Ministr zahraničí: Japonský lék favipiravir je na cestě do Česka

Japonský lék favipiravir je na cestě do Česka, bude tu testován proti nemoci covid-19. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Diplomatická jednání jsou u konce, lék už je na cestě do ČR. Spolu s ním i naděje pro všechny nemocné. Děkuji Japonsku i našim diplomatům, kteří to tvrdě odpracovali," uvedl Petříček. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden řekl, že Česko je mezi 20 zeměmi, do kterých Japonsko lék dodá. Lék je podle něj slibný pro středně závažné případy onemocnění, které vyvolává nový typ koronaviru. Podle Vojtěcha část dávek léku Japonsko Česku daruje, další část Česko zaplatí japonskému výrobci. Podle ministra zdravotnictví se favipiravir bude nejprve podávat ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, později i v dalších nemocnicích v zemi.

V českých nemocnicích už byly podané i další experimentální léky na covid-19, například remdesivir nebo léky obsahující látku hydroxychlorochin. Všechny léky jsou ale experimentální a zatím se neuvažuje o jejich plošném používání u českých nemocných. S experimentální léčbou musí pacient podepsat souhlas.

NÚKIB varuje před hrozbou kyberútoků na nemocnice a jiné významné cíle v Česku

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před hrozbou hrozbou kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení. Z informací, které má NÚKIB k dispozici, lze útoky očekávat v nejbližších dnech. Podle zjištění úřadu jsou už nyní tyto útoky v přípravné fázi, což se děje zejména prostřednictvím takzvané spear phishingové kampaně. "K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich partnerů. Informace, které máme k dispozici, vedou k důvodné obavě z reálné hrozby závažných kybernetických útoků na významné cíle v České republice, především ale na systémy zdravotnických zařízení," uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka. Podle NÚKIB mohou být závažné kybernetické útoky na informační a komunikační systémy v České republice ve větším počtu. Tato rozsáhlá kampaň může podle úřadu způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů.

Senát vyzval vládu k rychlému využití peněz z EU na koronavirus

Senát vyzval vládu k efektivnímu, rychlému a transaparentnímu využití peněz, které Evropská unie mimořádně uvolnila pro Česko na řešení důsledků epidemie koronaviru. Horní komora také doporučila, aby vláda upravila pravidla pro přeshraniční pohyb pracovníků se sousedními státy podle pokynů Evropské komise z konce března. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), která zastupovala premiéra Andreje Babiše (ANO), s tím souhlasila.

Evropská komise koncem března oznámila, že vyčlenila pro Česko na 1,2 miliardy eur (326 miliard Kč). Peníze jsou v novém investičního fondu, který umožní členským zemím přesunout nepoužité prostředky ze strukturálních fondů do zdravotnictví či na pomoc zasaženým odvětvím. Babiš poté uvedl, že se jedná o zbytek peněz, které byly Česku přiděleny na programové období 2014 až 2020. Vyčerpat z nich podle premiéra zbývá 100 miliard korun, na řešení situace kolem koronaviru z nich komise vyčlenila 30 miliard na okamžité použití.

Ministerstvo zdravotnictví: Nařízenou karanténu nově ukončí lékaři až po provedení testu

Ministerstvo zdravotnictví změnilo pravidla pro ukončení karantény těch, kteří byli v kontaktu s infikovanými koronavirem. Praktičtí lékaři budou moct lidem ukončovat nařízenou karanténu až po vyšetření na přítomnost protilátek. Podle resortu bude toto opatření platit od 22. dubna. Dál platí, že karanténu může lékař ukončit nejdřív po 14 dnech od jejího nařízení. Pacient taky nesmí mít příznaky onemocnění covid-19, jako jsou kašel, dušnost nebo teplota přes 37 stupňů. Karanténa se tak podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem.

Prymula: V létě by se mohlo uvolnit cestování do Chorvatska nebo na Slovensko

Pravidla pro cestování do ciziny by se mohla zmírnit. Připustil to náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V České televizi řekl, že jasno by mohlo být v půlce června. Podle něj v úvahu připadá Chorvatsko nebo Slovensko. Umožnění cest do některých států nevylučují ani vládní epidemiologové. Podle šéfa poradní skupiny epidemiologů Rastislava Maďara je otevření hranic do některých států možné, ale na rozhodnutí je teď brzo. Záležet bude na dalším vývoji epidemie. V případě povolení cest do Chorvatska by podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže Češi nemuseli rušit zakoupené dovolené. V roce 2018 do Chorvatska na dovolenou vyrazilo víc jak 800 tisíc českých turistů.

Data k respirátoru, který vyvinuli výzkumníci na ČVUT, se šíří po celém světě

Více než 60 organizací a firem z 25 zemí si stáhly data k tisku ochranné polomasky CIIRC RP95-3D, kterou v březnu vyvinuli výzkumníci na ČVUT. ČVUT o tom informovala v tiskové zprávě. V Česku se opakovaně použitelná ochranná polomaska, kterou lze připravit pomocí 3D tiskáren, vyrábí několik týdnů. Podle projektové specialistky Evy Doležalové data k masce nejvíce stahovali zájemci z Německa, Spojených států, Portugalska, Nizozemska, ale i z Mexika, Nového Zélandu a Spojených arabských emirátů. Dostali i instrukce jak respirátor, která se skládá z několika součástí, sestavit. Zatímco na 3D tiskárně se vyrábí tělo polomasky, nástavec se závitem pro připevnění filtru a několik dalších komponentů, silikonové těsnění a membrána do výdechového ventilu vzniká litím silikonu do formy. Institut robotiky, informatiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a kde masku vyvinuli, poskytl návod pro výrobu této formy i doporučení ohledně filtru. Institut rovněž poskytl volnou licenci pro nekomerční využití respirátoru na jeden měsíc. Očekává se, že platnost licence bude prodloužena po dobu trvání současného stavu způsobeného pandemií COVID-19.

Průzkum: Potíže se zakázkami má 80 procent českých exportérů

Problémy se zahraničními zakázkami má kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru 80 procent českých exportérů. Všechny stávající zakázky z nich ztratila téměř pětina, 61 procent podniků se potýká s úbytkem objednávek. Naopak více než pětině firem zahraniční klienti nezrušili žádnou zakázku. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mezi 111 českými vývozci. Jeho výsledky má ČTK k dispozici. Kromě úbytku zakázek české podniky trápí také problémy s logistikou. Podle uvedl ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP Lukáše Martina jim práci komplikuje byrokracie, kontroly a dlouhé fronty na hranicích. Značným problémem je podle něj také omezení přeshraničního pohybu osob, protože podnikům chybějí zahraniční specialisté na servis výrobních zařízení, řekl dále. Průzkum také ukázal, že velká část firem nemá dostatečné informace o státní podpoře, kterou by mohly čerpat.

Ceny pohonných hmot jsou nejlevnější od roku 2016

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden zlevnily v průměru zhruba o 30 haléřů. Jsou tak nejlevnější od roku 2016. Cena za litr benzinu se pohybuje průměrně kolem 27 korun. Průměrná cena nafty je 27 korun a 30 haléřů za litr. Za pohonné hmoty zaplatí lidé nejvíc v Praze, na Berounsku a na Benešovsku. Naopak nejlevněji můžou řidiči tankovat v Plzeňském kraji.

Česko-německý fond budoucnosti dá deset milionů na pomoc postiženým epidemií

Česko-německý fond budoucnosti poskytne deset milionů korun na pomoc lidem a institucím, kteří jsou ohroženi epidemií koronaviru. Peníze získají například organizace pečující o oběti nacismu nebo lidé, kteří kulturními aktivitami pomáhali ke zlepšování česko-německých vztahů a nyní kvůli restrikcím museli svou činnost omezit nebo zastavit. Fond o tom informoval v tiskové zprávě. "V koronavirové krizi čelí Česko a Německo stejným výzvám: Musíme chránit ty naše spoluobčany, kteří jsou zvláště ohroženi, a zároveň nesmíme dát všanc to, čeho jsme za posledních 30 let dosáhli. K tomu patří i po léta budovaná důvěra mezi Čechy a Němci, jež je nyní vystavena zatěžkávací zkoušce," uvedli ve společném prohlášení ředitelé fondu Petra Ernstbergerová a Tomáš Jelínek.

Česko-německý fond budoucnosti vznikl na základě česko-německé deklarace z roku 1997. Jeho účelem je podpora kulturní výměny a občanského dialogu mezi Čechy a Němci. Za dobu své existence podpořil přes 10.000 projektů, které pomáhají rozvoji vztahů mezi oběma státy.

Sbírka pro umělce na volné noze překonala už hranici 800 tisíc korun

Špičkový hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák ve své sbírce pro umělce na volné noze nashromáždil už více než 800 tisíc korun. Minulý týden rozdělil mezi hudebníky - samoživitele a ty, kteří se starají o rodinu - 440 tisíc korun. Dalších 360 tisíc teď dostalo 34 žadatelů. Baborák chce o finanční pomoc požádat také větší subjekty.

Do sbírky přispěli významné světové kulturní instituce i osobnosti.

Počasí na pátek

Jasno až polojasno, místy přechodně oblačno. Odpoledne v jihozápadní polovině území ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, na severu a severovýchodě 14 až 18 °C, na horách kolem 10 °C, na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia.