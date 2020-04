USA znepokojuje hrozba kyberútoků na český zdravotnický sektor

Spojené státy jsou znepokojeny hrozbou kybernetických útoků na český zdravotnický sektor. Podle agentury Reuters to prohlásil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ten, kdo se podílí na takovýchto akcích, musí být připraven, že ponese následky svých činů, dodal.

Ve čtvrtek před hrozícími útoky na počítačové systémy nemocnic a dalších významných cílů varovaly český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) i ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha už dokonce některé nemocnice i ministerstvo čelily pokusům o napadení.

"Vyzýváme toho, kdo je za to zodpovědný, aby se zdržel škodlivých kybernetických aktivit zaměřených proti českému zdravotnickému systému či podobné infrastruktuře na dalších místech," prohlásil šéf americké diplomacie.

Pokusy o hackerský útok zaznamenaly například Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava či Nemocnice Pardubického kraje. Útoky se jim podařilo odrazit.

Vojtěch: Neomezené cestování není otázka letošního léta

Neomezené cestování jako v době před pandemií koronaviru není otázka tohoto léta. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Umí si představit, že by v letní sezoně mohli turisté do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy. Podle něj se nyní vedou příslušná jednání s Chorvatskem a se Slovenskem. Zdůraznil však, že vše bude záležet na vývoji pandemie a že rozhodovat na základě nynějších dat by považoval za předčasné.

"Dokážu si to představit u vybraných zemí, ale nikoli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. To si myslím, že není otázka následujících týdnů a možná ani tohoto léta," řekl Vojtěch o možnosti dovolené v zahraničí. Klasická turistika by se podle něj mohla uvolnit do zemí, které jsou mírně rizikové. Bezrizikový z hlediska nákazy podle něj nyní není žádný stát.

Ruské velvyslanectví v Praze se formálně odstěhovalo z náměstí Borise Němcova

Ruské velvyslanectví v Praze už nebude sídlit na náměstí nově pojmenovaném po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Přesunulo totiž své sídlo administrativně do Korunovační ulice, kde mělo dosud konzulární úsek. Uvedl to server Aktuálně.cz. Němcov byl v 90. letech ruským vicepremiérem. Později byl v opozici kritikem režimu premiéra a nyní prezidenta Ruska Vladimira Putina. Vedení Prahy přejmenovalo náměstí Pod Kaštany před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova letos v únoru. Ruská diplomacie to kritizovala.

Ruské velvyslanectví do dneška, skoro dva měsíce po přejmenování náměstí, uvádí jako svou oficiální adresu na svém webu stále původní název náměstí - Pod Kaštany. Podle Aktuálně.cz nyní ambasáda oznámila českému ministerstvu zahraničí, že jako své sídlo bude nově oficiálně využívat svou druhou budovu v Praze v Korunovační ulici.

"Ruská ambasáda nás dnes informovala o změně své doručovací adresy, jedná se v podstatě pouze o administrativní krok, který nemáme důvod jakkoliv rozporovat," potvrdila serveru mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.

Ve FN Hradec je nadále 8 pacientů s covid-19

Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes odpoledne pečovala o osm pacientů s covid-19, což byl stejný počet jako v pátek. Proti minulé sobotě 11. dubna se počet pacientů s covid-19 snížil o čtyři. ČTK to dnes řekl náměstek ředitele hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Z osmi hospitalizovaných byli dva pacienti ve vážném stavu, napojeni byli na plicní ventilaci. Před týdnem bylo z 12 nemocných šest ve vážném stavu a tři z nich byli na ventilaci.

Celkem se v nemocnici z nákazy covid-19 zatím vyléčilo osm pacientů. Ve fakultní nemocnici zatím zemřelo šest pacientů s covid-19. Naposledy to byl v pondělí 83letý muž, který trpěl dalšími vážnými chorobami.

Číňané ovládli jednu z největších mediálních agentur v Česku

Čínská finanční skupina CITIC získala majoritní podíl 57 procent v jedné z největších tuzemských mediálních agentur Médea. Původní vlastník 30 procent akcií využil svou opci, a v agentuře tak má prostřednictvím své společnosti Rainbow Wisdom Investment více procent než její druhý majitel Jaromír Soukup. Ten dál drží většinu ve společnosti Empresa Media, která provozuje Televizi Barrandov nebo vydává časopisy Týden či Sedmička. Uvedl to server Hlídací pes.

Čínskému státnímu koncernu se tak podle serveru otevírá cesta k vlivu na většinu tuzemských médií. Ta jsou často závislá na příjmech z inzerce, kterou u nich zadává právě Médea. Tato mediální agentura podle serveru obhospodařuje reklamní rozpočty na úrovni tří miliard korun ročně.

Koloběžky budou zřejmě letos výjimečně povoleny i v centru Prahy

Radnice Prahy 1 zatím nenechala rozmístit značení se zákazem elektrokoloběžek v pěších zónách na Staroměstském náměstí a v jeho okolí. Jak ČTK řekl radní městské části Richard Bureš (ODS), zavedení zákazu bude záviset na návratu turistů do centra. Omezení se bude kromě elektrokoloběžek týkat i elektrokol, což kritizoval spolek Automat. Podle radního to je však po dohodě s magistrátem jediné možné řešení. Na pohyb vozítek po chodnících a nevhodné parkování si lidé v centru i samosprávy dlouhodobě stěžují.

Provozovatel sdílených koloběžek, americká firma Lime, z důvodu šíření nového typu koronaviru v Praze a většině dalších světových měst pozastavila činnost. Podle Bureše nicméně již společnost radnici informovala, že ihned po skončení epidemie se vozítka do české metropole vrátí.

Zákaz bude zahrnovat Staroměstské náměstí a jeho okolí, například Celetnou, Karlovu nebo Malé náměstí. Cílem je podle radního dostat vozítka z turisticky nejrušnějších a nejpřeplněnějších míst. S ohledem na současnou krizi a vylidnění Prahy nicméně není důvod nyní opatření vymáhat, řekl. "Letos k tomu vůbec nemusí dojít," dodal.

D1 byla osm hodin uzavřená kvůli nehodě cisterny s kyselinou

Dálnice D1 na Benešovsku byla na 66. kilometru ve směru na Brno zhruba osm hodin uzavřená kvůli nehodě kamionu, který převážel kyselinu fosforečnou. Kamion se před 09:00 převrátil na bok a kyselina z něj začala vytékat. Provoz v místě byl plně obnoven kolem 17:00. Látku z havarované cisterny museli hasiči přečerpat do náhradního vozidla, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Při nehodě se nikdo nezranil.

Podle dostupných informací se kyselina fosforečná používá při zpracování ropy a při úpravě kovů. Využívá se také při výrobě nealkoholických nápojů, mimo jiné nápoje Coca-Cola.