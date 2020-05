Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít v červnu

Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohly otevřít 8. nebo 15. června. Řekl to v rozhovoru v Blesku. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ČTK sdělil, že příští týden bude jednat se zástupci obou těchto zemí o harmonogramu pro otevření hranic, ke kterému by mohlo dojít v polovině června. V Německu je podle Babiše epidemiologická situace horší, zatím proto Česko o cestování k západním sousedům nejedná. Babiš uvedl, že o možném uvolnění cestování mezi Českou republikou a Slovenskem hovořil se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem. "Slovákům se nelíbilo, že by měli tranzitovat Ukrajinci, kteří u nás pracují, přes Slovensko domů.

S Polskem by se podle Petříčka mělo začít jednat v příštích dvou týdnech. "Co se týká vzdálenějších zemí, jsou konzultace v otázkách turismu se Slovinskem, Chorvatskem, Řeckem a Bulharskem, kde je pozitivní vývoj šíření nákazy, tak, abychom mohli od července zajistit, že naši turisté budou moci tyto země navštívit," uvedl ministr. "Součástí jednání je také otevření našich hranic pro zahraniční turisty. Plně rozumím poptávce, abychom kromě toho, že očekáváme větší poptávku po domácích rekreacích, umožnili i příjezd zahraničních turistů, speciálně do některých regionů. Máme zájem, aby netrpěl turismus ani u nás," sdělil ČTK Petříček. Babiš dále zmínil, že se vláda bude muset zabývat situací pendlerů. Jedním z problémů podle něj je, že dlouho čekají na hraničních přechodech, než se dostanou do práce.

Petříček: Výhrůžky zaměstnanci ruské ambasády v Česku řeší policie

Výhrůžky zaměstnanci ruské ambasády v Česku řeší policie. V České televizi (ČT) to řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Věc ministerstvo předalo policii poté, co se na něj ruské velvyslanectví v Praze obrátilo kvůli ochraně svého diplomata. Ambasáda v prohlášení na svém facebooku v pondělí uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám. Petříček nechtěl komentovat, zda jde o pracovníka ruských tajných služeb, který podle týdeníku Respekt do Prahy přicestoval před několika týdny vybavený jedem ricinem. Obě země se o víkendu domluvily, že spolu povedou jednání podle vzájemné smlouvy z roku 1993. Petříček v ČT řekl, že vzájemný dialog je nyní neexistující, což má dopad i na ekonomickou spolupráci.

Petříček nepředpokládá ale, že by nyní v Česku bylo nějaké konkrétní riziko, policejní ochrana tří komunálních politiků - pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) - je podle něj otázka prevence. Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí v Praze 6. Ruské protesty vyvolalo také zřízení památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo rovněž rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi.

Pokud projde zákon o veřejných zakázkách, Piráti ho napadnou u ÚS

Pokud bude novela zákona o zadávání veřejných zakázek schválena, Piráti se obrátí na Ústavní soud. Kromě nesouhlasu s obsahem novely jim vadí i to, že ji chce vláda prosadit v režimu legislativní nouze. Poslanec Ondřej Profant kritizoval, že novela ruší požadavky na odhalení vlastnické struktury dodavatele a na prokázání kvalifikace k plnění zakázky. Novelou o veřejných zakázkách podle ODS hnutí ANO rezignuje na boj s korupcí.

Také lidovci navrhnou, aby se novela zákona o zadávání veřejných zakázek projednávala ve Sněmovně běžným způsobem, a ne v legislativní nouzi. Podle předsedy strany Mariana Jurečky novela zákona říká, že bude možné nakupovat netransparentně, od firem bez jasné vlastnické struktury a bez zohlednění nejlevnější cenové nabídky. "Mně to prostě přijde, že všechny hříchy, které jsme měli možnost vidět za poslední měsíc a půl při nákupech ministerstva zdravotnictví, se tímto vlastně posvěcují," řekl.

Hamáček: Krizový štáb po konci nouzového stavu omezí činnost

Ústřední krizový štáb bude po konci nouzového stavu i nadále fungovat, pracovat ale bude v omezeném režimu. Scházet se bude méně často. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se na tom dohodl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Novinářům to řekl po pravidelné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Nouzový stav platí do 17. května, vláda o jeho prodloužení žádat nebude. Hamáček po schůzce se Zemanem novinářům řekl, že se bavili také o pomoci české ekonomice či o jednotlivých vládních programech, které kabinet v souvislosti s krizí přijal. Oba politici se podle něj shodli na tom, že pomoc ze strany státu podnikatelům i občanům musí být co nejrychlejší.

Z covidu se v ČR vyléčilo přes 5000 lidí, tři pětiny z nakažených

Počet vyléčených z covidu-19 v Česku překročil o 43 lidí hranici 5000. Uzdravily se už tři pětiny pacientů, u nichž se od začátku března nákaza prokázala. Aktuálně se s ní potýká méně než 3000 lidí. Od března do dnešního odpoledne onemocnělo 8240 lidí, za dnešek zatím přibylo 19 nakažených. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Do dneška s koronavirem zemřelo 288 lidí.

Celý květen se přírůstek případů nakažených drží denně pod stovkou, zatímco vyléčených rychle přibývá. Laboratoře v úterý provedly 8321 testů, tedy podobný počet jako v jiných všedních dnech. Nákazu prokázaly u půl procenta z testovaných. Už delší dobu se tento ukazatel drží pod jedním procentem nebo těsně kolem této hodnoty.

Maďar v ČT: Vznikne bodová škála pro hodnocení epidemie v regionech

Vznikne desetibodová škála, podle které bude možné hodnotit stav epidemie covidu-19 v jednotlivých regionech. V České televizi to uvedl epidemiolog Rastislav Maďar, který je koordinátorem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření přijatých proti šíření epidemie. Připravuje ji Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a má usnadnit srozumitelnost přijímaných či uvolňovaných opatření vůči veřejnosti. "Bude to škála od jedné do deseti a podle toho, kam se bude region nebo i celá ČR dostávat, tak podle toho se aplikují další opatření," vysvětlil Maďar

Minulý týden zástupci ministerstva zdravotnictví informovali, že pokračování boje s epidemií bude založené zejména na lokálních zásazích. Díky chytré karanténě, která má celý systém dohledávání kontaktů nakažených lidé více propojit a elektronizovat, by mělo být možné odhalit zdroj každého nového ohniska. Podle Maďara by to mělo být možné nejen na úroveň obce, ale třeba i konkrétního provozu.

Inflace přestává být podle analytiků v ekonomice problémem

Údaje o dubnové inflaci podle ekonomů naznačují, že inflace navzdory rostoucím cenám potravin přestává být kvůli dopadům šíření koronaviru v české ekonomice problém. V následujících měsících by měla inflace dále klesat a podle některých analytiků by mohla ke konci roku klesnout i pod dvě procenta. Na druhou stranu přílišný pokles inflace a hrozba deflace by mohla do budoucna Českou národní banku vést k využití nestandardních nástrojů měnové politiky. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 3,2 procenta z březnových 3,4 procenta. Důvodem byl hlavně pokles cen pohonných hmot, naopak pokračovalo zdražování potravin, především ovoce a zeleniny.

"Zatímco ještě na začátku roku měla ČNB obavy z přílišných inflačních tlaků, nyní se znovu potvrzuje, že jsou dávno pryč. Inflace v dubnu podle očekávání poklesla a nic nebrání tomu, aby se dál snižovala," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Inflace se podle něj v dalších měsících sníží pod tři procenta a dále by se mohla dostat až pod dvě procenta. Pravděpodobnost deflace ale podle Dufka zůstává velmi nízká.

Podle Babiše by byla škoda, kdyby firma Smartwings zkrachovala

Možnou podporu státu pro společnost Smartwings nechává premiér Andrej Babiš (ANO) na místopředsedech kabinetu Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové (oba za ANO). Blesku Babiš řekl, že by byla škoda, kdyby letecká společnost zbankrotovala. Upozornil na možné dopady na její zaměstnance a pražské letiště, ale i na hrozbu zdražení dovolených pro české turisty. Osobně se však v záležitosti nechce angažovat, protože se zná s českými majiteli Smartwings. "Je tam 3000 zaměstnanců. Někteří říkají, ať to zbankrotuje, bude sem létat někdo jiný, já myslím, že by to byla škoda, kdyby to tak dopadlo," dodal Babiš. České cestovní kanceláře podle Babiše jednoznačně podporují, aby stát Smartwings před dopady koronavirové krize pomohl.

V dubnu se v českém vzdušném prostoru naplno projevila současná koronavirová krize. Kvůli omezení většiny leteckých linek dispečeři během měsíce odřídili 12.125 letů, což je meziročně o zhruba 83,5 procenta méně. Na twitteru to uvedlo Řízení letového provozu (ŘLP). V květnu se zatím provoz mírně zvyšuje.

Automobilka TPCA prodloužila odstávku výroby, nyní do 25. května

Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) znovu prodloužila odstávku výroby kvůli koronaviru. Výrobní linky by se měly znovu spustit v pondělí 25. května ráno. Náběh doprovodí desítky hygienických opatření, řekl ČTK mluvčí automobilky Tomáš Paroubek. Výroba stojí kvůli pandemii koronaviru od večera 18. března. Původně ji firma zamýšlela obnovit v pondělí 18. května. Důvodem prodloužení odstávky jsou podle Paroubka zavřené hranice a zavřená dealerství, auta tak nemá kdo prodávat. Podle Paroubka bude firma od začátku vyrábět na 100 procent, tedy na dvě směny. Koronavirem jsou zasažené klíčové trhy firmy, například Itálie, Velká Británie nebo Španělsko.

První obnoveným autobusovým spojem do Německa odjelo 13 lidí

Z pražské Florence odjel první autobus obnovené pravidelné linky do Německa. Spojem RegioJetu cestovalo z Prahy do Drážďan a Berlína 13 lidí, převážně cizinců. Jde o první obnovený spoj po zákazu mezinárodní dopravy kvůli pandemii koronaviru. Ostatní velcí dopravci s obnovením linek do zahraničí vyčkávají. Zákaz mezinárodních autobusových i železničních spojů pro cestující platil v Česku od 14. března, dopravci kvůli tomu museli zrušit desítky spojů. Na začátku minulého týdne vláda rozhodla, že mezinárodní dopravu znovu povolí od 11. května.

Jednou z cestujících byla Karolína, která v Německu žije a hraje stolní tenis. Současnou pandemii ovšem trávila u rodičů v Česku. "Čekala jsem, až se situace trochu uvolní a mohla se v klidu vrátit do Německa. Cestu zpátky do Česka zatím neplánuji," řekla před odjezdem ČTK. K cestě do Německa ji přesvědčila i možnost návratu k tréninku, ještě předtím počítá s povinnou karanténou. Vedle toho RegioJet plánuje obnovení další autobusové linky z Brna do Vídně. Ta by měla začít fungovat od pondělí.

Pro Leo Express jsou klíčová spojení do Polska a na Slovensko. Obě země však zatím nepovolují vstup cizinců do země. Dopravce chce po uvolnění tamních zákazů prodloužit do těchto zemí své spoje mezi Prahou a Ostravou. Podmínky pro cesty do zahraničí jsou stejné jako v případě individuální dopravy. Na hranicích tak bude policie u cestujících kontrolovat podmínky pro cesty do a ze zahraničí. Lidé se musí při návratu do vlasti prokázat negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Kadeřníci žádají vládu o zrušení nařízení dvojí ochrany obličeje

Někteří kadeřníci žádají vládu o zrušení povinnosti dvojí ochrany obličeje. Od pondělí mohli obnovit svou činnosti, při které ale musejí nosit roušku a navíc ochranný štít. Opatření je podle nich nadbytečné, především při fénování může být navíc rizikové. K apelu se připojilo přes 600 kadeřníků a podpisy dalších přibývají. ČTK o tom informoval iniciátor výzvy, majitel pražského kadeřnického salonu, Robert Starý. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Starého výzvu předal náměstku ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi, který na ni zatím nereagoval. Kadeřníci si stěžují, že v rouškách a štítu se velmi špatně dýchá. Navíc při fénování, kdy horký vzduch stoupá, může dvojí ochrana ohrožovat zdraví. Jak dodal Starý, některé jeho kolegyně nemohou nosit kontaktní čočky, pod štítem se jim mlží brýle, což také komplikuje práci, uvedl.

Kadeřníci podle Starého nemají nic proti tomu, aby se dál nosili roušky, na které si již všichni zvykli. "Vycházíme z toho, že v Německu i Rakousku kadeřnictví již týden fungují a kadeřníci si mohou vybrat, zda budou používat roušku či štít," řekl dále Starý. Služby jako kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáže měly být původně uvolněny až od 25. května. Díky příznivé epidemiologické situaci kabinet obnovení činností zrychlil.

Agrosalon Země živitelka je letos kvůli koronaviru zrušený

Výstaviště České Budějovice odložilo kvůli omezením spjatým s koronavirem mezinárodní agrosalon Země živitelka na příští rok. Ztráta v tržbách bude přes 50 milionů korun. Původní termín byl letos 27. srpna až 1. září, nový je 26. až 31. srpna 2021. Z dalších letošních akcí, které muselo výstaviště kvůli pandemii zrušit, bude mít ztrátu na tržbách 20 milionů korun. ČTK to dnes řekl předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin. Agrosalon loni přilákal 123.017 platících návštěvníků, odborníků a hostů, nejvíc od roku 2003, od kdy je výstava šestidenní.

Země živitelka pravidelně hostí přes 550 vystavovatelů ze zhruba 20 zemí. Představuje různé obory: chov hospodářských zvířat, techniku, myslivost, včelařství, rybářství i potravinářství. "O propouštění vůbec neuvažujeme. Naopak se budeme snažit ten čas využít k přípravě hlavních akcí v dalším roce," řekl Severin. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních.

Na Letenské pláni se propadla země, Praha zjišťuje, co se stalo

V Praze na Letenské pláni se propadla země. Otvor má rozměry zhruba čtyři krát dva metry, hluboký je půl metru. Nachází se mimo komunikaci. Místo hlídá policie, řekla ČTK její mluvčí Lucie Drábková. Magistrát zjišťuje, co se stalo, informaci předal dispečinku tunelového komplexu Blanka, uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Pod Letenskou plání prochází Bubenečský tunel, jsou tam i podzemní garáže.

Zemřel slavný spisovatel a cestovatel Miloslav Stingl

V pondělí 11. května zemřel v Praze po dlouhé nemoci ve věku 89 let slavný spisovatel, cestovatel a etnograf Miloslav Stingl. ČTK o tom dnes informoval jeho syn Tomáš Stingl. Rozloučení s jedním z nevydávanějších českých autorů v zahraničí se uskuteční s ohledem na restriktivní opatření v době koronaviru a na přání pozůstalých v užším rodinném kruhu. Miloslav Stingl pracoval v Československé akademii věd se zaměřením na mimoevropské kultury. Procestoval 150 zemí světa, mezi jeho oblíbená témata a regiony patřily Oceánie a Latinská Amerika. Ze svých cest vytěžil materiál pro mnoho cestopisných televizních dokumentů a více než 40 knih. Ty představují celkový souhrnný náklad přes 17 milionů svazků.

Stingl spolupracoval s odbornými institucemi a univerzitami například ve Spojených státech amerických nebo na Kubě. Zaměřoval se na studium Eskymáků, na původní obyvatele Ameriky či na Polynésany. Severoamerický indiánský kmen Kikapů mu udělil čestný titul náčelníka včetně náčelnické čelenky a indiánského jména Okima (neboli ten, který vede). V posledních letech Miloslav Stingl kvůli zdravotním omezením již necestoval za hranice České republiky, nadále se ale intenzivně věnoval přednáškové činnosti v tuzemsku.

Podle Adama Chrousta, který v roce 2016 vydal knihu s názvem Stingl Miloslav - Biografie cestovatelské legendy, indiánský náčelník Stingl napsal 42 knih ve 240 vydáních. Stingl, který se domluvil 17 jazyky, mimo jiné jazykem papuánského kmene Kumů, působil také na zahraničních univerzitách a vědeckých ústavech. "Jsem podle České knihy rekordů nejpřekládanější tuzemský autor. Nechci se srovnávat, ale vyšlo mi více překladů než Karlu Čapkovi, který je mimochodem mým milovaným autorem," uvedl před lety v rozhovoru s ČTK Stingl, který za svůj největší bestseller považuje knihu Sex v pěti dílech světa.

Plochodrážní Grand Prix České republiky se pojede v září

Plochodrážní Grand Prix České republiky se uskuteční až 19. září. Závod seriálu mistrovství světa se měl jet v Praze na stadionu Markéta 13. června, ale kvůli pandemii koronaviru byl odložen. Mezinárodní motocyklová federace (FIM) oznámila přesný termín, který ve spolupráci s promotérem a organizátory zvolila. V Praze se má jet týden po dánské Grand Prix ve Vojensu. "Rozhodnutí padlo po pečlivém zvážení a konzultacích s ohledem na zdraví a bezpečnost všech, jichž se tato událost týká. Právě to zůstává i nadále naší hlavní prioritou," uvedla FIM v tiskové zprávě. Všechny již zakoupené vstupenky na tradiční zastávku plochodrážní Grand Prix v české metropoli zůstaly v platnosti i pro nový termín. Předprodej bude znovu zahájen 1. srpna.

Pokud nebude odehráno kompletních 35 kol, liga bude bez mistra

Ligová fotbalová asociace vyhlásí ligového mistra pouze za předpokladu, že bude dohráno všech 35 kol nejvyšší soutěže včetně nadstavby, případně aspoň kompletní program skupiny o titul. Nový šampion nemůže být korunován ani v případě, že už by tým měl prvenství matematicky jisté a následně by se kvůli koronavirové situaci nemohl zbytek ročníku dohrát. Sezona první ligy se znovu rozběhne 23. května dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Předseda LFA Dušan Svoboda naprosto vyloučil variantu, že by soutěž skončila po 30 kolech základní části a byl vyhlášen mistr. LFA podle něj nemůže měnit soutěžní řád v průběhu sezony a pouštět se do právních rizik.

Česká liga se po koronavirové pauze znovu rozběhne jako jedna z prvních na světě. Nejrychleji restartují profesionální soutěže v Německu, kde se začne hrát už tuto sobotu. Liga se bude v Česku hrát stejně jako v dalších zemích bez diváků a za specifických hygienických opatření. Zatím není znám přesný počet osob, který bude moci být při zápasech na stadionu.

Počasí

Polojasno, později oblačno až zataženo. Na jihu místy déšť, který se postupně rozšíří na většinu území. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C.

V noci na středu se v Česku po předchozích teplých dnech ochladilo až o 20 stupňů. Nejchladněji bylo na Luční boudě v Krkonoších, kde rtuť klesla až na minus sedm stupňů. Mrzlo i v nižších polohách, zejména na západě Čech. Na horách na severu a severovýchodě republiky přes noc napadlo místy až 15 centimetrů sněhu, v nižších polohách hlavně v Čechách zase vydatně pršelo.