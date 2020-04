ČSÚ: Tržby obchodníků v únoru zrychlily růst na 7,4 procenta

Meziroční růst tržeb obchodníků, kromě prodejů motorových vozidel, v únoru zrychlil na 7,4 procenta z lednových revidovaných pěti procent. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Obava z koronavirové nákazy se v posledních únorových dnech projevila zvýšeným zájmem o některé druhy trvanlivých potravin a hygienického a drogistického zboží, uvedli statistici. "Meziroční růst maloobchodních tržeb byl ovlivněn také vyšším počtem kalendářních dní v letošním roce. Tržby za prodej potravin vzrostly meziročně o 5,3 procenta, prodej nepotravinářského zboží se zvýšil o 10,5 procenta. Nejvíce vzrostly tržby internetových obchodů, vyšší tržby však vykázaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen," sdělila ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. Letošní únor měl o jeden kalendářní den více než loňský, pracovních dní bylo stejně. Maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily o 3,9 procenta.

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo zákaz prodeje nejvyšší třídy respirátorů

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo zákaz prodeje a vývozu respirátorů nejvyšší třídy jiným odběratelům než státu. Omezení platilo od 6. března a mělo zajistit dostatek ochranných prostředků pro zdravotníky. Zrušení zákazu rezort zdůvodnil tím, že dodávky teď řeší pondělní usnesení vlády. Ta rozhodla, že tři české firmy musí respirátory, které vyrábějí, dodávat přednostně právě ministerstvu zdravotnictví.

Respirátory nejvyšší třídy ochrany FFP3 podle ministerstva potřebují lékaři, kteří pečují o pacienty nemocí s covid-19 pro procedurách, kde vzniká aerosol, například při zavádění dýchací podpory. Měli by je používat také pracovníci infekčních klinik, urgentních příjmů nebo zdravotnické záchranné služby.

Vláda nařídila už 1. dubna šesti firmám přednostně dodávat ochranné prostředky ministerstvu vnitra.

Pravidla pro pendlery se změní, vláda jim zkrátila minimální dobu pobytu v zahraničí

Pravidla pro takzvané pendlery se změní. Informoval o tom ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nově budou muset zůstat v zahraničí kvůli šíření koronaviru dva týdny místo původních tří. Změna začne platit od úterý 14. dubna. Po příjezdu do Česka budou muset být pendleři podle Hamáčka také dva týdny v karanténě. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaného záchranného systému. Nově k nim přibudou pracovníci kritické infrastruktury.

Japonsko nabídne 20 zemím včetně Česka lék účinný proti covid-19, zatím se testuje

Japonsko plánuje věnovat dvacítce zemí včetně Česka lék proti chřipce, který je účinný při léčbě onemocnění covid-19. Antivirotikum Avigan, které je nyní ve fázi klinických testů, prokázalo účinnost v boji s nemocí v Číně. S odvoláním na úterní prohlášení japonského ministerstva zahraničí o tom informovala japonská tisková agentura Kjódó. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už koncem března oznámil, že s Japonskem o dodávce tohoto léku jedná. Širokospektrální antivirotikum bylo testováno mimo jiné i při léčbě eboly při epidemii této nemoci v západní Africe v roce 2014. SÚKL upozornil, že stejně jako u ostatních potenciálních léků na nemoc šířenou novým typem koronaviru je tento přípravek experimentální a teprve se hodnotí jeho bezpečnost a účinnost, nelze tak předpokládat, že nějaký z testovaných léků bude ihned ve větším množství distribuovaný populaci. "Jsou obvykle určeny k léčbě jiných onemocnění, a proto jakékoliv použití v neindikovaných situacích musí být velmi pečlivě zvažováno," uvedla v tiskové zprávě mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Klinických hodnocení, tedy finálních procesů testování možných léků na covid-19, firmy zahájily přes 500. Podle přehledu zveřejněného SÚKL se testují také léky, které se jindy používají proti malárii, HIV nebo ebole.

Zaorálek chce předložit vládě program na záchranu kulturních institucí

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) bude žádat vládu o 1,16 miliardy korun, které by podle něj měly přispět ke zmírnění dopadů koronavirové krize na kulturu. Pro nezávislé subjekty bez vlastního zřizovatele chce 440 milionů, které se přidají do grantového řízení. Navrhuje zřídit program na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií s 30 miliony korun. Regionální kultuře chce poslat 390 milionů a pro resortní příspěvkové organizace chce letošní příspěvek navýšit o 300 milionů korun.

Zástupci knižního trhu chtějí miliardu Zástupci českého knižního trhu očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30 procent. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtějí miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ČTK sdělil, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předkládá vládě. Velcí nakladatelé podle něj mohou podporu čerpat z jiných vládních programů. Usiluje prý také o tom, aby co nejdříve, ideálně po Velikonocích, byla otevřena knihkupectví.

O peníze z programu rozvoje venkova mohou žádat i malé prodejny

Zemědělci mohou od úterý žádat o peníze z dalšího kola Programu rozvoje venkova. Nově mohou o finanční podporu požádat i malé prodejny potravin, které spolupracují se zemědělci. Ministerstvo zemědělství v něm přerozdělí 75 milionů korun, uvedlo v tiskové zprávě. Ještě v předchozím kole se přerozdělovalo 1,6 miliardy korun. Peněz ubývá, protože je konec programového období a byly už vyplacené v předešlých letech. "Nově jsme se rozhodli zařadit mezi možné zájemce i malé prodejny potravin, které splňují definici mikropodniku. Mohou si zažádat o příspěvek například na vybavení nebo stavební úpravy. Zejména na vesnicích je potřeba tyto prodejny podpořit, aby lidé měli možnost nakoupit si potraviny v blízkosti svého domova," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Na toto opatření je vyčleněno 20 milionů korun. Míra dotace je od 25 do 50 procent. Příjem žádostí končí 28. dubna. V podzimním kole programu by mělo být znovu více peněz. Vláda v březnu souhlasila s tím, že se do programu přidá 3,3 miliardy korun.

Policie navrhla obžalovat bývalého premiéra Nečase za křivou výpověď

Policie navrhla obžalovat bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) za křivou výpověď. Uvedl to server Aktuálně.cz. Nečas svědčil v případu zneužití Vojenského zpravodajství ve prospěch své ženy Jany, dříve Nagyové. Za křivou výpověď mohou soudy uložit až tříleté vězení. Kauza zpravodajství přispěla v červnu 2013 k pádu Nečasovy vlády. "Od policejního orgánu jsem obdržel spis s návrhem na podání obžaloby," řekl serveru šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. O tom, zda obžalobu podá, chce rozhodnout v řádu týdnů.

Někdejší ředitelka Nečasova kabinetu Nagyová podle pravomocného rozsudku v roce 2012 nezákonně zaúkolovala vojenské zpravodajce, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku. Justice ji za to potrestala tříletou podmínkou a maximálním, tedy desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy. Nečase policie obvinila loni v listopadu, a to v souvislosti s dvěma jeho svědeckými výpověďmi před Obvodním soudem pro Prahu 1. Soudnímu senátu tvrdil, že se na zpravodajce obrátil sám, protože se obával o bezpečí své rodiny. V odůvodnění verdiktu však zaznělo, že nemluvil pravdu a že jeho verze je v rozporu s nashromážděnými důkazy.

Bývalý premiér již čelí v jiné kauze obžalobě z podplácení, a to společně s manželkou Janou a s někdejším náměstkem ministra zemědělství Romanem Bočkem. Státní zástupce tvrdí, že v roce 2012 přislíbili občanskodemokratickým poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají tak projít vládní daňový balíček. Nečasovi za to hrozí až šestileté vězení.

Nečas je zatím jediným předsedou české vlády, jehož kauza se dostala až k soudu. Současný premiér Andrej Babiš (ANO) je od října 2017 s přestávkami stíhaný v kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.

Mezi dolarovými miliardáři zůstává osm Čechů, premiér je čtvrtý

Mezi světové dolarové miliardáře se letos opět zařadilo osm Čechů. Prvenství si mezi nejbohatšími Čechy dál drží majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner s odhadovaným majetkem v hodnotě 14,9 miliardy dolarů, což je v přepočtu 372,7 miliardy korun. Následuje realitní magnát Radovan Vítek, většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský a premiér Andrej Babiš. Vítek a Křetínský zbohatli a v žebříčku sesadili premiéra Babiše z druhého na čtvrté místo. Hodnota Babišova majetku navíc klesla proti loňsku z 3,5 na 3,2 miliardy dolarů (80 miliard korun). Vyplývá to z údajů, které na webu zveřejnil Forbes. Pětici nejzámožnějších Čechů uzavírá vlastník skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem za 3,1 miliardy dolarů. Šestý je majitel společnosti Sev.en Energy Pavel Tykač, sedmý je zakladatel firmy Avast Pavel Baudiš, osmičku uzavírá spolumajitel Penty Marek Dospiva.

Slovácké muzeum ukazuje velikonoční zvyky na internetu

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ukazuje velikonoční zvyky prostřednictvím videí, které začalo zveřejňovat na svých facebookových stránkách. Představí mimo jiné výrobu pomlázky, barvení vajíček nebo tradici obchůzek takzvaných hrkačůInformoval o tom mluvčí muzea Pavel Princ. Kvůli opatřením vlády, která mají zabránit dalšímu šíření nového typu koronaviru, je muzeum od poloviny března zavřené pro veřejnost. "Protože jsme netušili, jak dlouho to bude trvat, řekli jsme si, že zkusíme představit velikonoční zvyky jinak, když nemohou lidé přijít. V běžném režimu bychom v těchto dnech měli velikonoční dílny s lidovými tvůrci," uvedl Princ, který příspěvky natáčí. V pondělí zveřejnilo muzeum video, ve kterém etnografka Gabriela Směřičková představuje kraslice z let 1941 až 1944. Muzeum jich má ve sbírce skoro 3000, některé z nich jsou i vyfocené a seřazené v digitálním katalogu. "Kraslice jsou součástí ucelené kolekce, kterou shromáždil první vědecký pracovník Slováckého muzea Antonín Václavík. Kraslice byla v lidovém prostředí považována samozřejmě za velikonoční artefakt, byla symbolem života a plodnosti, ale byla považována také za dar a jakýsi projev lásky," řekla Směřičková.

Fotbalové amatérské soutěže se nedohrají, pohár byl odložen

Všechny amatérské fotbalové soutěže v Česku od třetí ligy níže včetně mládežnických byly kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně ukončeny. Rozhodl o tom výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Semifinále a finále domácího poháru vedení FAČR odložilo na neurčito, podle předsedy Martina Malíka by se MOL Cup mohl dohrát v průběhu června. Konečné pořadí amatérských soutěží zůstane podle aktuálních tabulek k 8. dubnu, kluby nesestoupí ani nepostoupí. Výjimkou budou postupy do profesionálních soutěží - tedy z ČFL a MSFL do druhé ligy, a to za předpokladu, že se druhá nejvyšší soutěž dohraje.

Sportovní akce se v Česku podobně jako v jiných zemích zastavily 12. března, kdy vláda kvůli pandemii vyhlásila nouzový stav. Výkonný výbor se shodl, že pokračování amatérských soutěží, které řídí, by bylo i v nadcházejícím období příliš velkým rizikem a jejich dohrání by ani v létě nebylo možné.

Počasí na středu

Jasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, na horách kolem 12 °C, na Šumavě až 16 stupňů Celsia.