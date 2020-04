Zeman: Nelze obětovat lidské životy za ekonomický růst

Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie televize Prima zdůraznil, že v současné krizi způsobené novým typem koronaviru nelze obětovat lidské životy kvůli ekonomickému růstu. Ztráta dvou či tří měsíců v oblasti hospodářství kvůli vládním opatřením podle něj zachrání mnoho lidských životů. Pomoci proti ekonomické krizi by podle něj umožnily garantované dlouhodobé úvěry podnikům, vyslovil se také pro investice do dopravy a výstavby bytů. Zeman řekl, že Česko stojí před volbou, zda preferovat spotřebu, nebo investice. Podle hlavy státu se musí země soustředit především na to, aby si udržela nynější životní úroveň.

Prezident Miloš Zeman je pro pokračování současného restriktivního způsobu boje s epidemií nového typu koronaviru v České republice. Neosvědčil se podle něj liberálnější přístup, který k šíření nemoci covid-19 zaujaly některé jiné země, například Švédsko, řekl Zeman. Zatímco ve státech s volnějším pojetím epidemie sílí, v Česku ustupuje, uvedl. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal. Zeman řekl, že na základě dat o epidemii cítí optimismus a naději. Češi podle něj po celou dobu epidemie prokazují rozum a solidaritu. Prezident opakovaně poděkoval vládnímu kabinetu za jeho činnost při koronavirové krizi a odmítl, že by vláda působila rozpolceně.

Za poradu, jakých se v posledních týdnech odehrávají přes omezení kvůli epidemii koronaviru v Česku stovky, možná tisíce, označil prezident Miloš Zeman jednání svých poradců v Lánech z minulého víkendu. Kritiku vzbudila fotografie ze sezení expertního týmu, která ukázala, že jeho účastníci neměli dvoumetrové odstupy a ačkoli měli roušky, před nimi leželo občerstvení. Zeman řekl, že jednání bylo užitečné. Diskusi o dodržování pravidel představiteli státu prezident označil za novinářskou bulvární bublinu. "Místnost dvoumetrové odstupy fyzicky neumožnovala," uvedl. Dodal, že v aktuálně znovuotevřených prodejnách zahrádkářských potřeb lidé také odstupy nedodržují. Poznamenal, že všechny hosty nechal s jejich souhlasem otestovat na koronavirus a všichni mají testy negativní.

Vláda nebude uvolňovat opatření při růstu 400 infikovaných denně

Vláda přestane uvolňovat protiepidemická opatření v případě, že začne lidí infikovaných koronavirem přibývat tempem kolem 400 za den. V pořadu Otázky Václava Moravce tuto hranici formuloval náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Pokud by se nárůst blížil 400, je logické, že další uvolňování nebude, uvedl. Počítá s tím, že chystaná chytrá karanténa s dohledáváním kontaktů nakažených dokáže některá opatření nahradit. V posledních dnech přibývá kolem dvou set nemocných každý den. Za sobotu přibylo 170 případů nákazy koronavirem, což je druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu, ale o volných dnech bývá také méně testů.

Kvůli porušování disciplíny v dodržování protiepidemických opatření o velikonočním volnu očekává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula po příští sobotě a neděli nárůst počtu infikovaných koronavirem nového typu. Řekl také, že vláda plánuje nastartovat po víkendu zdravotnictví tak, aby nezanedbávalo další onemocnění. Chce například umožnit nemocnicím dělat plánované operace, které musely odložit. Některá opatření proti koronaviru bude v zemi podle něj ale možné opustit až někdy v letních měsících. Podle Prymuly lidé, zejména ve větších městech, podlehli v pátek, v sobotu a dnes euforii a ve slunečném počasí se vydali ven. Část z nich při tom nedodržela uložená opatření včetně nošení roušek a rozestupů. Uvolnění pravidel podle Prymuly nicméně vláda musela před svátky riskovat, protože lidé nemohou být čtyři dny zavřeni. Dopady bude možné pozorovat za týden, dodal Prymula.

Policie: Lidé se o Velikonocích častěji shlukují, přestupků přibylo

Lidé v první polovině prodlouženého velikonočního víkendu porušovali opatření proti šíření koronaviru častěji než v jiné dny. Policisté v neděli ráno na twitteru uvedli, že během svátků zatím denně řešili asi 600 přestupků, což je o polovinu víc než obvykle. Nejčastěji se setkávali se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že lidé nosili roušky na krku a nezakrývali si s nimi ústa a nos. Policisté ale současně ocenili, že lidé omezili výlety do turisticky atraktivních míst.

Politici opakovaně vyzvali obyvatele, aby letošní svátky prožili nejlépe doma a odpustili si návštěvy širší rodiny a sousedů i tradiční koledování. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu kritizoval reakci veřejnosti na uvolnění pravidel pro nošení roušek. "Mám informace, že vůle nosit roušky trochu polevuje. Možná to souvisí s optimistickými scénáři a vyjádřeními z minulého týdne," řekl v sobotu serveru iDNES.cz. Krizový štáb neplánuje další úlevy. Hamáček řekl, že současný stav je maximum možného a platí, že co nejvíce lidí by stále nosit roušky mělo. Situací se bude v úterý zabývat vláda, podle dřívějších informací by mohla rozhodnout například o otevření některých dalších obchodů.

V projevu k Velikonocům prezident Zeman vyzval k solidaritě

Prezident Miloš Zeman vyzval v dvouminutovém projevu k solidaritě a sounáležitosti. V souvislosti s Velikonocemi, největším křesťanským svátkem, ho o vystoupení požádal kardinál Dominik Duka, uvedl prezident. V řeči vysílané po poledni Českou televizí zdůraznil, že se nechce věnovat ekonomice, politice ani epidemii koronaviru, ale naději. "Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale je zraněná, a my všichni bychom ji měli uzdravit," uvedl. K Velikonocům, které před tím označil i za svátky návratu jara, popřál divákům víru, naději a lásku.

Havlíček: Vláda nebude řešit ekonomickou situaci zvýšením daní

Vláda nebude řešit ekonomickou situaci vyvolanou koronavirem zvýšením daní, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Bude nutné restrukturalizovat rozpočet státní správy, uvedl. Podle něj bude přímá podpora podnikům činit 100 miliard korun, nepřímá podpora formou záruk 900 miliard. "Na daně nebudeme sahat. To platí i po krizi. Chceme podpořit ekonomiku investicemi, dostat přes záruky do ekonomiky další zdroje," uvedl Havlíček. Připomněl, že stát zvýší letošní rozpočet na investice do dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy na celkových 113 miliard korun.

"V rozpočtu se ale musí škrtat," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "O tom není pochyb," souhlasil Havlíček. Slevy na jízdném pro důchodce a studenty, které činí asi 6,5 miliardy Kč, se ale podle něj rušit nebudou. Jsou totiž formou podpory sociálně slabým, řekl. Špicar uvedl, že svaz ještě s vládou jedná o prodloužení programu Antivirus, tedy kurzarbeitu ze současných dvou měsíců na šest. Havlíček souhlasil s tím, že dva měsíce kurzarbeitu podnikům stačit zřejmě nebudou. Je to podle něj nesmírně nákladný program, ale bude-li to nezbytné, vláda jej prodlouží.

Vláda po úterním jednání zveřejní scénáře uvolňování restrikcí pro obchody a služby. Řekl to ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Jak dodal, počítá se se třemi vlnami uvolňování. Zástupci podnikatelů v ČT uvedli, že jim stále chybí harmonogram uvolňování. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že podnikatelům chybí jasný, postupný scénář, aby každý věděl, na čem bude. "Nejistota ubíjí," uvedl.

Za sobotu přibylo 170 případů nákazy koronavirem

V Česku dosud zemřelo 132 lidí s nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Od sobotního večera počet obětí stoupl o tři. Uzdravilo se 422 lidí, v sobotu večer bylo vyléčených 411 lidí. Nakažených je 5905. Za sobotu přibylo 170 případů nákazy koronavirem, což je druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. Vyplývá to z aktualizovaných dat na webu ministerstva zdravotnictví. Laboratoře od vypuknutí epidemie provedly dohromady 125.126 testů, za sobotu testovaly 4841 vzorků, nejméně za tento týden.

Podle trvalého bydliště pacienta zůstává nadále nejvíce lidí s nemocí covid-19 v Praze, a to 1419, tedy víc než čtvrtina ze všech případů v Česku. Následuje Středočeský kraj se 713 případy a Moravskoslezský kraj s 655 případy. Nejméně nakažených je v Jihočeském kraji, podle aktuálních údajů 149. Praha má také největší podíl výskytu lidí s covid-19 v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel hlavního města připadá zhruba 104 případů covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to bezmála 92 na 100.000 obyvatel. Na jihu Čech je to jen něco přes 23 případů na sto tisíc obyvatel. Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat ministerstva na lidi ve věku nad 65 let, kteří patří k nejvíce ohroženým nemocí covid-19. Lidé z této věkové skupiny tvoří skoro 20 procent všech potvrzených případů v zemi. Podobný podíl mají na celkovém počtu případů také lidé ve věku 45 až 54 let.

Průzkum: Finanční ztráty kvůli koronaviru má 82 procent stavbařů

Kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru má finanční ztráty 82 procent stavebních firem. Pro letošek očekávají zhoršení svého hospodářského výsledku v průměru o 26 procent. Vzniklé finanční ztráty plánují z velké části vykrýt z vlastních rezerv, dvě třetiny plánují využít finanční zvýhodnění ze strany státu, pětina chce využít úvěru. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti CEEC Research mezi 60 stavebními firmami v Česku.

Téměř všichni dotázaní ředitelé (96 procent) se setkali se zrušením obchodních schůzek. Zhruba tři pětiny prodloužily lhůty kvůli nižší činnosti veřejné správy. Necelé polovině dotázaných společností byly zrušeny již potvrzené zakázky. Třetina firem se setkala s požadavkem na odložení platby ze strany zákazníka. Stavební společnosti také čelí nedostatku materiálu, protože část jejich dodavatelů je v zahraničí. Více než třetině firem byly zrušeny dodávky materiálu. "V tuto chvíli je předčasné odhadovat, jak finanční ztráty ovlivní letošní rok, ale dopady nepochybně pocítíme. Stavebnictví nereaguje na změny tak rychle jako jiný průmysl a může se tedy stát, že plný dopad na hospodářský výsledek pocítíme až v následujících obdobích," doplnil ředitel společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Postoj Ruska v kauze sochy Koněva má Zeman za kontraproduktivní

Trestní stíhání, kterým vyšetřovací výbor Ruské federace reagoval koncem týdne na odstranění sochy maršála Koněva v Praze, je podle prezidenta Miloše Zemana kontraproduktivní. Odsunutí sochy má ale hlava státu za hloupé a směšné, komické s ohledem na dobu, která uplynula od pádu minulého režimu. V pořadu televize Prima přirovnal chování zastupitelstva Prahy 6, které o přesunutí sochy rozhodlo, k obrazoborectví. Připomněl, že Koněv se svámi vojáky osvobodil na konci druhé světové války nejen Prahu, ale i koncentrační tábor Osvětim.

Radnice Prahy 6 sochu Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, dala odstranit minulý pátek a chce ji umístit do muzea. Za nepřípustné má stíhání české samosprávy Ruskem české ministerstvo zahraničí. Příslušné ruské zákony nebudou podle něj v Česku vymahatelné. Ministerstvo rovněž odmítlo zásahy ruských státních orgánů do vnitřních záležitostí České republiky.

Projekt Kultura žije umožní vybírat vstupné na kulturu online

Začíná (12:00) fungovat nová webová platforma nazvaná Kultura doma. Cílem jejích tvůrců je vytvořit přehlednou databázi současné umělecké online produkce, která usnadní divákům orientaci v aktuálním kulturním dění. Chce také pomoci kulturní scéně, která se ze dne na den musela přesunout do virtuálního prostředí. Projekt Kultura doma proto umožní umělcům a institucím na svá představení vybírat vstupné. Z části vstupného bude podpořen Český červený kříž na pomoc v boji proti koronaviru. Platforma bude volně přístupná všem umělcům a kulturním institucím, kteří chtějí streamovat svá kulturní představení veřejnosti.

Plzeň poslala veteránům roušky s logem města

Plzeň musela kvůli šíření koronavirové nákazy zrušit letošní velkolepé Slavnosti svobody, které každoročně na začátku května připomínají osvobození města americkou armádou v roce 1945. I když americkým a belgickým veteránům, kteří stále každý rok do Plzně na slavnosti jezdí, je to líto, vyjádřili městu podporu. Protože i Spojené státy i Belgie bojují s nákazou, Plzeň poslala veteránům jako symbol poděkování a ochrany ručně šité látkové roušky s logem města a pozvala je alespoň ke sledování živého vysílání, řekl ČTK primátor Martin Baxa (ODS). Letošní slavnosti měly být podle něj neobyčejným poděkováním lidem, kteří město před 75 lety osvobodili - americkým a belgickým vojákům 3. americké armády.

Město připravuje na neděli 3. května online vysílání s rozhovory, dokumenty z minulých let a s živou hudbou Pilsner Jazz Bandu. Od amerických veteránů a jejich rodin přišly podle Baxy do Plzně povzbuzující dopisy a vzkazy plné naděje a slibů, že se pokusí přijet na oslavy v roce 2021. Město počítá s tím, že atraktivní program, který byl připravený na letošek, se přesune na příští rok.

Olomoucký kraj vydal knihu o velikonočních tradicích

Knihu zaměřenou na tradiční lidové zvyky spjaté s velikonočními svátky vydal Olomoucký kraj. Velikonoční tradice se v některých místech kraje díky místním nadšencům stále udržují. Nová publikace podle hejtmanova náměstka Petra Vrány (ANO) popisuje velikonoční slavnosti v podobě, jak je místní znali už před více než 100 lety. Například tradiční velikonoční průvod matiček a procesí s drožkami se organizuje v posledních několika obcích na Olomoucku. V Bělkovicích se od roku 1848 dvě děvčata každoročně o Velikonocích obléknou do hanáckých krojů a poté se zástupem lidí a muzikantů přinášejí sošku Ježíše Krista do kostela svatého Matouše v sousedních Dolanech. Lidé tímto způsobem vítají jaro a uctívají Kristovo vzkříšení.

Nová publikace navazuje na titul Jízda králů na Hané, který byl vydán v loňském roce. Oba zvyky, Jízda králů i velikonoční slavnosti, jsou zapsány na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje.

Jízda kolem osení je tradice stará 400 let

Václav David z Lukavce na Novojičínsku zachránil 400 let starou tradici Jízdy kolem osení. V době koronavirové epidemie vyjel na koních žehnat polím a sousedům jen se svým synem. Běžně skupina čítá i dvě desítky jezdců. V posledních dnech přitom s ohledem na platná nařízení David zvažoval, že se akce vůbec neuskuteční. Bylo by to poprvé, co by se za 400 let nekonala. O její ukončení se přitom v minulosti neúspěšně snažili nacisté i komunistický režim.

Dnes brzy ráno vyjel Václav David se synem na koních. V oblecích a s křížem projeli Lukavcem a vyjeli do polí. "Normálně jsme vždy vyjížděli ve 13:00. Dnes jsme vyjeli za úsvitu. Tak, abychom skoro nikoho nemuseli potkat. Brzy ráno tady ještě nejezdí auta ani cyklisté," řekl David. Jízda kolem osení se stala součástí krajského kulturního dědictví. Podle kronik se zvyk dodržuje v Lukavci minimálně od roku 1620. Tehdy jezdci odrazili hordu vojáků rozprášených ve stejném roce u bitvy na Bílé hoře. Tím si zasloužili zápis v kronice a vznikla tak první zmínka o letos minimálně 400 let trvající tradici.

Lidé si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Je velikonoční neděle neboli Boží hod velikonoční, kdy si věřící na celém světě připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Završuje se tím celý křesťanský liturgický rok, a mše v tento den proto mají být co nejslavnější. Letos ale kvůli zákazu shromažďování z důvodu pandemie koronaviru nemohou lidé chodit společně do kostelů a zúčastnit se tradičních bohoslužeb. Sledovat je ale mohou včetně tradičního velikonočního požehnání papeže Městu a světu na internetu nebo v televizi. Například na internetu je přenášena mše z katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

V českých lidových zvycích je Boží hod spojen s masitým obědem po dlouhém půstu, dívky pak měly malovat vajíčka na příští den a dospělí se navštěvovali a obcházeli pole. Důležitá byla i příprava velikonočních pokrmů jako například mazanců, které se v některých farnostech v tento den i světily. Češi si velikonoční svátky prodlužují o pondělí, ke kterému se ale neváže žádná křesťanská oslava. Patří převážně lidovým zvykům.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 16 °C.

Na většině území České republiky hrozí v pondělí bouřky doprovázené kroupami, přechodně zesílí i vítr, v nárazech může dosáhnout kolem 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V místech nad 500 metrů nad mořem očekávají meteorologové sněhové nebo smíšené srážky.