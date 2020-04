Od úterý klesá počet hospitalizovaných covid-19

Lidí vyléčených z nemoci covid-19 způsobené koronavirem přibylo v Česku od pátečního večera 82 na 2453. Počet úmrtí podobně jako v předchozích dnech vzrostl mnohem mírněji, za posledních 24 hodin o čtyři na 218. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k sobotním 17:30. Počet potvrzených případů covid-19 stoupl za sobotu zatím o 60 na 7333. Nemocných je tak v Česku aktuálně 4662, z toho v nemocnicích bylo podle údajů ze sobotního rána 385 lidí. Počet hospitalizovaných od úterý klesal.

V pátek přibylo 86 případů, což bylo sice více než předchozí pracovní dny tohoto týdne, ale současně druhý nejnižší nárůst za posledních deset dní. Laboratoře tento den prověřily 7073 testovaných vzorků, celkem bylo v Česku od vypuknutí epidemie provedeno 210.705 testů včetně opakovaných u jednoho člověka.

Na hranici v Těšíně lidé protestovali proti jejímu uzavření

Lidé z příhraničí v Českém Těšíně i sousedním polském Těšíně protestovali proti uzavřené hranici. Volali především po návratu k rodinám i do práce. Uzavřená hranice totiž rozdělila mnohé rodiny a řadě lidí znemožnila dojíždění za prací. Lidé vybavení transparenty prošli mezi hraničními mosty po obou stranách řeky Olše, která dělí obě města. Už v minulosti si přes řeku prostřednictvím zavěšených plachet vyměňovali vzkazy. Dnes na sebe při protestním pochodu volali, mávali a vzájemně se povzbuzovali.

"Příhraniční oblast je diametrálně odlišná od samotného života v metropolích, jako je například Varšava nebo Praha. Tady opravdu jsme jedno město," poukázala na úzké vazby mezi lidmi z obou stran hranice starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. Lidem v příhraničí podle ní nejde o to vycestovat za dovolenou, ale vrátit život mnoha rodin k normálu, který narušila restriktivní opatření. "Jsou zde rodiny, které se více než měsíc nesetkaly, protože stály před velmi nelehkou volbou, zda chodit do práce a zajistit ekonomické fungování rodiny, nebo zda zvolit nejistou budoucnost a vrátit se domů, ale nevědět na jak dlouho," dodala starostka. Přesně takový osud potkal jednoho z protestujících, který s transparentem se jmény svých dětí šel v čele protestního průvodu. Zaměstnaný je na české straně, ale rodinu má pár kilometrů od hranice v Polsku. Podle něj je hlavní problém na straně Polska. "Poláci první uzavřeli hranice. Češi to teď chtějí odblokovat...když je člověk zdravý, v čem je problém?" podivoval se muž.

Testování kolektivní imunity - v Praze naplnili kapacity u dospělých

V Praze byla naplněna kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 u všech kategorií dospělých. Testovat se budou jen děti. Od neděle 26. dubna je pro ně vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě nově už od 10:00. ČTK to řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková.

V Brně už odborníci netestují seniory z věkové skupiny 60 až 89 let. Potřebný počet seniorů už otestovali v minulých dnech. Také zde nejvíce potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let. Upozorňují, že všichni nezletilí z této věkové skupiny, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem, jinak do testování nemohou být zapojeni. O testování v Olomouckém kraji má největší zájem střední generace. Podle odborníků v reprezentativním vzorku dobrovolníků, kteří se do testovací studie zapojili, chybí ještě několik set seniorů.

Bez dlouhých front se obešlo testování kolektivní imunity vůči covid-19 v Litoměřicích. Podle odhadů už v sobotu odbavili na výstavišti Zahrady Čech přes 500 lidí

V Mariánských Lázních se koronavirem nakazili pacienti i personál nemocnice

V Mariánských Lázních na Chebsku se nákaza novým typem koronaviru výrazně rozšířila. V pátek přibylo v Karlovarském kraji 12 nakažených, z toho osm nových případů je v Mariánských Lázních, potvrdil ČTK starosta Martin Kalina (Piráti). Mariánskolázeňská nemocnice na svém facebooku uvedla, že se nakazili zaměstnanci i pacienti. "Covid-19 bohužel v tomto týdnu nabral v Mariánských Lázních druhý dech. Momentálně evidujeme 24 lidí s pozitivním výsledkem testu, přičemž v pátek přibylo osm případů," uvedl Kalina.

V Mariánských Lázních se onemocnění covid-19 nejvíce rozšířilo na plese, který se konal 7. března v hotelu Chateau Monty. Účastnil se ho jeden z pozitivně testovaných, který nakazil další účastníky plesu.

Havlíček: Boty se s ponožkou zkoušet mohou,ale po dezinfekci rukou

Lidé si v kamenných prodejnách, které se v pondělí otevřou, budou moci zkoušet boty. Nutností budou ponožky na nohou a povinnost před zkoušením si dezinfikovat ruce. Na dotaz ČTK to sdělil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda od pondělí povolila opětovné fungování provozoven do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vchody zvenku. Musejí ovšem dodržet požadavky pro provoz, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví (MZd) na svém webu.

"Boty se zkoušet mohou, ne však na holou nohu, což platilo většinou i do teď. A lidé si musí před tím dezinfikovat ruce," napsal ČTK Havlíček. Reagoval tak na páteční informace z ministerstva zdravotnictví, které uvedlo, že se nepovoluje zkoušení oblečení a nebudou otevřeny kabinky. Zákazníci i prodejci tak neměli zcela jasno, zda se vztahuje i na obuv.

Nařízení o zákazu zkoušení oblečení kritizuje manažer české oděvní značky Pietro Filipi Ladislav Pštros. Vláda podle něj omezuje podnikání a nedá se počítat s tím, že do prodejen budou přicházet zákazníci. "Jak je možné, že je povolené zkoušení oděvů ve větších hypermarketech, a to po celou dobu krizového opatření? V čem je rozdíl, že sako se zkoušet nemůže a boty ano? Pokud se vláda a epidemiologové bojí přenosu viru v kabinkách, tak pro nás je velmi snadné regulovat počet lidí v kabinkách a je snadné udržovat čistotu kabinek po každém zkoušení," uvedl pro ČTK.

Univerzita Palackého: Klasická výuka se už do konce semestru do učeben nevrátí

Ani po uvolnění vládních opatření, které umožní vstup všech studentů do akademických prostor, se podle vedení Univerzity Palackého v Olomouci běžná výuka do učeben od pondělka nevrátí. Studenti nadále mohou docházet na univerzitu pouze po domluvě s pedagogem a na základě jeho pokynu, pokračovat tak bude především on-line výuka. Prorektor univerzity Petr Bilík ČTK řekl, že už návrat klasické výuky v příštích týdnech neočekává, a to i vzhledem k tomu, že je téměř konec semestru. Přicestovat však mohou ke zkouškám zahraniční studenti.

Studenti by měli docházet na univerzitu především kvůli individuálním konzultacím, praxi a práci v laboratořích či účasti na zkouškách, státnících a obhajobách, uvedla univerzita na sociální síti. Dosud to bylo možné jen pro studenty absolventských ročníků. Vedení univerzity upozorňuje, že stále se musí dodržovat přísná hygienická opatření. "Krotit" studenty musel na sociálních sítích po vyhlášení uvolnění opatření rektor univerzity Jaroslav Miller, i podle něj řada z nich z vyjádření vlády pochopila, že se škola otevírá úplně. Opatření kvůli pandemii koronaviru, které na začátku března uzavřely všechny tuzemské školy, se na olomoucké univerzitě dotklo zhruba 22.000 studentů, kteří studují na osmi fakultách.

Epidemiolog: Část úmrtí na covid-19 mohou vysvětlovat sraženiny

Některá úmrtí na covid-19 mohou být podle hlavního epidemiologa pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petra Smejkala vysvětlena krevními sraženinami. Může jít o plicní embolie nebo mrtvice. Ve čtvrtek americký deník Washington Post (WP) s odvoláním na lékaře v univerzitní nemocnici v Atlantě napsal, že mikroskopické sraženy byly nalezeny u 40 procent tamních nakažených. V ČR lékaři podávají léky zabraňující srážlivosti krve při každé vážné infekci. Riziko podle serveru Lidovky.cz prověřuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a zabývat se jím bude také klinická skupina ministerstva zdravotnictví.

Při nehodě malého letadla u Milotic zemřeli dva muži

Při nehodě malého letadla u Milotic na Hodonínsku zemřeli dva muži. ČTK to potvrdil mluvčí jihomoravských policistů i mluvčí záchranářů, kteří na místo přijeli. Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška letadlo shořelo. "Oba lidé v letadle bohužel zemřeli ještě před jejich příjezdem, už jim nebylo možné pomoci," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Oba pasažéři, kteří při nehodě zemřeli, byli muži, jednomu bylo 46 let, druhému 31 let. Zatím není jasné, zda stroj začal hořet už za letu nebo až po dopadu na zem.

Česká Lípa získala dotaci na výuku češtiny a integraci cizinců

Česká Lípa získala dotaci na projekt zaměřený na výuku češtiny a integraci zahraničních dělníků. Z programu ministerstva vnitra město získalo 1,6 milionu korun. Zapojené školy teď ve spolupráci s vedením města řeší, které navržené aktivity z projektu bude možné vzhledem ke koronavirové pandemii a s ní souvisejícím opatřením realizovat a kdy. Zatím to vypadá, že většina aktivit bude na podzim, kdy snad již školy budou fungovat v normálním režimu, řekla ČTK mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Projekt by měl pomoci stovkám dělníků, kteří pracují v českolipských podnicích, a také jejich dětem. Zapojilo se do něj sedm škol a dalších organizací. Cílem je zlepšit soužití a vzájemné vztahy mezi cizinci a majoritní společností ve městě a také odstranit problémy v komunikaci a adaptaci jejich dětí ve školách. "V českolipských základních a mateřských školách je zhruba 360 dětí, které neumí česky nebo rozumí jen s velkými obtížemi. Většinou jde o Mongoly," doplnila mluvčí radnice. Ve třetím největším městě Libereckého kraje žije na 2500 cizinců, kteří jsou na tom s češtinou mnohdy ještě hůř než jejich děti. Vznikají tak nedorozumění a konflikty. "Děti cizinců mají povinnost po příjezdu do naší země chodit do školy, to ukládá zákon. Bohužel, zákon už vůbec nemyslí na to, aby dal dětem čas se jazyk naučit. V rámci projektu jim tak chceme situaci usnadnit a samozřejmě pomoci i cizincům, kteří se mnohdy nacházejí v opravdu velmi těžké situaci," řekla starostka Jitka Volfová (ANO).

Pražskou zoo bude moci navštívit jen 8500 návštěvníků denně

Zoologická zahrada v Praze se návštěvníkům otevře ve standardní otevírací době v pondělí 27. dubna. Počet návštěvníků však bude omezen na 8500 osob denně. Zakoupení vstupenky na místě nebude možné, uvedl pro ČTK ředitel zoo Miroslav Bobek. Vládní opatření proti nemoci covid-19 uzavřela zoo veřejnosti 13. března. Loni do zoo přišlo 1,456.526 návštěvníků, o 8000 více než v rekordním roce 2016.

"Uzavřeme pokladny a zájemci o návštěvu budou mít možnost zakoupit si e-vstupenky, a to vždy od 17 hodin dne předcházejícího návštěvě a během něj," uvedl Bobek s tím, že aktuální počet návštěvníků se bude zobrazovat na webu zoo. Ředitel také doplnil, že avizovaný vstup příslušníků Integrovaného záchranného systému a pracovníků ve zdravotnictví za jednu korunu bude platit až ode dne, kdy zoo bude fungovat ve standardním provozu, tedy patrně od 25. května. Uzavřeny zatím budou všechny vnitřní expozice a pavilony, rovněž nebude přístupná expozice lemurů ani prostory u výběhu goril. Neuskuteční se ani komentovaná krmení a další program.

Počasí

Polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na jihu a jihovýchodě až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.

Po víkendu se oteplí až na 24 stupňů, koncem týdne bude znovu chladněji. Teploty ani srážky nadcházející čtyři týdny nevybočí z dlouhodobého průměru.