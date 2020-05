Na Olomoucku se do testovací studie zapojilo 9559 dobrovolníků

Na Olomoucku skončila testovací studie na covid-19. Na odběrových místech v Olomouci, Litovli a v Uničově se od minulého pátku otestovalo celkem 9559 dobrovolníků. Původní kapacita byla 6500 zájemců, kraji se však kvůli enormnímu zájmu lidí i rychlosti vyšetření podařilo nakonec kapacitu navýšit. Na Olomoucku jako na jediném místě prošli dobrovolníci nejen rychlotesty, ale byla jim odebírána i žilní krev, která poslouží vědcům pro další vědecký rozbor. "V uzavřeném regionu Litovelska, Uničovska, Červenky a přilehlých obcí, kde je zhruba 24.000 obyvatel, se této studie zúčastnilo obdivuhodných 16 procent obyvatel," řekl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch.

Předběžné výsledky studie na Olomoucku stejně jako na ostatních místech v republice chtějí odborníci sdělit příští týden ve středu na ministerstvu zdravotnictví. Odborníci však naznačili, že vzorky lidí z oblasti Litovelska a Uničovska, která byla kvůli enormnímu nárůstu onemocnění na dva týdny neprodyšně uzavřena, budou rozdílné.

Jihočeský kraj spustí plošné testování na koronavirus 5. května

Plošné testování na koronavirus, které připravuje Jihočeský kraj, začne na Strakonicku a Písecku 5. a 7. května. Výsledky naznačí promořenost koronavirem v regionu. Kraj chce otestovat 2000 lidí. Ve videobriefingu to řekla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD). "Budeme testovat dvě skupiny lidí. V jedné půjde o profesní skupinu, v níž budou zástupci exponovaných povolání jako řidiči, policisté, hasiči, nebo prodavačky. A druhá skupina bude statistický vzorek průměrné populace a bude to odstupňováno podle věku," řekla Stráská.

Kraj bude testovat lidi na Písecku a Strakonicku. Tyto dva okresy jsou optikou koronaviru naprosto rozdílné. Zatímco na Strakonicku je 37 potvrzených případů onemocnění covid-19, což je téměř nejvíce v kraji, Písecko zatím evidovalo devět pacientů. Jihočeský kraj je v přepočtu na obyvatele nejméně nakaženým regionem v republice. Na 100.000 lidí připadá aktuálně 26,99 prokázaných případů.

Počet provedených testů na koronavirus v pátek výrazně klesl

Zdravotníci v Česku provedli v pátek 4192 testů na nový koronavirus, výrazně méně než v předchozích dnech. Příčinou byl pravděpodobně státní svátek. Nemoc covid-19 v pátek testy prokázaly v 55 případech, tedy u 1,31 procenta vzorků. Od začátku epidemie byl koronavirus potvrzen v 7740 případech. Z nemoci covid-19 se dosud vyléčilo 3378 lidí, naopak 241 pacientů s koronavirem zemřelo. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k sobotním 08:30. Počet uzdravených od pátečního podvečera stoupl o 19. Za celý pátek tak zemřeli čtyři pacienti s prokázaným koronavirem. V nemocnici tak je přibližně 7,7 procenta aktuálně nemocných s covidem-19.

Průzkum: Korononavirová krize potrvá podle třetiny lidí do jara

Krize spojená s koronavirem letos neskončí a bude s přestávkami trvat až do příštího jara. Myslí si to třetina z tisíce lidí oslovených v průzkumu online životního pojištění Mutumutu a společnosti EMA data. Před necelým měsícem byla očekávání lidí odlišná, když tento černý scénář uváděla dvě procenta lidí. "Mezi oslovenými Čechy se ale objevují i optimisté. Téměř třetina lidí je přesvědčena, že do života, jak ho známe z doby před epidemií nemoci covid-19, se vrátíme už na podzim. Pětina si dokonce myslí, že tato situace nastane už v červnu, kdy otevřou i poslední zavřené restaurace, obchody a provozovny," uvedl šéf Mutumutu Jindřich Lenz.

Proti předchozím vlnám dotazování roste také počet lidí, kteří uvádějí, že na ně epidemie a s ní spojená opatření dopadají finančně. Na 59 procent lidí pociťuje negativní důsledky omezeného fungování ekonomiky. Nejčastěji, v jedné třetině případů, uvádějí propad rodinných příjmů o polovinu, přibližně desetina oslovených ale bojuje s poklesem příjmů o tři čtvrtiny. Pokles příjmů nutí Čechy šetřit. Na 42 procent oslovených musí šetřit na měsíčních výdajích, hlavně na jídle, ale i na dalších běžných útratách v domácnosti. "Ukazuje se, že v českých domácnostech už se jede na doraz. Třetina lidí už odložila všechny dříve naplánované větší výdaje, jako jsou rekonstrukce, nákup auta či nábytku, pětina lidí už teď ví, že si nebude moci dovolit letní dovolenou, a to ani v rámci Česka, a necelá pětina počítá s tím, že letos bude mít chudší Vánoce," podotkl jednatel EMA data Jiří Paták.

Ambasády přesouvají oslavy výročí konce války na internet

Oslavy 75. výročí konce druhé světové války musejí zahraniční ambasády v Praze kvůli epidemii koronaviru uskutečnit v omezeném formátu. Většinu aktivit přesouvají na internet a sociální sítě, slovenský velvyslanec Peter Weiss připravuje také projev v Českém rozhlase. Na dotaz ČTK to uvedli zástupci jednotlivých velvyslanectví. Americká ambasáda se pravidelně podílela na pořádání Konvoje svobody, tedy akce, kdy se z Prahy do Plzně vydal konvoj historických vojenských džípů. Letos velvyslanec Spojených států Stephen King zveřejnil zdravici na internetu, v níž připomněl roli USA při osvobození jižních a západních Čech, stejně jako skutečnost, že komunistický režim bránil vzpomínání na tyto události. Vyjádřil přesvědčení, že příští rok se už oslavy uskuteční jako obvykle.

Také francouzské velvyslanectví muselo kvůli koronaviru chystané připomínkové akce k výročí konce války zrušit. Ruské velvyslanectví pořádalo v minulosti 9. května, kdy Rusko slaví Den vítězství, recepci, na které v posledních letech opakovaně s projevem vystoupil i prezident Miloš Zeman. Na dotaz ČTK, jaká bude podoba oslav v letošním roce, ambasáda neodpověděla.

Vědci se vrátili z Antarktidy o měsíc později, jsou v karanténě

Výzkumná expedice z Masarykovy univerzity v Brně se o měsíc později vrátila z Antarktidy do České republiky. Všech devět vědců po návratu zamířilo do čtrnáctidenní karantény. Původně měli odplouvat z Antarktidy v polovině března. "Cestu domů jim zkomplikovala závada na lodi chilského námořnictva, která je vyzvedla na ostrově Jamese Rosse až 21. března," uvedla Ema Wiesnerová z tiskového oddělení univerzity. Další komplikace nastaly kvůli koronaviru, vlivem kterého ustala letecká doprava z Chile. Do Evropy se tak expedice dostala díky repatriačnímu letu Francie až 30. dubna. "Dokud kolegové nenasedli do francouzského letadla, neměli jsme v podstatě žádnou jistotu, kdy se dostanou domů," uvedl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt.

Expedice odjela z České republiky 17. ledna na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Cílem bylo zajistit data například pro dlouhodobé sledování dopadů klimatické změny na antarktické ledovce, vodní toky či půdu a veškerý život od mikroorganismů až po nižší rostliny. I díky příznivému počasí se skupině podařilo splnit všechny plánované úkoly, sdělila Wiesnerová.

