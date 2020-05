Petříček: Čechům nadále doporučujeme cestovat jen v případě nutnosti

Pro české občany nadále platí doporučení cestovat jen v nutných případech, o možných úpravách bude vláda jednat příští týden. V reakci na to, že Itálie 3. června otevře hranice a dovolí přeshraniční cesty, to dnes ČTK řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Nevidí možnosti, jak zpřísnit podmínky při cestování nebo návratu z Itálie.

"Co se týká návratu do ČR, platí v tuto chvíli povinnost negativního testu. Vzhledem k tomu, že nemáme s Itálií společnou hranici, nevidím ani možnost, jak zpřísnit podmínky návratu konkrétně z této země," dodal ministr.

Rakousko od neděle otevře všechny hraniční přechody s Českem

Rakousko od půlnoci ze soboty na neděli otevře všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru budou už jen namátkové, informovalo dnes rakouské ministerstvo vnitra. S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června, uvedla agentura APA.

"Naším cílem je co možná nejvíce svobody a co nejméně omezení. Toto uvolnění bude dalším malým posunem směrem k normálnímu stavu zejména pro lidi v pohraničních oblastech a usnadní bezproblémové fungování pendlerů," uvedl úřad.

CK: Otevření Itálie je překvapivé, bude záležet na vládě

Otevření Itálie pro turisty od června je podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže překvapivou zprávou. Asociace nečekala, že se to stane tak brzy. Bude záležet na jednotlivých kancelářích, jak se k možnosti cestování postaví, jednodušší to zřejmě bude u zájezdů na Sicílii nebo na Sardinii, kde byla nákazová situace lepší. Bude ale také velmi záležet na české vládě, jaká dá k cestování doporučení nebo restrikce, řekl dnes ČTK Papež.

I když se samotná Itálie otevře, nemusí být podle Papeže otevřená z hlediska české vlády. "Ona má také právo říct: 'Občané ČR do Itálie ne.' Což by samozřejmě pro cestovní kanceláře znamenalo ne," řekl Papež ČTK.

V pátek v Česku přibylo 55 případů nákazy koronavirem

V Česku v pátek přibylo 55 případů nákazy koronavirem, denní přírůstek tak byl patnáctý den za sebou pod stovkou. Od začátku března se nákaza projevila celkem u 8406 lidí, z toho 5381 se jich vyléčilo. Laboratoře v pátek provedly 6601 testů, covid-19 se prokázal u 0,83 procenta z nich.

S nemocí covid-19 dosud zemřelo 295 lidí, na pátek připadlo jedno úmrtí. Aktuálně se s nemocí potýká 2730 lidí. V nemocnicích bylo s nemocí 183 nakažených, z toho 39 ve vážném stavu.

Testů provedly laboratoře v pátek zhruba stejný počet jako ve čtvrtek, kdy ale podíl pozitivně testovaných překročil jedno procento. Do té doby se ukazatel od 2. května držel pod jedním procentem nebo těsně kolem této hodnoty.

Skupina Mirai vyprodala koncert, který mohli lidé sledovat pouze z aut

Hudební skupina Mirai v Ostravě odehrála v pátek večer první koncert pro auta. Byl zcela vyprodaný. Dorazilo přes 500 vozů. "První koncert byl rychle vyprodaný. Zájem je od začátku i o druhý koncert, který chystáme na sobotu. Tam ale místa ještě jsou," řekla ČTK za kapelu Štěpánka Batíková. Dodala, že zatím není jasné, zda kapela bude v těchto aktivitách pokračovat. "Uvidíme, jak to bude lidi i hudebníky bavit. Nikdo s něčím takovým nemá zkušenost," dodala.

Na ploše, kde se konají velké festivaly, je postavena regulérní velká scéna, jsou tam i obrazovky. "Aby nás fanoušci viděli i z aut, která budou stát dál. Zvuk uslyší pouze přes rádiové vlny a koncert si musí naladit v autě. Když vystoupí z auta, čemuž chceme i trochu zabránit, vlastně nic neuslyší," doplnil.

Návštěvy vězňů jsou opět povoleny

Od pondělí budou moci za vězni chodit návštěvy, a to po jednom. Budou muset podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a mít ochranné prostředky dýchacích cest. Vyplývá to z opatření ministerstva zdravotnictví (MZ), které zveřejnilo na svém webu. Nařízení bude platit do odvolání. Vláda původně zakázala kvůli pandemii koronaviru návštěvy ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence od 14. března krizovým opatřením. Vzhledem ke konci nouzového stavu v neděli 17. května resort musel přistoupit ke změně právního režimu z krizového opatření.

Stát možná koupí leteckou společnost Smartwings

Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings. České televizi to dnes řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhodnout se dle něj musí do konce června, projedná to vláda. Havlíček už minulý týden připustil, že by se stát o podporu Smartwings měl postarat, hovořil ale spíše o zárukách za úvěry či přímých úvěrech.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Skupina Smartwings se stala na konci února 2018 majoritním vlastníkem ČSA. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.

Lanovky v Krkonoších jezdí omezeně, trvalý provoz má jen Sněžka

Ve středních a východních Krkonoších jsou zatím v provozu jen některé lanovky. Dnes turisté mohou využít služeb lanovek z Pece pod Sněžkou na Sněžku, ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a z Herlíkovic na Žalý. Od 29. května se rozjede šestisedačková lanovka ze Špindlerova Mlýna na Pláně, uvedl na webu špindlerovský Skiareál.

Jedinou lanovkou v trvalém provozu je kabinová lanovka na Sněžku, která do letní sezony vstoupila 1. května. Předtím byla od poloviny března kvůli pandemii koronaviru mimo provoz. Lanovky na Medvědín i na Žalý zatím jezdí o víkendech. Lidé musejí na lanovkách nosit roušky a při čekání dodržovat rozestupy.

Pohyb turistů po hřebenech Krkonoš po červeně značené Cestě česko-polského přátelství je kvůli uzavření hranic nadále omezený. Cesta na řadě míst překračuje hranici. Turisté se tak kvůli tomu například nedostanou na Sněžku směrem od Luční boudy.

Počasí

Předpověď počasí na neděli: Většinou polojasno, na jihovýchodě Moravy a později i v severních Čechách až zataženo, k ránu ojediněle možnost deště. Ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 7 až 3 °C, na jižní Moravě až 9 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.