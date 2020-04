Laboratoře v ČR se blíží testovací kapacitě až 10 tisíc vzorků denně

Vzorky na podezření nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19, nyní vyšetřuje téměř osm desítek laboratoří po celé České republice. Jejich celková kapacita se nyní navýšila až na 10 tisíc vzorků denně. Propojený systém laboratoří by se měl stát jedním z pilířů chytré karantény, která by se po Jihomoravském kraji měla postupně zavádět v ostatních regionech. ČTK to řekl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny olomoucké lékařské fakulty Marián Hajdúch, který byl pověřen koordinací laboratorní části projektu při ministerstvu zdravotnictví. "Kapacita laboratoří je nyní větší, než je poptávka. Myslím, že jsme se nyní dostali na hranici toho, kdo je schopen testovat v České republice. Provádíme nyní přes 8000 vyšetření denně, což je úžasné v porovnání s tím, když jsme na začátku března začínali prakticky od nuly. Je to obrovský nárůst," uvedl Hajdúch. Armáda podle něj pomohla vytvořit aplikaci, která umožňuje sledovat kapacitu laboratoří a současně jejich vytíženost.

Analytici: Ekonomika by mohla těžit z dřívějšího zavedení opatření

Česká ekonomika by mohla při návratu k normálu těžit z toho, že zde byla restriktivní opatření kvůli šíření koronaviru zavedena dříve než jinde. Opatření by totiž mohla být i dříve odstraněna, a zotavení ekonomiky by tak mohlo nastat dříve. Tím by měly firmy více času i možností se připravit na otevření okolních trhů. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. "Česká vláda přijala preventivní opatření poměrně brzo a v poměrně razantní podobě. Očekával bych proto, že česká ekonomika se z potíží daných protipandemickou prevencí vymaní jako jedna z prvních. Vzhledem ke své silné provázanosti z jinými ekonomikami však bude zřejmě brzděna doběhem preventivních opatření v zemích svých hlavních obchodních partnerů," uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa. Dřívější ukončování opatření může ale podle něj dát českým firmám jistou konkurenční výhodu ve chvíli, kdy rozjíždějící se firmy v zahraničí budou hledat partnery připravené okamžité vyprodukovat potřebné subdodávky. Analytik Raiffeisenbank Vít Hradil upozornil, že objem českého importu a exportu odpovídá zhruba 150 procentům HDP, což zemi na indexu ekonomické otevřenosti řadí na 17. místo celosvětově a deváté místo v rámci Evropské unie. Pro Česko je tak podle něj zásadní zlepšení situace v zahraničí.

Rusko zahájilo trestní stíhání kvůli odstranění Koněvovy sochy v Praze

Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní stíhání kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Podle agentury TASS to oznámila mluvčí výboru Světlana Petrenková. Radnice Prahy 6 sochu nechala odstranit minulý pátek. Ruská diplomacie ve čtvrtek záležitost označila za zločin, který nezůstane bez odpovědi. Podle Petrenkové se trestní řízení vede podle článku o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska. Mluvčí výboru označila postup Prahy 6 za cynický a za porušení závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi Ruskou federací a Českou republikou. "Dokazuje to neúctu ke společné paměti a historii boje sovětského lidu proti fašismu," sdělila mluvčí.

Rusko podle agentury RIA Novosti požádalo o vrácení sochy, ministr obrany Sergej Šojgu o to českého ministra obrany Lubomíra Metnara požádal dopisem. Mluvčí českého ministerstva Jan Pejšek Českému rozhlasu potvrdil, že Metnar dopis přijal a odpoví na něj.

Stíhání v Rusku umožňuje zákon, který v úterý podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Za poškození válečných hrobů a pomníků v Rusku i zahraničí hrozí podle něj až pětiletý trest.

Ministerstvo nařídilo testování zaměstnanců domovů pro seniory

Domovy pro seniory a podobná zařízení musejí od pátku zajistit každých 14 dní testování svých zaměstnanců na nový typ koronaviru. Zařízení musejí vést evidenci vyšetření, nákazu zaměstnance musejí oznámit hygienikům, kteří mu nařídí karanténu. Kraje a hlavní město Praha musejí poskytovatelům sociálních služeb dodat dostatek rychlotestů. Vyplývá to z mimořádného opatření, které ve čtvrtek vydalo ministerstvo zdravotnictví. Po plošném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na twitteru uvedl, že pro povinné testování pracovníků v domovech pro seniory je vše připraveno. Opatření se vedle domovů pro seniory týká také domovů pro zdravotně postižené, domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů pobytové odlehčovací služby.

Nemocní s covid-19 jsou nyní ve více než 30 pobytových zařízeních sociálních služeb, kterých je v ČR zhruba 1900. Plošné testování klientů těchto zařízení ministerstvo zdravotnictví neplánuje.

O Velikonocích přistane v ČR šest letadel s ochrannými pomůckami z Číny

O prodlouženém velikonočním víkendu přiletí do Česka šest letadel se zdravotnickým materiálem z Číny. Podle mluvčího hasičů Rudolfa Kramáře první stroj přistál na pražském letišti v Ruzyni v pátek ráno. Hasiči a policisté materiál nejdřív převážejí do policejního skladu v Opočínku u Pardubic a odtud ho dál distribuují do krajů. Podle Kramáře by náklad z obou letadel měli stihnout rozvézt ještě dnes. Zásilky obsahují roušky, respirátory, štíty nebo třeba ochranné obleky a testovací sady.

Přes letecký most z Číny, který vyjednalo ministerstvo vnitra, už do Česka dorazilo zhruba 550 tun zdravotnického materiálu.

Majitelé soukromých pražských divadel vyzvali Zaorálka k rezignaci

Ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) vyzvali majitelé soukromých pražských divadel k rezignaci. Důvodem je nedostatečná finanční podpora v souvislosti s koronavirem. Informaci rozhlasové stanice Frekvence 1 potvrdil Českému rozhlasu majitel Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg, který výzvu sepsal. Nesouhlasí hlavně s tím, že ze schválené částky jedné miliardy a 70 milionů korun na záchranu kultury nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Zaorálek kritiku odmítl a dodal, že je ochotný se zástupci organizací, kteří nedostali peníze, o možné podpoře dál jednat.

Vláda ve čtvrtek schválila balíček na pomoc kultuře. Uvolní 1,07 miliardy korun. Nezávislé umění z toho dostane 440 milionů korun, na podporu regionální kultury půjde 300 milionů korun. Příspěvkové organizace v resortu, kam mezi 29 institucí patří třeba Národní divadlo, Národní muzeum či Národní památkový ústav, získají z balíčku zatím 300 milionů korun. Dalších 30 milionů korun půjde na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií. Hlavním cílem přijatého balíčku opatření je podle Zaorálka zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková, a nemá tedy žádné finanční rezervy.

Kvůli pandemii nechodí klapači, někde hrkají na zahradách

Nezvyklé ticho provází letos velikonoční svátky v malých obcích Olomouckého kraje. Chybějí v nich klapači, kteří stejně jako dívky s májkou či jedličkou nemohou kvůli pandemii koronaviru obcházet domy. Velikonoční zvyky se přitom v řadě obcí dodržují už po generace. Řada obcí si však hrkání a klapání vynahradila jinak. Koledníky vyzvaly, aby nahradili zvukem dřevěných klapaček zvonění kostelních zvonů, které odletěly do Říma, v určené časy doma na zahradách. Dodržovat nařízení související s nouzovým stavem budou muset i koledníci na Velikonoční pondělí, koledovat se bude jen v úzkém rodinném kruhu. Podle zástupců obcí na Olomoucku si však lidé velikonoční tradice určitě vynahradí v příštím roce. "Lidové tradice už přečkaly horší věci, války, ohně, mory a přece se udržely až do moderní doby," podotkli k tomu ve Veselíčku.

Počasí na sobotu

Polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na horách kolem 9 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 12 stupňů Celsia.