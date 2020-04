V Česku se novým koronavirem nakazilo už přes 5000 lidí

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku překročil 5000. Ke středečnímu ráru bylo 5033 nakažených. Dosud zemřelo 91 lidí, 181 pacientů se z nemoci covid-19 vyléčilo. Nejpočetnější je výskyt případů covid-19 nadále v Praze (čtvrtina nakažených), kde na každých 100.000 obyvatel připadá podle ministerstva přibližně 92 lidí s touto nemocí. Druhý nejčastější výskyt covid-19 je v Olomouckém kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá 73 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Sněmovna schválila příspěvek 25.000 korun pro OSVČ

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Vládní návrh ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Finanční úřady o něj budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Pro schválení příspěvku hlasovalo všech 102 přítomných poslanců. Příspěvek 500 korun denně je určen především těm osobám, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Sněmovna umožnila požádat o odklad splátek úvěrů

Jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. Moratorium zavádí vládní návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů, který ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Nyní ho dostane k posouzení Senát. Projednat by ho mohl ve čtvrtek. V případě jednotlivců má být podle předlohy odložen odklad splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny. Splátky budou odloženy poté, co to dlužník svému věřiteli oznámí a zdůvodní negativním ekonomickým dopadem pandemie koronaviru. Důvody nebude muset nijak prokazovat. "Zavedením této možnosti se výrazně eliminuje riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů v ekonomice a z nich plynoucích následků v podobě exekucí a insolvencí," uvedla ministryně.

Moratorium se naopak nemá vztahovat na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

V Alzheimercentru Ostrava je 32 nakažených koronavirem

V Alzheimercentru Ostrava se nákaza covid-19 potvrdila u 23 klientů a devíti zaměstnanců. Výsledky testů, které podstoupilo všech 77 klientů a 70 zaměstnanců, jsou už kompletní. Tři klienti jsou hospitalizovaní, většina z pozitivně testovaných klientů centra je v současnosti bez příznaků onemocnění, řekla ČTK za centrum Martina Svobodová. Centrum je rozděleno na zónu pro zdravé klienty a takzvanou covid zónu, kde jsou odděleně umístěni pozitivně testovaní klienti, lidé se specifickými příznaky a klienti, kteří se vracejí z vyšetření nebo hospitalizací a nemají žádné příznaky.

Ostravský Domov pro seniory Iris má 15 klientů s nemocí covid-19 a čtyři nakažené zaměstnance. Čísla by se už neměla příliš měnit. Vedení domova už čeká jen na jeden test své zaměstnankyně. ČTK to dnes řekl ředitel zařízení Michal Mariánek. Dodal, že všichni nemocní klienti jsou nyní v péči nemocnic, například v Havířově.

Klaus: Vláda nemá čas na koncepční plán

Vláda při epidemii koronaviru řeší mikromanagement, nemá čas ani osobnosti na koncepční plán. V rozhovoru na serveru Blesk.cz to řekl bývalý prezident Václav Klaus. Chybí mu koncepční plán pro další postup, zároveň má obavy z toho, že nynější restrikce budou mít dlouhodobý negativní dopad na společnost i na ekonomiku. Vyjádřil přesvědčení, že se hrozba koronaviru přeceňuje a že dosavadní statistiky byly zavádějící. Obavy vyjádřil například nad důsledky takzvané chytré karantény, kterou vláda chystá. "S koronavirem si dovážíme z Číny čínský systém sledování lidí, čínský systém tv. social scoringu a zavádíme to potichu tady," řekl. Čína podle něho využívá systém takzvaného společenského skóre k poskytování nebo naopak odmítání některých výhod svým občanům na základě jejich chování, využívá k tomu moderní technologie.

Sdružení: Roušky ve školách mohou vadit

Učitelé se staví skepticky k návrhu, podle kterého by se po znovuotevření škol mohli žáci vrátit do lavic s rouškami. ČTK to sdělila předsedkyně sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová. Podle ní by nošení roušek ve škole narušovalo normální fungování výuky i přestávek. Děti by se například nemohly bezpečně nasvačit či napít. Pokud by stát na nošení roušek ve školách trval, měl by zajistit jednorázové, řekla. Ministr školství Robert Plaga (ANO) na dotaz ČTK uvedl, že je nyní předčasné mluvit o konkrétních opatřeních.

Podle Mazancové má dnes většina učitelů a dětí k dispozici pouze podomácku vyrobené roušky, které je možné bezpečně používat jen omezený čas, nikoli při celodenním pobytu ve škole. "Rodiny by musely roušky denně prát, což nelze ohlídat. Problém by byl i u sociálně slabých rodin či v rodinách se špatnou hygienou. Mohlo by to vést k tomu, že by byly ze vzdělávání vyloučeny děti rodin, které nejsou schopny zajistit denně čisté roušky," uvedla Mazancová. Pokud podle ní stát chce, aby se společnost koronavirem promořila, mohly by jít děti do škol třeba i bez roušek. V opačném případě by podle ní měl školám dodat pro děti i učitele jednorázové roušky, ve kterých se lidé tolik nezadýchávají a dá se lépe mluvit. Mazancová upozornila na to, že v červnu mohou být už letní teploty. Řadě škol přitom chybí klimatizace. Nejasné je také to, jak by se měly nákaze bránit učitelé ve starším věku nebo s chronickými nemocemi, pro které může být koronavirus nebezpečný.

Nezaměstnaní se zřejmě budou moci hlásit do evidence i na dálku

Nezaměstnaní lidé se zřejmě budou moci hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku, nebudou muset na úřady práce osobně. Firmy, které zaměstnávají postižené, nebudou muset dokládat kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím bezdlužnost. Podobně to bude platit i pro firmy, které požádají o příspěvky na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu. Vládní návrh změn pravidel zaměstnanosti schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze Sněmovna.

Předloha zmírňuje i povinnost nezaměstnaných ihned hlásit úřadu práce svou nemoc, na oznámení budou mít tři dny od vystavení neschopenky. Při nesplnění povinnosti jim hrozí vyřazení z evidence.

Škaredá středa připomíná den, kdy Jidáš zradil Ježíše

Dnes je Škaredá nebo také Černá středa, jeden z dnů pašijového týdne, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi. Věřící si připomínají den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista. Nazývá se též sazometná podle zvyku čištění komínů. Letošní Velikonoce budou vzhledem k striktnímu omezení volného pohybu a shromažďování kvůli koronavirové epidemii výjimečné - musejí se obejít bez bohoslužeb, sousedských akcí, trhů a kulturních akcí, cestování, setkání širších rodin nebo tradičního koledování dětí i dospělých na Velikonoční pondělí.

Počasí

Jasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C, na Šumavě až 16 °C.