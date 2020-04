Vláda se zamyslí nad možností pootevření hranic, turistika ale zatím nepřipadá v úvahu

Vláda v pondělí projedná možnost dalšího uvolnění cest přes hranice za účelem práce a podnikání. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Při uvolňování restrikcí pro turistiku ale podle něj bude nutná určitá koordinace v celé Evropské unii a bude záležet na epidemiologické situaci v jednotlivých státech.

"Otevírání hranic bude, aby lidé mohli víc jezdit do práce, podnikatelé mohli víc jednat s partnery za hranicemi a aby nemuseli nutně do karantény, když je teď i možnost testování větší," řekl Petříček. Konkrétní formu částečného uvolnění hraničního režimu by měla podle něj v pondělí projednat vláda. Ministr ale upozornil, že možnosti cestování budou záležet i na postoji sousedních zemí. Připomněl v té souvislosti, že například Polsko se staví k pendlerům, kteří pracují v Česku, restriktivněji než ČR.

O uvolňování hraničního režimu pro cestování se zatím ve vládě debatovat nebude, podle Petříčka bude nutná spolupráce na celoevropské úrovni. "Otevření celého schengenského prostoru pro volné cestování z důvodu rekreace by mělo být více koordinované," řekl. Záležet podle něj bude na epidemiologické situaci v jednotlivých zemích.

Schillerová chce letošní schodek rozpočtu navýšit ze 40 na 300 mld. Kč

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne na pondělním jednání vlády kvůli dopadům šíření koronaviru další zvýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok na na 300 miliard korun. Řekla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Na konci března Sněmovna kvůli pandemii schválila zvýšení letošního schodku na 200 miliard korun, z původně plánovaných 40 miliard korun.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Schillerová dále uvedla, že Česko je v ekonomické recesi. "A čím bude delší, tím bud i hlubší," uvedla. Proto by jako ministryně financí přivítala rychlejší uvolňování opatření proti šíření koronaviru. "Ale musí to jít ruku v ruce s vyjádřením epidemiologů. Stojím si za tím, že zdraví musí být na prvním místě," dodala.

Pracovní agentury zatím vyčkávají s propouštěním zahraničních dělníků

Pracovní agentury v Plzni, kde bylo na počátku března zaměstnáno asi 18.000 cizinců, si zatím drží zahraniční pracovníky bez práce na ubytovnách a pomáhají jim s nájmem. Většina agentur a zaměstnavatelů říká, že je tam udrží tak do konce dubna a pak, pokud se průmysl neobnoví, je zřejmě začnou pouštět, řekl ČTK radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký (ČSSD).

"Těch lidí bude v souvislosti s koronavirovou krizí jednoznačně přibývat, pokud se nerozběhnou fabriky, ale jsme na to připraveni," uvedl.

Městská policie posílila hlídky a všechny větší ubytovny monitoruje, zajíždí tam alespoň jednou denně, i v noci. "Probíhá terénní šetření prostřednictvím našich partnerských organizací (zejména neziskových) a zatím máme informace, že bez práce jsou zatím jen jednotlivci, kteří mají existenční problémy, nejenom s potravinami, ale celkově," uvedl Zrzavecký.

Plošné testování na koronavirus by mělo začít ve středu

Plošné testování populace na nový typ koronaviru by mělo začít ve středu. Radiožurnálu to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Testování se bude týkat Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska. Cílem je zjistit podíl nakažených mezi obyvateli Česka.

Podle Vojtěcha už plošné testování schválila etická komise. "Chceme studii představit v úterý na tiskové konferenci, poté by měla být spuštěna od středy," sdělil Vojtěch. Jeho náměstek Roman Prymula uvedl, že by lékaři měli otestovat až 28.000 lidí.

Ceny bytů v 1.čtvrtletí rostly, nejvíce v Ostravě

Ceny bytů ve velkých městech Česka do konce března stále rostly, opatření "byty jsou v Praze s průměrnou cenou 98.823 korun za metr čtvereční, nejlevnější v Ústí nad Labem (21.179 Kč/m2). Meziročně vzrostly ceny nejvíce v Ostravě (o 26,6 procenta), nejméně v Českých Budějovicích (o deset procent). Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která porovnávala data v osmi z devíti největších měst v Česku.

"Trh s nemovitostmi v posledních týdnech polevil. Obchodů je méně a realitní kanceláře musí povzbuzovat poptávku například virtuálními prohlídkami. Zatímco v lednu a únoru byty a domy v průměru ještě zdražovaly, v březnu už ne. Sledujeme růst průměrné délky inzerce. Prodávající zatím nechtějí slevit a vyčkávají," uvedl jednatel FérMakléři.cz Jan Boruta.

Muzeum v Semilech odložilo výstavu ke konci války na červenec

Výstavu ke tři čtvrtě století od konce druhé světové války připravuje muzeum v Semilech. Pojednávat bude především o málo známé kapitole místních dějin, která je spojená s válečnou výrobou v továrně s krycím jménem Zittwerke. ČTK o tom informoval ředitel muzea Miroslav Šnaiberk.

"Ohledně této továrny i dalšího dění existují v semilské paměti mnohá bílá místa, která se podařilo více jak dvouletým výzkumem překvapivě dobře zaplnit," uvedl Šnaiberk. Výstava měla původně začít 7. května, kvůli opatřením spojených s koronavirem je ale nyní muzeum zavřené a znovu v provozu bude zřejmě moci být až od konce května. Zahájení výstavy tak muzeum odložilo až na polovinu července. Na výstavě bude podle něj mnoho fotografií, originální dokumentace, virtuální 3D model barákového tábora pro 1200 lidí U Čtrnácti pomocníků nebo tajné plány semilské výroby.

Profesionální fotbalisté mohou opět začít trénovat

Profesionální fotbalisté v Česku se v pondělí po více než měsíci vrátí po skupinách maximálně osmi hráčů do tréninku. Úvodní společnou přípravu po koronavirové karanténě absolvuje většina týmů první a druhé ligy, Sigma Olomouc ale začne až v úterý a ve Slovácku dokonce zvažují, že se zapojí až za týden. Trenéři chystají bezkontaktní cvičení podle jednotlivých hráčských postů, některé kluby budou moci díky rozlehlým areálům využít současně více hřišť.

Počasí

Předpověď počasí na pondělí: Jasno, na severovýchodě přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, na severovýchodě 10 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 8 °C. Mírný, během dne přechodně čerstvý východní až severovýchodní vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s.