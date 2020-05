Představitelé státu si po jednom připomněli výročí osvobození u památníku na Vítkově

Prezident Miloš Zeman k 75. výročí konce druhé světové války položil věnec u hrobu Neznámého vojína na pražském Vítkově. Po něm na místo přijel premiér Andrej Babiš a další představitelé státu. Předseda vlády poděkoval Spojencům za osvobození a zdůraznil význam Pražského povstání. Situace ve světě není dobrá, mocnosti nejsou schopné se domluvit, prohlásil dále v krátkém projevu premiér Babiš. Podobu pietního aktu letos výrazně ovlivnila opatření proti šíření nového typu koronaviru, politici na místo přijížděli tak, aby se nepotkali.

Rudá armáda v Praze 9.května 1945 s Němci aktivně bojovala, uvádějí nově zveřejněné ruské archívní dokumenty

Ruské ministerstvo obrany u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války zveřejnilo odtajněné dokumenty spojené s tzv. Pražskou operací. Na twitteru to dnes oznámila ruská ambasáda v Praze. Během Pražské operace se Rudá armáda dostala od 6. do 11. května na většinu českého území. Rusko dokumenty zveřejnilo v době napjatých česko-ruských vztahů způsobených sporem o výklad dějin.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo asi pět desítek stran dokumentů, které se vztahují k počátku operace, ukončení bojů i k dalšímu květnovému vývoji. Boje s německými vojsky se podle dokumentů odehrávaly celý den poté, co 9. května ráno vstoupily do Prahy první sovětské jednotky. "Vojska (Ukrajinského) frontu 9. května 1945 pokračovala v ofenzivě, zlomila odpor jednotlivých úseků nepřítele a díky rychlému postupu ovládla hlavní město Československa - Prahu," píše se ve zprávě určené generálnímu štábu Rudé armády v noci na 10. května. "Během operace od 5. do 10. května bylo zajato 25.000 nepřátelských vojáků. Ztráty činily 73 zabitých a 409 zraněných," uvádí materiál.

Covid-19: nejvíce případů má Praha, v přepočtu na obyvatele vede Karlovarský kraj

V Česku ve čtvrtek přibylo 57 nových případů koronaviru, celkem se dosud nakazilo 8034 lidí. Čtvrteční přírůstek byl nejnižší za tři dny. S nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo 270 lidí, 4372 se vyléčilo. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Podle počtu případů nemoci je nejhorší situace v Praze, kde jich bylo odhaleno už víc než 1800. Následuje Moravskoslezský kraj s 1139 nemocnými. Naproti tomu na Vysočině se dosud nakazilo 177 a v Jihočeském kraji 179 lidí.

Jižní Čechy tak jsou na tom nejlépe podle počtu infikovaných na 100.000 obyvatel, který je nižší než 28. Nejzasaženější je v tomto ohledu Karlovarský kraj s více než 142 lidmi s prokázaným covidem-19 na 100.000 obyvatel.

V hlavním městě je také nejvíc úmrtí s touto nemocí, lékaři jich zde zaznamenali 90. S odstupem druhý je Moravskoslezský kraj se 40 zemřelými. Jediné úmrtí, což je mezi regiony nejméně, má nadále Zlínský kraj.

Šéf NATO Stoltenberg odsoudil zastrašování pražských komunálních politiků

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se postavil za pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a další starosty, kteří kritizují Rusko a byla jim nedávno přidělena policejní ochrana. V rozhovoru pro Českou televizi Stoltenberg uvedl, že NATO důrazně odmítá jakékoli podobné zastrašování. Policejní ochranu nedávno dostali primátor Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

"Jakýkoli pokus o použití síly či zastrašení zvolených zastupitelů je pokusem o podkopání demokracie jako takové. A proto na něco takového musíme silně reagovat a jasně říct, že to je neakceptovatelné," řekl ČT Stoltenberg.

Do Česka se už na konci května vrátí zahraniční filmové štáby

Do ČR se velmi krátce po uvolnění restrikcí zavedených vládou v reakci na pandemii covidu-19 začnou vracet zahraniční filmové štáby. Napsal to dnes americký magazín Variety, který rovněž připomněl, že je Česko jednou z nejvyhledávanějších filmových destinací na světě.

Vláda opět otevřela hranice ČR pro evropské občany 27. dubna a Evropská unie by měla k 15. květnu zrušit svoje doporučení, aby členské státy zakazovaly vstup cestujícím z oblastí mimo Evropu. Čekat do poloviny května však není nutné ani teď, jelikož se ze strany EU jedná skutečně jen o doporučení a ne o zákaz, uvedla vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková.

Brzy by tak mohlo pokračovat například natáčení druhé řady seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevignovou v hlavních rolích, seriálu The Falcon and the Winter Soldier z dílny studia Marvel či filmu Transatlantic 473 z produkce streamovací společnosti Netflix.

Policie pátrá po pytlákovi, který postřelil rysa

Zraněného rysa, který byl ve čtvrtek odchycen v chráněné krajinné oblasti Beskydy u Huslenek na Vsetínsku, někdo postřelil. Rentgen ukázal kulku, která uvízla těsně u kolene. Zvíře uhynulo. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR a Hnutí DUHA proto podají trestní oznámení na neznámého pachatele, informovala ČTK v tiskové zprávě Karolína Šůlová z AOPK ČR. Rysů v Česku žije jen několik desítek, jde o ohroženého živočicha.

"Na pravděpodobně zraněného rysa nás ve středu upozornil bývalý revírník. Zvíře bylo vystresované a vyhublé, muselo trpět bolestí a hlady. Od roku 2000 je to už čtvrtý rys, který byl v oblasti Beskyd střelen pytláky. Rysů přitom v celých Beskydech žije jen kolem deseti, takže je to citelná ztráta. Pachatele se zatím nikdy nepodařilo najít. Vyzýváme proto veřejnost, aby tentokrát - pokud má nějaké podezření - informovala Policii ČR či AOPK ČR," uvedl František Jaskula z AOPK ČR.

Kabinová lanovka na Ještěd po téměř 2 měsících zahájila provoz

Na vrchol Ještědu v Liberci začala dnes po bezmála dvouměsíční nařízené pauze vozit cestující kabinová lanovka. Kvůli nucenému snížení kapacity kabiny na čtvrtinu jezdí častěji, než je v jízdním řádu. Za dopoledne měla 17 jízd, za den jich přitom obvykle bývá 22, řekl dnes ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Lanovka častěji jezdí, aby se u nástupní stanice netvořily dlouhé fronty. To se dopoledne podle Štěpána dařilo. "Vozili jsme lidi hlavně nahoru. Je hezky a dolů lidé chodí pěšky," uvedl přednosta po poledni. Pro přepravu nyní platí i přísnější hygienická opatření. Mezi ně patří, že cestující musí mít ústa a nos zakrytá rouškou a k dispozici mají dezinfekci. Navíc madla uvnitř kabiny musí průvodčí dezinfikovat po každé jízdě. Společně stráví cestující uvnitř kabiny jen několik minut, trať dlouhou 1188 metrů lanovka zvládne asi za čtyři minuty.

Škoda Auto přidá od pondělí ve výrobě třetí směnu

Zaměstnanci Škody Auto od pondělí začnou pracovat i ve třetí směně, a to v závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Ve Vrchlabí zatím zůstává dvousměnný provoz, řekl dnes ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Automobilka obnovila výrobu ve všech třech českých závodech zhruba po šesti týdnech 27. dubna, ale jen na dvě směny. Důvodem odstávky byla epidemie koronaviru. Obnovení výroby doprovází více než 80 hygienických opatření.

NHL odložila podzimní začátek v Praze

Příští sezona NHL neodstartuje pražským zápasem mezi hokejisty Bostonu a Nashvillu. Vedení soutěže kvůli pandemii koronaviru letošní zápasy v Evropě odložilo. V prohlášení zástupci nejlepší ligy světa uvedli, že doufají v návrat na Starý kontinent v roce 2021. Duel se měl hrát v pražské O2 areně, kde se na startu této sezony utkala Philadelphia s Chicagem.

Boston, jehož barvy hájí i české ofenzivní hvězdy David Pastrňák a David Krejčí, se měl v přípravě před utkáním v Praze představit také v Mannheimu. Nashville měl naplánovanou přípravu do Bernu. Na podzim se měly odehrát také dva duely Colorada s Columbusem v helsinské Hartwall Areně.

Počasí

Předpověď na neděli: Převážně oblačno. Během dne zejména v jižní polovině území místy přeháňky, ojediněle bouřky. Později večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, na jihu Moravy až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.