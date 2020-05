Vicepremiér Havlíček: Ruské výhrůžky českým politikům jsou nepřijatelné

Ruské výhrůžky pražským politikům jsou podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) nepřijatelné, odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů vláda podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami. Havlíček to uvedl v České televizi v Otázkách Václava Moravce. Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil vládní přístup za vágní a zdrženlivý. Předseda KSČM Vojtěch Filip vážnost výhrůžek zpochybňoval. Podle Havlíčka je zapotřebí prošetřit faktický stav. „Nesmíme panikařit a na základě spekulativních informací vypovídat velvyslance,“ řekl Havlíček. Vicepremiér tak reagoval na informace týdeníku Respekt, podle něhož do Česka přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, nechtěl komentovat. Pod policejní ochranou jsou ale kvůli tomu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Nejméně nových případů covidu-19 za osm týdnů

Počet pozitivně testovaných lidí na nemoc COVID-19 klesá. V Česku přibylo od sobotního večera pouze 14 případů. To je nejnižší denní přírůstek od 9. března. Laboratoře ale během víkendu výrazně méně testují. Průměr za celý tento týden je 6515 testů denně. Celkem bylo od začátku epidemie provedeno 257.678 testů, které prokázaly přítomnost koronaviru u 7755 lidí. Z nemoci covid-19 se dosud vyléčilo 3584 pacientů. 245 lidí zemřelo. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je to důvod k optimismu. V nedělní Partii televize Prima ministr zároveň varoval před tím, že pokud se začne počet nakažených koronavirem opět zvyšovat, vláda by musela rozvolňování opatření zpomalit. „S každým rozvolněním existuje riziko, že dojde k nárůstu. Proto to sledujeme na denní bázi. Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, tak bychom rozvolňování zpomalili,“ prohlásil ministr Vojtěch.

Letecký most z Číny skončil

V Praze v neděli ráno přistálo poslední letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny, který prostřednictvím leteckého mostu dopravilo ministerstvo vnitra. Od 20. března, kdy byly lety zahájeny, přepravilo pět desítek letadel kolem 2000 tun roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Vnitro dosud za objednávky zaplatilo skoro čtyři miliardy korun. Od spuštění leteckého mostu vyložili hasiči náklad zdravotnického materiálu z 52 letadel, uvedl ředitel záchranného útvaru hasičů Radim Řehulka v České televizi. K odvozu a distribuci materiálu použili 622 nákladních aut, která dohromady najezdila kolem 350.000 kilometrů. "Byla to naprosto nová situace, se kterou jsme se v tomto konkrétním případě zatím nesetkali," řekl televizi Řehulka. Ministerstvo nakupuje v Asii zdravotnický materiál centrálně mimo jiné pro záchrannou službu, některé nemocnice či domovy seniorů. Podle statistik distribuovalo vnitro k 30. dubnu skoro devět milionů respirátorů, přes 39 milionů rukavic či dva miliony návleků. Zdaleka nejvýraznější položkou jsou ale ochranné roušky, kterých vnitro s pomocí hasičů rozvezlo 62,8 milionu kusů. Největším odběratelem ochranných pomůcek byly kraje. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po středečním jednání Ústředního krizového štábu řekl, že po skončení nouzového stavu by měla být za nákupy, skladování a distribuci zdravotnického materiálu zodpovědná Správa státních hmotných rezerv.

Petříček: Hranice k sousedům by se měly otevřít už v červenci

Nejdále je jednání o plném otevření hranic se Slováky a Rakušany, nejkomplikovanější bude asi jednání s Polskem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček to uvedl na svém blogu. Petříček by chtěl o prvním měsíci letních prázdnin umožnit Čechům cestovat do Bulharska, Maďarska nebo pobaltských zemí, od srpna pak do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo na Maltu. Cesty do Německa budou záviset podle ministra na tom, jak se v této zemi bude epidemie koronaviru vyvíjet. Možnost vyjet do Bulharska, Maďarska či pobaltských států zdůvodnil ministr tím, že tyto země šíření nemoci covid-19 zatím zvládly podobně dobře jako Česko. "Věřím zkrátka, že od července bychom se mohli začít vracet k normálnímu fungování nejen schengenského prostoru," uvedl Petříček. V srpnu by Češi podle Petříčka mohli vycestovat nejen do Chorvatska, Slovinska a Řecka, ale také do mimoevropských vzdálenějších destinací, například do Kanady, Austrálie či Japonska. Cestování mimo Evropu bude podle ministra záležet i na obnově mezinárodních letů. Cestování do zahraničí bylo stejně jako obecně volný pohyb osob kvůli epidemii koronaviru až na výjimky zakázáno v půli března podobně jako v ostatních evropských zemích. S platností od 24. dubna vláda své opatření zrušila. Češi se ale musí při návratu prokázat negativním testem na koronavirus. Kontroly na hranicích potrvají zatím do 14. května. Nemožnost opustit republiku kritizovala část senátorů, která se chystala tento zákaz napadnout u Ústavního soudu. Podle nich takové opatření odporovalo základním ústavním právům.

V Českém Těšíně i polském Těšíně demonstrace za otevření hranic

V Českém Těšíně i polském Těšíně opět demonstrovali obyvatelé pohraničního regionu. Na obou březích řeky Olše se v neděli po poledni sešlo asi 400 lidí. Požadovali hlavně otevření česko-polské státní hranice. Chtějí se znovu setkat se svými rodinami a přáteli. Pohyb přes hranice je omezený v důsledku opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Češi sice mohou vycestovat, ale například do Polska je tamní úřady pustí jen v odůvodněných případech. Tím je například práce. Návštěva rodiny a přítel, popřípadě turistika nejsou důvody, které by úřady uznaly. Omezený je i příjezd cizinců do Česka. Lidé jedoucí za prací potřebují pro překročení hranice potvrzení o zaměstnání a negativní test na koronavirus. Polským pendlerům dojíždění za prací dlouho komplikovala skutečnost, že po návratu domů museli na dva týdny do karantény. To se nyní pro Poláky změní. Už od pondělí 4. května nebudou muset při návratu na 14 dnů do karantény.

Rada ČNB podle odhadů ve čtvrtek opět sníží úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek 7. května zřejmě sníží základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 0,5 procenta. Vyplývá to z vyjádření většiny ekonomů oslovených ČTK. Důvodem by měla být reakce na další negativní vývoj ekonomiky kvůli dopadům šíření koronaviru. Někteří analytici ovšem nevylučují ani pokles základní sazby až na technickou nulu. Rada naposledy snížila základní úrokovou sazbu na konci března, a to o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Předtím již sazby snížila na mimořádném zasedání 16. března, a to o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta.

Komerční zpravodajský kanál CNN Prima News zahajuje vysílání

Hlavními zprávami startuje nová zpravodajská stanice CNN Prima News. Kanál nabídne téměř 30 pořadů, které se budou vysílat mezi kontinuálním zpravodajstvím.

Vlastní obsah bude stanice nabízet od 06:00. Dvakrát denně, v 09:30 a 17:30, je na programu interview s hostem. Zprávy budou až na výjimky každou hodinu. Hlavní hodinové souhrnné zprávy budou v 18:55. Stanice zároveň spustila vlastní zpravodajský web. CNN Prima má k dispozici jedno z nejmodernějších televizních studií v Evropě v novém sídle společnosti na pražské Vinici. Celková plocha studia je téměř 300 metrů čtverečních. Prostoru dominuje moderátorský pult se zabudovanou LED obrazovkou, hned za ním je jeden z několika velkých studiových LED panelů. Studio má jako jediné v zemi dvě patra, z horního bude možné vysílat a také vstupovat živě do programu. Barevnost studia odpovídá logu CNN Prima News, tedy modrá, červená a bílá. Záměr spustit čistě zpravodajskou televizní stanici oznámila Prima loni v dubnu. CNN Prima News se stane devátou stanicí v portfoliu skupiny Prima. Konkurovat jí budou stanice ČT24 nebo portál Seznam Zprávy. „ Na všech trzích s rozvinutým zpravodajstvím vidíte, že existuje prostor minimálně pro dva až tři stylově odlišné kanály. Nechceme ubírat diváky ČT24, protože vedle veřejnoprávní platformy je tu místo pro komerční zpravodajství. Výborně to funguje třeba v Británii, kde vedle sebe prosperují BBC a Sky News,“ prohlásil o novém projektu v nedávném interview pro Deník generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Vláda chce zvýšit pokuty za bioklamání

Až na dva miliony korun chce stát zdvojnásobit maximální možnou pokutu za klamavé označování potravin jako z ekologického zemědělství. Balené biopotraviny určené na český trh budou muset být označené tzv. biozebrou. Tyto změny navrhuje ministerstvo zemědělství v novele zákona o ekologickém zemědělství, kterou v pondělí projedná vláda. Ekologičtí zemědělci, kteří produkují potraviny v tzv. režimu bio, by mohli být kontrolováni státem jenom jednou za dva roky, místo jednou za rok. Biopotraviny by pak mohly mít certifikát na 26 měsíců místo současných maximálních 15 měsíců. Česká spotřeba biopotravin předloni podle ministerstva meziročně stoupla o 33 procent, činila 4,43 miliardy korun. Šlo o největší nárůst za desetiletí. V průměru lidé utratili za biopotraviny 416 korun. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů vzrostl na 1,58 procenta. Stále tak nedosahuje tří procent, jak si ve svých strategiích stanovilo ministerstvo. Celkový obrat biopotravin přesáhl sedm miliard korun, vývoz činil téměř 2,6 miliardy Kč.

Předpověď počasí na pondělí

Počasí v Česku ovlivní studená fronta postupující od severozápadu. Po ránu se dají očekávat přízemní mrazíky. Od západu postupně přibývání oblačnosti. Odpoledne postupně v Čechách a později večer i na Moravě a ve Slezsku občas déšť nebo přeháňky. Ojediněle bouřky. Večer na západě a severozápadě Čech ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, na západě a severu Čech kolem 13 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C. Mírný západní 2 až 6 m/s se bude odpoledne a večer měnit na severozápadní až severní 2 až 6 m/s.