Česko povolí vstup občanů EU do země na maximálně 3 dny

Občané států Evropské unie budou moci od pondělí přicestovat do České republiky, pokud přijedou za účelem výkonu ekonomické činnosti a doba jejich pobytu nepřesáhne tři dny. Na hranicích ale budou muset předložit nejdéle čtyři dny starý negativní test na koronavirus, stejně jako čeští občané, kteří se do země vracejí. Po jednání Ústředního krizového štábu to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na delší dobu budou moci přicestovat například sezonní pracovníci za předpokladu, že jejich zaměstnavatel splní dané podmínky.

Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu

Vláda dnes schválila materiál ministerstva zdravotnictví, na základě kterého požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ve čtvrtek vládní představitelé uvedli, že chtějí prodloužení nouzového stavu do 25. května, aby bylo možné zachovat restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Nyní platí nouzový stav do 30. dubna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že si další pokračování nouzového stavu nepřeje, naopak Hamáček apeloval na jeho zachování. Poté, co ve čtvrtek Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví jako nezákonná a uvedl, že je vláda měla přijmout podle krizového zákona, se kabinet shodl na tom, že o prodloužení nouzového stavu požádá.

RegioJet postupně obnovuje vnitrostátní přepravu

Dopravce RegioJet zvyšuje od příštího týdne počty vlakových a autobusových spojů. Na konci týdne by jich mělo být v provozu asi 60 procent z běžného stavu, nejpozději od června by pak spoje měly jezdit v plném rozsahu, oznámil dnes v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

RegioJet registruje už nyní zvýšený zájem o cestování - oproti minulému týdnu přibližně o 30 procent. Na trase Praha-Ostrava a zpět proto ode dneška přidal další dva spoje. Podle Ondrůje zájem souvisí s tím, jak postupně ve větší míře začínají fungovat úřady, firmy či školy.

Mezi Ostravskem a Prahou pojede v závěru příštího týdne denně až šest spojů v každém směru, na trase mezi Prahou a Brnem to budou čtyři spoje v každém směru. Vlaky RegioJet začnou opět zajíždět také do Břeclavi. Od konce příštího týdne budou mít cestující k dispozici také všechny čtyři cestovní třídy. Ceny se vrací na úroveň před koronavirovou krizí.

Posílení čeká také autobusové linky mezi Prahou a Libercem, respektive Chomutovem a Mostem, stejně jako mezi Olomoucí a Zlínem. Od 14. července pak bude vnitrostátní doprava v nabídce RegioJetu fungovat bez omezení.

Ochrana hranic bude pokračovat nejméně do 14.května

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem budou pokračovat. Na tiskové konferenci po jednání pléna Ústředního krizového štábu to řekl jeho šéf ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Opatření budou v platnosti nejměně do půlnoci 14. května.

Hranice podle Hamáčka tak není nadále možné překračovat jinde, než na stanovených hraničních přechodech. "Kdo by hranici překročil mimo stanovené hraniční přechody, tak se vystavuje postihu, protože to je protizákonné," uvedl ministr.

Hranice s Polskem a Slovenskem české úřady nekontrolují, protože ochranu provádějí orgány těchto zemí.

Spotřeba elektřiny v ČR klesla kvůli epidemii covid-19 až o 15 procent

Spotřeba elektřiny v Česku kvůli dopadům šíření nákazy covid-19 meziročně klesla. Na konci března byla v pracovních dnech v porovnání se stejným obdobím loni nižší zhruba o sedm procent, v polovině dubna pak o 15 procent. ČTK to dnes sdělila mluvčí provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS Hana Klímová. Pokles spotřeby podle ní souvisí zejména s přerušováním výroby ve velkých závodech. Roli hraje také rozdílné počasí. Mluvčí poukázala na to, že se snížila také tuzemská výroba elektřiny.

Pokles výroby elektřiny v Česku v pracovních dnech byl například v polovině dubna podle Klímové v meziročním srovnání více než pětinový, což se týkalo především tepelných elektráren. ČEPS uvedl, že kromě snížení spotřeby je úbytek výroby způsoben také poklesem exportního salda, neboť v okolních státech dochází rovněž k poklesu spotřeby, a tím k relativnímu přebytku energie.

Sklárna Moser se bude orientovat na české zákazníky

Karlovarská sklárna Moser se začne po dočasném uzavření výroby vracet k běžnému provozu. Už v pondělí otevře upravenou prodejní galerii v Praze, od 7. května by se měli do provozu vrátit zaměstnanci. ČTK o tom dnes informoval mediální zástupce firmy Tomáš Hečko.

Výroba světově známého skla se zastavila kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Firma nyní připravila sérii kroků, kterými se chce postupně dostat do běžného provozu. "Sklárna Moser je tady 163 let. Je jedním z nejdůležitějších podniků českého sklářství. Děláme maximum pro to, abychom přežili současné náročné období a abychom se v nejbližších týdnech opět vrátili k co nejběžnějšímu fungování," uvedla spolumajitelka sklárny Kateřina Zapletalová.

Prvním krokem k postupnému oživení bude otevření prodejní galerie firmy na Staroměstském náměstí v Praze v pondělí 27. dubna. Nově upravená prodejní expozice v historických prostorách se zaměří především na českého zákazníka, který si zde bude moci prohlédnout ukázky sklářských kolekcí firmy Moser.

V rouškách povinně nejméně do konce června

Opatření proti šíření koronaviru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června, předpokládá náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Uvedl ale, že nošení roušek se může „v letních podmínkách“ dříve rozvolnit ve venkovním prostoru. „Co se týká budov, městské hromadné dopravy a podobně, tak tam si myslím, že s tím ještě budeme muset vydržet,“ řekl Prymula.

Zájem o dobrovolné testování je obrovský, kapacita nestačí ani v Olomouci

Zhruba stovka lidí obklopila v pátek ráno odběrová místa v Olomouci, kde se lidé mohou zapojit do testovací studie v souvislosti s onemocněním covid-19. Řada z nich zde čekala už hodinu před otevřením. Přišli i lidé, kteří se neregistrovali do rezervačního systému, podle armády se však na ně dnes nedostane. Mimo rezervaci zdravotníci otestují jen seniory, řekla dnes ČTK jedna z armádních koordinátorek Lenka Irhovská.

Zdravotníci na dvou odběrových místech v Olomouci jsou schopni za 15 minut otestovat deset lidí, za hodinu by jich tak mělo být 40. "Budeme tady od 08:00 do 18:00, během dne bychom tady měli otestovat 400 lidí," uvedla kapitánka Irhovská.

V Olomouckém kraji, kde se testování spustilo až v pátek, se jako na jediném místě v zemi mohli lidé dopředu zaregistrovat do rezervačního formuláře. V Olomouci se zaplnilo 4000 míst za dvě hodiny, místa byla vzápětí plná i v Litovli a v Uničově.

O nové české plicní ventilátory je zájem i v zahraničí

Na plicní ventilátory CoroVent určené pro lidi s koronavirem má třebíčská skupina firem MICo poptávky z několika zemí. ČTK to řekl jednatel MICo Group Jiří Denner. Výroba ventilátorů by podle Dennera mohla začít v příštím týdnu, pokud firma do té doby dostane poslední potřebné povolení od ministerstva zdravotnictví. Za prioritu označil dodávku 500 přístrojů pro Českou republiku.

Plicní ventilátory vyvinuli odborníci spolupracující na platformě COVID19CZ. Vykrýt by měly případný nedostatek plicních ventilátorů v nemocnicích. Projekt podpořila veřejná sbírka.

Denner uvedl, že nové ventilátory už získaly certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ). Dodávka 500 ventilátorů slíbených iniciativou by podle něj po zahájení výroby měla být možná do dvou, nejvýše tří týdnů. "V současnosti máme od 12 nemocnic požadavky dohromady asi na 180 kusů," řekl. Podle jednatele jde o státní, krajské i městské nemocnice.

Zahraniční poptávky se podle Dennera týkají zhruba 6000 plicních ventilátorů, jsou například z Itálie, Španělska, Německa nebo Jordánska, kde se ale mohou lišit požadavky na ventilátory.

Počasí

Předpoveď na sobotu: Polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, na jihu a jihovýchodě až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C, na Šumavě kolem 13 °C. Mírný severozápadní až severní 2 až 6 m/s, ve východní polovině území většinou čerstvý vítr 5 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. Večer bude vítr slábnout.