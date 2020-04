Soud zrušil opatření omezující volný pohyb a maloobchod. Budeme hledat řešení, reagoval ministr

Ministerstvo zdravotnictví bude hledat řešení, jak vyhovět soudu a současně zachovat opatření, která jsou klíčová pro omezení šíření epidemie. Diskusi považuje za právní, řeší jen formu přijatých opatření. ČTK to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Soud ve čtvrtek pravomocně zrušil od 27. dubna čtyři opatření omezující volný pohyb, služby a maloobchod. Byla podle něj nezákonná, protože je přijalo ministerstvo zdravotnictví a ne vláda Tím na sebe soud podle prezidenta Miloše Zemana vzal veškerou zodpovědnost za dopady na zdraví a životy lidí, a taky za české hospodářství. Soud dal vládě čas do pondělí, aby případně stihla tato opatření znovu přijmout, tentokrát ale už v zákonné podobě. "Budeme hledat takové řešení, abychom vyhověli soudu, a současně jsme zachovali opatření, která jsou z epidemiologického hlediska klíčová pro zamezení šíření epidemie, a nadále jsme pokračovali v jejich postupném uvolňování dle nastíněného plánu," uvedl ministr. Smysl mimořádných opatření je podle něj jasný. "Chceme ochránit naše občany před epidemií, to je neoddiskutovatelné. A na číslech vidíme, že opatření zafungovala," dodal. Městský soud v Praze podle něj řešil zejména formu, jakou byla přijata. Jedná se o právní diskusi. Nyní rozhodnutí soudu podrobně analyzujeme, dodal Vojtěch.

Soudní rozhodnutí o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví podle opozice potvrzuje předchozí obavy, že si vláda ANO a ČSSD v boji s epidemií nového typu koronaviru počíná protizákonně. Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že verdikt dokládá neschopnost vlády. Šéf Pirátů Ivan Bartoš s odkazem na některé výroky soudu uvedl, že na stejná rizika upozorňovala jeho strana od počátku. Zaznívají i výzvy k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či celého kabinetu. Lidovecký poslanec Marek Výborný doufá, že vláda nebude proti rozhodnutí podávat kasační stížnost, ale zhodnotí všechna zrušená opatření a ta, jejichž zachování považuje za důležité, převede do režimu krizového zákona. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura ČTK napsal, že rozhodnutí neznamená, že by daná omezení nebyla ve své době účinná a nutná.

Nájmy bytů se během mimořádných opatření nesmí zvyšovat, schválila to vláda

Po dobu mimořádných opatření kvůli koronaviru se nesmí zvyšovat nájemné u bytů. Ve čtvrtek to schválila vláda. Pozastavení cen nájmů skončí současně se zrušením opatření. Vláda ho ale může ukončit i dřív. Nařízení přijal kabinet na základě zákona, podle kterého nájemníci bez příjmů nemůžou dostat výpověď z bytu. Dlužné nájemné ale musí splatit do konce letošního roku. Zákon už schválil parlament.

ČEZ se stal majoritním vlastníkem firmy Geomet, která ma práva na využití ložiska lithia

Valná hromada australské společnosti European Metals Holdings (EMH) schválila prodej majoritního podílu v české firmě Geomet společnosti Severočeské doly ze skupiny ČEZ. Geomet je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska lithia u Cínovce v Krušných horách. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Akcionáři EMH podle něj schválili úpravy smlouvy navržené ČEZ a nedávno podepsané oběma společnostmi. Zopakoval, že v další fázi projektu, zhruba do roku 2023, se uskuteční nejrůznější testy horniny a postupu výroby. Budou provedeny mimo lokalitu, těžba zatím nezačne. "Rozhodnutí valné hromady EMH je tečkou za dlouhým a náročným vyjednáváním, které jsme vedli. Teď už se můžeme plně soustředit na další kroky jako ověřování konkrétních způsobů získávání lithia z horniny a vypracování finální ekonomické a technologické studie proveditelnosti," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

V ČR jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. ČEZ uvedl, že odbytištěm pro krušnohorské lithium by mohly být baterie do elektromobilů či baterie systémů pro ukládání elektřiny.

Učitelé žádají, aby bylo letos vysvědčení možné i bez klasifikace

Uzavřít známky na vysvědčení na základě hodnocení z únorové a březnové prezenční výuky, jak předpokládá návrh ministerstva školství, není podle sdružení Učitelská platforma v tomto pololetí reálné. Učitelé podle ní nemají dostatek známek. Připravovaná vyhláška by proto měla způsob hodnocení upřesnit a nechat i možnost děti neklasifikovat. Spolek to uvedl v tiskové zprávě. Podle návrhu ministerstva školství by by učitelé měli i zohlednit výuku na dálku a k výsledkům z prvního pololetí. Podle učitelů však může docházet k trestání za neaktivitu, spíše než k hodnocení, v čem se žáci v tomto období rozvinuli a v čem se naopak mohou zlepšovat. Učitelé i tak považují současnou situaci za příležitost odstartovat obsáhlejší debatu o změnách hodnocení na českých školách.

Zpravodajská stanice CNN Prima News bude v Česku vysílat od 3. května

Nová zpravodajská stanice CNN Prima News začne v Česku celoplošně vysílat 3. května. Uvedli to zástupci televize. Stanice podle podle nich nabídne skoro 30 pořadů, vlastní obsah bude nabízet od 6. hodiny ráno. Televize bude vysílat ze studií v novém sídle společnosti na pražské Vinici. V redakci bude pracovat zhruba sto novinářů. O záměru spustit čistě zpravodajskou televizní stanici informovala Prima loni v dubnu.

O testování kolektivní imunity proti koronaviru je velký zájem

O testování kolektivní imunity v populaci proti koronaviru je velký zájem. Kapacity testovacích míst v Praze a Brně byly už ve čtvrtek dopoledne naplněné. Testování ale bude fungovat celý týden, zájemci tak můžou dorazit v dalších dnech. Organizátoři zároveň uvažují, že zavedou rezervační systém. "Zájem předčil veškerá naše očekávání. Lidé by měli zvážit, jestli nedorazit později. Budeme pokračovat ještě dalších sedm či osm dní a budeme pravidelně informovat o tom, jaké věkové skupiny jsou naplněny," řekl novinářům děkan 1. LF Aleksi Šedo. Kromě Prahy a Brně se začalo ve čtvrtek testovat taky na Litoměřicku. V pátek se přidá Olomoucko. Testy mají má celkem projít 27 tisíc lidí.

Filmaři využili prázdnou Prahu k natáčení dokumentu o zvířatech

Zřejmě jediné filmové natáčení, které se nyní koná v Česku zasaženém vládními opatřeními proti šíření koronaviru, má jako hlavní hrdiny zvířata. Ta nemusí mít roušky a doplňuje je pouze minimální štáb filmařů, kteří v liduprázdné metropoli natáčí dokument Planeta Praha. ČTK o tom za tvůrce informovala Martina Reková. Přírodu české metropole natáčí od dubna štáb pod vedením režisérů Mariána Poláka a Jana Hoška. Žánrově bude Planeta Praha takzvaným wildlife dokumentem, který odkryje rozmanité způsoby adaptace živočichů a rostlin na městské prostředí. To vše na konkrétních a známých místech Prahy, jako jsou například Petřínské sady, Valdštejnská zahrada, Olšanské hřbitovy, areál Thomayerovy nemocnice v Krči nebo zoologická zahrada v Troji. Aktéry jsou špačci, kosi, sokoli, vodní ptáci, nutrie, brouci roháči, hrobaříci, motýli, netopýři, křečci nebo mufloni a mnoho dalších druhů. "Zavedená omezení volného pohybu osob nám paradoxně pomohla k naprosto unikátním záběrům prázdných ulic, které využijeme jako podklady k trikovým záběrům zástavby mizející v divoké vegetaci. Příroda nám virovou epidemií pomáhá víc, než bychom si přáli. A ještě na tom ušetříme," uvedl producent Radim Procházka.

Natáčení potrvá do konce příštího roku a premiéru plánuje distribuční společnost Aerofilms na jaro 2022.

Návrat českých vědců z antarktické expedice se znovu zkomplikoval

Datum návratu vědců z letošní expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy je kvůli koronavirovým opatřením stále nejisté. Komerčním letem by se z Chile do Evropy mohli dostat nejdříve ve druhé polovině května. Nadějí je nějaký dřívější repatriační let. ČTK to řekl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt. Účastníci expedice jsou v pořádku. Členové expedice se už minulý den vylodili v Chile, momentálně jsou ubytovaní v Santiagu de Chile v jednom z mála otevřených hotelů. Čekají na nejbližší možný let do Evropy. "Problém je v tom, že žádná země se úplně nesnaží své lidi z Chile a z okolních zemí repatriovat. Je tady třeba deset Čechů, deset Poláků, 15 Němců. Kdyby tady bylo 150 Němců, byl by na to větší tlak," uvedl Nývlt.

Devítičlenná výprava vyrazila z Česka na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v pátek 17. ledna. Vědci na expedici například měřili hmotu na dlouhodobě studovaných ledovcích a odebírali vzorky sněhu a ledu pro analýzy dálkového transportu znečišťujících látek atmosférou.

Návštěvnost českých hor v zimní sezoně byla nejmenší za šest let

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v Česku byla co do návštěvnosti nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší. Nyní jsou horská střediska připravena na léto a chtějí usilovat o rychlejší uvolňování vládních opatření souvisejících s koronavirovou epidemií. V tiskové zprávě to uvedla Asociace horských středisek ČR. Zatím není jasné, jak budou společnosti investovat do letního provozu. "Dosavadní podporu státu firmám v pohostinství hodnotíme jako nedostatečnou a budeme usilovat o změny v plánu na rozvolňování opatření. Pomoci by mohlo například i zavedení motivačních voucherů částečně hrazených státem, které by se daly využít na rekreaci v ČR," uvedl šéf asociace Libor Knot.

Počasí na pátek

Polojasno, od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.