábor Ondřej Kott.

Soukromou rezervaci zřídil podnikatel z Rokycanska Robert Beneš. Pozemek bývalého vojenského cvičiště na okraji města koupil od armády původně ke spekulaci, řekl ČTK. "Pak mě oslovilo nějaké kouzlo toho místa, začal jsem se zajímat o to, co tady je a žije. Pak jsem navštívil Milovice a tam se to ve mně zlomilo. Hrozně mě to nadchlo, takže jsem se rozhodl, že podobný projekt uskutečním v Rokycanech," řekl ČTK. Území se třicet let neudržovalo. Beneš ho musel nejdřív vyčistit od odpadků. Dřívější činností armády vzniklo unikátní prostředí, kde se daří chráněným živočichům i vzácným rostlinám.

Hokejisté budou hrát skupinu MS 2021 v Minsku, narazí na Slováky

Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa v roce 2021, které společně uspořádají Bělorusko a Lotyšsko, v základní skupině A v Minsku. V běloruské metropoli se utkají s Ruskem, Švédskem, Švýcarskem, Slovenskem, Dánskem, Běloruskem a Velkou Británií. Složení skupin zveřejnila na svém webu Mezinárodní hokejová federace (IIHF). Ve druhé skupině B, jež se odehraje v hlavním městě Lotyšska Rize, změří síly Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán. Světový šampionát v příštím roce je naplánovaný na období od 7. do 23. května.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.