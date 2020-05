Nouzový stav zřejmě bude do 17. května, dřív asi skončí i povinné nošení roušek

Vláda už pravděpodobně nebude žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu po 17. květnu. V diskusním pořadu televize CNN Prima NEWS se na tom shodli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Prodloužení nouzového stavu do 17. května schválila na žádost vlády Sněmovna, jak stanovuje zákon. Postupné rušení omezení zavedených kvůli koronaviru má vláda naplánované do 25. května. Chybějící týden po skončení nouzového stavu by chtěla zvládnout s využitím kompetencí ministra vnitra a ministra zdravotnictví, uvedl premiér. Vláda bude průběžně vyhodnocovat vývoj situace a bude podle harmonogramu pokračovat v uvolňování, poznamenal Hamáček. Babiš doplnil, že vláda připravila návrh nového takzvaného pandemického zákona, který má platit do konce roku. Nový zákon počítá mimo jiné s tím, že by mimořádná rozhodnutí ministra zdravotnictví dodatečně do 48 hodin stvrzovala vláda.

Premiér a ministr vnitra také řekli, že nošení roušek venku by mohlo být v budoucnu jen doporučené. Zakrytí nosu a úst by tak bylo dál povinné jen ve vnitřních prostorách. Podle nich pravidla pro nošení roušek projedná v pondělí vláda. Ta původně plánovala, že lidé budou muset roušky při pohybu venku nosit až do poloviny června. Podle epidemiologa Rastislava Maďara bude tento termín ministerstvo zdravotnictví na vládě prosazovat dál. Podle něj je mytí rukou, zachovávání rozestupů mezi lidmi a právě nošení roušek základní trojicí opatření, která v ČR umožnila epidemii zvládnout. Premiér Babiš řekl, že při příznivém vývoji epidemiologické situace by se pravidla mohla uvolňovat dříve.

Epidemiolog: Největším rizikem při šíření nového koronaviru jsou hromadné akce a cesty do ciziny

Rozvolňování opatření proti šíření koronaviru v Česku je na nejrychlejší možné úrovni. Ve vysílání CNN Prima News to řekl epidemiolog Rastislav Maďar. Za největší epidemiologické riziko označil hromadné akce pro velký počet lidí a cesty do zahraničí. V případě cestování jen z důvodu dovolené by podle něj zřejmě bylo nutné absolvovat test před odjezdem a po návratu. Případnou karanténu by lidem pak zřejmě nehradil stát. V současné době je státem nařízená karanténa hrazená stejně jako nemoc z nemocenského pojištění. Pravidla podle Maďara zatím nejsou definitivní.

Podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) jsou nejdál jednání se Slovenskem a Rakouskem. Další státy, které mají zájem o příjezd letních turistů, jsou podle něj Chorvatsko, Bulharsko nebo Řecko. "Cestování kvůli běžnému turismu je teď to poslední, co řešíme," dodal. Hlavní jsou podle něj cesty za prací nebo za příbuznými.

Česko je podle počtu nakažených na 48. místě ve světě a na 14. místě v EU

Podle počtu nakažených novým typem koronaviru je Česko ve světě s více než 8 tisíci případy na 48. místě, v EU na 14. místě, tedy zhruba v polovině. Vyplývá to ze srovnání počtu nakažených koronavirem k nedělnímu poledni v ČR a ve světě podle webu nakit.cz/koronadata, který vznikl v rámci vládního programu Digitální Česko. Při přepočtu případů na milion obyvatel je ČR s méně než 800 nakaženými na milion obyvatel na 58. místě. Podle počtu zemřelých je ČR s méně než 300 úmrtími ve světě na 39. místě, v rámci EU je ČR na 15. místě, tedy opět zhruba v polovině. Podle vyléčených je Česko na 33. místě na světě a v EU na 12. místě.

Průzkum: Vliv epidemie v ČR na svém rozpočtu nepocítila polovina lidí

Vliv epidemie nového typu koronaviru a s ní spojená omezení pocítilo na rodinném rozpočtu jen málo nebo vůbec 52 procent lidí v ČR. Třetina ho cítí do jisté míry, 15 procent lidí odpovědělo, že docela dost a možná bude mít problém zaplatit všechny výdaje. Zjistil to dubnový průzkum agentury Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize. V žádné oblasti se nemusí uskrovňovat podle průzkumu polovina rodin, na oděvech a obuvi šetří kvůli dopadům epidemie téměř čtvrtina, na vybavení domácnosti nebo elektronice 23 procent. Téměř pětina musela přistoupit ke škrtům v rodinném rozpočtu u potravin, devět procent u léků.

Průzkumu se ve druhé polovině dubna zúčastnilo 1200 lidí.

V pondělí se mohou otevřít obchodní centra, zahrádky restaurací či kadeřnictví

V pondělí se mohou po dvouměsíční pauze opět otevřít obchodní centra, venkovní zahrádky restaurací, ale také třeba kadeřnictví. Povoleny budou rovněž akce do 100 lidí, což se týká jak návštěv divadel, kin, galerií nebo muzeí, tak i mší, svatebních obřadů či sportovních tréninků. Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel. Další uvolnění v opatřeních, jež Česko zavedlo v březnu kvůli šíření koronaviru, vláda plánuje na 25. května.

Základní hygienická pravidla zůstávají beze změny. Povinná bude ochrana nosu a úst třeba rouškou, dodržování dvoumetrových rozestupů a pravidelná osobní hygiena a dezinfekce rukou.

Další fáze rozvolnění připadá na 25. května. Počítá se s otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení. Povoleny by mohly být také hromadné akce s účastí do 500 lidí a na první stupeň základních škol se budou moci vrátit žáci ve skupinách maximálně po 15.

Kantar CZ: Volby by v dubnu vyhrálo ANO před Piráty a ODS

Hnutí ANO si v dubnovém volebním modelu Kantar CZ drží podporu 34 procent, Piráti si polepšili na 16 procent, třetí ODS by podpořilo 11,5 procenta. Druhou vládní stranu ČSSD by v dubnu volilo 5,5 procenta lidí. Do Sněmovny by se dostalo osm stran, pod potřebnou pětiprocentní hranicí by zůstali lidovci. Volební model agentury Kantar CZ zveřejnila Česká televize (ČT), agentura ho sestavila ve druhé půlce dubna. "Hnutí ANO se i v dubnovém modelu drží na nadprůměrných hodnotách, za což bezpochyby vděčí tomu, že většina populace stále hodnotí práci vlády v posledních týdnech a měsících jako solidní," komentoval čísla analytik Kantar CZ Pavel Ranocha.

Lidé v petici žádají o rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě

Lidé v petici žádají ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby bylo možné děti po znovuotevření škol vyučovat i v přírodě. Podle nich je to vhodnější než v uzavřené třídě, současná nařízení počítají jen s výukou na školních pozemcích. Od pondělí 11. května začíná nepovinná výuka pro žáky 9. tříd, děti z prvního stupně by se měly vrátit do škol 25. května, ovšem jen ve skupinách po 15 žácích. Školy byly kvůli epidemii nového typu koronaviru uzavřené od poloviny března. Současná pravidla pro znovuotevření škol jsou podle autorů petice, kterou do nedělního dopoledne podepsalo zhruba 600 lidí, vytvořená pro velké školy o stovkách žáků, které se věnují standardní výuce. Výuka pod širým nebem je podle nich vhodná i proto, že se děti do škol vrací v květnu a červnu, tedy v nejteplejších měsících školního roku.

Čeští skauti vyvinuli virtuální klubovnu, aplikaci nabídli celosvětové organizaci

Čeští skauti vyvinuli aplikaci, díky které se můžou scházet i v době koronavirových omezení. Takzvaná Virtuální skautská klubovna funguje online. Oddíl si založí vlastní skupinu, skauti se spojí například přes Skype nebo jiný komunikační nástroj a vedoucí pak ve virtuální klubovně může zadávat různé úkoly nebo šifry k vyluštění. Autoři aplikace ji nabídli i celosvětové organizaci skautského hnutí a svoji virtuální klubovnu si už založily i oddíly z Belgie, Lucemburska nebo Malajsie.

Počasí na pondělí

Zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle mlhy. Od západu zataženo s přeháňkami a deštěm, místy i vydatnějším, na východě déšť až večer. Místy bouřky. Večer na severozápadě a západě nad 500 metrů déšť se sněhem a sněžení. Nejvyšší teploty od 12 °C na západě po 27 stupňů Celsia na východě.

Meteorologové varují před silným větrem. Zasáhnout má Česko v pondělí odpoledne. V nárazech může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Výstraha se vztahuje na celé území republiky kromě Prahy, Karlovarského a Plzeňského kraje.