Vojtěch: ČR má pandemii pod kontrolou

Česko má i nadále pandemii koronaviru pod kontrolou, podařilo se zabránit nekontrolovanému šíření nemoci covid-19 a klíčové je, že zdravotnický systém zvládá péči o nakažené pacienty včetně těžkých případů. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Díky tomu může stát postupně uvolňovat plošná opatření, která od poloviny března paralyzují každodenní aktivity i ekonomiku, a zdravotnictví může začít obnovit běžnou péči o další pacienty. Efektivnější boj s nemocí má pomoci takzvaná chytrá karanténa, která má v celé zemi naplno fungovat od 1. května, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Důležité podle Vojtěcha bude, jak se bude epidemii vyvíjet v následujících dvou týdnech. "Nenechme se ale ukolébat," uvedl Vojtěch s tím, že o uplynulých Velikonocích se testovalo výrazně méně než v jiné dny. Lidé o svátcích méně chodili na odběry, laboratoře ale aspoň podle něj měly čas otestovat i starší vzorky. Ministerstvo zdravotnictví chce podle Vojtěcha zhruba do dvou měsíců ukončit centrální nákup ochranných pomůcek. Klasických roušek má nadbytek a postupně je bude distribuovat, zásoby respirátorů vystačí právě asi na dva měsíce. Poskytovatelé zdravotní péče by si pak měli nákupy těchto pomůcek zajišťovat sami.

Prymula upozornil na to, že na onemocnění covid-19 zatím neexituje efektivní léčba ani vakcína. Zastavit nekontrolované šíření a mít epidemii pod kontrolou se podle něj dá i nadále dodržováním protiepidemiologických opatření - tedy dodržovat od ostatních lidí dostatečný odstup, nosit roušky a dbát na zvýšenou hygienu.

Odhady: Na konci dubna bude v ČR 10.000 případů covid-19

Ke konci dubna bude podle modelu připraveného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) kumulativně asi 10.000 pozitivně diagnostikovaných případů covid-19. Seniorů mezi nimi bude asi 25 procent. Novinářům to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Do modelu se promítá počet neodhalených případů v populaci. Současné předpoklady počítají asi s deseti procenty, přesnější údaje ukáže studie reprezentativního vzorku populace, jejíž výsledek bude známý podle Duška asi za dva týdny. "Vedou se spekulace, jestli jsou bezpříznakoví stejně infekční jako ti, u kterých se příznaky projeví. Možná by to tak být nemuselo a nemoc šíří méně," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Denní nárůst nakažených koronavirem se drží třetí den pod stovkou

Počet vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, v Česku dál stoupá, od úterního večera přibylo 34 uzdravených, celkem jich je podle ministerstva zdravotnictví 676. Zemřelých v nemocnicích je 163, proti úterý o dva více. Potvrzených případů nákazy je 6151. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 08:30. Denní nárůst se třetí den drží pod stovkou. Proti předchozím dnům stoupl počet testovaných, laboratoře jich v úterý vyhodnotily 5867.

Ústřední štáb jednal o dodávkách ochranných pomůcek v květnu

Ústřední krizový štáb se zabývá tím, jak zajistit dodávku ochranných pomůcek do Česka po 5. květnu, kdy vyprší smlouvy na dodávky pomůcek ze zahraničí. Po jednání štábu to řekl jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pracovní skupina, která se dodávkami zabývá, mimo jiné mapuje české kapacity, řekl ministr. Zvažuje také, že by si některé sektory mohly ochranné pomůcky zajišťovat samy. Do 5. května má ČR podle Hamáčka také zajištěnou leteckou přepravu pomůcek do země. Štáb se podle Hamáčka také zabýval rostoucí nezaměstnaností v Česku. "Nezaměstnanost z logiky vývoje roste, nicméně zatím nijak fatálně," řekl. Štáb nyní řeší, jak by mohl využít lidi, kteří pracovat chtějí, například v zemědělství. "Ukazuje se, že je tam nedostatek pracovních sil, protože v minulých letech to zajišťovali pracovníci ze zahraničí," řekl Hamáček. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se také snaží vyřešit situaci zahraničních pracovníků, kteří v Česku žijí, ale nyní práci nemají. Štáb se snaží řešit i situaci pendlerů, kteří kvůli vládním opatřením nebo i z jiných důvodů nemohou pracovat v zahraničí. "Ministerstvo práce pro ně připraví informační materiál, aby věděli, jaké jsou možnosti státní podpory, aby nezůstávali bez prostředků a nedostávali se do neřešitelných situací," uvedl Hamáček.

Průzkum: Firmy hlásí snížení výroby až o 40 procent

V důsledku pandemie koronaviru hlásí firmy snížení výroby až o 40 procent. Navzdory obavám ale hromadné propouštění neplánují. Na 46 procent firem s více než 250 zaměstnanci naopak uvádí, že se jim pracovní síly stále nedostává, nejčastěji v dopravě a zemědělství. Vyplývá to z průzkumu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, který se uskutečnil mezi stovkou firem do konce minulého týdne a trval dva týdny. Velcí zaměstnavatelé mají podle průzkumu zájem o Čechy i cizince. Naopak největší riziko propouštění je u malých a středně velkých firem. Pro ně je klíčová rychlost načerpání prostředků z programu Antivir (tzv. kurzarbeit). Propouštět neplánuje jen 41 procent malých a středně velkých podniků.

Výuka se už v letošním školním roce v plném rozsahu nevrátí

Výuka do škol se do července v plném rozsahu nevrátí. Už příští týden by se mohly konat například státnice či rigorózní zkoušky na vysokých školách, pro maturanty se dveře škol zřejmě otevřou 11. května a skupinám školáků z prvního stupně základních škol 25. května. Nebude to ale formou povinné docházky a bude záležet na rozhodnutí rodičů. Skupiny budou fungovat i odpoledne, nahradí tak klasickou školní družinu. Pro chod školních jídelen bude hlavní hygienické hledisko, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Učitelé, kteří patří do rizikových skupin, by se měli nadále věnovat vzdálené výuce a neměli by být ve školních skupinách, řekl Plaga.

Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné. Kolektivy by se podle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. "Pro první i druhý stupeň zůstává nosná vzdálená výuka," řekl Plaga. Školní skupiny mají rodinám ulehčit situaci. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely. Letní tábory by se mohly uskutečnit ve druhé polovině prázdnin. Možnost jejich organizace v srpnu při dobrém vývoji epidemie zmínil epidemiolog Rastislav Maďar.

Schéma otevírání škol schválené vládou považuje náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) za nesmyslné. Obává se, že pro základní školy v Liberci bude problém splnit všechny pokyny. Základní školy na Vysočině, které ČTK oslovila, mají kapacity na to obnovit 25. května výuku na prvním stupni podle postupu, o kterém v úterý rozhodla vláda. Jak přesně bude obnovená výuka vypadat, se ale ještě nerozhodly. Dobrovolný nástup do školy podle některých ředitelů jen vnese do výuky zmatky, učitelům přibude práce, dál budou muset učit i na dálku, absence školních družin nepomůže pracujícím rodičům.

Inspekce: Slovně hodnotí žáky více základní školy

Slovní hodnocení vykonané práce žáků využívají při výuce na dálku spíše základní školy než střední. Na prvním stupni základních škol hodnotí slovně zhruba dvě pětiny vyučujících. Obvyklým způsobem, jako jsou známky, tam klasifikuje děti kolem tří procent pedagogů. Vyplývá to z výsledků průzkumu České školní inspekce, které její zástupci představili novinářům.

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala by školy neměly rozdávat známky, ale spíš se soustředit na průběžnou zpětnou vazbu a poskytovat žákům informace o tom, co se jim daří a co ne a proč. Děti by měly vědět, co mají udělat, aby se mohly dál zlepšovat, řekl. Slovní hodnocení je podle Zatloukala pro děti více motivující než známky. "Ale v případě, že je to žádoucí a efektivní, klidně je možné známkovat jako součást zpětné vazby," dodal. Cílem by podle něj ale nemělo být celkové hodnocení na vysvědčení, nýbrž předání informace o tom, zda se žákovi práce daří. Zástupci inspekce připomněli, že vliv na distanční vzdělávání má často domácí prostředí a rodina. Ministr školství Robert Plaga (ANO) také již dříve školám doporučil zohledňovat při výuce časové i technické možnosti rodin. Učení na dálku by se podle něj mělo zaměřit hlavně na nejdůležitější předměty.

Soukromá divadla se po Zaorálkovi obrátila na Babiše

Majitelé soukromých pražských divadel uvádějí, že jejich jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) zkrachovala a obrátili se na premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedla to Frekvence 1 a ČTK to potvrdil majitel Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg. Ten s dalšími provozovateli soukromých scén o Velikonocích vyzval Zaorálka k rezignaci. Vadí jím, že z miliardy schválené vládou na pomoc kultuře nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Ministr kritiku odmítl a uvedl, že vláda bude diskutovat i o podpoře podnikatelů v kultuře.

Babiš podle Lichtenberga chce po divadelnících vyčíslení škod. V případě Divadla Broadway vyčíslil sumu, kterou musí za šest měsíců zaplatit na energiích, nájmu a pevných poplatcích, na skoro šest milionů korun. Lichtenberg tvrdí, že Zaorálek likviduje segment kultury, který nepobírá dotace.

Státní památky se otevřou 8. června, ztráty budou asi 150 mil. Kč

Národní památkový ústav (NPÚ) otevře všech sto svých hradů, zámků a dalších objektů 8. června. ČTK to řekla mluvčí ústavu Jana Hartmanová. Hlavní sezona měla původně začít 1. dubna, zbrzdila ji ale vládní opatření proti šíření koronaviru. K 8. červnu připravuje NPÚ také spuštění testovacího režimu online prodeje vstupenek ve všech objektech ve své správě. Prohlídky objektů se budou konat za dodržení přísných hygienických pravidel. Správce státních památek odhaduje ztrátu způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru do konce května na 150 milionů korun. NPÚ má přibližně miliardovou roční státní dotaci, z velké části je ale díky vysoké návštěvnosti a oblibě pronajímání svých objektů soběstačný.

Křeček: Nikdy se nestalo, že by se podnětem ombudsman nezabýval

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček ujistil, že že se nikdy nestalo ani nestane, aby ochránce práv nezabýval doručeným podnětem. Reagoval na otevřený dopis více než 300 právních akademiků, advokátů a studentů práva. V dopise Křečkovi mimo jiné vytýkají, že svými kroky a výroky ve funkci podlomil důvěru, že roli veřejného ochránce práv plní s vědomím vážnosti funkce. Věc se týká Křečkova přístupu k přítomnosti otců u porodu. Vláda jí zamezila v rámci opatření proti šíření koronaviru. "Ve věci týkající se problematiky přítomnosti otců u porodu jsem již odeslal dopis ministrovi zdravotnictví a postupně odpovídám i občanům, kteří se v této věci na mne obrátili," doplnil. Právníci Křečkovi v dopise vytýkají, že funkce ombudsmana využívá k šíření svých dojmů.

Počet podnětů, které lidé podali k veřejnému ochránci práv kvůli opatření proti šíření nového typu koronaviru, výrazně přibylo. V polovině minulého týdne jich kancelář ombudsmana evidovala už téměř 70. Devět z nich se týkalo zákazu přítomnosti otce u porodu. Podle mluvčí dosud nebyl žádný z nich vyřízen.

Praha slavnostně zahájila opravu spodní části Václavského náměstí

Představitelé hlavního města poklepáním základního kamene slavnostně zahájili opravu spodní části Václavského náměstí. Dělníci se na náměstí objeví ve čtvrtek, kdy začnou oplocovat staveniště. Samotné rekonstrukční práce pak začnou v pondělí 20. dubna. Rozšířen bude prostor pro pěší na úkor automobilů a přibýt mají například pítka čí zeleň. Rekonstrukce bude stát asi 330 milionů korun a kompletně dokončena bude do prosince 2021, řekl novinářům pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V budoucnu se promění i vzhled horní části náměstí, na kterou se podle plánů vedení města mají vrátit tramvaje.

"Uprostřed budou jakési rekreační prostory včetně fontány. Náměstí bude převážně pro pěší. Praha získá nazpátek své nejvýznamnější náměstí," řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09). Na náměstí nebudou původně plánované rampy pro podzemní garáže, proti kterým protestovali obyvatelé a které se nelíbily ani magistrátu. K současnému stromořadí v budoucnu přibudou ještě další. Na náměstí budou pouze lípy malolisté. Dnešní poklepání kamene přitom přerušila policie, a to kvůli nedovolenému shromažďování v rámci opatření proti koronaviru. Politici i novináři se následně museli na výzvu policie rozestoupit a stát dále od sebe. Žádný další incident policie na místě neřešila.

Jarní mrazy zničily úrodu ovoce v ČR, budou každé dva roky

Letošní úrodu ovoce v Česku výrazně zdecimovalo několik vln jarních mrazů. Podle bioklimatologa Zdeňka Žaluda z vědeckého týmu projektu InterSucho modely vývoje klimatu předpokládají, že okolo poloviny tohoto století bude běžné, že mrazy poškodí přírodu na jaře každý druhý rok, řekl ČTK. Letos v březnu a v dubnu přišlo více mrazových vln, které poškodily již kvetoucí stromy. Nejvíce letos mráz zasáhl meruňky, zasažené je ale i další ovoce včetně nejběžnějších jablek. "Výskyt jarních mrazíků není výjimečný. Výjimečná je letos právě četnost. Vegetace také zahájila svůj růst a vývoj o zhruba dva týdny dříve než loni," uvedl Žalud.

Archeologové objevili na poli na Přerovsku bronzový poklad

Archeologové odkryli na Přerovsku keramickou nádobu s 3000 let starými bronzovými předměty. Zakopaná byla na poli. Jde například o kruhové šperky zdobené rytou výzdobou, části spon a zejména kruhový předmět, takzvanou faléru z bronzového plechu s bohatě tepanou výzdobou. Soubor bronzových předmětů z pozdní doby bronzové řadí k nejvýznamnějším archeologickým objevům v Olomouckém kraji v posledních desetiletích. Nález budou nyní odborníci zkoumat v laboratoři Muzea Komenského.

Místo objevil na jednom z polí na Přerovsku Tomáš Melich; upozornil na něj okamžitě archeology, kterým se podařilo lokalizovat za pomoci detektoru kovů jádro bronzového depotu. Archeologové ocenili včasné ohlášení nálezce, neboť jim umožnil odborné odkrytí i dokumentaci okolí. Uložení keramické nádoby s bronzovými předměty do země mělo podle archeologů nejspíše kultovní význam spojený s některým z rituálů, které tehdejší obyvatelé praktikovali.

Uhynul jeden z pěti nosorožců převezených ze D. Králové do Rwandy

V národním parku Akagera ve středoafrické Rwandě 10. února uhynul jeden z pěti vzácných nosorožců černých, kteří tam byli loni v červnu převezeni ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Důvodem úhynu by mohla být porucha trávicího ústrojí. ČTK to řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost. Uhynulým je samec Manny, který se narodil v září 2011 ve Dvoře Králové. Stejskal dodal, že ostatní čtyři nosorožci jsou nadále monitorováni a podle odborníků v parku jsou v pořádku.

Počasí

Jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C, na Šumavě kolem 10 °C.

Středeční ráno bylo nejchladnější v tomto týdnu. Teploty spadly pod nulu, na pláních Šumavy i na minus deset. Na Rokytské slati bylo minus 12,4 stupně.