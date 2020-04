Počet potvrzených případů nákazy koronavirem překročil v Česku 6000, uzdravených je přes 500

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku překročil 6000, celkem podle ministerstva zdravotnictví onemocnělo k pondělnímu večeu 6022 lidí. Dosud zemřelo v nemocnicích celkem 143 pacientů. Uzdravených ministerstvo zdravotnictví eviduje 519. Nejvíce lidí s nemocí covid-19 je v Praze, a to přes 1400, což je zhruba čtvrtina ze všech případů v zemi. Následuje Středočeský a Moravskoslezský kraj. Nejméně nakažených je stále v Jihočeském kraji.

I v neděli řešili policisté o polovinu víc přestupků proti opatřením kvůli šíření koronaviru, než je obvyklé. ČTK to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Dodal však, že od pátku do neděle klesl počet dopravních nehod o třetinu. Moravčík uvedl, že stejně jako v pátek a sobotu i v neděli policie zaznamenala okolo 600 přestupků, tedy zhruba o 50 procent více než o běžném víkendu. Policie už v neděli upozornila, že se při kontrolování dodržování bezpečnostních opatření o velikonočních svátcích častěji setkávala se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že si lidé nezakrývali ústa a nos.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula o víkendu uvedl, že se obává toho, že zhruba za týden kvůli částečnému uvolnění protiepidemických opatření a neukázněnosti některých lidí o Velikonocích přibude lidí infikovaných koronavirem.

Jihomoravští hygienici vytvořili první vzpomínkovou mapu u nakaženého koronavirem

Hygienici v Jihomoravském kraji vytvořili první, takzvanou vzpomínkovou mapu u člověka nakaženého koronavirem. Ta je součástí chytré karantény, která má naplno začít po Velikonocích. Hygienici mapu vytváří spolu s nakaženým, který s ní musí souhlasit. Podle dat z jeho mobilu nebo platební karty je pak možné trasovat jeho pohyb. Podle ředitele krajské hygieny Davida Křivánka, ale chybí dostatek případů, na kterých by se dal projekt otestovat.

Účelem chytré karantény je co nejrychleji najít potenciálně nemocné a umístit je do karantény. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je chytrá karanténa jedním z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru. Chytrou karanténu, která se nejdřív zkoušela právě na jižní Moravě, také odborníci označují za jeden z předpokladů pozvolného uvolňování současných plošných restrikcí.

MZV vypravilo poslední a nejdelší repatriační let, Češi se vrací z Austrálie a Nového Zélandu

Zpět do vlasti se v následujících dnech vrátí 329 Čechů z Austrálie a Nového Zélandu. Bude to poslední a zároveň nejdelší a organizačně nejsložitější let, který pro uvízlé české občany ministerstvo zahraničí vypravuje. Do vlasti se aktuálně vrací 329 Čechů a 35 občanů EU a Švýcarska. MZV využilo pro repatriaci českých občanů spolupráci s korejskými aerolinkami, volná místa z Austrálie do Soulu a na cestě zpět z Prahy do Koreje tak využijí i korejští občané. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se každý cestující uvedeného evakuačního letu na své cestě domů finančně podílí. „Na palubu letadla se dostali všichni Češi, kteří byli v Austrálii nebo na Novém Zélandu v nouzi. Tedy všichni turisté, studenti a lidé, kterým končila víza. Je to skutečně nejnáročnější let, a to jak organizačně, tak finančně, proto jsme stanovili příspěvek na repatriaci ve výši 700 eur, tedy zhruba 18 tisíc korun. Nemám informace, že by s tímto podílem měli lidé, kteří se chtějí vrátit, problémy. Jen zdůrazňuji, že skutečně jde o příspěvek, v žádném případě to nepokryje kompletní náklady této cesty,” uvedl Petříček. Příspěvky cestujících pokryjí asi čtvrtinu nákladů tohoto repatriačního letu, o proplacení další části požádá Česko také Evropskou unii.

Ministerstvo zahraničí tímto letem ukončilo plán repatriací českých občanů souvisejících s pandemií koronaviru, uvedl náměstek konzulární sekce Martin Smolek. "Nevylučujeme, že se situace změní a budeme muset ještě v souvislosti s vývojem v některých částech světa toto naše rozhodnutí přehodnotit, ale v tuto chvíli žádný další let neplánujeme," dodal. Podle něj české ambasády sice ještě řeší situaci jednotlivců či malých skupin Čechů v různých zemích, návrat do vlasti by jim ale ministerstvo chtělo zprostředkovat prostřednictvím evakuačních letů jiných států Evropské unie.

Repatriačními lety ministerstva zahraničí se od počátku pandemie nového typu koronaviru vrátilo podle informací MZV z minulého týdne do Česka zhruba 3000 lidí. Dalších více než 2500 přivezly z evropských zemí zvláštní autobusy. Česko dopravilo z různých destinací také přes 770 obyvatel dalších evropských zemí.

Cestovní kanceláře: Zákon o vrácení peněz za zájezdy je pro některé likvidační

Zákon, díky kterému cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zájezdy zrušené kvůli koronaviru, je likvidační pro ty kanceláře, jež pořádají výhradně školní zájezdy. V dopise Senátu to napsali zástupci některých těchto CK, text dopisu má ČTK k dispozici. Zákon už schválila Sněmovna a nyní ho posoudí Senát. České CK budou moci podle navrhovaného zákona odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Poukaz bude na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, CK bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy. Hotovost CK bude muset lidem vrátit i v případě, že náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpají, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. V zákoně je ale podle dotčených CK věta, kvůli níž poukaz mohou odmítnout všechny školy. "Tento návrh považujeme za nešťastný a likvidační pro ty cestovní kanceláře, které pořádají výhradně školní zájezdy, jejich klientelu tvoří pouze školy. Je to velmi znevýhodňující. Domníváme se, že mohlo dojít k omylu," uvedly CK.

Průzkum: Pandemie koronaviru komplikuje život třem pětinám Čechů

Dopady koronavirové pandemie a souvisejících opatření pociťují téměř tři pětiny Čechů. Pět procent z nich přišlo o práci, u 63 procent má aktuální situace vliv na domácí rozpočet. Vyplývá to z průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz mezi 1837 respondenty. Kvůli karanténě teď podle průzkumu 26 procent Čechů pracuje z domova na home office. Mnozí zaměstnavatelé museli omezit chod firmy, a tak 22 procent nyní vykonává práci na zkrácený úvazek. Pětina respondentů uvádí, že jako OSVČ nebo drobný podnikatel přichází o zakázky. Desetina oslovených v důsledku uzavření škol a školek zůstává doma s dětmi. Řada firem byla nucena zastavit provoz, jejich zaměstnanci tak mají neplacené volno (devět procent), nebo čerpají dovolenou (osm procent). "Vedle práce mají vládní opatření proti šíření nákazy vliv také na naše hospodaření s penězi, což potvrdily téměř dvě třetiny účastníků našeho průzkumu. Zatímco třetina z nich popisuje zatím jen mírné dopady, u druhé třetiny zasáhla opatření do domácího rozpočtu velmi citelně," uvedl finanční analytik portálu Ušetřeno.cz Daniel Gorol.

V chráněné krajinné oblasti Brdy upraví kvůli velkému provozu turistické trasy

Nejmladší chráněnou krajinou oblastí v Brdech povedou nové a upravené turistické trasy. Vojenské lesy a statky se na tom dohodly s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Klubem českých turistů. Na základě dohody budou v přírodní lokalitě upraveny cesty a jejich značení. Některé dosavadní stezky totiž byly příliš frekventované a zatěžovaly přírodní památky. Podle Vojenských lesů a statků je taky třeba respektovat, že Brdy přes 80 let sloužily jako výcvikový prostor armád. V chráněné oblasti totiž dál pokračuje pyrotechnická očista území. Nové trasy budou v provozu dva až tři roky. Klub českých turistů pak vyhodnotí provoz a rozhodne o jejich další podobě.

Divadlo Spejbla a Hurvínka uvedlo online křest CD Ať žije Spejbl!

Pražské loutkové Divadlo Spejbla a Hurvínka na svém facebookém profilu uvedlo online křest CD s názvem Ať žije Spejbl! vydané ke 100. narozeninám slavné loutky. Objevují se na něm nahrávky Josefa Skupy nebo Miloše Kirschnera. Kmotrem audionahrávky je člen Činohry Národního divadla Orozovič. Loutka Spejbla vznikla v plzeňské dílně řezbáře Karla Noska, který ji vyřezal podle návrhu Josefa Skupy načrtnutém na balicím papíru. Pracoval na ní od prosince 1919 do konce ledna 1920.

Výběrová nahrávka Ať žije Spejbl! navazuje na alba Ať žije Mánička! z roku 2018 nebo Ať žije Hurvínek! z roku 2016.

Studenti z Česka navrhli areál pro vodní sport v Kambodži

Podpora turismu v Kambodži je cílem wakeboardingového centra, které pomáhali navrhnout studenti Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Centrum za přibližně 1,3 milionu dolarů (32,3 milionu korun) vyrůstá v provincii Siem Reap známé například chrámovým komplexem Angkor Wat, oznámil ČTK mluvčí univerzity Filip Vrána. Wakeboarding je vodní sport. "Je velmi podobný vodnímu lyžování s tím, že lyže nahrazuje wakeboard a tažení po hladině probíhá díky kabelovému systému po obvodu vodní nádrže. Na trase mezi jednotlivými sloupy jsou pak rozmístěny prvky, které oživují samotnou jízdu," popsala Iveta Kopřivová z Ústavu zahradní a krajinářské architektury, která studentský tým vedla. Zadání bylo podle Kopřivové poměrně komplikované. "Zadavatel neposkytl žádné podrobné podklady, veškeré přístupné mapové portály byly zastaralé a s nízkým rozlišením. Proto jsme na místě zvolili technologii leteckého snímkování pomocí dronu," uvedla Kopřivová.

Počasí na úterý

Proměnlivá oblačnost, místy sněhové přeháňky, postupně pod 500 metrů dešťové nebo smíšené. Během dne od severozápadu ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na horách kolem 1 stupně Celsia.