Více než polovina Čechů má nyní problémy vyjít s výplatou

Více než polovina Čechů má nyní problémy vyjít s výplatou. Každý desátý si musí před výplatou půjčit, navíc 43 procent lidí žije od výplaty k výplatě. Před nouzovým stavem to bylo 28 procent lidí, ukázal průzkum úvěrové společnosti Fair Credit mezi 880 respondenty z konce dubna. "Aktuální situace našponovala řadu domácích rozpočtů. Data ukazují, že se většina spoluobčanů snaží chovat zodpovědně, a i když jich velký podíl žije od výplaty k výplatě, pokouší se dále nezadlužovat," uvedl jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička.

S pandemickými opatřeními souvisely často i nižší výdaje, kdy lidé ušetřili za cestování do zaměstnání, za výdaje spojené se školou, nebo stravováním v zaměstnání. S tím, jak se začne život vracet do normálních kolejí, může se u některých domácností finanční tíseň ještě prohloubit, doplnil pro ČTK Konvička.

Rusko souhlasí s jednáním podle vzájemné smlouvy s ČR

Rusko souhlasí s konzultacemi s Českou republikou podle vzájemné smlouvy z roku 1993, oznámilo dnes na webu ruské velvyslanectví v Praze. České ministerstvo zahraničí to potvrdilo. ČR podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) o jednání požádala mimo jiné k vyjasnění sporů o odstranění pražské sochy sovětského maršála Ivana Koněva, uvedl v úterý ve Sněmovně.

Svůj souhlas s uspořádáním konzultací podle smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci oznámila ruská strana 8. května, uvedla ambasáda. Tématem mají být nejnaléhavější otázky vzájemných vztahů. Podle ruské strany k nim momentálně patří "především plnění mezinárodněprávních závazků ve věci udržování historických a vojenských pomníků".

V pražské zoo se narodilo slůně

V pražské zoologické zahradě se v noci ze soboty na neděli narodilo slůně. Matkou je slonice indická Janita a slůně je v pořádku. Je to samička, stejně jako slůně, které se v zoo narodilo koncem března. Ředitel zahrady Miroslav Bobek o tom dnes informoval na twitteru. Otcem obou letošních slůňat je samec Ankhor.

Samice slona indického Janita a Tamara přivedly na svět už v roce 2016 Rudolfa a Maxmiliána, první slůňata počatá a narozená v Praze. Maxmilián a o půl roku mladší Rudolf brzy oslaví čtvrté narozeniny a už dnes váží každý více než tunu. První slůně narozené v pražské zoo za její více než osmdesátiletou historii byla sloní samička Sita. Na svět přišla v únoru 2013. Její matka Donna se do Prahy dostala v roce 2012 z Rotterdamu již březí.

Sloni jsou v pražské zoo chováni od roku 1933. I s letošními mláďaty jich návštěvníci budou moci vidět celkem devět. Zahrada má od března 2013 nový areál nazvaný Údolí slonů, který vyšel na 500 milionů korun. Je to největší komplex, který kdy některá z českých či slovenských zoo otevřela. Sloninec nabízí samostatné stáje i společné vnitřní prostory, které slonům i během zimy umožňují pohyb. Uvnitř mají sloni i vyhřívaný bazén.

Na místo po soše Koněva někdo umístil záchodovou mísu

Na místo po soše sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 někdo postavil porcelánový klozet. Věc prověřuje policie, řekl ČTK její mluvčí Jan Daněk. Městská část záchod nechala odstranit. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář věc odsoudil. Koněvova socha byla v minulosti, než ji radnice nechala počátkem dubna odstranit, cílem řady útoků.

Podle Koláře se klozet na zakrytém podstavci po Koněvově soše objevil pravděpodobně v noci na dnešek. "Pokud má někdo potřebu se takto vyjadřovat ve dnech, které jsou oslavou konce druhé světové války, vypovídá to o tom, že má v hlavě spíš fekálie, než cokoliv jiného," uvedl.

Věcí se zabývá policie. "Prověřujeme to," řekl Daněk. Policie podle něj zatím neurčila, o jaké provinění by se mohlo jednat.

Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála na pražském náměstí Interbrigády od roku 1980. Proti jejímu odstranění protestovala ruská diplomacie a ruské orgány zahájily trestní stíhání proti představitelům Prahy 6, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné. Socha má být i předmětem jednání zástupců Ruska a ČR podle smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci.

Na konci prvního čtvrtletí v ČR žilo 569 stoletých lidí

V Česku letos na konci prvního čtvrtletí žilo 569 stoletých a starších lidí - 493 žen a 76 mužů. Dvěma nejstarším obyvatelkám republiky bylo 108 let a bydlí v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Nejstaršímu obyvateli pak bylo 106 let a je z Karlovarského kraje. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení.

Přes 600 se počet stoletých přehoupl před osmi lety. Víc než 700 lidí s "deseti křížky" žilo v Česku o dva roky později. Od té doby počet klesal. Velmi vysokého věku se totiž dožívají slabé ročníky, které přišly na svět za první světové války. Tehdy narozených dětí výrazně ubylo. Zatímco před rokem 1910 se podle údajů Českého statistického úřadu v českých zemích rodilo přes 300.000 dětí ročně, ve válečných letech to nebyla ani polovina.

V Mariánských Lázních zahájili sezónu bez hostů

Před liduprázdným prostranstvím u kolonády byla v sobotu zahájena letošní lázeňská sezona v Mariánských Lázních. Tradiční svěcení pramenů se odehrálo, ale jen za účasti představitelů města, lázní a před kamerami. Oficiální slavnost, které se obvykle účastní tisíce lidí, se letos kvůli opatření proti koronaviru nekonala.

Generální ředitel Léčebných Lázní Mariánské Lázně Karel Kalivoda ČTK řekl, že lázně, které byly od poloviny března uzavřené, už první hosty přivítaly. "My jsme měli to štěstí, že jsme minulé pondělí už přivítali první hosty v hotelu Centrální lázně. Takže pro léčebné lázně už sezona skutečně začala a budeme doufat, že se naše lázeňské hotely budou postupně zase otevírat," řekl ČTK Kalivoda.

Aktuálně je v lázních asi 50 pacientů a příští týden by mělo přijet dalších asi 50. "Pro nás je přínosem každý host v současné době. Jde nám o to, abychom pokryli náklady a udrželi firmu v provozu. Počítáme s tím, že lázeňské hotely neotevřeme letos všechny a budeme otevírat podle poptávky klientely a na otevření státních hranic," doplnil Kalivoda.

Lázně v Mariánských Lázních už musely sáhnout k první vlně propouštění, které se dotkla asi 115 pracovníků. Podle Kalivody ale stále zůstává asi 500 zaměstnanců, které by si lázně chtěly udržet.

Podle starosty města Martina Kaliny (Piráti) se letos město bude orientovat zejména na české klienty.

DPH se v budoucnu bude platit i za drobné zásilky z Číny

Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo EU, v příštím roce zřejmě zdraží. Počítá s tím novela zákona, kterou v pondělí projedná vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Norma reaguje na nové předpisy EU týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Podle nich bude mimo jiné od roku 2021 zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur (zhruba 550 korun). Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a zároveň narovnat podnikatelské prostředí.