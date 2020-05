Vláda schválila odložení EET do konce roku

Vláda schválila odložení elektronické evidence tržeb pro všechny vlny do konce letošního roku. Informovalo o tom ministerstvo financí. Podle šéfky resortu Aleny Schillerové za hnutí ANO je v současné krizi důležité, aby podniky vůbec fungovaly a s výběrem EET chce proto počkat. Návrhem se zítra bude zabývat Sněmovna. Ta zatím schválila pozastavení celé EET do konce stavu nouze a na následující tři měsíce. Podle původních plánů měla začít další vlna elektronické evidence tržeb na začátku května - tržby měli nově evidovat třeba řemeslníci nebo lékaři.

Ministerstvo: Nezaměstnanost v dubnu vzrostla z březnových 3 na 3,4 pct

Nezaměstnanost v Česku se v dubnu zvedla z březnových 3,0 procenta na 3,4 procenta. Přibylo 52.995 nových uchazečů o práci. Celkem úřady práce evidovaly 254.040 nezaměstnaných, tedy zhruba o 28.400 více než před měsícem. Na tiskové konferenci to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ministerstvo práce v podkladech ke kurzarbeitovému programu Antivirus uvedlo, že očekává případné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Ekonomické dopady budou podle resortu záviset na tom, kolik lidí skutečně bude bez práce a na jak dlouho. Při půlročním navýšení nezaměstnanosti o pět procentních bodů by státní rozpočet na daních, odvodech a vyplacených podporách přišel o 44 miliard korun, spočítalo ministerstvo.

Finanční správa dosud přijala 476.924 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Z toho vyřídila 444.603 žádostí a vyplatila 10,7 miliardy korun. Průměrná částka na jednu žádost je tak 24.622 Kč, uvedla správa na twitteru. OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ. Sněmovna pak 22.dubna schválila, že příspěvek bude stát vyplácet i po 30. dubnu, a to opět 500 korun denně. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů.

Cizinci bez platných víz budou moci v ČR zůstat do 17. července

Všichni cizinci budou moci na území Česka legálně zůstat až do 17. července, i když jim mezitím skončí platnost víza nebo uplyne délka povoleného bezvízového pobytu. Cizinci se kvůli prodloužení pobytu do tohoto termínu nebudou muset obracet na cizineckou policii. V tiskové zprávě to oznámilo ministerstvo zahraničí. Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu. Nyní ministerstvo zahraničí oznámilo, že lhůta pro setrvání v Česku bude platit 60 dní po skončení nouzového stavu, který vláda vyhlásila do 17. května.

Škoda Auto dodala za 1. čtvrtletí meziročně o čtvrtinu méně aut

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto za letošní první čtvrtletí prodala o necelou čtvrtinu méně aut než za stejné období loňského roku. Zákazníkům po celém světě dodala téměř 233 tisíc vozů. Firma v tiskové zprávě uvedla, že za pokles dodávek může hlavně pandemie koronaviru. Zhruba o čtvrtinu klesl taky provozní zisk společnosti. Meziročně se automobilce v prvním čtvrtletí snížily i tržby, a to o 1,4 procenta na necelých 131 miliard korun.

Firma Škoda Auto minulý týden v pondělí obnovila výrobu ve svých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Odstávka tam trvala téměř šest týdnů.

Výrobu kvůli koronaviru v Česku zastavili i další firmy v automobilovém průmyslu. Třeba výrobce autobusů Iveco z Vysokého Mýta v pondělí obnovil provoz po pětitýdenní odstávce. Kolínský závod Toyota Peugeot Citroen Automobile prodloužil odstávku až do 18. května.

České dráhy koupí až 90 lokomotiv za přibližně devět miliard Kč

České dráhy koupí až 90 lokomotiv s rychlostí do 200 km/h za přibližně devět miliard korun. Záměr společnosti i přes koronavirovou krizi a ztráty s ní spojené odsouhlasil Řídící výbor podniku. Nyní dráhy vypíšou k nákupu veřejnou zakázku. ČTK to řekl mluvčí společnosti Radek Joklík. Jde o jednu z největších investic státního dopravce z posledních let. Nové lokomotivy chce dopravce využívat zejména na vnitrostátních dálkových tratích.

Tripartita projednávala návrhy k oživení ekonomiky

O stavu české ekonomiky a opatřeních k jejímu oživení jednalo předsednictvo tripartity. Konkrétní návrhy však neschvalovalo. Debatovalo například o kurzarbeitu, situaci pendlerů či hygienických pravidlech pro firmy, které obnovují provoz. ČTK to po jednání řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Odboráři a zaměstnavatelé si stěžovali na to, že s nimi kabinet opatření před jejich přijetím neprojednával. Žádají návrhy předem, chtějí se na přípravě kroků podílet. "Témata jsme dnes spíš identifikovali. Nikdo neměl konkrétní podklady. Materiály se chystají bezprostředně pro jednání vlády. Není prostor pro projednávání problematických věcí. Proto se opatření často mění," uvedl Středula. Další jednání by se mělo konat 25. května.

Na Strakonicku a Písecku začaly testy na protilátky na covid-19

Dobrovolníci na Strakonicku a Písecku ode dneška podstupují testy na přítomnost protilátek na koronavirus. Projektu, který potrvá dva týdny, se zúčastní 2000 lidí. Kromě dobrovolníků testy absolvují i zástupci profesních skupin, jako hasiči, zdravotníci, prodavačky nebo řidiči. ČTK o tom informovali zástupci nemocnic, hygienické stanice, Jihočeského kraje a hasičů. "Zájem o testování byl velký, proto jsme museli vybrat jen některé z uchazečů a pak jsme evidenci na našem webu zastavili," řekl ČTK ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Dodal, že každý účastník projektu má přesně daný čas, kdy a kam se na odběr dostaví.

V každém okrese by mělo odběry podstoupit 500 lidí z různých věkových skupin a 500 zástupců profesí, kterým kvůli častému kontaktu s veřejností hrozí nákaza nejvíce. V přepočtu na 100.000 obyvatel připadá v kraji od začátku pandemie 27 případů. Je to nejméně ze všech regionů v Česku.

Lékaři FNKV upozorňují na vyrážku tzv. covidové prsty

Jediným příznakem onemocnění covid-19 mohou být podle lékařů Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tzv. covidové prsty. Je to vyrážka, která se objevuje zvláště u dětí a mladistvých pacientů jako první příznak onemocnění. Informovala o tom mluvčí FNKV Tereza Romanová. Jako tzv. covidové prsty označují lékaři červené hrboly na prstech zejména dolních končetin, které jsou bolestivé na dotek a mohou svědit. Podle ředitele FNKV a přednosty Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty UK Petra Arenbergera se u některých pacientů objevily jako jediný příznak onemocnění covid-19. "Covidové prsty jsou pro dermatology něco nového," dodal Arenberger. Pacienti s takovými kožními příznaky by podle něho měli být vyšetřeni na nákazu novým koronavirem.

Vyrážka pravděpodobně vzniká podle lékařky Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Moniky Arenbergerové jako zánětlivá reakce kůže na antigen viru spojený s ischemií končetin, tedy onemocněním tepen v končetinách nebo krevními sraženinami. Kožní příznaky covidové infekce se podle Romanové vyskytují asi u 20 procent pacientů. Objevují se obvykle třetí až pátý den onemocnění a posléze samy odeznějí. Mezi další kožní příznaky nového koronaviru patří například kopřivka, mramorovaná kůže a drobné krevní výrony na dolních končetinách.

Starosta Prahy 6 Kolář vyzval předsedkyni EK k reakci na chování Ruska

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby se zasadila o to, že Evropa odsoudí ruské útoky na členské státy Evropské unie. Rusko podle něj vede proti EU hybridní válku, jejímž bojištěm se aktuálně stala Praha. Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Kolář je pod policejní ochranou, stejně jako pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Kolář v dopise uvedl, že na tom, že Praha 6 sochu odstranila, by nebylo nic zvláštního, protože socha je majetkem městské části, a ta je oprávněna s ní nakládat v souladu s českým právem. "Akt sejmutí sochy z piedestalu ovšem vyvolal zcela nepatřičnou reakci Ruské federace, která se v reakci na toto zcela legální rozhodnutí Prahy 6 rozhodla reagovat vyhrožováním a zcela nepatřičným vměšováním se do vnitřních záležitostí Prahy 6, Prahy jako takové a ve finále celé České republiky," napsal Kolář. "Rusové nás již rok označují za nacisty, já osobně jsem podle jejich oficiálních představitelů 'Gauleiter', ruská ambasáda v Praze a ruští oficiální činitelé vyzývají české občany prostřednictvím sociálních sítí a dezinformačních webů k fyzické likvidaci těch, kdo v odstranění sochy 'mají prsty'," poznamenal starosta. Gauleiter byl vůdce regionální pobočky nacistické strany NSDAP.

Socha Koněva, oceněná znalkyní na 13 milionů korun, je nyní uložena v depozitáři v Měšicích u Prahy. Má se následně přesunout do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Socha bude muzeu zapůjčena zdarma a dál zůstane majetkem Prahy 6.

Výrobce autobusů Iveco v Mýtě obnovil provoz

Výrobce autobusů Iveco Czech Republic z Vysokého Mýta na Orlickoústecku obnovil provoz. Nevyráběl od 30. března pro nedostatek dílů, který způsobilo zastavení provozu továren kvůli koronavirové pandemii. ČTK to řekla mluvčí firmy Katarína Němcová. Firma zaměstnává kolem 4000 lidí. Výrobce autobusů prodlužoval odstávku opakovaně, původně chtěl začít 14. dubna a pak 20. dubna, což se mu kvůli problémům s dodávkami komponentů a materiálu nepodařilo. "Dnes se výroba restartovala. S našimi dodavateli jsme v neustálém kontaktu, momentálně je situace stabilizovaná. Rádi bychom všechny objednávky do konce roku dohnali a našim zákazníkům autobusy, které si objednali, dodali," řekla Němcová.

Zaměstnanci, kteří byli při odstávce doma, si mohli vzít dovolenou a mít 100 procent mzdy, nebo zvolit takzvanou překážku v práci a dostávat 80 procent výdělku. Iveco ve Vysokém Mýtě patří k největším zaměstnavatelům v regionu, je největší továrnou Iveco Bus, který je značkou koncernu CNH Industrial. Vysokomýtská firma loni vyrobila 4612 autobusů.

Státní zástupce obžaloval expremiéra Nečase kvůli křivé výpovědi

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého předsedu vlády Petra Nečase (ODS). Uvedl to server Aktuálně.cz. Někdejší premiér se bude u soudu zpovídat kvůli dvěma výpovědím, které učinil v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Podle vyšetřovatelů křivě svědčil ve prospěch své současné manželky Jany (dříve Nagyové). Za křivou výpověď lze uložit až tříleté vězení. Kauza zpravodajců přispěla v červnu 2013 k pádu Nečasovy vlády. Někdejší ředitelka Nečasova kabinetu Nagyová podle pravomocného rozsudku nezákonně zaúkolovala o rok dříve vojenské zpravodajce, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku. Justice ji za to potrestala tříletou podmínkou a maximálním, tedy desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy.

Nečase policie obvinila z křivého svědectví loni v listopadu. Soudnímu senátu totiž tvrdil, že se na zpravodajce obrátil sám, protože se obával o bezpečí své rodiny. V odůvodnění verdiktu však zaznělo, že nemluvil pravdu a že jeho verze je v rozporu s nashromážděnými důkazy. V druhé z Nečasových obžalob státní zástupci tvrdí, že Nečas s manželkou a s někdejším náměstkem ministra zemědělství Romanem Bočkem přislíbili v roce 2012 občanskodemokratickým poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu, a nechají tak projít vládní daňový balíček. Nečasovi za to hrozí až šestileté vězení.

Průzkum: Rodiče tráví s dětmi 3,4 hodiny denně učením

Rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením. Základní školy podle názoru 51 procent Čechů zvládají současnou situaci na výbornou nebo chvalitebnou. Většina rodičů si myslí, že školy dostatečně zajišťují výuku i komunikaci se žáky i rodiči, ale uvítali by častější využívání online testů nebo online konferencí. Ukázal to dubnový průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank.

Téměř třetina rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně. Dvě až čtyři hodiny tráví učením 43 procent rodičů a pětina od čtyř do šesti hodin denně. "Tlak na součinnost rodičů se školou je v aktuální situaci obrovský. Rodiče musí vedle svého zaměstnání zvládat i domácí výuku, která často obnáší připomenutí si probírané látky, její vysvětlení dětem a následný dohled nad zpracováním úkolů. Mají tak na bedrech nesmírnou psychickou i časovou zátěž," uvedla spoluzakladatelka edukační platformy Matika.in Veronika Tomanová. Podle rodičů by školy mohly zlepšit výuku zejména větším využíváním online nástrojů a minimalizací zátěže rodičů. Téměř polovina rodičů (45 procent) by ocenila, kdyby základní školy častěji využívaly online testy, 42 procent rodičů by uvítalo dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů a dvě pětiny online konference.

Český statistický úřad už dříve upozornil, že 3,3 procenta dětí ve věku od šesti do 15 let doma nemají internet. Dalších pět procent dětí sice doma internet má, ale nedisponuje ani počítačem, ani tabletem, a internet je tak pouze na telefonu. V domácnostech často chybějí i tiskárny či skenery, které jsou potřeba pro předávání školních materiálů.

Počasí na úterý

Proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Na severu a severovýchodě ve vyšších polohách srážky sněhové. Večer ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na jižní Moravě až 16 °C, na horách kolem 5 stupňů Celsia.