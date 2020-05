Kontroly na hranicích možná skončí dříve než 13. června

Vláda se bude v pondělí zabývat režimem na hranicích s Německem a Rakouskem. Diskutovat by kabinet měl i o možném dřívějším uvolnění než 13. června. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Hranice je možné překračovat pouze na vybraných přechodech i poté, co k dnešní půlnoci skončí nouzový stav.

"Česká republika bude muset vyhodnotit rozhodnutí Rakouska, potažmo Německa a změnit režim na hranicích. Máme materiál připravený zítra do vlády. Aktuálně platí kontroly na hranicích do 13. června a máme zítra na vládě diskusi o tom, zda platí do 13. června nebo zda i tady budeme moci rychleji uvolňovat," řekl Hamáček.

"Neříkám, že to nutně musí být 13. červen, ale rozhodně bych to neotvíral zítra. Chci slyšet názor ministerstva zdravotnictví, chci slyšet, jaká jsou data z Chebu a Domažlic, protože to byly ty nejvíce postižené oblasti," doplnil vicepremiér.

První verze změny ústavního zákona o nouzovém stavu by mohla být v červnu

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by chtěl mít první text změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky hotový do poloviny června. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Od vlády má termín pro zhotovení změny, kterou chce do zákona zakotvit mimořádný pandemický stav, do konce prázdnin. Předsedové ODS Petr Fiala a STAN Vít Rakušan ocenili, že Hamáček o postupu při přípravě novely nedávno jednal i s opozicí.

"Pokud chceme uchovat to klíčové, aby vláda podléhala kontrole Poslanecké sněmovny, tak tam musí být nějaký moment, kterým Sněmovna může vládu vypnout. To se nedá udělat jinak než přes zákon o bezpečnosti České republiky," řekl Hamáček. V něm by měl být definován nový typ mimořádného stavu. Pokud jej vláda vyhlásí, tak na omezenou dobu a dolní komora ho bude moci kdykoli zrušit, nebo při překročení časové hranice bude muset potvrdit prodloužení.

Nákup Smartwings není podle vicepremiéra Hamáčka na pořadu dne

Nákup Smartwings není podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na stole. Společnost by měla využít dostupné programy podpory, například kurzarbeitový program Antivirus, řekl dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT). Také premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že firma zatím může čerpat z programů určených vládou pro pomoc firmám. Doufá, že letadla budou moct po uvolnění epidemiologických opatření ve světě začít létat. České televizi Babiš řekl, že o pomoc pro Smartwings žádají vládu cestovní kanceláře. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež ČTK v reakci sdělil, že takto to sice kanceláře přímo neprezentují, konec této letecké společnosti by ale znamenal pro tuzemský cestovní ruch problémy.

O tom, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl v letecké společnosti, hovořil v sobotu v České televizi ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Opozice s tím většinou nesouhlasí, v rozhovoru pro ČT záměr zkritizoval také předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

V sobotu v Česku přibylo 49 nakažených virem Covid-19, novým ohniskem nákazy je Důl Darkov

Počet případů koronaviru v Česku v sobotu stoupl o 49 na 8455. Denní přírůstek nakažených je od počátku května pod stovkou, přičemž tento týden byl s výjimkou čtvrtku kolem 50 případů. Laboratoře v porovnání s všedními dny ale provedly méně testů, v sobotu jich bylo 4237 a covid-19 prokázaly u 1,16 procenta testovaných. V týdnu byl podíl nakažených na počtu testů většinou pod jedním procentem. Novým ohniskem nákazy je Důl Darkov v Moravskoslezském kraji, kde byla od čtvrtka nákaza zjištěna u více než dvaceti pracovníků.

Komunisté nechtějí platy politiků vázat na minimální mzdu

Komunisté nechtějí vázat platy ústavních činitelů na výši minimální mzdy, jak v uplynulém týdnu navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by pak odbory vyjednávaly mzdy politikům, což je nepřijatelné. "Chceme vázat plat ústavních činitelů tak, aby se vyvíjel v souladu s ekonomikou," uvedl Filip v pořadu Partie televize Prima a CNN Prima NEWS. Přesnou formu výpočtu podle svých představ neuvedl.

Podle Maláčové by plat politiků měl dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Ta od ledna činí 14.600 korun. Pracuje za ni asi 150.000 lidí. Návrh kritizovala jako populismus opozice, komunisté, kteří podporují menšinový kabinet ČSSD a ANO, uvedli, že chtějí jednat.

Předseda KSČM Filip podporuje v kauze Koněv ruskou pozici

Předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip si stojí za vyjádřeními pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda, kde kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. Pražské komunální politiky nařkl z neofašismu. V pořadu televize Prima Partie dnes Vojtěch uvedl, že české národní zájmy nepoplival.

Za "naprosté selhání" označil Filipovo použití nálepky fašismu pro pražské komunální politiky exministr zahraničí a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Za právní nihilismus má zákon, kterým chce Rusko trestat cizince za něco, co způsobili ve své vlasti. Přirovnal to k praktikám Sovětského svazu na počátku 50. let minulého století. Filip zákon rovněž odsoudil, na Zaorálkův dotaz, proč tak neučinil v rozhovoru pro ruský list, uvedl, že nebyl na věc tázán.

Filip v rozhovoru jménem KSČM ujistil, že odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, osvoboditele koncentračního tábora v Osvětimi a osvoboditele Československa, vnímá jako obrovskou neúctu, urážku a velice barbarský čin, že "někteří pražští fašizující politici pod negativním vlivem Evropské unie a Spojených států hodlají narušit až dosud dobré vzájemné vztahy mezi dvěma slovanskými národy a nestydí se urážet památku osvoboditelů z Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu".

Archeologové u Domašína na Rychnovsku objevili pravěké osídlení

Archeologové u Domašína na Rychnovsku objevili pozůstatky sídliště, které patří s největší pravděpodobností kultuře se šňůrovou keramikou. Pokud analýzy potvrdí sídliště této kultury datované k roku 2000 před naším letopočtem, půjde o objev, který nemá v ČR obdoby. Archeologové v ČR dosud sídliště uvedené kultury neprozkoumali, řekla ČTK archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.

Součástí sídliště jsou studny hluboké několik metrů. Při vykopávkách archeologové přišli i na další stopy osídlení z různých etap zemědělského pravěku.

"Máme tu shluk pěti okrouhlých studen, jaký je typický pro kulturu se šňůrovou keramikou. Zatímco jinde v Evropě, například v Německu, se studny této kultury objevují, v ČR by to bylo vůbec poprvé. Kolem je velké množství kůlových jamek, předběžně to interpretujeme jako ohrady případně lehčí konstrukce příbytků," řekla ČTK Beková.

Počasí

Předpověď na pondělí: Jasno až polojasno, k večeru na severu až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C. Slabý proměnlivý, přes den až mírný západní vítr 2 až 5 m/s.