Od 26. května se zmírní opatření pro překročení hranic

Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že se na tom dohodl kabinet. Přesnou podobu nařízení podle něj vláda schválí příští týden. Na dotaz ČTK Hamáček upřesnil, že materiál o nové podobě hraničního režimu půjde na vládu v pondělí 25. května. Na twitteru také uvedl, že Česko přijímá podobný přístup k ochraně hranic, jaký už dříve začaly uplatňovat Rakousko a Německo.

Řecko by se mohlo českým turistům otevřít od 1. července. Obě země spolu jednají i o variantě cestování bez povinného negativního testu na onemocnění covid-19. V tiskové zprávě to uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek po jednání s řeckým ministrem zahraničí Harrym Theoharisem. "Řecký ministr nás ujistil, že Čechům bude otevřena drtivá většina ostrovů, velmi vážně jsme řešili také variantu, že ke vstupu do Řecka nebude třeba test," uvedl Smolek. Ministerstvo zahraničí ale zároveň upozornilo, že uvolnění podmínek bude záležet na vývoji epidemiologické situace v Česku i v Řecku. Česká diplomacie bude tento týden jednat o otevření hranic také se Slovenskem, s Rakouskem a s Německem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že do poloviny června by mohly být otevřené hranice se všemi sousedními státy. Chce také usilovat o to, aby lidé mohli v létě cestovat bez povinnosti absolvovat test na covid-19 nebo jít po návratu do karantény.

Smartwings nemá zájem o prodej firmy státu, uvedla společnost

Letecká skupina Smartwings nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti. Uvedla to v prohlášení. Žádá stát o úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky, podle firmy je totiž v současné krizi problém získat nové půjčky na bankovním trhu. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček v neděli uvedl, že by stát mohl koupit až 100procentní podíl. Do konce června by to měla projednat vláda. "Společnost Smartwings prohlašuje, že nemá a nikdy neměla zájem o vstup státu do společnosti Smartwings. Nic takové od vedení společnosti nikdy nezaznělo," uvedla společnost. Havlíček dnes ČTK řekl, že kapitálový vstup státu je až poslední variantou, poskytnutí pomoci prostřednictvím záruky či úvěru by mělo mít přednost.

Státní pomoc leteckému dopravci Smartwings, pod kterého patří také České aerolinie (ČSA), nemá bez pomoci cestovním kancelářím samostatně smysl. Na dotaz ČTK to uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria, která patří k největším na českém trhu. Podle jeho odhadu cestovní kanceláře tvoří dvě třetiny tržeb Smartwings. Pro Alexandrii je zásadním partnerem, organizuje přes něj většinu letů. "Pokud by se pomohlo pouze Smartwings, a nikoli zároveň i cestovním kancelářím, hrozí, že trh zkolabuje a Smartwings budou brzy potřebovat pomoc znovu," uvedl Šatný. Stát by podle něj měl podpořit provoz cestovních kanceláří přímými dotacemi nebo zárukami za úvěry. CK kvůli prakticky zastavenému cestování patří mezi nejvíce zasažené společnosti v souvislosti s koronavirem.

ČSA opět létají, na dnešek si rezervovalo letenky kolem 640 lidí

České aerolinie (ČSA) vypravily první letecké spoje po více než dvouměsíčním přerušení provozu kvůli koronavirové krizi. Na celkem šest zpátečních letů z Prahy do Amsterdamu, Paříže a Frankfurtu nad Mohanem a zpět si rezervovalo letenky kolem 640 cestujících. První spoje vyrazily dnes ráno. ČTK to řekla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Další obnovené linky budou následovat v příštích dnech a týdnech. Obsazenost letadel mluvčí nesdělila, podle propočtů ČTK mohla být třetinová až poloviční. ČSA vybralo tyto tři destinace pro své obnovení provozu z několika důvodů. Podle mluvčí jde jednak o přestupní letiště odkud mohou cestující pokračovat na lety do jiných destinací. Dále jde o místa s vysokým potenciálem většího množství obchodních cestujících a zároveň jde o důležité trasy ČSA v síti letecké aliance Sky Team, do níž český dopravce patří.

Od čtvrtka začne dopravce létat do Stockholmu, od 25. května pak také do Bukurešti. Obnovování dalších linek i jejich frekvence bude závislé zejména na podmínkách cestováních do jednotlivých zemí a také na poptávce cestujících. Obnovené lety doprovází několik ochranných opatření, které dopravce zavedl. Jde například o povinnost cestujících mít po celou dobu zakrytý ústa a nos, vybavení personálu ochrannými prostředky, odstupy pasažérů při nástupu a výstupu, dále možnost placení pouze platebními kartami, dezinfikování letadel po každém letu nebo nasazení speciálních filtrů pro zachytávání virů a bakterií na palubách letadel.

Benda: Plošná omezení opatřeními ministerstva zdravotnictví jsou protiústavní

Předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda (ODS) považuje za protiústavní, že ode dneška po konci nouzového stavu omezuje chod restaurací a dalších ekonomických odvětví jen opatření ministerstva zdravotnictví. Benda v tiskové zprávě uvedl, že opatření resortu mají sloužit jen k izolaci zdrojů nákazy novým typem koronaviru, nikoliv k plošnému uzavírání provozoven. Kromě ústavy podle něj počínání vlády odporuje i rozsudku, který v dubnu zrušil čtyři opatření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

Nouzový stav v Česku přestal platit se začátkem tohoto týdne. Kabinet před týdnem souhlasil s tím, aby po vypršení nouzového stavu regulovala místo krizových opatření vlády ministerská rozhodnutí například nošení roušek na veřejných místech, provoz škol, konání hromadných akcí a provoz restaurací či ubytovacích služeb. Vládní plán rozvolňování opatření proti nemoci covid-19 totiž s řadou opatření počítá do příštího pondělí 25. května. Benda uvedl, že jeden ministr nesmí mít možnost "vypnout" celé hospodářské odvětví. Takový stav podle Bendy nemůže trvat ani týden. Konkrétně poukazuje například na provoz restaurací. Vojtěch minulý týden uvedl, že tato omezení nezasahují plošně do základních lidských práv a svobod, takže je ministerstvo vyhlásit svými opatřeními může.

STAN chce odvolat Filipa z vedení sněmovny a distanc od jeho výroků

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan vyzval sněmovní strany, aby se připojily k návrhu na odvolání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy dolní komory. Sněmovna by se podle Rakušana měla distancovat o Filipových výroků v ruském tisku. Filip v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. Pražské komunální politiky nařkl z neofašismu. "Svým vyjádřením překročil únosnou mez. Zpochybňování zásluh českých legionářů o samostatný stát, oslava totalitního komunistického režimu a tvrzení o tom, že česká společnost je prolezlá fašizmem, zkrátka nelze tolerovat," uvedl Rakušan v tiskové zprávě.

Širší vedení KSČM se postavilo za Filipovu kritiku ministra Petříčka. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) podle komunistů morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států. Konstatoval to výkonný výbor KSČM v souvislosti s debatou o významu Sovětského svazu v ukončení druhé světové války. Petříček dává kritiku do souvislosti s podzimním sjezdem KSČM. "To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby," stojí ve stanovisku komunistů.

Průzkum: Dopady krize nedokáže samo vyřešit 75 pct exportérů

S dopady koronavirové krize se vlastními silami nedokážou vypořádat tři čtvrtiny českých exportních firem. Nejčastěji se podniky potýkají se snížením či stagnací objednávek, řeší to 40 procent společností, z nichž 32 procent potřebuje s problémy pomoci. Dále firmy v podnikání omezuje uzavření hranic, omezení výroby a provozů nebo zvýšené legislativní nároky. Ukázal to průzkum státní agentury pro podporu podnikání CzechTrade mezi 138 českými exportéry.

Potížím kvůli uzavření hranic čelí třetina vývozců, 22 procent si s nimi nedokáže poradit svépomocí. Finanční otázky řeší 12 procent firem, devět procent potřebuje s problematikou pomoci. Omezení výroby a provozů kvůli vládním opatřením se dotklo 12 procent společností, více než desetina z nich neumí problematiku řešit sama. Legislativa a byrokracie je problémem pro osm procent exportérů.

V neděli byl nejnižší denní nárůst případů covid-19

Počet případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem v Česku v neděli stoupl o 20 na 8475. Je to nejnižší denní nárůst za více než týden. Klesl však i počet testů na koronavirus na 3310, což je nejnižší denní počet od 13. dubna. Podíl nových případů covidu-19 na počtu testů činil 0,6 procenta. Čtvrtý den opět roste množství aktuálně nemocných lidí, tedy počet případů covidu-19 po odečtení vyléčených a zemřelých. Denní nárůst počtu potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku v posledních dnech klesal. V posledních dnech ale zároveň výrazně klesl počet provedených testů, a to z více než 8700 v úterý 12. května až na 3310 v neděli 17. května. Podíl nově zaznamenaných případů nákazy na množství testů v minulém týdnu značně kolísal. Třeba v úterý činil 0,52 procenta, ve čtvrtek a sobotu přesáhl jedno procento a v neděli opět klesl na 0,6 procenta.

O víkendu výrazně zpomalil denní přírůstek vyléčených. Zatímco v předchozích dnech minulého týdne přibývalo denně lidí vyléčených z covidu-19 o desítky, v sobotu i neděli klesl nárůst na jednotky lidí. Poslední čtyři dny zároveň znovu roste počet aktuálně nemocných lidí s covidem-19. V neděli dosáhl 2709, takže od středy stoupl o více než stovku. Množství aktuálně nemocných předtím asi od poloviny dubna až do středy 13. května vytrvale klesalo.

Jihočeské nemocnice už nepřijímají další objednávky testů na koronavirus pro samoplátce. Argumentují tím, že cena 1756 Kč, kterou za testy nařídilo ministerstvo zdravotnictví, nepokryje náklady spojené s analýzou vzorků. Už objednané samoplátce nemocnice ještě otestují za regulovanou cenu 1756 Kč. ČTK to dnes řekla mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková. Mezi samoplátce patří především lidé, kteří dojíždějí za prací do zahraničí a musejí jednou za měsíc dokazovat, že jsou negativní na koronavirus.

Hygienici zahájili plošné testování mezi zaměstnanci Dolu Darkov

Hygienici zahájili plošné testování mezi zaměstnanci Dolu Darkov, který patří OKD. Celkem mají v plánu otestovat 860 horníků z 1800. ČTK to řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava Pavla Svrčinová. Mezi pracovníky dolu bylo k dnešnímu dopoledni 21 nakažených a 61 lidí v karanténě. Jeden nemocný se už vyléčil. "V současné chvíli jsme se rozhodli testovat horníky z důlních pracovišť, kteří přišli do kontaktu s nemocnými kolegy," uvedla Svrčinová. Nemoc se mezi zaměstnanci dolu šíří v posledních dnech. V neděli tam bylo 17 nemocných horníků. V pátek 11 a o den dříve osm.

Ministerstvo: Na návštěvy nemocnic po 25. květnu mohou i děti

Na návštěvy do nemocnic a domovů pro seniory mohou po 25. květnu i děti. Formulaci v hygienických pravidlech v souvislosti s epidemií covidu-19, která uvádějí, že na návštěvu mohou k jednomu klientovi přijít "dvě dospělé osoby", ministerstvo upraví. Na dotaz ČTK to řekla Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva. Návštěvy dál nebudou smět za lidmi, kteří mají kvůli nákaze koronavirem nařízenou karanténu. Návštěvy u zdravých klientů musí mít roušky a dezinfikovat si ruce, budou také dotazováni na přítomnost příznaků covidu-19. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia jim bude návštěva zakázána.

Nákaza novým koronavirem se objevila v několika desítkách domovů pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo podobných zařízeních. Často v nich onemocněli klienti i personál, mnohde několik desítek lidí. Z obavy před zavlečením nákazy v některých zůstávali zaměstnanci izolováni několik týdnů a nechodili domů k rodině. Zaměstnanci mají povinnost se pravidelně nechat testovat na covid-19.

NKÚ: Stát nemá přehled o svých sbírkách, jejich ochrana není dobrá

Český stát nemá podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) přehled o svých muzejních sbírkách. Jejich správa a evidence je roztříštěná, údaje o předmětech se liší a pravidla jsou jen obecná. NKÚ k tomuto závěru došel na základě kontroly ochrany muzejních sbírek vlastněných státem v letech 2016 až 2018. Podle kontrolorů správci sbírek jako muzea a galerie chybovali v evidenci sbírkových předmětů a neřešili, kdo nese odpovědnost za to, že se některé předměty při inventuře nedohledaly, přičemž takových předmětů byly tisícovky. Ministerstvo kultury správce málo kontrolovalo, uvedl NKÚ v tiskové zprávě.

NKÚ zkontroloval deset správců sbírek a zjistil, že ve zmíněném období se u nich nepodařilo najít téměř 3000 sbírkových předmětů. Je tak podle NKÚ možné, že se ztratily nebo je někdo ukradl. Pokud správci sbírek předměty při inventurách nedohledají ani po letech, požádají ministerstvo kultury o jejich vyřazení z centrální evidence. Správci tak většinou ani neřeší osobní zodpovědnost za nedohledané předměty, ačkoli ročně jich jsou stovky, uvedl NKÚ. Nedostatky zjistili kontroloři i u vývozu sbírkových předmětů do zahraničí. NKÚ vytýká nedostatky i samotným právním předpisům ohledně ochrany sbírek. Podle něj jsou obecné a zastaralé a novela zákona, kterou mělo připravit ministerstvo kultury v roce 2016, dosud není k dispozici.

"Kontroly ze strany MK se neděly tak často, jak by měly. Bylo to komplikované i z toho důvodu, že v příslušném odboru pracuje málo lidí, celé ministerstvo je personálně velmi poddimenzované," řekla ČTK mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. Situace se podle ní neřešila 20 let. "Chceme častější kontroly ze strany ministerstva, ale budeme muset posílit odbor, který se tím zabývá," uvedla. V období, na které se kontrola vztahovala, MK vedli Daniel Herman, Ilja Šmíd a Antonín Staněk, současný ministr Lubomír Zaorálek do funkce nastoupil loni na podzim. Další cestou k nápravě je podle Lagronové úprava legislativy.

Pražské jaro nabídne stream Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704

V rámci alternativního programu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro se koná online koncert souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse. V programu připraveném speciálně pro tuto příležitost se objeví na 17 instrumentalistů a 12 pěvců, sólového partu se zhostí sopranistka Hana Blažíková. Na živém koncertu zazní hudba Johanna Sebastiana Bacha, Jana Dismase Zelenky a Georga Friedricha Händela. Vystoupení odvysílá také Český rozhlas Vltava.

Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se letos festival koná online. Základem alternativního programu je 11 živě přenášených koncertů z pódií pěti pražských koncertních síní a jedné brněnské. Všechny bude možné bezplatně sledovat na webových stránkách festivalu. Vybrané koncerty letošního Pražského jara vysílá Česká televize a Český rozhlas. Do celého světa jsou vystoupení zprostředkovány sítí Českých center a velvyslanectví ČR.

Počasí

Jasno až polojasno, k večeru na severu až oblačno. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C.