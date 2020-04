Babiš: Vláda zatím nemá pro prodloužení nouzového stavu podporu

Vláda zatím nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu pro další prodloužení nouzového stavu, který má končit 30. dubna. V České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet žádá o prodloužení do 25. května. Poslanci by o tom měli rozhodovat v úterý. Neschválení by podle předsedy vlády znamenalo konec omezujících opatření. Nouzový stav platí v Česku od 12. března. Původně měl skončit 11. dubna. Sněmovna ho už jednou na žádost vlády prodlužovala, a to do konce tohoto měsíce. Většina opozičních stran uvedla, že bude od vlády chtít argumenty, proč by se nouzový stav měl prodloužit. Komunisté už dřív řekli, že by souhlasili s prodloužením do 17. května. Babiš dodal, že s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem právě mluvil, vedení KSČM bude o žádosti ještě jednat.

Toman: Bez nouzového stavu bude v zemědělství chybět 5000 cizinců

V tuzemském zemědělství bude v případě zrušení nouzového stavu chybět až 5000 pracovníků ze zahraničí. Zhruba tolika cizincům pracujících v zemědělství totiž skončí platnost víza a budou tak muset opustit ČR. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Už nyní podle něj v oboru chybí přes 3000 lidí. Podle předsedy opoziční KDU-ČSL Mariana Jurečky lze situaci řešit i mimo nouzový stav. Resort zemědělství zároveň chystá další program na podporu malých podniků. Současná krize přispívá i k růstu cen potravin. Ceny rostou zejména u zeleniny, ovoce či vepřového masa. Problémy jsou i s vývozem některých produktů, zejména pak mléka, protože nelze vyvážet do Itálie a dalších zemí. U mléčných výrobků tak může cena naopak klesat.

"V okamžiku, kdy skončí nouzový stav, budou muset všichni pracovníci za zahraničí s prodlouženými vízy opustit Českou republiku. Jde o pracovníky, kteří mají propadlá víza, ale ty jsou prodloužena pouze po dobu nouzového stavu," uvedl Toman. Podle něj jde až o 5000 lidí z celkového počtu 20.000 zahraničních pracovníků. Nedostatek pracovníků se navíc bude v létě prohlubovat. Podle Jurečky však kvůli tomu není potřeba prodlužovat nouzový stav. "Jsme připraveni ve sněmovně některé změny ve stavu legislativní nouze v zákonech upravit, není k tomu nutný nouzový stav," podotkl. Upozornil, že nedostatek pracovníků bude postupně ještě vyšší, je proto podle něj nutné řešit tuto situaci jinak než nouzovým stavem.

Z covid-19 se vyléčilo přes 2500 lidí

Lidí vyléčených z nemoci covid-19 přibylo v Česku od sobotního večera 92 na 2545. Počet úmrtí nakažených koronavirem podobně jako v předchozích dnech vzrostl mnohem mírněji, za posledních 24 hodin o dvě na 220. Počet potvrzených případů covid-19 stoupl za neděli zatím o 35 na 7387. Aktuálně nemocných je 4622 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva k 17:30. Podíl nově zaznamenaných případů covid-19 na počtu testů činil v sobotu 1,79 procenta, od úterý se tento ukazatel drží pod dvouprocentní hodnotou. Ještě na začátku dubna byl podíl potvrzených případů nákazy na počtu testů skoro pět procent.

Pendleři budou moci jezdit za prací a zase se vracet každý den

Přeshraniční pracovníci budou moci cestovat od pondělí z Česka za prací a zase se vracet zpět každý den. Jezdit každý den do země, kde studují, budou moci nově také příhraniční studenti. Do Česka navíc budou moci přijet také občané ostatních zemí Evropské unie kvůli práci a vysokoškolští studenti z unijních států. Všichni ale budou muset splnit kvůli epidemii nového koronaviru stanovené podmínky.

Takzvaní pendleři, kteří nespadají pod výjimky, se podle dosavadních pravidel mohli vracet do Česka výhradně po dvou týdnech práce v cizině. V Česku následně museli strávit dva týdny karanténě. Od pondělí budou mít možnost přecházet hranice každý den, budou ale muset pravidelně předkládat negativní PCR test na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Při prvním příjezdu do Česka budou pendleři potřebovat negativní test, který nebude starší než čtyři dny. Následně budou předkládat nové testy jednou za dva týdny. Testy si budou muset zajistit sami. Stejná pravidla budou platit i pro přeshraniční žáky a studenty.

Nově budou moci do Česka přijet nejdéle na tři dny unijní občané "prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti", tedy například na obchodní jednání. Rovněž oni budou muset na hranicích předložit negativní test na covid-19, který nebude starší čtyř dnů. Na delší dobu budou moci do ČR při splnění stejné podmínky podstoupení testu unijní občané a vysokoškolští studenti, pokud předloží pracovní smlouvu potvrzující ekonomickou činnost v Česku nebo jiný podobný doklad, studenti pak potvrzení o studiu na české vysoké škole.

Babiš: Kurzarbeit by se mohl prodloužit ještě minimálně na květen

Kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky státu firmám na náhrady mezd, který je zatím do konce dubna, by se mohl prodloužit nejméně o měsíc. Navázat by na něj mohl případně dobrovolný odklad sociálních odvodů pro firmy. V České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). O odložení odvodů by vláda mohla jednat v pondělí. Příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus stát poskytuje firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Vyplácí je zatím za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce tohoto měsíce. Všechny provozy by se měly otevřít a omezení by měla přestat platit do 25. května.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v diskusním pořadu televize Prima Partie uvedla, že program Antivirus s příspěvky na mzdy musí být dlouhodobý, trvat by měl minimálně tři až šest měsíců a kabinet přemýšlí o tom, jak by ho "nakombinoval s odvody". Maláčová dále uvedla,že pokud by kvůli koronavirové krizi skokově vzrostl počet lidí bez práce, mohly by se případně navýšit podpory v nezaměstnanosti. Na výši podpor poukazovaly v posledních týdnech odbory. Podle nich jsou částky nízké. Podpora v nezaměstnanosti se lidem do 50 let vyplácí za určitých podmínek pět měsíců, lidem od 50 do 55 let osm měsíců a lidem nad 55 let 11 měsíců.

Průzkum: Firmy jako další pomoc nejvíc chtějí plošnější kurzerbeit

Největší část firem by si jako další opatření vlády na zmírnění dopadů účinků koronaviru zvolila nový a plošněji zaměřený tzv. kurzarbeit. Například takový, který by nebyl spojen s podmínkou překážek v práci. Tento nástroj pomoci by vybralo 42 procent dotazovaných manažerů v aktuálním průzkumu ČSOB mezi padesátkou podniků. Téměř 30 procent firem by dalo přednost odkladům plateb sociálního a zdravotního pojištění o tři až šest měsíců za příznivý úrok. To označil za účinný způsob podpory i výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda. "To by byla pro většinu malých a středních podniků opravdu rychlá pomoc a šla by přesně tam, kde je potřeba, tedy na řešení jejich likviditní pozice," uvedl.

Na osm procent účastníků šetření hlasovalo pro odklad platby daně z přidané hodnoty za druhé čtvrtletí a rychleji dostupnou a vyřizovanou stávající státní pomoc, například Covid III nebo Antivirus. Pouze 13 procent respondentů prohlásilo, že vůbec žádnou pomoc v současné situaci nepožadují. Více než polovině firem změnila krize přechodně jejich obchodní model tak, že musely omezit nebo obměnit výrobu. Dalších 14 procent podniků dokonce pravděpodobně bude muset změnit fungování natrvalo, ať už kvůli výpadku výrobního řetězce, dlouhodobé ztrátě zahraničního trhu nebo z jiného důvodu. Žádný vliv na činnost pak uvedlo 32 procent oslovených.

Kapacita testovaných dětí se v Praze naplnila

V Praze se v neděli před 15:00 naplnila potřebná kapacita dětí testovaných v rámci studie kolektivní imunity, která má zjistit výskyt nemoci covid-19 v populaci. V Praze tak už byly naplněny všechny potřebné věkové kategorie s výjimkou chronicky nemocných pacientů, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a lidí, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). "ČSÚ zve prostřednictvím SMS zpráv populační průřez. Jde o nízké stovky osob. IKEM zve chronicky nemocné pacienty, kteří mají kardiovaskulární choroby nebo trpí diabetem a podobně. Také se jedná o poměrně nízký počet testovaných osob," řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Klusáková.

Další testovací místa jsou v Brně, v Litoměřicích a také v Olomouci, Uničově a Litovli. Poslední dvě zmíněné lokality byly na začátku epidemie dva týdny uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených. Celkem bylo na všech testovacích místech za tři dny vyšetřeno 12.113 osob z plánovaných 27.000.

Česko se má nyní zaměřit na návrat k běžnému životu, míní Dušek

Česká republika epidemii nového koronaviru zvládla a nyní je třeba se zaměřit na kontrolovaný návrat k normálního životu. V České to v Otázkách Václava Moravce řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. "Teď už máme všechny důkazy na to, abychom řekli, že vše je velmi velmi pozitivní. Infekce jde stále dolů. Každý jednotlivý den, který měříme, ukazuje na to, že nejenom že nedochází k nekontrolovatelnému šíření, ale dokonce šíření zastavujeme," uvedl Dušek. Jeden nakažený podle něho může nakazit méně než jednoho dalšího člověka, konkrétně méně než 0,7 jiné osoby. "Doba nějakého v uvozovkách strašení je v České republice naštěstí pryč," zdůraznil Dušek. Šéf zdravotnických statistiků sice připustil, že epidemie může v budoucnu znovu vzplanout, ovšem podle něho jen lokálně.

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík mluvil o možné podzimní vlně. "Musíme udělat chytrou obranu, musíme se soustředit na pobytová zařízení sociálních služeb, která jsou zcela zjevně extrémně riziková," řekl. Celý stát už by se podle něho "vypínat" neměl, s čímž souhlasil také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Očekává, že i kvůli ekonomickým omezením přijde letos VZP na příjmové straně o 31 miliard korun. Vzhledem ke schvalovanému zvýšení plateb státu za jeho pojištěnci o 500 korun měsíčně od června bude podle Kabátka propad přes 18 miliard korun. Největší zdravotní pojišťovna v Česku letos skončí podle prognóz ve ztrátě 22,3 miliardy korun, kterou pokryje z rezerv, uvedl.

Studie zjistí výskyt nemoci covid-19 mezi závislými na drogách

V Česku by měla v pondělí začít studie, která má zjistit výskyt a šíření nákazy novým koronavirem u lidí se závislostmi na drogách a u pracovníků, kteří jim pomáhají. Testovat se budou klienti a personál adiktologických služeb. Využijí se k tomu rychlotesty ke zjištění protilátek z kapky krve. Vyšetření by se měla pak pravidelně opakovat, a to nejméně do června. Informace o studii s názvem ADI-COVID-19 zveřejnilo na webu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. V adiktologických službách by se mohlo využít celkem 30.000 testů. Vyšetření by mohly pravidelně podstupovat zhruba 2000 klientů se závislostmi. Testovat se budou i pracovníci. Kontroly se mají opakovat po týdnu a mají zmapovat šíření nákazy a jeho rychlost v rizikovém prostředí.

Účastníci studie budou vyplňovat dotazník. Formulář při prvním odběru obsahuje tři desítky otázek, které se týkají užívání návykových látek, bydlení a dalších věcí. Při opakovaném vyšetření je dotazů zhruba polovina.

Počet dostupných nájemních bytů v Praze do dubna vzrostl o 72 pct

Počet dostupných bytů pro dlouhodobé nájemní bydlení v Praze na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostl o 71,8 procenta na 12.371. To je nejvíce za poslední čtyři roky. Mezikvartálně se zvýšil o 86,1 procenta. Průměrná cena nájemného bez poplatků meziročně klesla o 0,9 procenta na 22.011 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema, které má ČTK k dispozici. "Dramatický nárůst nabídky bytů určených v Praze k dlouhodobému pronájmu naznačuje, že se část z nemovitostí, jež byly původně využívány ke krátkodobému nájmu, mohla přesunout do tohoto segmentu. Pravděpodobně i proto, že se množství těchto bytů tak navýšilo, došlo k poklesu jejich průměrné ceny,“ uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. V meziročním srovnání nejvíce vzrostl počet dostupných nájemních bytů v Praze 1, a to o 112,2 procenta.

Biologové našli na Borneu další dva nové druhy hvězdnatek

Olomoučtí přírodovědci objevili v tropických deštných lesích ostrova Borneo další dva nové druhy hvězdnatky. Pojmenovali je Thismia ornata, česky hvězdnatka zdobená, a Thismia coronata, hvězdnatka korunovaná. První z nich dostala jméno podle vnitřku svého květu, který je pokrytý jasně oranžovou síťkou připomínající krajku. Druhá rostlina pak podle vršku květu, který připomíná královskou korunu. Tým českých vědců má na svém kontě už 12 nových druhů hvězdnatek, informovali ČTK zástupci olomoucké přírodovědecké fakulty. Oba druhy hvězdnatek našli biologové na Borneu náhodou. V tamních lesích pátrali po úplně jiných druzích, které už byly popsány, ale od jejich objevu je nikdo nespatřil.

Výzkum v deštných pralesích na Borneu provádějí olomoučtí přírodovědci s kolegy z ostatních ústavů už několik let. Věnují se tam hlavně studiu rozmanitosti bezobratlých živočichů a rostlin v různých nadmořských výškách a na odlišných typech stanovišť.

