Vláda po souhlasu Sněmovny prodloužila nouzový stav do 17. května

Nouzový stav v celé České republice kvůli epidemii nového typu koronaviru bude pokračovat do neděle 17. května. Po úterním souhlasu Poslanecké sněmovny tak rozhodla vláda. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) po zasedání uvedla, že kabinet aktuálně nepočítá s žádostí o další prodloužení, záviset to ale bude na epidemiologické situaci. Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí především v oblasti obchodu a služeb. Sněmovna však na návrh KSČM souhlasila jen s prodloužením do 17. května, což vláda využila. Kabinet chce další trvání restrikcí zajistit novelou zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že zákon bude střídmý a kompetence resortu jen zpřesní. Novela má dát ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Úřad má mít pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce. Schillerová zdůraznila, že zákon by neměl dávat ministerstvu možnost zasahovat do závažných opatření, jako je například omezení svobody pohybu či uzavření hranic. "Je s podivem, že všichni komentují ten zákon, byť ho ještě neviděli," uvedla.

Od 11. května se budou moci konat akce s účastí do 100 lidí

Od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do této kategorie budou i svatby. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud platí limit deseti osob, na základě debat epidemiologů je podle Vojtěcha možné dosavadní opatření proti šíření koronaviru rozvolnit. Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. Vojtěch řekl, že k venkovním sportovištím pro trénink se 11. května otevřou i vnitřní prostory.

Herci a muzikanti také budou moci při vystupování a natáčení přestat od pátku za určitých podmínek používat roušky. Umělci ale budou muset mít PCR test na koronavirus s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pokud provádění díla trvá déle, budou muset umělci být testováni alespoň jednou za dva týdny. Povinnost nosit roušku se nově nebude vztahovat také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových či televizních pořadech ve studiu a bez hostů nebo na osoby, jejichž aktuální duševní stav dodržování zákazu neumožňuje.

Hygienici začnou dnes používat principy tzv. chytré karantény

Hygienici by při odhalování nových případů nemoci covid-19 měli od dnešního dne začít používat principy takzvané chytré karantény. V posledních týdnech se v nich proškolili, jako poslední v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Zlepší hlavně koordinaci a komunikaci testování a odhalování kontaktů nakažených. Spolupracují na tom i medici a armáda. Pomoci vzpomenout si na rizikové kontakty může lidem takzvaná vzpomínková mapa vytvořená z dat mobilního operátora a platební karty, která ukáže místa pohybu za posledních pět dní. Hygienici je budou moci použít ale jen v případě, že s tím dá nemocný souhlas. Hygienici pak všechny kontakty osloví a pošle do preventivní karantény. Po nejméně pěti dech od posledního kontaktu jim bude udělaný test výtěrem z nosohltanu. Odstup několika dní je podle odborníků potřeba, aby se virus v těle rozvinul a test ho byl schopen odhalit.

Chytrá karanténa bude užitečná pomoc hlavně v případě, kdy by nových případů přibylo. V rozhovoru s ČTK to řekla ředitelka odboru protiepidemického Hygienické stanice Hlavního města Prahy Martina Marešová. V Praze měli v době největšího náporu téměř stovku nových případů denně, ve středu už jen šest. Podle ní je hygienická stanice na zavedení chytré karantény připravena. Očekává, že jednotky případů covidu-19 se mohou objevovat ještě dlouho. "Neumím si představit, že by koronavirus vymizel, protože nevidím důvod, proč by měl. Spíš ho budeme muset brát jako normální respirační virus, zařadí se mezi ostatní a budeme s ním muset normálně fungovat," dodala.

Vláda: Pendleři budou muset na test jednou do měsíce

Vláda ulevila pendlerům. Test na koronavirus budou muset předložit na hranicích jednou za měsíc místo dosavadních dvoutýdenních intervalů. Kabinet o tématu znovu diskutoval po týdnu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nelze s testováním skončit kvůli šíření viru přes rodiny lidí, kteří jezdí každý den do práce za hranice. Novinářům po jednání vlády řekl, že nově bude také stačit, když test pendleři předloží do 72 hodin po posledním překročení hranic.

Češi dojíždějící za prací do ciziny si stěžují na chaotičnost rozhodnutí vlády. Snížení počtu povinných testů na koronavirus jim sice ušetří peníze, ale testy tak podle nich ztrácejí smysl. Vyplývá to z vyjádření pendlerů pro ČTK. Sdružení Pendleři bez hranic chystá protestní akci s podepisováním petice za zrušení povinného testování na nemoc covid-19. "Jaký to má význam, udělat to jednou za měsíc? Když si udělám test teď, mám automaticky imunitu a žádný vir nechytím?" napsal třeba ve facebookové skupině Pendleři bez hranic Jiří Petřík. Část pendlerů si stěžuje, že i jeden test měsíčně za několik tisíc korun je pro ně finančně náročný, a podle některých je problém najít volný termín pro testování. "Pendlerů je tak neskutečné množství, že odběrová místa to absolutně nestíhají a musíme si dávat termíny dopředu," řekla ČTK Ludmila Pfeferová, která dojíždí za prací do Německa z Volar na Prachaticku. Někteří pendleři v rozhodnutích kabinetu ztrácejí přehled. "Neustále to mění, nevyznám se v tom," řekl ČTK pendler Tomáš Drda z Karlovarského kraje.

Nárůst počtu případů covid-19 v ČR potřetí v řadě zrychlil

Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku ve čtvrtek třetí den v řadě zrychloval. Za čtvrtek přibylo 103 nových potvrzených případů na celkových 7682. Více než dvě pětiny lidí, u kterých dosud testy prokázaly nákazu koronavirem, se už vyléčily. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 0:30. Oproti číslům ze čtvrtečního večera vzrostl počet vyléčených o 33 na 3314 a počet zemřelých nakažených koronavirem o jednoho na 236.

Nárůst počtu potvrzených případů covidu-19 způsobovaného koronavirem vytrvale zpomaloval od 20. do 27. dubna, kdy se propadl na 41 případů za den. Jednalo se o nejnižší denní přírůstek pozitivně testovaných od 13. března. Od úterka ale začal denní nárůst případů opět zrychlovat a postupně se zvyšoval i podíl nově zaznamenaných nakažených na množství provedených testů.

Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda schválila návrh na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně," uvedlo ministerstvo financí. Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu o zhruba 13,8 miliardy korun ročně.

Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později. Případné zrušení daně z nabytí nemovitosti označili již dříve za správný krok zástupci většiny realitních firem a developerů. Podle nich by to mohlo rozhýbat realitní trh. Opozice zrušení daně z nabytí nemovitostí prosazuje dlouhodobě.

Koronavirus přesunul prvomájové oslavy stran na internet

Ve velmi omezené podobě se letos s ohledem na vládní opatření kvůli nemoci covid-19 odehrají připomínky Svátku práce. Prvomájová shromáždění se nemohou konat s ohledem na rozhodnutí kabinetu, které umožňuje na veřejně dostupných místech pobývat nejvýše v počtu deseti osob. Politické strany tak místo obvyklých akcí chystají především příspěvky na internetu, na tradiční místa vyrazí maximálně jednotlivci.

Pořadatelé zrušených letních festivalů doufají v podporu fanoušků

Pořadatelé letních hudebních festivalů, kterých se týká rozhodnutí vlády a zrušení velkých kulturních akcí s tisíci účastníky, doufají v podporu fanoušků. Za devastační označují možnost, že by lidé požadovali hromadně vracet peníze za zakoupené vstupenky. Své akce plánují přesunout na příští rok. O pomoc žádají i vládu. Ta schválila, že velké kulturní akce se letos v létě v ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Zároveň také schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci. Od okamžiku účinnosti zákona se začne počítat ochranná lhůta, podle návrhu zákona by byla až do 31. října příštího roku.

"Rozhodnutí nám ministerstvo kultury mohlo říct dříve, nemusela jsem do poslední chvíle platit za kampaň. Pro pořadatele koncertů a festivalů to je ohrožující rozhodnutí. Navíc spousta muzikantů, zejména z menších kapel, si vydělává hlavně přes léto," dodala Hana Petřinová, pořadatelka festivalu Okoř. Promotér letního putovního festivalu Hrady CZ, který měl začít 10. července, Viktor Souček upozornil, že tisíce lidí se dostanou do existenčních problémů. "Máme spoustu subdodavatelů a šanony faktur. Festivaly mají sice velké obraty, ale nikde není napsáno, že mají také velké zisky," uvedl.

Počasí

Převážně oblačno, postupně zejména na západě a severu přeháňky. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, na západě a severu kolem 14 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.