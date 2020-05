Počet zemřelých s koronavirem v Česku překročil tři stovky

Počet zemřelých lidí nakažených koronavirem v Česku v úterý překročil hranici tří set. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví. Případů covidu-19 bylo v Česku potvrzeno dohromady přes 8600. Zemřelo tak zhruba 3,5 procenta z lidí, u nichž testy nemoc prokázaly. Dvě třetiny evidovaných nakažených se již vyléčily. V Evropské unii Česku patří v počtu obětí na milion obyvatel 18. místo. S celkovým počtem obětí je Česká republika ve světě na 42. místě, v EU ji patří 15. místo. Podle vyléčených je ČR na 34. místě na světě, v EU ji náleží 11. místo.

V pondělí počet nakažených koronavirem v Česku stoupl o více než sto, což je nejvyšší denní přírůstek od 21. dubna. Laboratoře provedly 7349 testů. Podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů tak stoupl z nedělních 0,59 procenta na 1,51 procenta, což je nejvyšší hodnota za celý květen.

Epidemiologové po uvolňování opatření z 11. května očekávali, že denní nárůst nových případů může vzrůst nad sto. Pokud se eale situace ještě zhorší, budou uvažovat, že další vlnu rozvolňování, která má přijít 25. května, posunou.

Kontroly na hranicích ve střední Evropě by mohly skončit 15. června

Opatření na hranicích kvůli koronaviru by měla v zemích střední Evropy skončit 15. června, uvedli ministři vnitra České republiky a německé spolkové země Bavorska Jan Hamáček (ČSSD) a Joachim Herrmann. Podle nich jde zatím o politický cíl, definitivní rozhodnutí o úplném odstranění hraničních kontrol ještě nepadlo. Musí to dovolit epidemiologická situace, řekl Hamáček po jednání v Rozvadově. "Německo, Česká republika, Rakousko, Maďarsko a věřím, že i Slovensko, by měly k 15. červnu opatření úplně ukončit, a tím by se režim na státní hranici vrátil do doby předkoronové," uvedl Hamáček. Shodli se na premiéři i ministři vnitra zemí střední Evropy, které kroky koordinují, dodal. Podle Herrmanna ale rozhodnutí, že se zruší hraniční kontroly, zatím nepadlo. "Je to společný politický cíl a pokud nám to epidemiologická situace povolí, tak pak se rozhodne," uvedl.

Rozvojová banka Rady Evropy poskytne na zdravotnický materiál zpětnou půjčku

Česko může na zdravotnický materiál využít úvěr od Rozvojové banky Rady Evropy i zpětně. A to zhruba za 8 miliard 300 tisíc korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Resort už vládě poslal materiál, podle kterého by měla půjčku schválit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) bylo doteď z vládní rozpočtové rezervy uvolněno na vybavení proti koronaviru téměř 12 miliard korun.

Petříček: Slova Filipa o legionářích by měla řešit Sněmovna

Sněmovna by měla řešit slova svého místopředsedy Vojtěcha Filipa (KSČM) o československých legionářích. Řekl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s tím, že Filip by se za ně měl omluvit. Předseda KSČM v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. Petříček vyjádření o legionářích označil za nekorektní. "Myslím, že naši legionáři sehráli významnou roli při vzniku samostatného Československa," dodal.

Vedení komunistů Petříčka kritizuje, udělal podle nich z ČR kolonii USA. Petříček komunistickou kritiku odmítl. "Pouze naplňuji programové prohlášení této vlády, koncepci zahraniční politiky České republiky, hájím zájmy naší země," řekl. Poznamenal, že komunistická strana má jiný pohled na zahraniční politiku a priority v této oblasti, proto se s ní ČSSD není ochotná o zahraniční politice bavit. "Naším cílem je soustředit se na naše členství v Evropské unii, na naše členství v Severoatlantické alianci," dodal.

Opoziční hnutí STAN bude ve Sněmovně chtít, aby se poslanci od vyjádření Filipa distancovali. TOP 09 sbírá podpisy za odvolání šéfa komunistů z postu místopředsedy Sněmovny.

Zámek Opočno zůstane státu, Ústavní soud zamítl stížnost Colloredo-Mansfeldové

Zámek Opočno na Rychnovsku zůstane státu. Ústavní soud zamítl stížnost dcery posledního šlechtického majitele zámku Kristiny Colloredo-Mansfeldové. Spor o vydání trval skoro 29 let. Opočno zabavili nacisté, po válce zámek zůstal státu. Soudy se případem zabývaly opakovaně, s několika zvraty. Colloredo-Mansfeldová dokonce zámek po jistou dobu spravovala. Po zásahu Ústavního soudu ale stát v dubnu 2007 objekt znovu převzal do péče. Později díky dalšímu nálezu Ústavního soudu dosáhla Colloredo-Mansfeldová obnovy řízení. Padlo však stejné rozhodnutí jako předtím, zámek tedy dosud spravuje Národní památkový ústav.

V poslední stížnosti poukazovala Colloredo-Mansfeldová na údajně rasový motiv perzekuce rodiny. Namítala mimo jiné, že matce posledního majitele panství byl majetek ve Francii konfiskován jako Židovce. Proto je prý otázkou, zda také zabavení Opočna nebylo rasovou perzekucí, případně zda židovští předkové nebyli jedním z více důvodů pro zákrok proti Colloredo-Mansfeldům. Podle ÚS se to ale s dostatečnou jistotou neprokázalo. Právní zástupce Colloredo-Mansfeldové Jakub Fröhlich ČTK řekl, že poté, co se seznámí s podrobným odůvodněním nálezu, zváží další postup ve věci. Kastelán zámku Tomáš Kořínek dnešní nález přivítal. Spory podle něj komplikují opravy Opočna, dosud bylo možné řešit v podstatě jen havarijní stavy.

Do Česka přijelo od ledna do března nejméně turistů za posledních šest let

Hotely a penziony v Česku ubytovaly v prvním čtvrtletí letošního roku 1 milion 482 tisíc hostů ze zahraničí. To je nejmíň za posledních šest let. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu o cestovním ruchu. Za propad může uzavření ubytovacích zařízení v polovině března kvůli opatřením proti koronaviru. Podle ČSÚ největší úbytek hostů zaznamenaly čtyř a pětihvězdičkové hotely. Ve srovnání s minulým rokem jim v březnu ubylo přes 70 procent klientů. Ubytovací zařízení v Česku se budou moct znovu otevřít v pondělí 25. května. Podle odborníků v cestovním ruchu ale více než dva měsíce trvající výpadek už letos nedoženou, a to ani v případě úspěšné letní sezony.

Výroba aut v Česku za čtyři měsíce klesla o 31,1 procenta

Výroba osobních aut v Česku do konce dubna meziročně klesla o 31,1 procenta na necelých 337 a půl tisíce vozů. V dubnu způsobily odstávky vyvolané pandemií koronaviru propad produkce o 88,5 procenta na 14.589 vozů. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Škoda Auto vyrobila 218 tisíc automobilů, tedy meziročně o 29,6 procenta méně, nošovický Hyundai snížil produkci o 35,3 procenta na necelých 66 tisíc aut a společný kolínský závod Toyoty, Peugeotu a Citroënu TPCA vyrobil přes 53 tisíc vozů, tedy méně o 31,5 procenta.

Průzkum: Výuka na dálku nevyhovuje zhruba 60 procentům žáků

Výuka na dálku, která ve školách funguje od druhé poloviny března, nevyhovuje zhruba 60 procentům žáků a studentů. Podle nich je horší než klasická školní docházka. Přibližně 44 procent dětí by se chtělo vrátit do lavic ještě před koncem letošního školního roku. Naopak lépe hodnotí online výuku kolem čtvrtiny školáků. Vyplynulo to z průzkumu, který mezi 400 žáky a studenty základních a středních škol po celé ČR udělala vzdělávací společnost Tutor. ČTK o tom informoval mediální zástupce společnosti Jan Šimral. Podle průzkumu vnímá přibližně 60 procent dětí současnou výuku na dálku jako problém ovlivňující kvalitu jejich vzdělávání. Zhruba čtvrtina neměla za celou dobu od druhé poloviny března, kdy se zavřely školy, ani jednou online výuku přes videokonferenci či audiokonferenci. Kolem 15 procent žáků nemá pro online výuku doma dostatečné technické vybavení a čtvrtina pro ni nemá doma dostatečný klid. Dotázaní podle autorů průzkumu často uváděli, že jako negativum online výuky vidí problémy s obrazem či zvukem a nepřehlednými aplikacemi.

Lékaři v Brně vyměnili ženě oba kolenní klouby při jedné operaci

Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně provedli unikátní operaci. Odoperovali pacientce v jeden čas oba kolenní klouby. Postup je v České republice naprosto ojedinělý, uvedla v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Podle přednosty I. ortopedické kliniky a jednoho z operatérů Tomáše Tomáše operace obou kolen ve stejnou chvíli povede k výraznému zkrácení doby léčby. Při běžném postupu by musela žena nejprve podstoupit operaci jednoho a za půl roku druhého kolena. Podle Tomáše takový zákrok vyžaduje sehraný operační tým. "Operace je rovněž náročná z hlediska logistiky, časové souslednosti operačního postupu, instrumentace a implantace. Důležitá je také dokonalá pooperační péče a rehabilitace," řekl Tomáš. Dodal, že nemocnice si může dovolit provedení takové operace s ohledem na nové trendy v péči před i po operaci od ovlivnění krvácení přes prevenci trombózy až po novinky v rehabilitaci.

Tradiční Jízda králů ve Vlčnově byla letos definitivně zrušena

Jízda králů se letos ve Vlčnově na Uherskohradišťsku nepojede. Pořadatelé kvůli pandemii nového typu koronaviru definitivně rozhodli o jejím zrušení. Už v dubnu odvolali její konání v tradičním květnovém termínu, zvažovali však, že by ji posunuli na jiné letošní datum. Především kvůli zdravotním rizikům se ale nyní rozhodli zrušit letošní Jízdu králů zcela. Upozornil na to Český rozhlas. Další Jízda králů se tedy v obci pojede až příští rok o poslední májové neděli, která připadne na 30. května. "Pojedou dva ročníky dohromady, zatím se takto chlapci dohodli. I král, který byl letos v lednu představený na krojovém plese, by měl příští rok Jízdu králů jet," uvedla ředitelka vlčnovského Klubu sportu a kultury Petra Kučerová Brandysová.

Jízda králů od roku 2011 figuruje na seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podle etnografky Slováckého muzea Marty Kondrové se nejstarší popis vlčnovské Jízdy králů v literatuře vztahuje k 60. letům 19. století. V se obci jezdila i za druhé světové války, v novodobé historii se neuskutečnila pouze dvakrát, a to v letech 1952 a 1965.

Počasí na středu

Polojasno až oblačno, na západě přechodně až zataženo a ojediněle přeháňky. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.