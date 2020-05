Babiš: Chystá se druhá část chytré karantény s eRouškou a skrz Mapy.cz

Chystá se druhá část projektu chytré karantény, který byl testovaný od začátku dubna a plošně spuštěný 1. května. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zapojená do ní bude mobilní aplikace eRouška nebo sdílení polohy skrz Mapy.cz, vznikne i velké call centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se strategie změní z plošných opatření na lokální zásahy. Klíčová je podle něj rychlost. Je to i o odpovědnosti každého z nás a využití technologií, které jsou dnes k dispozici, doplnil ministr.

Podle premiéra je chytrá karanténa komplexní projekt, je zapojená armáda, krajské hygienické stanice nebo zdravotní ústavy. Zpočátku měl podle něho projekt porodní bolesti. "Ale dnes můžeme říct, že původní projekt jsme zvládli. Za normálních okolností by se takový náročný projekt připravoval možná léta," dodal Babiš.

Kontrolní výbor EP vyzval Babiše, aby vyřešil svůj možný střet zájmů

České úřady by měly řešit trvající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který má stále vliv na holding Agrofert a inkasuje peníze z fondů Evropské unie. Shodlo se na tom ve čtvrtek několik europoslanců kontrolního výboru Evropského parlamentu, který projednal zprávu z únorové mise v Česku. V nezávazných doporučeních výbor vyzval premiéra, aby odstoupil nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. Evropská komise by zase podle europoslanců měla zastavila platby holdingu a důsledně uplatňovat nulovou toleranci.

Loňská auditní zpráva EK konstatuje, že Babiš má stále vliv na firmu, kterou vložil do svěřenských fondů. Český premiér to odmítá. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka v reakci označil misi výboru za zpolitizovanou.

Česko posílí bezpečnostní opatření zastupitelských úřadů v Rusku

Česko posílí bezpečnostní opatření na svých zastupitelských úřadech v Rusku. Agentuře RIA Novosti to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Posílení bezpečnosti podle něj souvisí s nedávnými incidenty před velvyslanectvím v Moskvě a před generálním konzulátem v Petrohradu, které se staly terčem výtržníků. Petříček agentuře řekl, že Praha nedostala od ruské strany informace o vyšetření příčin incidentů u svých zastupitelských úřadů. Proto se česká diplomacie rozhodla přijmout opatření, která zvýší bezpečnost českých diplomatů. Incidenty v Moskvě a v Petrohradu souvisely s rozhodnutím Prahy 6 odstranit z náměstí Interbrigády sochu sovětského maršála Ivana Koněva, která by později měla být vytavena v připravovaném Muzeu paměti 20. století.

Česká vláda tento týden rozhodla o zvýšení počtu administrativně-technických pracovníků na velvyslanectví v Moskvě o čtyři. Důvodem je podle předkládací zprávy dlouhodobá absence některých procedur a opatření na zastupitelském úřadě. Některá česká média posílení ambasády spojovala s incidenty v Moskvě a v Petrohradu.

Mezi Českem a Ruskem jsou v současnosti napjaté vztahy. Kromě sporu o Koněvovu sochu se opakovaně objevují střety kvůli interpretaci invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, ve zprávách českých tajných služeb zaznívají varování před činností ruských zpravodajců. České ministerstvo zahraničí kvůli sporu o Koněvovu sochu tento týden poprvé aktivovalo článek česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1993, na základě kterého by se měly bezodkladně uskutečnit konzultace ministrů zahraničí "na žádost jedné ze smluvních stran, která má za to, že by mohly být ohroženy její bezpečnostní zájmy".

Bez práce bylo v dubnu v ČR 254 tisíc lidí, nejvíce za dva roky

V dubnu byla v ČR bez práce 254.000 lidí, což je nejvíce od března 2018. V evidenci přibývají především pracovníci ze služeb. Nezaměstnanost vzrostla z březnových tří procent na 3,4 procenta, potvrdil Úřad práce ČR. O dubnových číslech hovořila již v pondělí ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní jsou data stále příznivá. Na úřad práce nyní přicházejí především lidé, kteří pracovali například ve veřejném stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní dopravě nebo zprostředkování služeb. "Řada lidí vyčkávala s evidencí na ÚP ČR do doby, než se ujasní podmínky podpůrných programů, například určených OSVČ," uvedl ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. Hlásili se i ti, kteří v těchto oborech pracovali v zahraničí, například v Rakousku, Itálii, Německu nebo ve Švýcarsku. Jsou mezi nimi také pendleři či osoby samostatně výdělečně činné, většinou drobní podnikatelé a řemeslníci, kteří kvůli omezením přerušili v dubnu svou činnost.

Volných míst v dubnu proti předchozímu měsíci ubylo zhruba o 9500 na přibližně 333.000. Situace kolem koronaviru ale zároveň vyvolala větší poptávku po některých profesích. Zaměstnavatelé hledají nové zaměstnance například v zemědělství, lesnictví, stavebnictví, v logistice, e-shopech a dále kvalifikované řemeslníky, řidiče, analytiky a vývojáře softwaru.

Přebytek zahraničního obchodu klesl na 3,1 miliardy, stavební produkce klesla o 2,3 procenta

Přebytek zahraničního obchodu ČR v březnu meziročně klesl o 12,6 miliardy korun na 3,1 miliardy Kč. Obchodování ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru, klesl vývoz i dovoz. Pokles exportu byl ale výraznější. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle něj se opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou pandemií nepříznivě projevila zejména u obchodu s auty a elektrickými zařízeními.

Stavební produkce v Česku po únorovém růstu o více než pět procent v březnu reálně meziročně klesla o 2,3 procenta. Dopad epidemie koronaviru se negativně odrazil zejména v pozemním stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů. Naopak inženýrské stavitelství, do kterého patří z velké části dopravní infrastruktura, rostlo také v březnu, i když pomalejším tempem. Meziměsíčně byla stavební produkce nižší o 3,1 procenta.

Povinnost nosit roušky by mohla přestat platit v polovině června

Češi by mohli v polovině června přestat nosit venku roušky nebo jinou ochranu nosu a úst. Podmínkou ale je, že v zemi bude pokračovat příznivá epidemiologická situace kolem koronaviru. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj roušky zůstanou povinné v MHD, případně v dalších uzavřených prostorech. Přesný termín, kdy povinnost mít ochranu dýchacích cest skončí, určí ministerstvo zdravotnictví příští měsíc. Lidé v Česku musí nosit povinně roušky od 19. března.

ČNB snížila základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta

Bankovní rada České národní banky snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Naposledy rada snížila základní úrokovou sazbu na konci března, a to o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Předtím už sazby snížila na mimořádném zasedání 16. března, o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Cílem snižování sazeb je zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.

Po 11 týdnech se pro návštěvy znovu otevřou domovy seniorů nebo nemocnice

Do domovů pro seniory nebo do nemocnic budou moct od 25. května znovu návštěvy. Oznámil to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Blízcí se tak za klienty a pacienty dostanou po 11 týdnech. Podle ministra zdravotnictví to dovoluje epidemiologická situace. Domovy a nemocnice se tak návštěvám otevřou dřív, než vláda plánovala. Původně počítala s uvolněním až od prvního červnového týdne.

Vojtěch: Desítky milionů korun jsou na první fázi vývoje vakcíny

Náklady v řádu desítek milionů korun se podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) předpokládají na první fázi vývoje české vakcíny proti covidu-19. Pokud by došlo na výrobu, budou náklady jiné, řekl na tiskové konferenci. Právě nízké náklady, které v pondělí uvedla šéfka týmu, lékařka z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a poslankyně za ANO Věra Adámková, budí u odborníků pochybnosti. Do vývoje vakcíny iniciovaného Světovou zdravotnickou organizací pošle EU 7,5 miliardy eur, Česko se na tom podílí 750.000 eur (asi 20,3 milionu korun). Podle ministerstva zdravotnictví je důležitá soběstačnost. Na vakcíně spolupracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), Institut hematologie a krevní tranfuze a IKEM. "Jestli jsou tu instituce, které chtějí vakcínu řešit, tak ať ji řeší," řekl na dotaz novinářů k vakcíně premiér Andrej Babiš. Podle něj vznikne pracovní skupina, kde se bude diskutovat o tom, která vědecká pracoviště v ČR se věnují výzkumu souvisejícímu s covidem-19.

U Svitav archeologové našli stopy pravěkých kultur

V trase budoucího obchvatu Svitav archeologové našli známky osídlení z velmi starých období. Lidé tu žili již ve střední době kamenné, tedy před 8000 až 3000 lety. Další nálezy pocházejí z doby bronzové, řekl ČTK archeolog královéhradecké univerzity Ladislav Rytíř. "Nejstarším zachyceným horizontem je stopa po pravděpodobném sídlišti v mezolitu. Lovecko-sběračská společnost o sobě nezanechává mnoho zahloubených objektů, našli jsme takzvanou štípanou industrii, tedy pazourky," uvedl Rytíř. Archeologové objevili i keramické fragmenty zřejmě z doby bronzové. Zatím se i nim ale neváže žádné sídliště se zahloubenými objekty. Mladšími nálezy jsou kovové artefakty u období válek mezi Rakouskem-Uherskem a Pruskem v 18. a 19. století. Cesta ze Svitav na Brno byla již v této době značně využívaná, po vojácích se zachovaly součásti výstroje i střely.

V Plzeňském kraji se začnou otevírat první památky ve speciálním režimu

V Plzeňském kraji se pro veřejnost otevřou ve speciálním režimu první památky. Například Kašperk na Šumavě otevře už od pátku do neděle v době od 10 do 17 hodin. Týkat se to bude jen nádvoří. Od příštího pondělí se otevřou návštěvníkům brány hradu Rabí a zámku Nebílovy. Volně přístupná bude i zřícenina hradu Přimda. Ostatní památky v kraji se otevřou až o 14 dní později, a to ve třetí vlně rozvolňování mimořádných opatření. Podmínkou návštěv kulturních památek bude upravený režim prohlídek.

Počasí na pátek

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v Čechách místy až 24 °C, na horách kolem 14 stupňů Celsia.