Ministr Vojtěch chce regulovat maximální cenu testu na covid-19, nově by měl stát nejvýš 1674 korun

Ministerstvo zdravotnictví začne od pátku regulovat maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce a správní úřady. Informoval o tom šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj test bude stát maximálně 1674 korun. Doteď se prodával za 2 až 3 tisíce. Vojtěch tak chce srovnat velké cenové rozdíly na trhu. Test v současné době potřebují například takzvaní pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí. A podle epidemiologů by měl být negativní test jednou z podmínek letních cest za hranice. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil.

Cena testu na onemocnění covid-19, jak její maximální výši stanovilo ministerstvo zdravotnictví, je podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže nepřijatelná. Ministerstvo by podle něj mělo poctivě zveřejnit náklady. Papež to v reakci na informaci ministra Adama Vojtěcha (za ANO), "Podle našich informací je nákladová cena 350 korun," řekl Papež. Podle něj by proto cena pro spotřebitele neměla přesáhnout 500 korun. Pokud stát test stanoví jako povinnost pro cestování, měl by se také postarat o to, aby byla cena akceptovatelná, uvedl.

V současné době má povolení testovat téměř stovka laboratoří. Vedle nemocnic, zdravotních ústavů nebo akademických pracovišť jsou mezi nimi i desítky soukromých laboratoří. Na začátku května ministerstvo uvedlo, že kapacita je nyní asi 13.000 testů denně.

Babiš: Plány na případnou druhou vlnu epidemie se připravují

Plány na případnou druhou vlnu epidemie koronaviru připravují epidemiologové a tým takzvané chytré karantény společně s ministerstvem zdravotnictví. Na dotaz ČTK to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl také, že se chystá druhá část projektu chytré karantény, do které bude zapojena mobilní aplikace eRouška nebo sdílení polohy skrz Mapy.cz, vznikne i velké call centrum. Cílem je do tří dnů odhalit možné rizikové kontakty každého nakaženého, ty poslat do karantény a za několik dní, kdy bude možné virus testem odhalit, je otestovat. Vláda také připravuje nákupy do státních hmotných rezerv, vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí předloží kabinetu konkrétní návrh.

SMO: Obce zrušily či odložily investice za desítky miliard korun

Česká města a obce podle průzkumu Svazu měst a obcí zatím v důsledku koronavirové krize zrušily 10.000 investičních projektů za 8,4 miliardy korun a odložily 23.000 dalších za zhruba 27,6 miliardy korun. Vyplývá to z průzkumu mezi 382 obcemi, který prezentovali zástupci svazu. Kritizovali také fakt, že vláda navrhla, aby část kompenzačního bonusu pro živnostníky zaplatily částečně i obce, což ve středu vrátil Senát do Sněmovny. Z průzkumu mezi obcemi podle výkonné ředitelky SMO Radky Vladykové vyplynula kromě nutnosti omezovat řadu investic také velká nejistota mezi komunálními politiky ohledně toho, jak se budou měnit rozpočtové příjmy. Odhadují, že klesnou o pět až 20 procent a plných 34 procent obcí uvedlo, že si netroufají to odhadovat. Samosprávy měly také podle průzkumu přímé náklady asi dvě miliardy korun na řešení pandemie nového koronaviru, ať šlo o dezinfekce veřejných prostranství nebo nákupy ochranných pomůcek.

MPO: Firmy vyrobily přes 9 milionů litrů dezinfekce Anti-COVID

České firmy vyrobily během šesti týdnů přes devět milionů litrů dezinfekce na ruce s označením Anti-COVID. Na výrobě se podílelo 33 společností. Na webu to uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Úřad v polovině března oznámil, že kvůli pandemii koronaviru je na trhu nedostatek dezinfekčních prostředků. České společnosti následně začaly vyrábět dezinfekční prostředky na ruce podle receptury, kterou doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO). Výroba, kterou umožnila výjimka ministerstva zdravotnictví, skončila na konci dubna. Ministerstvo průmyslu a obchodu na webu uvádí, že vyrobenou dezinfekci Anti-COVID lze prodávat do poloviny srpna.

Vědci z Brna testují buněčnou imunitu proti nemoci covid-19

Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (ICRC-FNUSA) zkoumají buněčnou imunitu proti nemoci covid-19, což by mohlo pomoct v léčbě nemoci. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Buňky vyléčených pacientů by mohly transplantací pomoct dosud nakaženým lidem. Poznatky budou badatelé sídlet se světovou vědeckou komunitou. Lipovská uvedla, že pracoviště jako jediné v ČR odzkoušelo a zavedlo metodu testování buněčné imunity proti covidu-19. Metoda je podle ní klíčová k získání dat o této nemoci právě z pohledu buněčné imunity, o které se zatím ví velmi málo.

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moct konat od 27. června

V létě budou moct být tábory, pokud se opět nerozšíří epidemie koronaviru. Dohodli se na tom zástupci organizátorů táborů s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou a nastavili hygienické podmínky, za kterých je možné tábory pořádat. Řekl to předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Přísnější podmínky stanoví povinnost dezinfekce vnitřních i vnějších prostor. Nošení roušek na táborech se bude odvíjet od obecných pravidel, které budou v té době platit. Výlety a návštěvní dny by se podle Sedláčka měly výrazně omezit. Putovní tábory by se neměly konat vůbec. Podrobnější informace by mělo v pátek zveřejnit ministerstvo zdravotnictví.

Dětské tábory jsou v současnosti zakázané kvůli epidemii nového koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku května uvedl, že by se mohly konat od 1. července. Očekával, že se to vyjasní do konce května a rozhodující bude epidemiologická situace.

Pro zemědělce a lesníky se na jihu Čech otevřely další hranice

Pro zemědělce a lesníky se otevřelo dalších sedm silničních hraničních přechodů mezi Jihočeským krajem a Rakouskem. Do cizí země mohou z obou stran vycestovat farmáři nebo majitelé lesů, kteří vlastní za hranicemi pozemky a pracují na nich. Smí nanejvýš do vzdálenosti deseti kilometrů za hranici a nepotřebují negativní vyšetření na koronavirus. Hraniční přechody byly kvůli koronaviru uzavřené. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Zlevňování benzinu skončilo, za poslední týden zdražil v průměru o 9 haléřů

Zlevňování benzínu se v Česku zastavilo. Za poslední týden zdražil litr o 9 haléřů. Průměrná cena je ale stále pod 26 korunami. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Průměrná cena nafty je také pod hranicí 26 korun, ale na rozdíl od benzinu stále ještě mírně zlevňuje, konkrétně o 3 haléře za litr. Nejdražší jsou pohonné hmoty v Praze. Naopak nejlevnější je benzín v Ústeckém kraji a nafta v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Povinné přechylování příjmení zřejmě skončí, sněmovní výbor pro veřejnou správu doporučil upravit novelu

Ženy v Česku si možná budou moct bez omezení volit nepřechýlenou formu svého příjmení. Sněmovní výbor pro veřejnou správu to doporučil upravit v novele zákona o matrikách. S návrhem nesouhlasí vláda. Podle kabinetu k tomu není důvod a přechylování je charakteristickým rysem českého mluvnického systému. Poslanci o úpravě rozhodnou zřejmě na přelomu května a června. Změna by zrušila dosavadní podmínky, které zájemkyně o nepřechýlené příjmení musí splnit. Musí mít například jinou než českou národnost nebo žít v cizině.

Novela matričního zákona má taky umožnit, aby změna příjmení u páru v registrovaném partnerství byla nově osvobozena od správního poplatku. Zakotvila by i podmínku, že dítěti nad 15 let nebude možné změnit jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

Praha spustí na podporu turismu kampaň s názvem Buďte v Praze jako doma

Městská firma Prague City Tourism (PCT) spustí do prázdnin kampaň Buďte v Praze jako doma zaměřenou na české turisty. Po případném otevření hranic ji rozšíří také na turisty z okolních zemí. Náklady kampaně by měly být asi 25 milionů korun. Pro turisty bude připraven speciální bodový systém, při kterém dostanou poukázky na vybrané služby. ČTK to v rozhovoru řekl šéf PCT František Cipro. V turismu je kvůli opatřením proti koronaviru odhadován propad až 100 miliard korun. "Snahou je posílit turismus Čechů do Prahy, a to nejen nyní, ale i do budoucna. Chceme cílit na mimopražské, kteří budou využívat stejné služby jako Pražané. V turismu pracuje v hlavním městě velké množství lidí," řekl k plánované kampani Cipro. Magistrát vyčlenil na podporu turismu postiženého opatřeními proti koronaviru 100 milionů korun. Z nich půjde zmíněných asi 25 milionů do propagace Prahy, zbylá částka na takzvané body, tedy vouchery pro turisty.

Úbytek turistů zaznamenala metropole už v prvním čtvrtletí roku, i když protikoronavirová opatření začala platit zhruba v polovině března. V pražských hotelech, kempech a penzionech se ubytovalo 1,104 milionu hostů, tedy o 27,4 procenta méně než před rokem.

V Muzeu Policie ČR vznikne unikátní 'rouškovník', jako symbol doby

Nejen jako na praktickou ochrannou pomůcku, ale i jako na zajímavý symbol doby pohlíží na roušky kryjící nos a ústa pražské Muzeum Policie ČR. Lidi proto vyzývá, aby do jeho sbírek zaslali zajímavé, vlastnoručně vyrobené roušky coby odkaz budoucím generacím. O výzvě informovala na webu mluvčí policejního prezidia Zuzana Pidrmanová. Nošení roušek, respirátorů či šátků zakrývajících dýchací cesty je v Česku kvůli epidemii nového koronaviru až na výjimky povinné od 19. března. Kvůli počátečnímu nedostatku ochranných pomůcek si je lidé vyráběli sami. Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v Češích je, tak vidí podomácku vyrobené roušky policejní muzeum. "Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky," uvedla Pidrmanová.

Češi se v sobotu symbolicky setkají se sousedy na hranicích

Češi, Němci, Rakušané a Poláci se v sobotu 16. května ve čtrnáct hodin symbolicky setkají na 12 místech hraniční linie s ČR. Deset míst bude na česko-německém pomezí a po jednom mezi ČR a Rakouskem a ČR a Polskem. Chtějí co nejdříve otevřít hranice, uzavřené kvůli koronavirové pandemii, pro turistiku a procházky. Jedním z míst pro setkání je hraniční cesta v Českém lese mezi zaniklými vesnicemi Václav na Domažlicku na české straně a Bügellohe na bavorské straně. ČTK to řekla Veronika Křížková z iniciativy Soboty pro sousedství. Účastníci setkání požadují brzké a úplné otevření hranice pro malý přeshraniční styk a vyzývají vlády dotyčných zemí, aby podnikly nutné kroky k otevření hranic pro všechny občany bez omezení. "Setkání vznikají náhodně a nejsou nijak organizována. Lidé nepřekračují hranici a dodržují současná kontaktní opatření, tedy roušky a dostatečný odstup," uvedla Křížková. Vyzvala občany, aby při sobotní procházce na místa setkání dorazili, udělali si tam odpočinkovou pauzu, při níž mohou zamávat sousedům, posvačit a vyměnit pár slov.

Počasí na pátek

Oblačno až zataženo, na severozápadě zpočátku i polojasno. V jihovýchodní polovině území déšť, ráno a dopoledne ve vyšších polohách déšť se sněhem nebo sněžení. Později odpoledne a večer postupně od severozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v severozápadní polovině Čech až 15 °C, na horách kolem 7 stupňů Celsia.