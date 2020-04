Ekonomika klesne až o 11%

Podle odhadů ekonomů, které ČTK tento týden oslovila, by česká ekonomika mohla letos klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11 procent. Příští rok pak většinou ekonomové očekávají poměrně silné oživení ekonomiky, ta by tak mohla podle některých odhadů stoupnout až o devět procent. Na předkrizovou úroveň se ale podle ekonomů vrátí ekonomika až během roku 2022.

Ještě na počátku roku před propuknutím pandemie analytici zpravidla očekávali letos růst ekonomiky o zhruba dvě procenta.

Ministerstvo financí čeká v dubnové prognóze letošní pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Česká národní banka očekává kvůli dopadům pandemie koronaviru silnou recesi, ve které česká ekonomika setrvá po zbytek letošního roku. Novou prognózu centrální banka zveřejní příští týden. Podle Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru klesne o 6,5 procenta, přičemž tak výrazný pokles česká ekonomika nezaznamenala ani za globální finanční krize v roce 2009. Loni ekonomika ČR stoupla o 2,5 procenta.

Experti očekávají v květnu nárůst 15 nových případů covid-19 denně

Podle nejnovějších predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude na konci května v ČR celkem asi 8500 nakažených covidem-19. Počítá s průměrným růstem v příštím měsíci o 15 případů denně. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Před týdnem statistici předpovídali na konci května 9000 nemocných.

Jeden nakažený covidem-19 v ČR nakazí dál méně než jednoho dalšího člověka, podle Duška je to útlum epidemie, která ztrácí sílu. Reprodukční číslo 0,7. Klesá také počet zachycených případů na počet testů. Pozitivních bylo dosud asi tři procenta ze všech, testů je mezi 7500 až 9000 denně. Z denně testovaných je nakažených asi 0,7 procenta.

Vláda by měla podle senátorů zvýšit podporu krajanů

Vláda by měla podle senátní krajanské komise zdvojnásobit rozpočet programu českého kulturního dědictví v zahraničí v příštích pěti letech, který zatím představoval kolem 80 milionů korun ročně. K důvodům patří zvýšení počtu studentů a lektorů češtiny například v rámci českých škol v zahraničí. Komise o podporu žádosti požádala horní komoru, ta dnes projednávání odročila do příští schůze.

Stát by měl podle komise podpořit nejen tradiční krajanské spolky, ale také Čechy a jejich potomky, kteří odešli do ciziny po roce 1990 za prací, studiem či kvůli sňatkům s cizinci. "Předpokládá se, že do zahraničí odešlo po roce 1990 asi 600.000 osob a potřeby této skupiny jsou odlišné oproti tradičním krajanským spolkům," řekl předseda komise Tomáš Czernin (TOP 09).

Czernin připomenul pomoc krajanů při začlenění Česka do mezinárodních struktur i finanční remitence, tedy peníze zasílané migranty ze země zaměstnání zpět do země původu. Loni podle senátora dosáhly zhruba 89 miliard korun, zatímco Česko dávalo do programu zatím kolem 80 milionů korun ročně.

Rakousko se kvůli přídavkům na děti pro Čechy obrátilo na soud EU

Rakouský soud se obrátil na Soudní dvůr Evropské unie s dotazem, zda je v souladu s unijním právem takzvaná indexace přídavků na děti pracujících cizinců. Upozornilo na to dnes české velvyslanectví ve Vídni. Rakousko od 1. ledna 2019 snížilo přídavky na děti cizinců, kteří sice v zemi pracují, ale jejichž potomci žijí ve vlasti. Od tohoto opatření si Vídeň slibovala finanční úspory, ty ale nakonec nebyly tak velké, jak se předpokládalo.

Dotaz na soulad s unijním právem podal Spolkový finanční soud na základě stížnosti české pendlerky, které se opatření dotklo. K případu rakouský soud uvedl, že Češka žije se dvěma dětmi a jejich otcem v Česku a že do Rakouska dojíždí za prací pouze ona. Do prosince 2018 dostávala na rodičovském příspěvku a díky daňovému zvýhodnění na děti celkem 374,80 euro (10.150 korun) měsíčně, od loňského ledna ale tato částka klesla na 232 euro (6300 korun).

Češka s indexací nesouhlasila, proto finanční úřad požádala o vyplácení plné sumy. To ale úřad odmítl. Případ letos v březnu převzal Spolkový finanční soud, který chce verdikt vynést až poté, co Soudní dvůr Evropské unie vydá zmíněný posudek.

Mobilní signál teď již i v podzemí mezi Můstkem a Muzeem

Cestující v pražském metru mohou ode dneška využít pokrytí vysokorychlostní mobilní sítí ve stanicích Muzeum a Můstek na trase A a v tunelu mezi nimi. Informoval o tom pražský dopravní podnik (DPP). Začátkem dubna konsorcium mobilních operátorů, které pokrytí zajišťuje, spustilo signál mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna na lince B. LTE signál nyní pokývá 20 stanic a tunelů mezi nimi, do prázdnin by mělo přibýt dalších deset.

Na pokrytí se podílí všichni tři čeští operátoři a firma CETIN. Podle dřívějších informací se původní plán pokrytí o několik měsíců opozdil, na což měla vliv i epidemie nového typu koronaviru. Do léta chce nicméně konsorcium dokončit pokrytí úseků metra v centru metropole. LTE síť by se měla rozšířit na úseky Staroměstská - Dejvická, Florenc - Českomoravská a Smíchovské nádraží - Anděl.

Pravicoví senátoři se obrátí na Ústavní soud kvůli zmrazení nájmů

Senátoři ODS a hnutí STAN požádají Ústavní soud o zrušení moratoria na výši nájmů, které vláda přijala minulý týden v souvislosti s epidemií koronaviru. Nelíbí se jim, že zmrazení cen není časově ohraničené, například koncem roku. Senátoři také připravují stížnost na dva zákony, které umožní odklad platby nájmů. Senátor Tomáš Czernin (TOP 09) novinářům dnes řekl, že stát nájemníkům odepřel přímou pomoc a současně rezignoval na ochranu pronajímatelů, jejichž soukromé vlastnictví může být ohroženo.

Zahraniční výbor Sněmovny kritizoval Mynáře kvůli čínskému dopisu

Sněmovní zahraniční výbor dnes kritizoval kancléře prezidenta Miloše Zemana Vratislava Mynáře kvůli jeho postoji k dopisu čínského velvyslanectví k plánované cestě zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Mynář podle výboru zamlčuje důležité informace a znevažuje okolnosti tlaku na Kuberu. Vyplývá to z usnesení výboru, které zveřejnil na twitteru člen výboru a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Mynář dnes na kauzu reagoval vyjádřením, které zveřejnil na stránkách Pražského hradu. Uvedl v něm, že byl přítomen u většiny schůzek Zemana s Kuberou. "Ze schůzek existují samozřejmě zápisy, ze kterých je zřejmé, co se na nich probíralo, případně jaké dokumenty na nich byly předávány. A jasně z nich plyne, že k žádnému vyhrožování či vydírání na nich nedošlo," napsal.

Čínské velvyslanectví podle dřívějších informací Aktuálně.cz předalo v lednu Hradu dopis, kde hrozilo trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční jeho plánovaná návštěva Tchaj-wanu. Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat.

Výbor EP vyzývá premiéra Babiše k rezignaci, pokud se potvrdí střet zájmů

Premiér Andrej Babiš by měl odstoupit z funkce nebo přestat přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z evropského rozpočtu, pokud se prokáže jeho střet zájmů. Uvádí to upravený návrh zprávy výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, jehož členové v únoru podnikli kontrolní misi v Česku. Poslanci v dokumentu, který má ČTK k dispozici, rovněž vyzývají Evropskou komisi, aby neumožnila vyplácení jakýchkoli dotací Agrofertu, dokud nebude otázka možného Babišova střetu zájmů vyřešena. Výbor bude o zprávě jednat 7. května.

Členové výboru pod vedením německé europoslankyně Moniky Hohlmeierové se v Praze sešli se zástupci úřadů, justice i nevládních organizací. Podle šéfky výboru dospěla mise k závěru, že Česko nemá jasná pravidla pro řešení situací, které by mohly být vnímány právě jako konflikt zájmů.

Automobilka TPCA prodloužila odstávku výroby až do 18. května

Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) znovu prodloužila odstávku výroby kvůli koronaviru. Výroba by se měla obnovit 18. května, původně se mělo začít vyrábět už v pondělí 4. května, řekl dnes ČTK mluvčí TPCA Tomáš Paroubek. Podle informací ČTK je jedním z důvodů to, že kvůli koronaviru zůstávají uzavřené klíčové trhy firmy, mimo jiné Itálie, Velká Británie nebo Španělsko.

"Vzhledem k akceleraci koronaviru v různých evropských zemích nebo regionech a jeho dopadu na veřejné zdraví, hospodářství a společnost, rozhodla TPCA prodloužit dobu pozastavení výroby," řekl Paroubek.

Například mladoboleslavská Škoda Auto obnovila v pondělí výrobu ve všech třech svých výrobních závodech v České republice.

Fontána před Národním muzeem bude zářit v národních barvách

V pátek 1. května ve 20:00 bude letos poprvé nasvícena fontána před historickou budovou Národního muzea. Letos nebude střídat různobarevné kombinace, ale zazáří v barvách trikolory. Národní muzeum dnes uvedlo v tiskové zprávě, že by tak rádo poukázalo na soudržnost národa a připomnělo její důležitost v současné komplikované době.

Počínaje prvním květnem se každý den kolemjdoucím naskytne pohled na kaskádu osvětlené tekoucí vody přímo pod budovou Národního muzea. Tento pohled si bude možné i letos vychutnávat každý večer až do konce října.

V barvách trikolory svítí v Praze také žižkovský televizní vysílač.

Počasí

Předpověď na pátek: Zataženo až oblačno, na východě zpočátku až polojasno. Zpočátku v západní polovině Čech déšť, který se bude během noci přesouvat dále k východu. V Čechách od západu ustávání srážek a na západě protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty 12 až 8 °C, na západě až 5 °C.