Do VFN dorazil lék na covid-19 favipiravir, čeká i remdesivir

Do pražské Všeobecné fakultní nemocnice v pondělí dorazil japonský lék favipiravir, bude ho distribuovat pro nemocné s covid-19 v dalších nemocnicích. Nemocnice čeká i dodávku amerického léku remdesivir, řekla ČTK mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. Ředitel nemocnice David Feltl na tiskové konferenci uvedl, že očekávají zájem i z dalších zařízení. Léku na chřipku s látkou favipiravir, prodávaného pod názvem Avigan, do Česka dorazí dávka celkem asi pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který Česku poskytlo Japonsko, zbytek stát koupí. Lék se bude využívat jako experimentální, protože není v tuzemsku registrovaný. Pacientovi ho bude možné podat na základě jeho informovaného souhlasu, jeho mimořádné použití povolilo ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Další experimentální léčba, která se používá u pacientů i v Česku, je účinná látka hydroxychlorochin obsažená v antimalarikách. Tento týden chtějí české nemocnice zahájit i léčbu krevní plazmou s protilátkami, kterou získávají od uzdravených pacientů s covid-19.

Karlovarský kraj žádá kvůli šíření koronaviru o nasazení vojáků do sociálních i zdravotnických zařízení

Na Chebsku v posledních dnech roste počet případů, u kterých se potvrdila nákaza novým typem koronaviru. Nejvíc zasažené jsou Mariánské Lázně, kde už je 51 lidí s pozitivními testy. Jen za týden tam počet případů narostl o 42. Informoval o tom starosta města Martin Kalina z Pirátů. Karlovarský kraj proto požádal Ústřední krizový štáb, aby rozšířil mimořádné opatření a poslal vojáky do sociálních zařízení a léčeben dlouhodobě nemocných v Mariánských Lázních. Šéf krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD chce žádost projednat dnes na vládě, ve středu o ní bude ještě jednat krizový štáb.

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví je v Karlovarském kraji 350 nakažených. Je tak druhým krajem s největším počtem nakažených na 100 tisíc obyvatel, hned po Praze.

V Třebíči se rozjela sériová výroba plicních ventilátorů, lidé na ně darovali 14 milionů

Třebíčská firma začala s výrobou plicních ventilátorů CoroVent. Pomoct by mohly pacientům s vážnějším průběhem nemoci covid-19. Přístroje vyvinula v březnu skupina vědců vedená Karlem Roubíkem z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Na rozjezd výroby se podařilo vybrat 14 milionů korun ve veřejné sbírce. Další peníze pak přidaly firmy. Třebíčská společnost Mico teď může denně sestavit 100 až 150 ventilátorů, výrobu má možnost případně zvýšit. Primárně bude přístroje dodávat pacientům v Česku, zájem o ně je ale i v zahraničí.

Ministerstvo zdravotnictví chce dát velkým nemocnicím 7,7 miliardy na oddlužení

Šest velkých nemocnic by mohlo dostat miliardový příspěvek od ministerstva zdravotnictví. Celkem by resort mohl poskytnout 7, 7 miliardy korun. Peníze by měly nemocnicím pomoct překonat kritickou ekonomickou situaci. Návrh musí schválit vláda. Oddlužení formou jednorázového příspěvku na provoz by se mělo podle návrhu týkat Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno. Nemocnice peníze použijí na úhradu závazků po splatnosti.

Petříček: Od července by turisté mohli na Slovensko a Rakousko

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří, že od července by mohli čeští turisté navštívit Slovensko či Rakousko, v případě příznivého vývoje epidemie koronaviru v regionu to může být i dříve. Šéf české diplomacie v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že v případě nejpoškozenějších států, jako jsou Itálie, Francie nebo Spojené státy, je ještě předčasné mluvit o tom, kdy do nich bude možné cestovat. Dál nicméně podle něj platí doporučení, že přes uvolňování pravidel by lidé neměli cestovat do zahraničí s výjimkou nutných případů. Společně se svými protějšky ze sousedních zemí se Petříček zabývá koordinaci při uvolňování restrikcí, které kvůli obavám ze šíření nemoci covid-19 na řadu týdnů až na výjimky znemožnily cestování do zahraničí. "Věřím, že od července bychom se mohli vracet k normálnímu fungování schengenského prostoru. Samozřejmě situace bude odlišná v zemích, kde se epidemie nevyvíjí dobře a kde zpomalení nákazy není tak výrazné jako v našem regionu," řekl Hospodářským novinám ministr zahraničí.

Češi mohou od pátku znovu vyjet do zahraničí, kvůli restrikcím ostatních zemí a zastavené mezinárodní dopravě je to ale zatím často jen teoretická možnost. Lidé, kteří vycestují, se musí při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do dvoutýdenní karantény.

Do Česka můžou kvůli práci a studiu na vysoké škole přijet cizinci z dalších zemí EU

Cizinci ze zemí Evropské unie můžou od pondělí přijet do Česka za prací. Na hranicích ale musí předložit negativní test na koronavirus. A podle pravidel ministerstva vnitra také doklad o tom, že budou v Česku pracovat. To může být třeba smlouva nebo pozvání na obchodní jednání. Pokud cizinci přijíždí do Česka kvůli práci na více než tři dny, jejich zaměstnavatel musí splnit několik podmínek - zajistit například lékařskou péči, dopravu nebo ubytování. Do republiky můžou přijet z unijních států také ti, kteří tu studují na vysoké škole. Při vstupu musí mít potvrzení o studiu a o absolvování testu na koronavirus.

Počet aut v Česku přesáhl šest milionů, průměrné stáří je 15 let

Počet aut na českých silnicích v 1. čtvrtletí překonal šestimilionovou hranici, když vzrostl o více než 40 tisíc na 6,03 milionu. Jejich průměrné stáří poprvé přesáhlo 15 let, loni bylo kolem 14,9 roku. Může za to zejména dovoz starších ojetin. Uvedl to Svaz dovozců automobilů. Průměrný věk vozidel se zvýšil ve všech kategoriích. Nejstarší jsou motocykly s průměrem 33,6 roku, nejmladší kategorií jsou lehké užitkové vozy s průměrem 13 let. V 1. čtvrtletí lidé do Česka dovezli přes 37 tisíc ojetých osobních aut ze zahraničí. Jejich průměrné stáří bylo 10,2 roku, ale starších deseti let bylo 51 procent vozů a pětina byla starší 15 let. Prodej nových aut kvůli nastupující epidemii klesl o 16 procent na 50 tisíc aut.

Ostrava si hromadným rozsvícením svíček připomene válečné i současné hrdiny

Rozsvícením dominant města i hromadným rozsvěcením svíček v oknech si chce Ostrava ve čtvrtek připomenout 75. výročí osvobození města a konec druhé světové války. Akcí chce ale zároveň poděkovat všem pomáhajícím v boji s koronavirovou pandemií. Město tak reaguje na epidemiologickou situaci a hygienická opatření, která neumožňují plánované veřejné oslavy ani pietní akty. Informovala o tom mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Osvobození Ostravy předcházela rozsáhlá Ostravsko-opavská operace. Trvala téměř dva měsíce. Oblast Ostravy a okolí měla pro nacistické Německo klíčový význam, jelikož byla hlavním zdrojem černého uhlí a centrem výroby oceli. Při operaci přišly o život tisíce sovětských a stovky československých vojáků.

Dědictví po výtvarníkovi Zdeňku Milerovi, autorovi Krtečka, si rozdělí šest lidí

Po autorovi kresleného Krtečka Zdeňku Milerovi bude dědit šest lidí, tři děti, vnučka, vdova a taky správkyně Milerovy pozůstalosti Milena Fischerová. Informoval o tom server Seznam Zprávy, který si od soudu vyžádal usnesení o uzavření dědického řízení. Příbuzní autora kresleného Krtečka se podle serveru dohodli, že po vnučce Karolíně nebudou vymáhat náhradu za neoprávněné poskytování licencí ke Krtečkovi. Rodina se zatím k detailům uzavřené dohody nechtěla vyjadřovat. Soudní spory o dědictví po Milerovi trvaly víc než osm let.

Zdopravy.cz: Praha nebude mít letos přímé spojení s USA

Tři americké letecké společnosti pro letošek ruší přímé spojení mezi Prahou a Spojenými státy americkými. Společnost American Airlines přerušení letů už oficiálně oznámila, obdobný krok společností Delta Air Lines a United Airlines je patrný z rezervačního systému dopravců, uvádí server Zdopravy.cz. Praha tak podle něj letos nebude mít přímé spojení s USA. Omezení letů souvisí s poklesem poptávky kvůli pandemii koronaviru.

Kvůli pandemii koronaviru byla na ruzyňském letišti v minulých týdnech zrušena drtivá většina linek. Letiště je otevřené pro všechny přílety a odlety, obnovení provozu ale bude závislé především na zájmu cestujících a leteckých společností o znovuzavedení přerušených linek, řekl minulý týden mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Dopravci nyní obnovení spojů neplánují. V březnu letiště odbavilo 434.719 cestujících, což je meziroční pokles o 64,7 procenta. V dubnu bude pokles ještě výraznější.

Letiště Praha už oznámilo, že kvůli koronavirové krizi propustí až 450 zaměstnanců. Propouštění by mělo začít koncem května. Letiště zaměstnává kolem 2900 lidí.

Počasí na úterý

Skoro jasno až polojasno, na Moravě zpočátku místy nízká oblačnost. Postupně od západu oblačno až zataženo, k večeru v Čechách a na západě Moravy místy přeháňky. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, na horách kolem 15 stupňů Celsia.