Testování kolektivní imunity v Litoměřicích skončilo, kapacity plné

Testování kolektivní imunity vůči koronaviru v úterý skončilo v Litoměřicích. Zdravotníci odebrali 3300 vzorků krve, odběrů provedli o deset procent víc jako rezervu. Informovala o tom koordinátorka testování z Ústavu zdravotnických informací a statistik Marcela Koudelková. Litoměřice byly jako odběrové místo zvoleny, neboť mají z Ústeckého kraje nejvíc potvrzených případů nemoci covid-19. Při odběrech pomáhali studenti fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pro testování studie kolektivní imunity byly stanovené počty dobrovolníků v různých věkových skupinách. Testovalo či testuje se v Praze, Brně, v Litoměřicích a na třech místech Olomouckého kraje. O testování byl od počátku mimořádný zájem. V Praze byly naplněny požadované počty dobrovolníků ve všech věkových kategoriích už v neděli 26. dubna. V Brně v pondělí dovršili kapacitu testovaných osob od 18 do 39 let a v úterý ráno už chybělo otestovat asi jen 200 dětí do 18 let. V Olomouci, v Litovli i v Uničově kvůli naplnění kapacity skončí testovací studie v pátek, tedy o den dříve. Podle původních rozvrhů mělo testování skončit 1. května. Výstupy by mohly být začátkem května.

MMR zpracovává krizový akční plán do roku 2022 pro cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zpracovává mimořádný krizový akční plán pro cestovní ruch do roku 2022. Obsahovat bude opatření, která by měla pomoci firmám podnikajícím v tomto odvětví. Zahrnovat bude i dlouhodobé aktivity, které by měly podpořit obnovu cestovního ruchu. Potřeba jsou ale také změny legislativy na úrovni EU. V reakci na pondělní videokonferenci ministrů EU odpovědných za cestovní ruch, to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Dostálová na neformální videokonferenci upozornila na potřebu prodloužení podpůrných opatření a tzv. dočasného rámce, který přijala Evropská komise. Stanovila v něm podmínky, za kterých bude rychle schvalovat programy veřejných podpor na žádosti členských států v souvislosti s koronavirem. Podle Dostálové by pro firmy měla být k dispozici dostatečná likvidita. "S ostatními členskými státy se shodujeme na nutnosti silnější koordinace opatření na celoevropské úrovni," uvedla.

Ústavní soud odmítl stížnost na vyhlášení nouzového stavu

Ústavní soud odmítl stížnost na vyhlášení nouzového stavu v Česku, věcně se podnětem vůbec nezabýval. Podle soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy to není v jeho kompetenci. Soud ale konstatoval, že vláda měla při vyhlášení stavu nouze hledat víc způsobů, jak dostat informace k veřejnosti. U soudu neuspěl ani návrh proti rozhodnutí omezit zasedání zastupitelstev. K oběma rozhodnutím zaujala část soudců odlišná stanoviska.

Na Ústavní soud přišlo už celkem 11 stížností na opatření proti šíření koronaviru. Dílčí opatření by podle soudců měly řešit obecné soudy, připomněli třeba rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení některých nařízení ministerstva zdravotnictví.

Analytici: Ekonomika letos může klesnout až o 11 procent

Česká ekonomika by mohla klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11 procent, vyplývá z odhadů analytiků oslovených ČTK. Zároveň ale ekonomové upozorňují, že odhady jsou v současnosti velmi nejisté kvůli dalšímu prakticky nepředvídatelnému vývoji situace nejen v Česku, ale i v zahraničí. Příští rok pak většinou ekonomové očekávají poměrně silné oživení ekonomiky, ta by tak mohla podle některých odhadů stoupnout až o devět procent. Na předkrizovou úroveň se ale podle ekonomů vrátí ekonomika až během roku 2022. Ještě na počátku roku před propuknutím pandemie analytici zpravidla očekávali letos růst ekonomiky o zhruba dvě procenta.

Ministerstvo financí čeká v dubnové prognóze letošní pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Podle Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru klesne o 6,5 procenta, přičemž tak výrazný pokles česká ekonomika nezaznamenala ani za globální finanční krize v roce 2009. Loni ekonomika ČR stoupla o 2,5 procenta.

Olomoucký arcibiskup Graubner se stal novým předsedou České biskupské konference

Novým předsedou České biskupské konference se stal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Biskupové ho zvolili na plenárním zasedání v Olomouci. Graubner tak nahradil pražského arcibiskupa Dominika Duku, který v čele českých a moravských biskupů stál deset let. Jednasedmdesátiletý Jan Graubner už předsedou biskupské konference byl, a to v letech 2000 až 2010, pak zastával funkci místopředsedy. V minulosti vyjednával o majetkovém vyrovnání státu a církve.

Hasiči kvůli suchu varují před pálením čarodějnic

Kvůli suchému počasí by lidé měli být velmi opatrní při pálení ohňů, upozorňují hasiči. Od začátku měsíce do neděle 26. dubna vyjížděli v celém Česku k 2676 požárům, zejména v přírodním prostředí. Nejhorší bylo první dubnové pondělí s téměř třemi stovkami požárů, šestinásobkem oproti dlouhodobému dennímu průměru. Na webu Hasičského záchranného sboru ČR o tom informovala mluvčí Nicole Studená. Zvýšené riziko požárů je každoročně v období takzvaného pálení čarodějnic. Loni 30. dubna hasiči vyjížděli k 64 požárům, o rok dříve dokonce ke 136. Výrazný rozdíl byl způsobený počasím. Zatímco loni před pálením čarodějnic pršelo, konec dubna 2018 byl podobně suchý jako letos.

Zcela zakázané je rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě nebo ve vzdálenosti menší než 50 metrů od okraje lesa. Kvůli odlétajícím jiskrám je potřeba dodržet také bezpečnou vzdálenost od obytných a hospodářských budov. "Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení," doplnila mluvčí hasičů.

Smartwings a ČSA budou obnovovat provoz podle vývoje situace

etecká skupina Smartwings, do níž patří i České aerolinie (ČSA), bude obnovovat svůj provoz postupně podle podmínek v jednotlivých zemí a s tím spojeným zájmem cestujících. První lety by se mohly uskutečnit do Paříže, Amsterdamu nebo Frankfurtu, o termínu ale zatím jasno není. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Skupina kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka. Podle rezervačního systém Smartwings i ČSA je provoz přerušen zatím do 17. května. "Obnovování provozu linek bude záviset na dalším vývoji pandemie covid-19, legislativách jednotlivých zemí a zejména chuti a připravenosti cestujících létat za podmínek stanovených pro překročení hranic," řekla Dufková. Připomněla tak, že česká vláda sice od minulého týdne umožňuje vycestování do zahraničí, lidé se však musí při návratu prokázat testem na koronavirus s negativním výsledkem nebo nastoupit do 14denní karantény. Mnohé státy navíc omezují vstup cizinců na své území.

Vláda rozhodla, že Česko daruje San Marinu tisíce roušek a respirátorů

Česko daruje San Marinu tisíce roušek a respirátorů. Návrh ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD včera schválila vláda. San Marino o pomoc Českou republiku poprvé žádalo už před třemi týdny - tehdy ale vláda dar poskytnout odmítla. Teď malé republice na Apeninském poloostrově pošle 70 tisíc roušek, 10 tisíc respirátorů a taky ochranné obleky, brýle nebo rukavice. San Marino má přes 30 tisíc obyvatel - přes 500 potvrzených případů nákazy a 41 obětí.

Filmový festival v Karlových Varech je odložen o rok

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli situaci kolem koronaviru neuskuteční. Organizátoři v tiskové zprávě uvedli, že plánovaný 55. ročník se bude konat až příští rok od 2. do 10. července. Festival se měl letos konat od 3. do 11. července, pořadatelé ho chtěli původně přesunout na náhradní termín, nakonec se ale rozhodli ho kvůli mezinárodním dopadům koronavirové krize neuspořádat. V původním termínu se ale uskuteční speciální verze tradiční přehlídky Vary ve vašem kině, která nabídne divákům kin po celé České republice snímky vybrané programovým oddělením festivalu. Současná vládní opatření počítají s tím, že od 8. června by se mohla otevřít kina pro omezený počet diváků.

Počasí na středu

Zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Během večera od západu ustávání srážek a v Čechách ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na východě ojediněle až 20 °C, na horách kolem 10 stupňů Celsia.