V pátek byl nejmenší nárůst nakažených koronavirem v tomto týdnu

V Česku doposud podle údajů k sobotnímu ránu zemřelo 123 lidí, u nichž byla potvrzena nemoc covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Doposud se uzdravilo 370 nakažených, jejich počet stoupl o 24. Nakažených je 5735, testů bylo provedeno 120.285. V pátek přibylo 163 případů nákazy novým koronavirem, což je zatím nejmenší nárůst v tomto týdnu. Laboratoře ale také v pátek provedly zatím nejméně testů za tento týden - 5431. Při testech se přítomnost viru potvrdila u tří procent vzorků. Nejvíce nově nakažených odhalily testy ve středu, bylo jich 295. Ve středu se však také nejvíc testovalo.

Za celý pátek zemřelo v Česku šest lidí s nákazou. Dvěma ještě nebylo 50 let. Nejpočetnější je výskyt případů covid-19 nadále v Praze, kde na každých 100.000 obyvatel připadá podle ministerstva přibližně 102 lidí s nemocí. Praha má také největší absolutní počet nakažených. Ve městě zatím testy potvrdily 1393 případů, což je zhruba čtvrtina celkového počtu evidovaných nakažených v republice. Druhý nejčastější výskyt covid-19 je v Olomouckém kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá 89 lidí s pozitivním testem na koronavirus. V nemocnicích bylo s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k dnešnímu ránu 436 lidí, z toho 92 ve vážném stavu.

Ministerstvo zahraničí: Stíhání české samosprávy Ruskem je nepřípustné

Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní stíhání kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Podle agentury TASS to oznámila mluvčí výboru Světlana Petrenková. Stíhání české samosprávy Ruskem je nepřípustné, sdělilo v tiskovém vyjádření české ministerstvo zahraničí. Příslušné ruské zákony nebudou podle něj v Česku vymahatelné. Ministerstvo rovněž odmítlo zásahy ruských státních orgánů do vnitřních záležitostí České republiky.

Radnice Prahy 6 sochu Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, nechala odstranit minulý pátek a chce ji umístit do muzea. Ruská diplomacie ve čtvrtek záležitost označila za zločin, který nezůstane bez odpovědi. Podle Petrenkové se trestní řízení vede podle článku o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska. Mluvčí výboru označila postup Prahy 6 za cynický a za porušení závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi Ruskou federací a Českou republikou.

"Socha maršála Koněva je válečným pomníkem, a vztahuje se tak na ni Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993, přemístění sochy ale není v rozporu s jejím zněním," uvedla česká diplomacie. Ministerstvo také připomnělo, že se Česká republika na základě dohod s Ruskem na svém území řádně stará o čtyři tisícovky válečných hrobů, památníků či pomníků. V Rusku přitom podle úřadu nebyly dodnes navzdory dlouholetým jednáním obnoveny válečné pomníky padlých československých legionářů.

Realitní firmy letos očekávají rekordní zájem o chaty a chalupy

Zájem o pronájem nebo koupi chalup a chat bude letos rekordní. Důvodem je hlavně nejistota ohledně možnosti letní dovolené v zahraničí kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru. ČTK to sdělili zástupci oslovených realitních firem. Ani v současné době, kdy prodeje bytů téměř zamrzly, poptávka po rekreačních objektech podle nich neklesá. Kvůli opatřením jsou však často problémy s prohlídkami. Někteří zákazníci slevují ze svých požadavků, roste také zájem o rekonstrukci bytových objektů.

Podle manažera pro Prahu společnosti M&M Reality Jana Martina je možné už několik let sledovat renesanci českého chalupářství. Roli hrála i zhoršená bezpečnostní situace v některých přímořských destinacích, jako jsou Egypt či Tunisko. "Již nyní pozorujeme, že zájemci polevují z některých svých nároků na rekreační nemovitosti. Podle manažerky Sreality.cz Hany Kořínkové stoupl v prvním kvartále letošního roku počet odpovědí na inzeráty v kategorii chaty o 48 procent a v kategorii chalupy o 38 procent.

VŠPJ má aplikaci k měření hodnoty práce dobrovolníků

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) končí několikaletý projekt Česko s dobrovolnictvím počítá. Jeho výstupem je aplikace na kvantifikování hodnoty dobrovolnické práce. Hodnota může být podkladem v žádostech o projekty a granty. Lze ji ale využít i k evidenci dobrovolníků, kteří jsou nyní zapojeni do pomoci jiným v souvislosti s koronavirovou pandemií. ČTK to řekla Martina Černá, která na VŠPJ pracuje od roku 2009, věnuje se výzkumu a přednáší. Sama je dobrovolnicí stejně jako další pracovníci a studenti jihlavské vysoké školy.

Aplikace vznikala ve spolupráci s organizací Hestia, která je podle Černé jedna z největších dobrovolnických organizací v Česku, a podpořila ji Technologická agentura České republiky. Katedra technických studií se do pomoci zapojila tiskem příslušenství k obličejovým štítům a na 3D tiskárnách. V nemocnicích v celé republice pracuje z katedry zdravotnických studií více než polovina studentů třetích ročníků a část studentů z ročníků nižších.

Do táborského babyboxu někdo odložil zdravého chlapečka

Do táborského babyboxu někdo odložil chlapečka. Dostal jméno Milan, sdělil ČTK zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Jde o druhé dítě odložené v táborském G-centru a šesté letošní dítě umístěné do této záchranné schránky v republice. V G-centru, které má domov důchodců i další sociální služby, je babybox od roku 2013. Babyboxy, do nichž lidé v ČR zatím odložili 205 dětí, mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení.

Je Bílá sobota, připomínka uložení Krista do hrobu

Křesťané si na Bílou sobotu, připomínají den, kdy byl Ježíš Kristus uložen do hrobu. Nočními obřady pak Bílá sobota přechází v nedělní oslavy zmrtvýchvstání. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci. Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení den před oslavou zmrtvýchvstání. O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Tento den se obvykle nekonají mše ani další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Až po západu slunce začíná slavnost Kristova vzkříšení.

Kvůli zákazu shromažďování kvůli koronaviru ale letos věřící nemohou chodit společně do kostelů a účastnit se obřadů. Biskupové proto vyzvali věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny svíčku. Mohou také vystavit obraz Ježíše Krista. Letos také kvůli opatřením souvisejícím s šířením koronaviru nebudou moci být pokřtěni dospělí, kteří se na Bílou sobotu nechávají pokřtít. Na křest se však dále připravují a přijetí křtu se odsouvá na pozdější termíny. Mnohé farnosti kvůli zákazu shromažďování také připravily na Velikonoce online přenosy bohoslužeb.

Počasí

Polojasn až jasno. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 12 °C.