Ekonomika klesla v 1. čtvrtletí kvůli viru nejvíce od krize 2009

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla meziročně o 2,2 procenta a mezičtvrtletně o 3,6 procenta. Pokles je podle Českého statistického úřadu nejvyšší od ekonomické krize v roce 2009. Výsledky výrazně ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření. Data podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka odpovídají očekáváním České národní banky i celého trhu a nic nemění na výhledu ČNB na další vývoj české ekonomiky, spíše jej potvrzují. ČNB letos očekává za celý rok pokles ekonomiky o osm procent.

Pokles české ekonomiky v prvním čtvrtletí způsobilo značné zhoršení bilance zahraničního obchodu i propad investiční aktivity. Utlumena byla spotřeba domácností. Ekonomiku naopak stimulovala vládní spotřeba. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček řekl, že ve druhém čtvrtletí očekává horší vývoj. Obdobně hovoří ekonomové. Podle nich dno ekonomické aktivity přijde ve druhém čtvrtletí, pokles očekávají dvouciferný. Dnešní data ale nevedla k tomu, že by výrazně přehodnocovali odhady vývoje ekonomiky za celý rok. Nadále tak počítají s propadem ekonomiky v rozmezí od 6,5 do 11 procent. Ekonom skupiny Natland Petr Bartoň upozornil, že český propad je sedmý nejhorší v Evropě. "Všechny ostatní státy, kde je propad horší (s výjimkou Slovenska), začaly s omezeními dříve, a ta tak covid ovlivnil růst více. Intenzita zásahu do ekonomiky je proto u nás přinejmenším srovnatelná se západní Evropou," sdělil.

Řecko chce zrušit karanténu pro turisty, jedná i s Českem. Do Chorvatska bez testů

Řecko plánuje zrušit povinnost dvoutýdenní karantény pro návštěvníky z některých zahraničních zemí, jedná o tom mimo jiné i s Českem, Německem nebo Rakouskem. Informovala o tom agentura DPA. Jihoevropská země chce uvolněním restrikcí přijatých kvůli pandemii způsobené koronavirem zachránit turistickou sezonu, která je tahounem ekonomiky. Kdy se země pro turisty otevře, zatím není úplně jasné. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve čtvrtek řekl, že vláda zatím vychází z toho, že se pro zahraniční návštěvníky otevře 1. července. Od 25. května se restrikce uvolní pro řecké občany, kteří budou smět cestovat za rekreací na ostrovy, zároveň se od začátku června otevřou hotely a další ubytovací zařízení. Z České republiky jezdí v posledních letech do Řecka podle portálu Czech Travel Press v průměru 300.000 až 350.000 turistů ročně.

Čeští turisté by se měli do Chorvatska dostat bez nutnosti předložit negativní testy na covid-19 a pouze na základě rezervace ubytování. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek řekl Radiožurnálu, že to vyplývá z vyjádření chorvatských úřadů. Plánované otevření hranic se Slovenskem a Rakouskem by mohla komplikovat epidemiologická situace v Německu, které s Rakouskem plně otevře hranice 15. června. Chorvatsko je tradičně nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Podle údajů Českého statistického úřadu o cestách delších než čtyři dny tam v roce 2018 přijelo 813.000 českých turistů.

Podle Lavrova je nezbytné obnovit Koněvův památník v Praze

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že bude nezbytné obnovit památník sovětského maršála Ivana Koněva v Praze, a to na základě závazků z česko-ruské smlouvy z roku 1993. V televizi RBK označil za "dětinské" české vysvětlování, že o odstranění Koněvovy sochy rozhodl na místní úrovni "jakýsi starosta". Česká strana však odmítá, že by tento případ dvoustrannou smlouvu porušoval.

Česko nedávno požádalo Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci, aby si obě země vyjasnily mimo jiné spory o Koněvovu sochu. Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála v Praze od roku 1980. Praha 6 nechala sochu, která byla opakovaně cílem vandalských útoků, loni v létě zakrýt plachtou a počátkem dubna odstranit. Ruská diplomacie proti tomu protestovala a ruské orgány zahájily v této souvislosti trestní stíhání některých pražských politiků, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné.

Předseda KSČM Vojtěch Filip v ruském armádním deníku Krasnaja zvezda kritizoval "zločinné" odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6 a současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. V interview, zpřístupněném na webu ruského listu, Filip chválil za postoje vůči Rusku prezidenta Miloše Zemana a kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Novou plošnou cenu pro testy samoplátců odmítají některé nemocnice

Nemocnice Klatovy a Domažlice, které jako jedny z prvních v ČR začaly nabízet testy na koronavirus pro samoplátce, zejména pendlery, tento typ testování od soboty ukončí. Krajem zřizované nemocnice a jejich smluvní laboratoře se s náklady na provedení odběrů a testování vzorků nevejdou do maximální ceny, kterou nově stanovilo ministerstvo zdravotnictví. ČTK to řekl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška. V Klatovech a Domažlicích dosud samoplátci platili 2800 korun, podle dnešního nařízení ve věstníku ministerstva zdravotnictví je maximální možná cena celkem 1756 korun včetně odběru. Plzeňská fakultní nemocnice, která testy pro samoplátce také nabízela, je bude ode dneška poskytovat za povolenou cenu 1756 korun, řekl ředitel největšího zdravotnického zařízení jihozápadních Čech Václav Šimánek. Bude ale nejspíš doplácet za práci zdravotníků, kteří se na testování podílejí.

Jihočeské nemocnice nezmění ceny testů na koronavirus pro samoplátce. Účtují si za ně 2600 korun. Tvrdí, že za cenu 1756 korun, kterou nařizuje ministerstvo zdravotnictví, nejsou schopny službu nabízet. Podle holdingu Jihočeské nemocnice ministerská cena zahrnuje jen laboratorní práce, nikoli všechny náklady spojené s testem a jeho výsledkem.

Fakultní nemocnice Brno a břeclavská i znojemská nemocnice snížily cenu vyšetření na koronavirus u samoplátců na maximální možnou cenu 1674 korun. Zatímco fakultní nemocnice se do nákladů těsně vejde díky vlastní laboratoři a také za cenu hromadného testování a prodloužení čekací doby, v Břeclavi a Znojmě kvůli spolupráci s externími laboratořemi cena nestačí a činnost je ztrátová. Všechny tři nemocnice nabízely dosud testy zhruba za 3000 korun, nyní klesla cena skoro na polovinu.

Ve čtvrtek přibylo 82 případů koronaviru, v květnu zatím nejvíc

Ve čtvrtek přibylo v České republice 82 případů koronaviru. V květnu je to dosud nejvyšší denní přírůstek, celý měsíc se nicméně stále drží pod stovkou. Od začátku epidemie se nakazilo 8351 lidí a 293 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. Naposledy přibylo víc než sto nakažených poslední dubnový den, od té doby jich bylo méně než 80 a poslední týden denní přírůstek nepřekročil šedesátku. Laboratoře ve čtvrtek provedly 6307 testů, covid-19 prokázaly u víc než procenta z nich. Posledních 12 dní zůstával tento ukazatel s jedinou výjimkou pod jedním procentem. Z nemoci se už vyléčilo skoro 5250 lidí.

Úřad: Měření teploty je zásahem do osobní integrity, ale oprávněným

Měření tělesné teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště je zásahem do osobní integrity člověka, vzhledem k nutným hygienickým opatřením je ale oprávněné. Po skončení mimořádné situace už ale nebude důvodné a firmy ho budou muset zrušit. Vyplývá to z vyjádření na webu Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), na které dnes upozornil server Česká justice. Kvůli epidemii nového koronaviru měří tělesnou teplotu lidem vstupujícím do objektů nejen některé firmy, ale i instituce.

V ČR dostalo první dítě se svalovou atrofií genovou terapii

Lékaři v Česku poskytli prvnímu dítěti se spinální svalovou atrofií systémovou genovou léčbu prostřednictvím léčivého přípravku Zolgensma. Lék za téměř 54 milionů korun mu aplikovali ve čtvrtek v pražské Fakultní nemocnici v Motole, kde jej v nadcházejících týdnech dostanou další dvě děti. Léčbu všech tří pacientů uhradí zdravotní pojišťovny. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí nemocnice Pavlína Danková. Vzhledem k tomu, že lék je neregistrovaný, jeho cenu nestanovil Státní ústav pro kontrolu léčiv, podle Dankové ale jeho výrobce. Je to nejdražší jednorázový lék, který kdy nemocnice podala, doplnila mluvčí. Nejdražší zaplacený lék je to i pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, která léčbu dítěte hradí, řekl ČTK její mluvčí Jiří Sochor.

Použití neregistrovaného léku Zolgensma, který je určen pro děti do dvou let se svalovou atrofií, povolilo ministerstvo zdravotnictví v dubnu. Podle jeho předpokladu bude přípravek ještě letos registrován v Evropské unii. Česko ale podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) umožnilo distribuci a použití léku dříve kvůli jeho akutní potřebě pro pacienty. Zda bude mít léčba Zolgensmou očekávaný efekt, se podle Dankové ukáže zhruba do tří měsíců. Spinální svalová atrofie je vrozené onemocnění, při kterém postupně ubývá svalstvo, a tím se zhoršuje schopnost pohybu. Postup nemoci je individuální, pacienti se ale většinou nedožívají vysokého věku.

V Malostranské besedě začíná výstava fotografií Jana Saudka

V Malostranské besedě začíná výstava fotografií Jana Saudka. Expozice s názvem "Jan Saudek '85' Život" je zároveň oslavou jeho životního jubilea. Do 30. června mohou zájemci zhlédnout slavné autorovy fotografie, ale také snímky dosud nikde nevystavené a nepublikované v žádné z jeho knih. Podle kurátorky Daniely Mrázkové je Jan Saudek nejprovokativnější postavou dějin české fotografie. "Je vzýván i popírán, oslavován i opovrhován, uznáván i zneuznáván. Proč? Jan Saudek dráždí. Vším. Tím, jak vypadá, jak se chová, jak mluví i jak chodí tanečním krokem. Provokuje svým šaškovstvím, vzrušuje svým ostentativním erotismem. Působí zvláštním neklidem šířeným kolem sebe, z jehož akčního rádia, jednou polapeni, nenalézáme úniku," napsala po vydání první české monografie Jana Saudka.

Jan Saudek se narodil 13. května 1935 v Praze. V roce 1952 se vyučil fotografem a od té doby, s výjimkou vojenské služby, byl zaměstnán v různých tiskárenských závodech jako reprodukční fotograf. První samostatnou výstavu měl v roce 1963 v Praze. V roce 1990 získal francouzské státní vyznamenání Chevalier des Arts et des Letters (Rytíř umění a literatury), o rok později vyšla první Saudkova česká monografie Divadlo života. Na svém kontě má na 400 samostatných výstav, z nichž dosud nejrozsáhlejší se konala v roce 1998 v Los Angeles. Jeho fotografie jsou součástí světových uměleckých sbírek. Saudkovým dílem se zabývá řada filmových a televizních dokumentů.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti bude později a kratší

Letošní ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti se uskuteční od 7. do 12. srpna. Jak uvedla jeho ředitelka Radana Korená, původně byl festival naplánovaný na přelom července a srpna, kvůli pandemii nového typu koronaviru však organizátoři rozhodli o jeho posunutí na pozdější termín a také zkrácení. Kvůli dodržování bezpečnostních a hygienických opatření bude letos přehlídka komornější. Kromě promítání v kinech však budou i tentokrát její součástí koncerty, divadelní představení, výstavy nebo dětský program. "Účast návštěvníků včetně festivalových hostů ze zahraničí bude závislá na aktuálním stavu průchodnosti hranic a podmínek jejich překročení v souvislosti s testy na koronavirus," napsala ředitelka.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C, v severozápadní polovině Čech až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.

V noci na sobotu bude v části Česka mráz, který může poškodit vegetaci. Varování meteorologů platí pro většinu Moravy, východ Čech a Karlovarský kraj.