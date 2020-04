Ministr zdravotnictví: V Česku bude za několik dní k dispozici japonský lék na covid-19

Pro pacienty s covid-19 bude v Česku za několik dní dostupný japonský lék proti chřipce favipiravir. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Česko podle něj získá část léku v tabletách z Japonska zdarma, část bude muset stát zaplatit. Jako první lék dostanou pacienti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pak by měl být k dispozici v dalších nemocnicích, kde se léčí pacienti s koronavirem. Česko je tak mezi dvaceti zeměmi, pro které Japonsko lék povolilo dodat. Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové bude darovaná část léků stačit asi pro 20 až 25 pacientů. "Pokud by bylo potřeba pro české pacienty víc, ČR ho může koupit pro dalších zhruba 80 pacientů," řekla Storová. Podávat by se podle ministra mohl lidem se středně těžkým průběhem, kteří jsou v nemocnicích.

V českých nemocnicích už byly podané i další experimentální léky na covid-19. Americká firma Gilead schválila pro jednoho nemocného nasazení léku remdesivir. Firma teď podle Storové rozhoduje o tom, kolik dávek dodá do střední a východní Evropy. "Byla jsem ujištěna, že v rámci středoevropského a východního prostoru bude ČR jednou z prvních," doplnila Storová. Česká pobočka Gileadu podle ní ihned po tomto rozhodnutí podá žádost o schválení léku. SÚKL obratem dodá stanovisko ministerstvu, které ho schválí.

V Ústřední vojenské nemocnici byl několika pacientům podávaný hydroxychlorochin. Podle ministra nejsou léky, protože jsou experimentální, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Vláda prodloužila nouzový stav kvůli koronaviru do 30. dubna

Vláda prodloužila nouzový stav na území celé České republiky do čtvrtka 30. dubna. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav kvůli ohrožení zdraví obyvatel epidemií nového typu koronaviru platí v Česku od 12. března a měl vypršet v sobotu 11. dubna. Kabinet o možnost prodloužit nouzový stav musel požádat Sněmovnu, která s tím vyslovila souhlas v úterý. Sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Menšinová vláda ANO a ČSSD žádala dolní komoru o prodloužení o dalších 30 dnů, což jí doporučil Ústřední krizový štáb. Politické špičky se ale přiklonily ke kratší době. S návrhem 30. dubna přišel předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana vládu ve Sněmovně toleruje.

Volby do třetiny Senátu a do krajů budou 2. a 3. října

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek a sobotu 2. a 3. října. Termín vyhlásil prezident Miloš Zeman. Jeho rozhodnutí ještě musí podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podzimní volby může zkomplikovat situace kolem epidemie nového koronaviru.

V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své zástupce do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí. V senátních volbách bude na podzim, stejně jako každé dva roky, obměněna třetina horní komory Parlamentu.

MZV: Češi, kteří se vracejí ze zahraničí, se musí povinně hlásit ambasádám

Všichni Češi, kteří se individuálně vracejí ze zahraničí do České republiky, musí předem oznámit české ambasádě v zemi, ze které odjíždějí, datum a způsob návratu. Informace poslouží hygienickým stanicím pro dohled nad navrátilci, kteří všichni budou muset do dvoutýdenní karantény. Na internetových stránkách na to upozornilo ministerstvo zahraničí. Nařízení se nevztahuje na cestující v mimořádných autobusových linkách, kdy oznamovací povinnost za cestující vykonává dopravce, a osoby jejichž repatriace je organizována MZV.

Vzhledem k uzavření hranic nefungují pravidelné přeshraniční železniční ani vlakové linky a není ani možné překročit hranice vozem taxislužby. Zastupitelské úřady proto doporučují lidem, kteří nejsou v zahraničí vlastním autem, aby se dopravili veřejnými dopravními prostředky nebo pomocí taxi na hraniční přechod, který poté přejdou pěšky. Na české straně hranice by si měli zajistit navazující dopravu. Minsterstvo ale zároveň upozornilo, že navrátilci nemohou kvůli ochraně zdraví využít v Česku veřejnou dopravu ani taxi. "Pokud občan nemá k dispozici možnost individuální dopravy, tedy auto na letišti nebo odvoz prostřednictvím příbuzných, lze v oznámení požádat o odvoz zajišťovaný zdarma Policií ČR," upozorňuje ministerstvo. V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji.

MZV: Odstranění sochy Koněva neporušuje smlouvy s Ruskem

Odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Nový ruský zákon, který trestá poškozování válečných pomníků, nechtělo komentovat. Jeho obsah detailně nezná. Na základě zákona navrhl ruský ministr obrany Sergej Šojgu trestní stíhání lidí, kteří sochu nechali odstranit. Obrátil se kvůli tomu na šéfa ruské národní kriminální ústředny. Informoval o tom ruský deník Komsomolskaja pravda. Koněvovu sochu nechala minulý týden odstranit radnice městské části Praha 6. Její starosta Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval českou diplomacii, aby se proti kroku ruského ministra ohradila. "Je to zřejmě ruská taktika, jak zastrašovat. My požádáme pana ministra, aby využil všech diplomatických nástrojů a ohradil se proti tomu," řekl Českému rozhlasu.

Česká diplomacie už dříve uvedla, že pokud bude socha umístěna na důstojném místě, dostojí Česko svým závazkům z Česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1996. Podle Prahy 6 by socha měla být umístěna v připravovaném Muzeu paměti 20. století.

Ústavní soud: Justice chybovala, když povolila vydání Tchajwanců do Číny

Ústavní soud vyhověl stížnostem osmi Tchajwanců a zrušil rozhodnutí o jejich vydání do Čínské lidové republiky. Tam jsou trestně stíhaní kvůli údajnému telekomunikačnímu podvodu. Podle nálezu Městský soud v Praze a po něm ani Vrchní soud dostatečně nezohlednily riziko, že Čína bude s těmito lidmi zacházet špatně a čínské záruky nebyly dostatečně konkrétní. Navíc je poskytla diplomacie, nikoliv čínský nejvyšší soud a generální prokuratura, do jejichž kompetencí spadají záležitosti trestu a stíhání, dodala soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. Tchajwanci vzhledem k dalšímu vývoji událostí do Číny vydáni nebyli.

Čína požádala o vydání Tchajwanců kvůli tomu, že údajně v Praze založili gang, který postupně vylákal z několika Číňanek žijících v Austrálii desítky milionů korun. Tchajwanci vinu popírali.

Cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru

Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru. Jedná se o zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Počítá s tím zákon, který ve zrychleném řízení schválili poslanci. Místo peněz budou cestovní kanceláře klientům vydávat poukazy. Klienti, kteří poukaz do konce srpna nevyužijí, budou mít nárok na vrácení záloh. Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

V nemocnicích v ČR budou moci pracovat lékaři z třetích zemí i bez aprobace

V českých nemocnicích zřejmě budou moci pracovat lékaři ze zemí mimo Evropskou unii i bez aprobačních zkoušek. Ve stavu legislativní nouze to schválila Poslanecká sněmovna. Lékaři z takzvaných třetích zemí by mohli pracovat v nemocnicích po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronavirové krizi a ještě tři měsíce po jeho skončení. Lékaři bez zkoušek by mohli pracovat výhradně pod přímým dohledem plně vzdělaného lékaře. Museli by mít navíc srovnatelné lékařské vzdělání. Některé krajské nemocnice už dříve avizovaly, že bez těchto lékařů by musely některá oddělení zavřít.

Proti návrhu byla například občanská demokracie nebo SPD. Podle poslance Bohuslava Svobody z ODS je problémové třeba to, že za zahraničního lékaře by nesl odpovědnost dohlížející lékař, který by kvůli tomu mohl skončit i před soudem. Poslankyně SPD Karla Maříková označila zákon za hazard se životy obyvatel. Návrh teď ještě musí projít senátem a podepsat ho musí i prezident Miloš Zeman.

Pravidla insolvencí i exekucí se kvůli koronaviru zřejmě změní

Pravidla insolvencí i exekucí se v souvislosti s epidemií zřejmě změní. Do konce června budou až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí pozastaveny. Podnikatelé a firmy na sebe navíc v případě hospodářských potíží nebudou muset bezodkladně podat insolvenční návrh. S těmito změnami počítá vládní návrh, který ve čtvrtek nad ránem schválila Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze. Předlohou se teď bude zabývat senát a poté ji musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Pozastavení exekucí movitých věcí se nebude týkat například dluhů na výživném. Pokračovat budou moci exekuce i exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt.

Zemřel právník a bývalý politik Zdeněk Jičínský, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel právník a bývalý politik Zdeněk Jičínský. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ČSSD Barbora Gavenda. Jičínský byl členem sociální demokracie od roku 1992. Na přelomu 50. a 60. let spolupracoval na socialistické ústavě. Nesouhlasil s příjezdem sovětských vojsk v srpnu 1968 a později podepsal Chartu 77. Po Sametové revoluci v roce 1989 byl členem Občanského fóra a stál i ve vedení Federálního shromáždění. Je taky autorem několika publikací o teorii státu a práva.

Ceny paliv v Česku dál klesají, benzin je nejlevnější od jara roku 2016

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cenu benzinu klesla za poslední týden o 55 haléřů na 27 korun a 35 haléřů. Litr Naturalu 95 je tak nejlevnější od konce března roku 2016. O 43 haléřů zlevnila taky nafta a teď se prodává za 27 korun a 53 haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Nejlevněji řidiči natankují v Plzeňském kraji, naopak nejvíc za paliva zaplatí v Praze.

Počasí na pátek

Polojasno, během dne až oblačno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na severu a severovýchodě kolem 14 °C, na horách kolem 8 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 12 stupňů Celsia.