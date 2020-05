V chebské nemocnici začalo testování zaměstnanců, zavřené oddělení geriatrie v Ostravě

U chebské nemocnice začalo testování všech jejích zaměstnanců Nemocnice je v současnosti jedním z největších lokálních ohnisek nákazy koronavirem v České republice. Podle informací, kterézveřejnil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, se zde nakazilo už 38 zaměstnanců nemocnice a také pacienti. Jen za úterý nemocnice ohlásila devět nově nakažených zdravotníků a tři pacienty. Nemocnice proto pacienty, u nichž byly testy negativní, převeze do okolních nemocnic. V Chebu zůstanou hospitalizováni pacienti s onemocněním covid-19.

V první vlně projdou testováním všichni zaměstnanci nemocnice. Pokud se u některého nákaza potvrdí, na řadu přijdou členové jeho domácnosti. Chebská nemocnice má bezmála 500 zaměstnanců. Jak se nákaza do nemocnice dostala a proč se tak rychle rozšířila, není jasné. Ředitel nemocnice Martin Krušina se domnívá, že za vysokým nárůstem počtu nakažených zdravotníků je nákaza od konkrétní pacientky. Vychází z toho, že náhle onemocnělo více zdravotníků z jednoho týmu, který se o pacientku staral. Chebsko patří mezi nejzasaženější okresy v zemi. V přepočtu na obyvatele má podle údajů ministerstva k 5. květnu 267,7 nakažených na 100.000 obyvatel. To je více než má Praha. Svoji roli může hrát i fakt, že Cheb sousedí s německými okresy, kde je nákaza také velmi rozšířená.

Městská nemocnice Ostrava musela zavřít oddělení geriatrie D s 28 lůžky. Důvodem je výskyt koronavirové nákazy v této části nemocnice. Aktuálně je geriatrie bez 21 zaměstnanců, u 16 se nákaza covidem-19 potvrdila, dalších pět je v karanténě, protože byli v kontaktu s kolegy na pracovišti, které muselo být uzavřeno. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Nákaza se na oddělení potvrdila poté, kdy byl jeden z původně negativních pacientů opětovně testován na covid-19, a to před chystaným převozem do LDN. Jeho test byl pozitivní, a testováni tak byli zaměstnanci z tohoto pracoviště.

V úterý počet testů na covid-19 v ČR poprvé překonal 9000

Laboratoře v Česku provedly v úterý poprvé více než 9000 testů na koronavirus za den. Zjistily 77 pozitivních případů, nejvíce za posledních pět dní. Poměr nakažených k celkovému množství testovaných stoupl na 0,85 procenta, v pondělí byl půl procenta. Celkem eviduje ministerstvo zdravotnictví 7899 nakažených. Počet úmrtí s covidem-19 se od úterního podvečera zvýšil o čtyři na 258. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva.

Lidí, kteří se z nákazy koronavirem v Česku vyléčili, je 4017. V úterý jich přibylo 190. Z nemoci se tak vyléčila už více než polovina nakažených. Aktuálně je v zemi 3624 lidí s nákazou. Hospitalizováno je 295 z nich, těžký průběh nemoci má 51 pacientů.

EK odhaduje letošní propad české ekonomiky na 6,2 procenta

České hospodářství kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru zaznamená letos propad o 6,2 procenta, což je více než za finanční krize v roce 2009. Počítá s tím jarní makroekonomický odhad, který zveřejnila Evropská komise (EK). Podle ní se ani v příštím roce česká ekonomika nedostane na loňskou úroveň, růst komise odhaduje na pět procent. Exportně zaměřené české hospodářství doplatí podle analytiků komise kromě poklesu výroby také na menší poptávku v jiných zemích. Nezaměstnanost by měla v příštím roce vzrůst přibližně na pět procent, mírně se naopak sníží inflace, zejména v souvislosti s poklesem cen ropy a nižší poptávkou. Na konci loňského roku byla v Česku podle Úřadu práce ČR míra nezaměstnanosti 2,9 procenta.

Podle analytiků oslovených ČTK by letos česká ekonomiky mohla klesnout kvůli dopadům koronaviru o 6,5 až 11 procent. Na příští rok většinou ekonomové očekávají poměrně silné oživení, ekonomika by tak mohla podle některých odhadů stoupnout až o devět procent. Ještě na začátku roku před propuknutím pandemie analytici zpravidla očekávali na letošní rok vzestup hrubého domácího produktu (HDP) asi o dvě procenta.

Ministr ke kritice vakcíny: Platí svoboda bádání, pomoc nenabídli

Šéfka týmu pro vývoj vakcíny proti nemoci covid-19 Věra Adámková a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se ohradili proti kritice Učené společnosti ČR. Podle poslankyně za ANO a lékařky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Adámkové nikdo institucím pomoc nenabídl. Učená společnost ČR označila informace o chystané vakcíně za nedůvěryhodné, je podle ní podezření, že za ní stojí lidé bez potřebných znalostí o výzkumu a výrobě vakcín. Kritizuje také plánované náklady jen v desítkách milionů korun. Na vývoj společné vakcíny organizovaný EU Česko poskytne zhruba 750.000 eur, Německo a Francie přes půl miliardy.

"Platí svoboda bádání a v tomto směru asi není nutné kritizovat někoho, kdo má zájem pracovat na vývoji této vakcíny," řekl ministr. Sedm členů Učené společnosti v čele s předsedkyní, mikrobioložkou Blankou Říhovou, uvádí, že plán na vývoj vakcíny budí podezření ohledně zkušeností a kompetentnosti jeho iniciátorů. Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise. Podle Adámkové dopis nedostala ona ani nikdo z ředitelů Státního zdravotního ústavu, IKEM a Ústavu hematologie a krevní transfuze, kteří se na projektu podílejí. Pomoc jim podle Adámkové nikdo nenabídl. "Situace je bezprecedentní. Domnívám se, že je povinností každého vědce, má-li možnosti, dát je obyvatelům a vlasti," řekla Adámková. Lidé zapojení do projektu podle ní doteď odvedli zdarma práci za desítky milionů korun.

Babiš požádal o kontrolu nákupu pomůcek v nouzovém stavu

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, aby úřad prověřil nákupy zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu. ČTK to sdělila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová. Kala premiéra v odpovědi ujistil, že NKÚ se tomuto tématu věnuje od samého počátku. Babiš o svém záměru požádat o kontrolu informoval minulý týden ve Sněmovně, když před poslanci obhajoval žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Někteří opoziční poslanci vyjadřovali pochybnosti o tom, zda byly nákupy hospodárné a transparentní.

Blesk.cz: Taxi s Petříčkem v noci havarovalo, řidič zemřel

Vozidlo taxi, které v noci vezlo ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), havarovalo v pražských Nuslích, kde šéf české diplomacie bydlí. Server Blesk.cz uvedl, že ministr je podle dostupných informací v pořádku, řidiče se ale záchranářům nepodařilo oživit. Za nehodu mohou podle serveru zřejmě zdravotní obtíže dvaašedesátiletého taxikáře. Černínský palác chystá k incidentu oficiální vyjádření. Řidič při nehodě narazil podle Blesku v nízké rychlosti do zaparkovaného auta. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová serveru řekla, že zdravotníci o život řidiče bojovali 30 minut, muž ale zemřel. Okolnosti dopravní nehody policisté vyšetřují.

"Pan ministr měl v době dopravní nehody, na základě vlastního požadavku, přerušenou policejní ochranu. Je to jeho právo a je to běžné. Chráněná osoba může kdykoliv policejní ochranu odmítnout či přerušit," uvedla na twitteru policie.

Klaus: Vývoj naznačuje, že covid-19 není tak velkou hrozbou

Dosavadní průběh epidemie nového koronaviru naznačuje, že covid-19 není svými zdravotními důsledky takovou hrozbou, jak byl a je líčen, uvedl bývalý prezident Václav Klaus a lidé z jeho institutu v prohlášení, které poskytli ČTK. Epidemie podle nich odchází bez jasných příčin a důvodem nejsou jen přijatá restriktivní opatření. Za nebezpečnější než samotnou pandemii považují pro budoucnost sílu dnešního státu a snadnost mediální manipulace. Nový koronavirus považují autoři prohlášení Institutu Václava Klause pouze za prvotního hybatele a za jednu složku události, která radikálně změnila obvyklý způsob života lidské společnosti. "Ze společenského hlediska je daleko vážnější reakce států téměř celého světa na tuto zdravotní hrozbu, na kterou u nás do konce dubna zemřelo 0,0022 procenta našich spoluobčanů," uvedli. Vlády mnoha zemí světa podle nich omezily svobody občanů a paralyzovaly život na celém světě.

Další udržování plošných restrikcí přestalo podle Institutu Václava Klause být únosné kvůli velkým ekonomickým ztrátám, rozpočtovým deficitům, výrazným poškozováním zdravotnictví samotného i frustraci lidí. "Tak vysoká cena za snadno vyhlásitelné plošné karantény není přijatelná." Klaus a jeho institut varují přes rozsáhlými sociálními programy. "Může nastat inflace pro dnešní generace neznámého rozsahu," uvedli. Obávají se obtížné obnovy ekonomiky. "Stejně tak nebude možné rychle a snadno zrušit dnes zaváděné posilování pravomocí státu."

Analytici: Propad maloobchodu v březnu se čekal, duben bude horší

Propad maloobchodních tržeb v březnu se vzhledem k zavedení vládních restrikcí proti šíření koronaviru dal podle analytiků čekat. Ještě horší výsledky podle nich přinese duben, kdy byla většina obchodů zavřená celý měsíc. Návrat k číslům před krizí bude spíše dlouhodobou záležitostí, uvedli ekonomové v reakci na zveřejněné údaje o maloobchodních tržbách. Kvůli růstu nezaměstnanosti analytici nepředpokládají, že budou lidé ochotni příliš utrácet. Maloobchodní tržby v březnu bez prodejů aut meziročně klesly o 8,9 procenta, uvedl Český statistický úřad.

Tuzemský maloobchod vykázal v březnu svůj nejhlubší meziroční propad minimálně od začátku tohoto tisíciletí, tedy od ledna 2001, uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Nejméně se dařilo prodejcům oblečení a obuvi a také obchodům s vybavením pro sport a volný čas. Naopak podle očekávání vzrostly tržby za prodej potravin, meziročně o téměř čtyři procenta. Ekonom Michal Brožka z Komerční banky očekává, že za celý letošní rok klesnou maloobchodní tržby o 5,3 procenta, v příštím roce vzrostou o 3,8 procenta.

Maturity letos budou od 1. do 3. června, přijímací zkoušky 8. a 9. června

Společná část maturitní zkoušky se letos uskuteční 1. a 2. června, didaktická část 3. června, harmonogram maturit zveřejnil ministr školství Robert Plaga (ANO). Termín podle něj odpovídá lhůtám, jak je vláda přijala ve stavu legislativní nouze v polovině dubna. K přípravě na maturity se studenti posledních ročníků budou moci vrátit do lavic ve skupinách po patnácti v pondělí. Jednotná přijímací zkouška na střední školy bude letos delší než obvykle, protože žáci mají kvůli epidemii koronaviru a zavřeným školám horší podmínky přípravy. Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později - 9. června.

Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Sněmovna schválila požadavek ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v rámci novely školského zákona. Snahu části poslanců, aby se povinná maturita z matematiky pouze odložila o dva roky, dolní komora nepřijala. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Vládní návrh počítá s tím, že studenti si budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol. Plaga zrušení povinné maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, neboť výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně zlepšit.

Hanzlíkův nárok na odškodnění za Asanaci nebyl podle ÚS promlčený

Česká justice chybovala, když kvůli promlčení zamítla žalobu signatáře Charty 77 Petra Hanzlíka. Žádal odškodnění v souvislosti s nucenou emigrací po nátlaku komunistické Státní bezpečnosti (StB). Námitku promlčení vznesenou státem nelze akceptovat, plyne z nálezu, který Ústavní soud (ÚS) zveřejnil na svém webu. Žalobou se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 7. Ústavní soud ale nálezem nijak nepředjímá, zda jsou splněny ostatní předpoklady pro přiznání odškodnění, respektive v jaké výši. Podle březnové zprávy na webu Blesk.cz Hanzlík letos v 75 letech zemřel. ÚS podle nálezu neměl o jeho úmrtí povědomí. Obecně platí, že v případě úmrtí může nárok přejít na dědice, musí se ale počkat na vypořádání dědického řízení.

Hanzlík po nátlaku StB v roce 1982 odešel i s rodinou do Rakouska, do vlasti se vrátil po pádu totality. Žalobou podanou v roce 2007 se domáhal náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nátlaku příslušníků StB. Žádal dorovnání rozdílu mezi cenou, za kterou musel před vystěhováním prodat dům i s vybavením, a jeho skutečnou hodnotou. Také požadoval dorovnání rozdílu mezi starobním důchodem, který dostával, a jeho průměrnou výší, na kterou vzhledem k životním okolnostem nedosáhl. Hanzlík v ústavní stížnosti uvedl, že žalobu podal záměrně teprve poté, co skončilo trestní řízení proti vykonavatelům akce Asanace. Celá akce, jejímž cílem bylo vypudit z Československa odpůrce totality, tak byla podle Hanzlíka postavena mimo zákon.

DVTV: Čínský fond je ochotný prodat podíl ve Smartwings za korunu

Čínský fond CITIC je připraven prodat českému státu svůj bezmála poloviční podíl v letecké společnosti Smartwings za jednu korunu, uvedl v rozhovoru na portálu DVTV generální ředitel a spolumajitel společnosti Roman Vik. Čínská strana tak je podle něj ochotná učinit, pokud by tím odblokovala jednání o poskytnutí státních záruk za komerční úvěr. Ministryně financí Alena Schillerová ani ministr průmyslu a hospodářství Karel Havlíček (oba za ANO) se jednání nebrání, uvedla Česká televize. Smartwings se dostaly do problémů kvůli pandemii koronaviru, která prudce snížila zájem o leteckou přepravu.

Pokud stát poskytne firmě Smartwings záruku na komerční úvěr přibližně 100 milionů dolarů (zhruba 2,5 mld. Kč), má firma podle Vika velké šance na to znovu rozjet své podnikání. Mministryně Schillerová zdůraznila, že nejsou známy podmínky transakce, ani co by se stalo s podílem ve firmě, který patří soukromému vlastníkovi. Společnost Smartwings, kam kromě stejnojmenné letecké společnosti patří i České aerolinie (ČSA), loni přepravila 8,2 milionu cestujících.

Zámek v Lešanech na Benešovsku má ve věži novou zvonkohru

Zámek v Lešanech na Benešovsku má ve věži novou zvonkohru, která umí zahrát libovolné melodie. Zařízení pochází z dílny zvonaře Jana Šedy, v Česku jsou jen tři podobné instalace, řekl ČTK Martin Truhlář, který se o zámek již druhou sezonu stará. Památku od obce koupil v 90. letech minulého století Truhlářův dědeček Ladislav a opravil ji. Práce na obnově areálu dosud neskončily, letos majitelé rekonstruovali hospodářské budovy kolem zámku. V nabídce pro návštěvníky by časem mělo přibýt muzeum bankovek používaných na území nynější republiky od roku 1900 do současnosti. "Některé bankovky bude možné i zakoupit," uvedl Martin Truhlář.

Počasí

Oblačno až zataženo. V polohách nad 800 m srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C, na Šumavě kolem 9 °C.