Nakažených koronavirem je přes 6 tisíc

V Česku dosud zemřelo v nemocnicích 147 lidí s nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Od pondělního podvečera počet obětí stoupl o čtyři. Uzdravilo se 527 lidí. Nakažených je k úternímu ránu 6059, za pondělí přibylo 68 případů, což je nejnižší nárůst od 17. března. Laboratoře ale ve sváteční pondělí provedly nejméně testů od konce března, a to 3183. Celkem bylo provedeno 131.542 testů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k 08:25.

Vláda má představit scénáře uvolňování epidemiologických opatření

Vláda by dnes měla zveřejnit scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby, které byly uzavřeny před měsícem kvůli epidemii koronaviru nového typu. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale jejich rozlohy. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy. Vláda bude posuzovat i možnosti návratu žáků do škol. Epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou, řekla Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová. I v tomto bodě bude mít ale rozhodující slovo vláda. Kabinet by měl jednat také o tom, jak se budou nemocnice, nyní zaměřené především na koronavirus, vracet do obvyklejšího režimu, tedy například i neakutním zákrokům či vyšetřením.

K uvolňování epidemiologických opatření stát přistoupí, pokud se počty nově odhalených nemocných nebudou blížit ke 400 za den, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Minulý týden přitom testy prokázaly kolem dvou set nově nemocných denně. Kvůli velikonočním svátkům, během kterých někteří lidé plně nedodržovali ochranná opatření, předpokládá Prymula růst počtu nemocných po inkubační době zhruba za týden.

O Velikonočním pondělí ubylo přestupků

O Velikonočním pondělí policisté předali do správního řízení zhruba 400 přestupků souvisejících s porušováním opatření proti šíření koronaviru. Oproti předchozím třem dnům jich ubylo, od pátku do neděle evidovali policisté v průměru 600 přestupků denně, o polovinu více, než je obvyklé. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Porušení nařízení, které policisté vyřešili domluvou, se ve statistice neevidují. Od pátku do neděle panovalo na území Česka teplé počasí, v pondělí se výrazně ochladilo. Podle Moravčíka prováděli policisté asi 12.000 až 15.000 kontrol denně. Už dříve policie uvedla, že se při kontrolování dodržování bezpečnostních opatření o velikonočních svátcích častěji setkávala se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že si lidé nezakrývali ústa a nos.

Moravčík však upozornil, že se oproti dřívějšku o velikonočních svátcích výrazně snížil počet dopravních nehod. Od pátku do neděle klesl o třetinu, v pondělí dokonce skoro o dvě třetiny. V pondělí policisté evidovali asi 100 dopravních nehod, loňský rok to bylo zhruba 250 nehod.

Automobilka Hyundai v Nošovicích po odstávce obnovila výrobu

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku po třítýdenní odstávce zapříčiněné pandemií nového typu koronaviru jako první velký podnik v Česku obnovila výrobu. ČTK to řekl její mluvčí Pavel Barvík. Zpočátku se v továrně i kvůli hladkému náběhu výroby bude místo obvyklých tří pracovat jen na dvě směny. "Začínáme pozvolna, to znamená ranní a odpolední směnou. To nám umožňuje větší flexibilitu, co se týká logistiky a veškerých procesů. V případě, že by někdo chyběl, můžeme doplnit zaměstnance z nočních směn," řekl Barvík. Zaměstnanci, na které v daném týdnu vyjde noční směna, zůstanou doma a dostanou náhradu mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku.

V souvislosti s aktuální situací firma přijala opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Několikrát denně se bude desinfikovat areál závodu, k desinfekci se bude využívat i čas noční směny. "Omezujeme setkávání zaměstnanců. Jako příklad mohu uvést speciální režim v kantýnách, kde lidé budou chodit postupně a zároveň budou mít takové miniboxy, ve kterých budou odděleni od ostatních," řekl mluvčí. Samotný proces rozjezdu výroby podle něj pro podnik není výjimečný, protože ho každý rok dělá standardně dvakrát - po letní celozávodní dovolené a po Vánocích. Výroba v Nošovicích byla přerušena v sobotu 21. března. Na samotnou automobilku je navázáno několik desítek dodavatelů po celé Evropě a další z Jižní Koreje, nyní tyto firmy taktéž obnovují výrobu.

PwC: Čtyři z pěti českých firem očekávají pokles příjmů či zisků

Téměř čtyři pětiny českých firem očekávají kvůli pandemii nemoci covid-19 pokles příjmů nebo zisků. Více než polovina firem ale zároveň věří, že kdyby mimořádná opatření nyní skončila, vrátil by se do tří měsíců jejich byznys do normálu. Vyplývá to z průzkumu společnosti PwC, ve kterém minulý týden odpovídali finanční ředitelé firem z 21 zemí. Celkem 80 procent světových finančních ředitelů uvádí, že covid-19 způsobí pokles jejich příjmů nebo zisků. V Česku je toto číslo velmi podobné celosvětovému průměru, činí 79 procent.

"Dopad na firmy je obrovský a bezprecedentní. Továrny největších výrobců se zastavily, narušily se dodavatelské řetězce, zamrzla poptávka," komentoval čísla partner PwC ČR Petr Smutný. Rozdíly mezi zeměmi vidí v jejich připravenosti. "V Německu je jasný plán a tamní podnikatelé mají důvěru ve státní instituce, které se chovají předvídatelně a transparentně," podotkl. Nejčastější obava českých finančních ředitelů pramení z toho, že světová ekonomika upadne do recese (79 procent), následuje obava z finančních dopadů, jako je třeba nedostatek likvidity a kapitálových zdrojů (47 procent) a na třetím místě je obava z poklesu nálady spotřebitelů a s tím spojeného poklesu poptávky (41 procent). Tato trojice největších obav kopíruje i globální pořadí.

MF: Plošný odklad DPH by byl neospravedlnitelnou výhodou

Plošný odklad daně z přidané hodnoty (DPH) by podle ministerstva financí (MF) byl neospravedlnitelnou výhodou pro firmy, které i přes pandemii koronaviru nepřišly o tržby. Ministerstvo to uvedlo v reakci na návrh ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20. Ti o víkendu navrhli, aby MF předložilo novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021. Navíc by podle ministerstva navrhované opatření nijak nepomohlo živnostníkům či řemeslníkům, kteří nejsou plátci DPH.

Ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20 o víkendu v rámci svého návrhu uvedli, že měsíčně se na DPH průměrně vybere 60 miliard korun a odklad by tyto peníze nechal podnikatelům, kteří tak mají mít více peněz na placení závazků a dalších věcí. KoroNERV-20 je jinou skupinu odborníků než tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), jejíž činnost ve čtvrtek obnovila vláda. Vláda minulý týden schválila návrh, na jehož základě ministerstvo promine DPH u služeb nebo zboží, které poskytli dárci bezúplatně zdravotníkům, složkám integrovaného záchranného systému, armádě nebo zařízením sociálních služeb. Jde například o darování zdravotnického materiálu nebo občerstvení.

V Praze přistanou Češi z Austrálie a Nového Zélandu

Do Prahy má dnes odpoledne přiletět letadlo s Čechy a dalšími Evropany, kteří po opatřeních přijatých kvůli šíření koronaviru uvízli v Austrálii a na Novém Zélandu. Česká diplomacie využila pro poslední plánovanou repatriaci českých občanů spolupráci s korejskými aerolinkami, volná místa z Austrálie do Soulu a na cestě zpět z Prahy do Jižní Koreje tak využijí i korejští občané. Na cestě do Prahy bude na palubě 329 Čechů a 35 občanů EU a Švýcarska, uvedlo ministerstvo. Podle ministerstva jde o organizačně nejnáročnější a nejdelší let při repatriacích. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se každý cestující uvedeného evakuačního letu na své cestě domů finančně podílí. Příspěvek na repatriaci, který ministerstvo stanovilo, činí 700 eur, tedy zhruba 18.000 korun.

"Ministerstvo zahraničí tímto letem ukončilo plán repatriací českých občanů souvisejících s pandemií koronaviru. Nevylučujeme, že se situace změní a budeme muset ještě v souvislosti s vývojem v některých částech světa toto rozhodnutí přehodnotit, ale v tuto chvíli žádný další let neplánujeme," uvedl v pondělí náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Podle něj české ambasády sice ještě řeší situaci jednotlivců či malých skupin Čechů v různých zemích, návrat do vlasti by jim ale ministerstvo chtělo zprostředkovat prostřednictvím evakuačních letů jiných států Evropské unie.

Lidé mohou v odůvodněných případech vycestovat z ČR

Češi mohou ode dneška v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Do ciziny mohou jet například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. Hranice ale kvůli šíření koronaviru nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz vstupu cizinců. Podrobnosti o výjimkách zveřejnilo ministerstvo vnitra na svých webových stránkách. Policie všechny osoby při výjezdu i návratu zaeviduje. Lidé, kteří překročí hranice ČR, budou muset až na výjimky do povinné čtrnáctidenní karantény.

Do karantény nebudou muset lidé, kteří vycestují na dobu kratší než 24 hodin, a to v případech, kdy půjde o zaměstnance záchranných složek, kteří museli zasahovat v sousedním státě, nebo zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země. Do karantény nebudou muset ani občané, kteří musejí za hranice jet k lékaři, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu.

Pravidla se od dneška mění i pro takzvané pendlery. Vrátit do České republiky se budou moci po 14 dnech práce v cizině, následná dvoutýdenní preventivní karanténa zůstává. Doposud museli v zahraničí zůstávat minimálně tři týdny. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaného záchranného systému. Nově k nim přibyli pracovníci kritické infrastruktury. Vnitro upozorňuje, že pracovníci musí sledovat pravidla v ostatních zemích, aby věděli, zda přicestování umožňují.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, postupně v polohách pod 500 m přechod sněhových přeháněk v dešťové nebo smíšené. Od severozápadu ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C.