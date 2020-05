Zeman chce proinvestiční rozpočet, čeká pozvolné oživení růstu

Prezident Miloš Zeman chce, aby státní rozpočet byl proinvestiční a úsporný. Letošní deficit 300 miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření stačit a nebude ho nutné znovu zvyšovat, řekl prezident v rozhovoru s ČTK. Uvedl rovněž, že kvůli pandemii očekává propad hrubého domácího produktu (HDP) o pět až deset procent. V roce 2021 ekonomika podle něj znovu poroste, ale tempo růstu nevyrovná letošní propad. Zeman bude o státním rozpočtu na letošní rok jednat o víkendu v Lánech s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Za příklad plýtvání označil například podporu solárních elektráren, a uvítal, že vláda rozhodla o jejím snížení. Pro oživení ekonomiky by podle Zemana bylo nejvhodnější zajištění dostatku dlouhodobých úvěrů s nízkým úročením a odloženou dobu splatnosti.

Prezident preferuje v zahraniční politice ekonomickou diplomacii. V Česku podle něj panuje protiruská a protičínská hysterie, ale podnikatelé mají zájem o kontakty i obchody v obou těchto zemích. K aktuálním sporům s Ruskem o výklad historických událostí řekl, že například druhou světovou válku nelze vnímat pouze z pohledu května 1945, ale je třeba si uvědomovat i dění, které konfliktu předcházelo. Podotkl také, že do Ruska a do Číny jezdí obchodovat řada jiných států a že se Česko svými postoji někdy dobrovolně z těchto trhů samo vytlačuje.

Sucho je pro Česko důležitějším a zásadnějším problémem než současná krize kolem epidemie nového typu koronaviru, řekl Miloš Zeman. Česko by podle něj mělo kvůli suchu vybudovat nové vodní nádrže a přehrady. Zadržování vody v krajině považuje Zeman za nejpodstatnější opatření, protože nyní podle něj voda z republiky odtéká do sousedních zemí bez užitku.

Ve 20 zemích se obnovuje přijímání žádostí o česká víza

České zastupitelské úřady ve 20 zemích začaly znovu přijímat žádosti o víza a o přechodné pobyty v Česku. Na 28 ambasádách a konzulátech je možné o ně žádat za účelem práce v Česku nebo spojení rodin. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí. Česko zastavilo přijímání žádostí o víza a přechodné pobyty v polovině března v reakci na pandemii koronaviru. Žádat o víza nebo o trvalé pobyty je možné například na zastupitelských úřadech v Číně, ve Vietnamu, v USA, v Srbsku nebo v Austrálii. Nadále naopak nelze žádost podat například v Británii, na Ukrajině, v Rusku či v Rumunsku. Omezení nadále platí ve státech, jejichž opatření přijatá proti nemoci covid-19 podání žádosti na českých zastupitelských úřadech neumožňují.

O vstup do Česka se mohou ucházet zájemci o sezonní práce, lidé zařazení do vládních programů pro personál ve zdravotnických nebo sociálních službách či do programů pro vědecké pracovníky či pracovníci kritické infrastruktury. Důvodem pro podání žádosti může být i sloučení rodiny, jejíž část žije v Česku. Česko v polovině března zcela zastavilo přijímání žádosti o víza i o přechodné pobyty, aby se snížilo riziko přenosu koronaviru do země. Už dříve bylo zastaveno vydávání víz pro občany Číny a Íránu, protože tyto země patřily mezi první velká ohniska pandemie ve světě.

Ministerstvo zemědělství představilo 31 nových lokalit pro stavbu přehrad

Ministerstvo zemědělství chce hájit 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina, některé nádrže ve Zlínském kraji by měly mít i přes 200 hektarů. Celkem by nová místa zadržela 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina vodní nádrže Orlík. S místy, které ministerstvo představilo, souhlasili starostové tamních obcí, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je jasné, že jeho úřad většinu míst podpoří.

O některých lokalitách budou jednání delší, resort životního prostředí bude chtít některé změny nebo náhrady lokalit. "Typově půjde třeba o lokalitu Holštejn u Moravského krasu. Vybudování přehradní nádrže v této oblasti by nenávratně zničilo unikátní krasové jeskyně v Moravském krasu, a to asi každý pochopí, že bychom v takovém případě měli hledat náhradní řešení a možnosti. A takových lokalit, které ohrožují zcela unikátní a přírodně i turisticky významná místa v České republice, je na seznamu vícero," řekl ministr životního prostředí.

ČNB letos čeká propad veřejných financí do schodku 4,8 pct. HDP

Veřejné finance letos skončí ve schodku 4,8 procenta po loňském přebytku 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Příští rok by se schodek veřejných financí měl snížit na 3,4 procenta HDP. Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, kterou zveřejnila Česká národní banka. Ještě v únoru před propuknutí pandemie koronaviru ČNB očekávala letos veřejné finance přebytkové. Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos stoupnout na 37,6 procenta HDP z loňských 30,8 procenta HDP. Příští rok by se měl dluh dále zvýšit na 38,6 procenta HDP. ČNB zároveň v nové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by pak ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. I přes obnovní růstu se ale ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru.

Prymula: Stoupne-li reprodukční číslo nad 1, bude třeba jednat

Zvýšení takzvaného reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu nakažených od každého nemocného s covidem-19, nad jedna by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly znamenalo pomalejší uvolňování přijatých opatření nebo návrat již zrušených. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. V ČR je v současné době reprodukční číslo podle posledních informací zhruba 0,7, což znamená ústup epidemie. V sousedním Německu ale stouplo na více než jedna. "Vidíme, že v německých regionech přilehlých k ČR, například v Bavorsku, je situace výrazně horší než u nás," uvedl Prymula. Podle něj se to projevuje na vyšší nemocnosti covidem-19 na Chebsku nebo Domažlicku. Zhoršení situace by podle Prymuly vyžadovalo rovněž posílení chytré karantény nebo větší lokální zásahy. Nebyla by to izolace celého regionu, ale třeba jen postiženého zařízení.

Laboratoře v ČR zatím potvrdily 34 nových případů nákazy covidem-19, celkem jich je od začátku epidemie 8157. Počet vyléčených roste výrazně rychleji, dnes jich přibylo 221 na 4695. V zemi tak aktuálně je 3181 nakažených. S nemocí dosud zemřelo 281 lidí, podle údajů ministerstva zdravotnictví k 17:30 ale zatím žádné úmrtí nepřipadá na dnešní den. Denní přírůstek případů koronaviru se v posledních deseti dnech držel pod stovkou.

Analytici: Propad turismu a služeb dopadá nejvíce na Prahu

Propad turismu a služeb v prvním čtvrtletí podle analytiků, které ČTK oslovila, zasáhl nejvíce Prahu a kraje závislé na zahraničních hostech. Do českých hromadných ubytovacích zařízení přijelo 3,1 milionu lidí, meziročně o 22,2 procenta méně. Tržby poskytovatelů služeb klesly o 3,5 procenta. Výsledky analytiky nepřekvapily, epidemie se podle nich ale naplno projeví až v číslech za druhé čtvrtletí. Nejvyšší vytíženost lůžek hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení má podle ředitele státní agentury CzechTourism Jana Hergeta hlavní město a Karlovarský kraj. V Praze však 80 procent hostů tvoří cizinci, v Karlovarském kraji je to okolo 60 procent. Nejmenší podíl cizinců, pod 20 procent, na celkovém počtu hostů mají naopak kraje Pardubický, Zlínský a Vysočina," řekl.

Opatření proti šíření koronaviru podle ředitele portálu Slevomat Ladislava Veselého méně dopadla na hoteliéry cílící na českou klientelu. Zastihla je v mezisezóně, kdy je návštěvnost vždy nižší. "Pokud půjde po zbytek roku vše dobře, mají větší šanci po uvolnění restrikcí propad po zbytek roku dohnat," dodal. Hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler upozornil, že zveřejněné výsledky jsou průměrem za čtvrtletí. "Samotné březnové propady jsou mnohem citelnější. V ubytování se tržby, očištěné o kalendářní a sezonní vlivy, propadly v březnu meziměsíčně o 66 procent, ve stravování a pohostinství o 46 procent. Kromě uvedeného k propadu tržeb ve službách výrazně přispěla i doprava. Za tím stojí například 40procentní meziměsíční propad v letecké dopravě. V obdobné intenzitě jako ubytování a stravování k propadu služeb přispěly také administrativní činnosti, kde se nejvíce projevil 57procentní meziměsíční pokles činnosti cestovních agentur," uvedl.

Zeman podepsal pokutování koronavirových deliktů na místě

Policisté a strážníci budou moci pokutovat na místě obyvatele za porušení opatření zavedených vládou a ministerstvem zdravotnictví k omezení šíření nového typu koronaviru. Předpokládá to návrh zákona, který podepsal prezident Miloš Zeman. Postih bude moci dosáhnout až 10.000 korun. Zákon nabude účinnosti zveřejněním ve sbírce. Dosud se mohly přestupky projednávat výhradně ve správním řízení, které vedou krajské hygienické stanice nebo obecní úřady.

Prezident dostal návrh zákona k podpisu až nyní, byť jej Sněmovna a Senát projednaly už kolem poloviny dubna. Senátoři totiž k předloze nepřijali usnesení. Mohla tak putovat na Hrad až po uplynutí ústavou stanovených 30 dnů, které má horní komora na projednávání zákonů. Mezitím už některá opatření proti šíření koronaviru přestala platit, zejména omezení volného pohybu lidí.

ČT: Důchody by se od ledna měly zvýšit podle zákona asi o 800 Kč

Důchody v České republice by se od ledna měly zvýšit o víc než 800 Kč na průměrných 15.270 korun. Vyplývá to z vyjádření ministryní financí Aleny Schillerové (za ANO) a práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) pro Českou televizi (ČT). Schillerová při sestavování státního rozpočtu na příští rok nepočítá s vyšším růstem důchodů, než stanovuje zákon. Poukazuje na dopady epidemie koronaviru. Důchody se podle zákona zvyšují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd.

Do ČR se s uvolněním restrikcí vrátí zahraniční filmové štáby

Do ČR se velmi krátce po uvolnění restrikcí zavedených vládou v reakci na pandemii covidu-19 začnou vracet zahraniční filmové štáby. Napsal to americký magazín Variety, který rovněž připomněl, že je Česko jednou z nejvyhledávanějších filmových destinací na světě. Vláda opět otevřela hranice ČR pro evropské občany 27. dubna a Evropská unie by měla k 15. květnu zrušit svoje doporučení, aby členské státy zakazovaly vstup cestujícím z oblastí mimo Evropu. Čekat do poloviny května však není nutné ani teď, jelikož se ze strany EU jedná skutečně jen o doporučení a ne o zákaz, uvedla vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková.

Brzy by tak mohlo pokračovat například natáčení druhé řady seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevignovou v hlavních rolích, seriálu The Falcon and the Winter Soldier z dílny studia Marvel či filmu Transatlantic 473 z produkce streamovací společnosti Netflix. Zahraniční herci podstoupí test na koronavirus těsně předtím, než opustí svou zemi a další test do 72 hodin po příjezdu do ČR. Po dobu, dokud nebude znám výsledek druhého testu, přitom zůstanou v karanténě. Tímto způsobem se mohou vyhnout tomu, aby v izolaci museli pobývat 14 dní po příjezdu.

Jan Saudek ovlivnil českou fotografii jako málokdo

Jeden z největších českých fotografů druhé poloviny 20. století Jan Saudek proslul typickým rukopisem kolorovaných fotografií a touhou zobrazovat především ženské tělo, ženy jako takové a vztah mezi mužem a ženou. Ve středu 13. května oslaví pětaosmdesátiny. Jan spolu se svým bratrem, dvojčetem Kájou Saudkem, tvořil tvůrčí duo, jež výrazně ovlivnilo české výtvarné umění posledních dekád. Kája ale zemřel před pěti lety, měsíc po svých 80. narozeninách. Jan Saudek se v lednu 2015 stal znovu otcem, když mu čtvrtá manželka Pavlína porodila dceru Josefínu, podle všeho už dvanácté dítě. Sám Jan ale říká, že si přesný počet potomků nepamatuje.

Poutavý příběh života bratří Saudků se začal psát 13. května 1935 v rodině bankovního úředníka, muže nadaného na jazyky, bratrance shakespearovského překladatele Erika Adolfa Saudka. Po válce je zaujala estetika amerických superhrdinských komiksů. Až později se jejich cesty rozešly. Jan objevil svoji slavnou oprýskanou zeď a snímky nahých žen nejrůznějších postav, vah i věku před ní jej natrvalo proslavily doma i za hranicemi. Od roku 1977 své fotografie koloroval. Před lety se ale rozhodl, že v Česku přestane své fotky vystavovat. Dnes si více rozumí se štětcem a paletou, maluje prý své fotografie. Je jedním z nejznámějších českých fotografů ve světě a získal řadu cen, mimo jiné je nositelem francouzského Řádu čestné legie.

Album Kahánka s Bamberskými symfoniky se stalo nahrávkou roku

Album klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, které nahrál klavírista Ivo Kahánek a Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hrůši, britský časopis BBC Music Magazine ocenil v kategorii Concerto jako nejlepší nahrávku roku. O výsledku rozhodovali čtenáři z celého světa prostřednictvím hlasování na webu magazínu.

"Mám obrovskou radost z toho, že česká hudba byla přijata s takovým nadšením. Získat cenu je docela složité - nejprve musíte obdržet skvělou recenzi, v našem případě bylo CD označeno za Nahrávku měsíce, pak vás musí odborná komise BBC vybrat z několika set CD do finální nominace mezi poslední tři nahrávky. Teprve mezi nimi hlasují posluchači online formulářem," uvedl Kahánek. "Bohužel jsme kvůli pandemii covidu-19 nemohli s Jakubem Hrůšou osobně absolvovat slavnostní předávání cen, ceremoniál proběhl pouze online," dodal.

Běžkyně Kratochvílová je v rekordmanské Síni slávy

Do rekordmanské Síně slávy byla v Pelhřimově uvedena bývalá atletka Jarmila Kratochvílová, která je téměř 37 let držitelkou světového rekordu v běhu na 800 metrů. Ocenění uděluje Agentura Dobrý den spravující české rekordy obvykle na festivalu rekordů. Konání jeho letošního 30. ročníku bylo kvůli koronaviru zrušeno. Koronavirová pandemie ovlivnila i sportovní akce, včetně té největší - olympijské hry v Tokiu byly odloženy na příští rok. Pro rozčarování některých sportovců má Kratochvílová pochopení. Pocity přirovnala k těm, které prožívala v roce 1984, kdy se komunistické státy neúčastnily olympiády v Los Angeles.

Světový rekord na 800 metrů zaběhla časem 1:53,28 v Mnichově v červenci 1983. Nebyl to závod, na který by speciálně ladila formu, delší trať tehdy běžela jen shodou náhod. V Mnichově nechtěla riskovat zranění v běhu na dvousetmetrové trati, která měla být "testem rychlosti". Namísto toho se rozhodla běžet delší vzdálenost, aby se zbytečně nevyčerpala před mistrovstvím světa. "Možná takhle se dělají světové rekordy, rekord se zrodil z absolutní pohody," řekla novinářům Kratochvílová. Devětašedesátiletá Kratochvílová se narodila v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku. Svůj sportovní život spojila s Čáslaví, kde stále trénuje mládež. Doufá, že narazí na podobný talent, jakým byla její bývalá svěřenkyně Ludmila Formanová.

Počasí

Zataženo s přeháňkami a deštěm, místy i vydatnějším. Večer na severozápadě a západě nad 500 m déšť se sněhem a sněžení. Nejvyšší denní teploty od 12 °C na západě po 27 °C na východě. Později výrazné ochlazení.