Situace kolem sucha v Česku je kritická. Stav je nejhorší za posledních 500 let

Po mírné zimě je situace v Česku kvůli suchu podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) katastrofická. Řekl to na tiskové konferenci s tím, že do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označené za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily. V některých krajích chybí za posledních 6 let víc než roční úhrn srážek. Pomoci mají podle Brabce investice podporující návrat vody do krajiny. Letos na ně chce resort dát až 6 miliard korun. Pomáhá také výstavba vodovodů a nových zdrojů vody v obcích a městech. 100 milionů korun chce ministerstvo investovat do programu Dešťovka v domácnostech i na výstavbu stromů. Podle projektu Intersucho je teď v Česku nedostatek vody v půdě nejhorší za 500 let.

Dílčí výsledky studie kolektivní imunity mohou být 5. května

Předběžné dílčí výsledky studie kolektivní imunity by mohly být kolem 5. května. Oznámil to ve středu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj ale nebudou tyto výsledky hned komplexní, studie navíc půjde na oponenturu zahraničním oponentům. V ČR bylo ke středečnímu ránu přes 7500 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Dušek upozornil, že studie nepřinese zlom. "Chtěl bych tlumit očekávání. Studie by neměla přinést závěry, které by měly narušit debatu o rozvolňování opatření, což se odvíjí od objektivní současné reality," uvedl Dušek. Hlavní cíl studie je podle něj zjištění, jaká je hladina protilátek v populaci. "To nám naznačí jakýsi imunizační potenciál toho viru. Od toho se bude odvíjet celá řada úvah o tom, jakým způsobem například dávat pozor na zranitelné skupiny obyvatel, jak se připravovat na vstupy těchto obyvatel například na léčbu do nemocnic," popsal Dušek. Vedlejšími cíli je podle něj popsat například rozdíly mezi jednotlivými lokalitami.

Týdenní testování se koná v Praze a Olomouckém kraji. Ukončeno už bylo Litoměřicích a ve středu také v Brně. Před polednem se tam naplnil počet poslední skupiny dětí, u které ráno chybělo asi 30 lidí. ČTK to řekla Michaela Jelínová z Ústavu z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Kapacita skupin mladších a starších dospělých i seniorů se naplnila už předešlé dny. Nyní stany testují jen lidi určené Českým statistickým úřadem nebo Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Lidé podstupují rychlotesty, které prokazují přítomnost protilátek na koronavirus v těle. Pokud je test pozitivní, může to znamenat, že člověk nemoc prodělal, nebo ji právě má. Lidem s pozitivním testem odebrali hygienici klasické stěry.

Týdenní testování začalo minulý týden a koná se kromě Brna v Praze a Olomouckém kraji. Předpoklad byl otestovat 27.000 testů ve čtyřech věkových skupinách od dětí přes mladší dospělé, starší dospělé až po seniory.

Ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, vzroste z 60 na 80 procent

Rodiče, kteří zůstali kvůli koronaviru s dětmi doma, dostanou víc na ošetřovném. Senát schválil novelu zákona, která ho zvyšuje z 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu. Dávku nově dostane také část lidí, kteří pracují na dohodu. Stát bude ošetřovné ve všech případech vyplácet zpětně od začátku dubna. Rodiče ho budou pobírat nejdéle do začátku letních prázdnin. Schválenou novelu teď ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Spotřebitelé asi budou více chráněni při přeshraničních nákupech

Spotřebitelé asi budou více chráněni při přeshraničních nákupech. Umožnit to má novela, která zpřesňuje a sjednocuje pravomoci a postupy úřadů zemí EU tak, aby mohly účinně odhalovat a trestat poškozování spotřebitelů. Novelu schválil Senát beze změn. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Dozorový orgán země, kde jsou spotřebitelé poškozováni, se bude moci obrátit na dozorový orgán státu, odkud pochází pachatel, a požádat ho o přijetí opatření, aby protiprávní jednání skončilo. Spolupráce mezi unijními státy už funguje, ale tato novela by ji měla podle ministerstva průmyslu a obchodu zlepšit tak, aby byl spotřebitel více ochráněn. Ústředním styčným orgánem pro přeshraniční spolupráci bude ministerstvo průmyslu a obchodu. Mezi správními úřady, které mají dohlížet na dodržování pravidel evropského nařízení, budou například Česká obchodní inspekce, Česká národní banka, Státní veterinární správa a krajské nebo obecní živnostenské úřady.

Sněmovní výbor žádá vládu, aby nerušila důležité projekty na modernizaci armády

Klíčové projekty modernizace české armády mají pokračovat. V usnesení o to žádá sněmovní výbor pro obranu. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) má nejvyšší prioritu nákup bojových vozidel pěchoty za asi 50 miliard korun. Armádní technika je podle něj na hranici životnosti. Zároveň se ale podle ministra některé menší nákupy a zakázky ruší, nebo odsouvají. Výbor také vyzval vládu, aby změny v modernizaci provedla pouze na základě důkladné analýzy.

Za schvalování teroristických útoků jde před soud celkem osm lidí

Za schvalování teroristických útoků na Novém Zélandu, v Norsku a v Afghánistánu půjde před soud celkem osm lidí. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. O podání jedné z těchto obžalob na svém webu informovalo i Vrchní státní zastupitelství v Praze. V případě odsouzení hrozí pachatelům za podporu a propagaci terorismu pět až 15 let vězení. Kriminalisté z protiextremistického a protiteroristického oddělení pražské policie pracovali na případech s teroristickým podtextem několik měsíců. "V uplynulém období jsme podali u osmi případů návrh na podání obžaloby na Vrchní státní zastupitelství v Praze, které akceptovalo náš postup a případy poslalo k příslušnému soudu," shrnul vedoucí oddělení Vojtěch Motyka. Doplnil, že případy se týkají schvalování loňského útoku střelce v novozélandském Christchurchi, útoků Anderse Breivika v Norsku v roce 2011 a útoku na trojici českých vojáků v Afghánistánu ze srpna 2018.

Obžalobě za podporu terorismu čelí podle dřívějších informací také dva lidé, kteří nezávisle na sobě velebili smrt trojice českých vojáků v Afghánistánu. Jeden z těchto případů, jenž souvisí s vylepováním letáků v centru Prahy, chce soud začít projednávat v květnu.

Praha má z Vatikánu souhlas s nákupem kostela svatých Šimona a Judy

Hlavní město dostalo od Vatikánského stolce nabídku na odkup kostela svatých Šimona a Judy. Původně barokní stavbu na pravém břehu Vltavy v sousedství nemocnice Na Františku si teď Praha pronajímá a slouží jako sídlo Symfonického orchestru hlavního města FOK. Rada města by měla odkup klášterního kostela projednat v dalších týdnech.

Přes půl milionu korun přispěli dárci na plicní ventilátory ve sbírce Běhej lesy

V charitativní sbírce Běhej lesy na plicní ventilátory je už přes půl milionu korun. Peníze jsou určené pro nemocnice v Břeclavi, Benešově, Jihlavě a Karlových Varech. Do sbírky Běhej lesy se zapojila řada osobností třeba lékař a běžec Jan Pirk nebo paralympik cyklista Jiří Ježek. Celkem si startovní číslo dosud koupilo přes 1200 amatérských sportovců - sbírka končí ve čtvrtek. Například břeclavská nemocnice si kupuje mobilní plicní ventilátor, naopak jihlavská si pořizuje stacionární ventilátor, na jehož nákup přispějí i sponzoři.

Zákonem roku 2019 je zákon o právu na digitální služby

Jedenáctý ročník ankety Zákon roku vyhrálo téma "Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé", konkrétně zákon o právu na digitální služby. Zákon zakládá obecné právo komunikovat se státem digitální formou a vytváří právní rámec, díky kterému by v průběhu pěti let mělo dojít k digitalizaci všech služeb státní správy. Pro vítězný zákon hlasovala téměř polovina respondentů. ČTK to sdělil organizátor soutěže společnost Deloitte Legal. Nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, vybíraly stovky podnikatelů z pěti nominací. Na druhém místě se umístilo zjednodušení a zpřehlednění právního řádu a na třetím to, že stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem.

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal od roku 2010. Záštitu převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

Počasí na čtvrtek

Zpočátku polojasno až jasno, během dopoledne od západu oblačno až zataženo, postupně na západě místy, jinde ojediněle přeháňky, ojediněle bouřky. Později večer v západní polovině Čech trvalejší déšť. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, na západě Čech kolem 15 °C, na horách kolem 11 stupňů Celsia.