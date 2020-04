Za květen dostanou OSVČ od státu 15.000 Kč, řekl Babiš Právu

Živnostníci a podnikatelé, které zasáhla opatření kvůli koronaviru, dostanou za květen od státu jednorázový příspěvek 15.000 korun. Deníku Právo to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda je podle něj v případě potřeby připravena i na platby za červen. Za období od 12. března do 30. dubna činí příspěvek 25.000 korun. Podle plánu postupného rozvolňování opatření mají zůstat některé provozovny uzavřeny déle. Třeba kadeřnictví mají otevřít až 25. května, divadla nebo hotely až 8. června.

Senát dal lidem i firmám možnost žádat o odklad splátek úvěrů

Lidé i firmy asi budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo na šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. Moratorium zavádí vládní návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů, který ve zrychlením režimu schválil Senát. Nyní normu dostane k podpisu prezident. V případě jednotlivců má být podle předlohy odložen odklad splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny.

Senát také schválil, že maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů bude omezena. Zároveň nově omezil výši sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. Pokuta pro živnostníky při prodlení delším než tři měsíce nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní toto omezení platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele. Změny směřují proti těm, kteří nepůjčují s cílem vydělat na úrocích, ale na pokutách, případně na zajištění nesplaceného úvěru. "Proti úvěrovým predátorům je třeba bojovat nejen během současné krize, ale i po jejím skončení," řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Sněmovna bude muset znovu posoudit zákon umožňující kvůli epidemii koronaviru odklad nájemného v bytech. Senátoři vládní návrh nepodpořili, stát by podle nich měl ručit za čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů. Horní komora nesouhlasí ani s tím, aby v nemocnicích mohli pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez aprobačních zkoušek. Souhlasila ale s tím, že cestovní kanceláře budou moci za zrušené zájezdy dávat poukazy. Zamítnutí hrozí návrhu, aby policie mohla pokutovat až 10.000 korunami ty, kdo poruší opatření proti koronaviru. Senát také vyzval vládu k efektivnímu, rychlému a transparentnímu využití peněz, které EU uvolnila pro Česko na řešení důsledků epidemie koronaviru.

Nakažených koronavirem je přes 6400

Počet vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, se blíží tisícovce. Od čtvrtečního večera se uzdravilo dalších sedm lidí, celkem jich je podle ministerstva zdravotnictví 979. Zemřelých v nemocnicích je 170, proti čtvrtku o jednoho více. Potvrzených případů nákazy je 6437. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 08:30. Laboratoře ve čtvrtek provedly opět přes 8300 testů.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl ve čtvrtek o 132. Denní nárůst byl tak nižší než ve středu, kdy přibylo 160 nakažených. Denní přírůstek nakažených se dál drží na nižších úrovních než před Velikonocemi, kdy laboratoře vyhodnocovaly podobný počet testů, tedy přes 8000.

Centrální banka v reakci na Babiše zdůraznila svou nezávislost na vládě

Česká národní banka se ohradila proti slovům premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se mohla se státem podělit o svůj zisk a mohla dál snížit úrokové sazby. Nezávislost tisku, soudů a centrální banky je jedním ze znaků vyspělosti demokracie, uvedla ČNB. "Česká národní banka, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady ze zákona nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, vlády, parlamentu, správních úřadů ani jiného subjektu," zdůraznila mluvčí banky Markéta Fišerová. Dodala, že nezávislost je vedle otevřenosti a odbornosti jedním ze tří základních principů fungování ČNB.

Centrální banka uvedla, že není jasné, jaký zisk měl Babiš na mysli. Poukázala na to, že bankovní rada ČNB rozhodla 19. března o tom, že loňský zisk 57,9 miliardy korun využije na úhradu části účetní ztráty z minulých let. ČNB v březnu snížila úrokové sazby dvakrát s cílem zmírnit dopady situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. O případných dalších opatřeních na stabilizaci ekonomiky bankovní rada rozhodne pouze na základě svého uvážení, uvedla ČNB.

Misi EU v Mali povede od června český generál Ridzák

Vojenskou misi Evropské unie v Mali povede od 12. června půl roku český brigádní generál František Ridzák. Do čela západoafrické mise se 600 unijními vojáky jej jmenovala Rada EU. Třiapadesátiletý generál dosud působil jako ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů. Čeští vojáci v Mali budou sloužit v rámci mandátu schváleného vládou i parlamentem. Česká armáda by na jeho základě mohla do země vyslat až 120 vojáků. V současné době v zemi působí jednotka, která se stará o ochranu velitelství i výcvikového kempu v Koulikoru asi 60 kilometrů od hlavního města Bamako. Hlavním úkolem mise je pomoc při budování a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Hamáček chce před zmírněním zákazu cestování znát data od expertů

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce v souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování do zahraničí znát nejprve data od expertů. Až poté je možné dát veřejnosti jasnou zprávu, napsal twitteru. Kritizoval protichůdná vyjádření k tématu. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve středu v České televizi řekl, že se pravidla pro vycestování zřejmě zmírní, koncem března přitom prohlásil, že cesty do zahraničí mohou být omezeny i v příštím roce či dvou. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala kvůli pandemii koronaviru zhruba v polovině března. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je lepší počkat, až se situace uklidní a riziko za hranicemi zmenší. Premiér Andrej Babiš si myslí, že zabývat se teď otevřením hranic je předčasné.

"Chci nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy lidé dělají legraci," uvedl Hamáček. Podle Prymuly se diskutuje o zmírnění pravidel pro vycestování v létě do Chorvatska a na Slovensko.

Turistické oddíly mládeže nechápou plánování vlády ohledně táborů

Asociace turistických oddílů mládeže (TOM) nerozumí tomu, proč by měly být tábory kvůli riziku nákazy koronavirem povoleny nejdřív až v srpnu. Podle jejího předsedy Tomáše Novotného není riziko v hotelu či v nákupním centru menší než na táboře s programem a disciplínou. Doufá, že epidemiologové se zástupci vlády tento postoj přehodnotí. Zastánci táborů také na internetu podepisují petici na jejich podporu. "Na těchto akcích se téměř nevyskytují žádní jedinci, které by nemoc covid-19 ohrožovala. Akcí se účastní děti a většinou mladí vedoucí nebo trenéři, tudíž nejméně ohrožené skupiny," uvádějí v jejím textu. Podle petice naopak nekonání táborů povede k tomu, že děti budou o prázdninách hlídat prarodiče, kteří patří ke skupině více ohrožené novým koronavirem.

Signatáři petice rovněž upozorňují, že děti jsou již nyní jeden měsíc bez přímých sociálních kontaktů se svými vrstevníky. "Jejich život se nyní z velké části odehrává na internetu a sociálních sítích v uzavřených bytech a domech a nikdo neví, jak dlouho to bude ještě trvat. Dopřejme našim dětem kamarády a pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě," vyzývají.

Pražská sportcentra čekají finanční ztráty i po otevření

Většina provozovatelů sportovišť v Praze považuje vládou plánované otevření posiloven a fitness center bez možnosti využití šaten a sprch klienty za nedomyšlené. Finanční ztráty očekávají i po otevření, propouštět se ale nechystají. Koupališť a krytých bazénů se však usnesení vlády netýká. "Zcela nesmyslný a nedomyšlený krok je uzavření šaten a sociálního zařízení. Jednou z hlavních zbraní proti šíření viru je dodržování hygieny, což bez možnosti využití sociálního zařízení nelze dodržovat," uvedl pro ČTK manažer fitness centra I´m fit v Praze 9 Jindřich Čanda.

Květnové znovuotevření se však netýká plaveckých stadionů a krytých bazénů. Navíc podle ředitele České unie sportu, která spravuje Plavecký stadion Podolí, Jana Bezděka nelze z hygienických důvodů plavecký bazén bez zázemí jako jsou sprchy a šatny provozovat. "V případě, že otevřeme pouze pro profesionální plavce, tak ztráty budou i nadále vznikat. Dokonce budou vyšší než v současné době, neboť nyní bazény pouze temperujeme a uvedení do provozu znamená vynaložení vyšších finančních částek na ohřev vody," dodal. Částečné uvolnění protiepidemických opatření umožňuje lidem od pondělí 11. května navštěvovat fitness centra a posilovny. Od úterý 7. dubna je možné individuálně sportovat bez roušek na venkovních sportovištích a na veřejných prostranstvích.

Počasí - padaly rekordy

Bude jasno až polojasno, místy přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, na severu a severovýchodě 14 až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C, na Šumavě kolem 15 °C.

V Česku ve čtvrtek padly teplotní rekordy téměř na pětině stanic měřících alespoň 30 let. Nové maximum zaznamenalo 30 míst. Nejtepleji 24,6 stupně Celsia teploměr ukázal v Plzni Bolevci. Víc než 24 stupňů meteorologové naměřili také na dalších šesti stanicích. Počasí s maximálními teplotami nad 20 stupňů Celsia má pokračovat i v dalších dvou dnech, od neděle se bude podle předpovědi mírně ochlazovat.