Promoření populace je podle Babiše riskantní. S Prymulou nesouhlasí

Pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní setkat. V rozhovoru pro DVTV to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Názor na promořenost společnosti změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru. Za pozměněnými daty vidí ale i pozitivní věc - úmrtnost by nemusela být tak vysoká, jak se dosud uvádělo. Například z údajů z Itálie vyplývá, že nakažených je tam podstatně víc, možná až deset milionů, tím pádem by úmrtnost pacientů s covid-19 nebyla 15 procent, ale jen dvě až tři procenta, dodal.

Tvrdá restriktivní opatření podle Prymuly nelze v Česku držet další dva tři měsíce, budou se postupně rozvolňovat. Žáci by se do škol mohli vrátit v polovině května, byť v rouškách. Když se v Česku podaří ošetřit rizikové osoby, zbytek populace by se s nemocí měl v nějakém časovém období potkat a prokázat, že je imunní. "Neříkám všichni, ale ti, pro něž nebude horší než chřipka. A to jsou lidé nižšího věku, lidé zdraví," uvedl náměstek ministra zdravotnictví. Rizikoví nejsou jen senioři, ale i mladší lidé trpící například vysokým tlakem nebo cukrovkou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) s názorem Prymuly nesouhlasí. Radiožurnálu řekl, že taková myšlenka je riskantní a neumí si to představit. Zdůraznil, že Česko jde cestou tzv. chytré karantény. Současný šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) k Prymulově myšlence řekl, že by šlo o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem a měla by jí předcházet odborná diskuse.

Ruští extremisté kvůli Koněvovi napadli velvyslanectví ČR v Rusku

Skupina osob v maskách v neděli vyvěsila na plot českého velvyslanectví v Moskvě nápis Stop fašismu a hodila do areálu ambasády několik dýmovnic. Informaci ruské televize REN, podle níž je to reakce na odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze, potvrdilo ČTK české ministerstvo zahraničí. Při incidentu nebyl nikdo zatčen. Česko poslalo ruské diplomacii kvůli útoku nótu. Podle ministerstva je Rusko povinno ambasádu chránit a úřad očekává, že ruské orgány už podobné incidenty nepřipustí.

K akci se na svém webu přihlásila nezaregistrovaná strana Jiné Rusko, známá svými ultralevicovými a krajně nacionalistickými názory. "Naše tanky budou v Praze!" uvedla strana na svém webu. Z přiložených fotografií je patrné, že akci provedli čtyři muži oblečení v černém a v maskách. Televize REN ve své zprávě uvedla, že policie po pachatelích pátrá.

Sochu sovětského maršála Ivana Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, odstranila radnice Prahy 6 minulý pátek. Proti postupu radnice ostře protestovali čeští komunisté, Rusko prostřednictvím svého pražského velvyslanectví i prezident Miloš Zeman. Starosta městské části Ondřej Kolář uvedl, že radnice k odstranění sochy využila nynější nouzový stav.

Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření

Pokud se situace do středy nezmění, bude možné podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Řekl to na tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované. "Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa," řekl ministr. Prodejny podle něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal. I pokud se otevřou restaurace a obchody, bude podle něj nutné dodržovat mezi zákazníky nejméně dvoumetrové rozestupy i v následujících měsících.

Nikdo podle něj nemůže čekat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. "Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky," řekl ministr s tím, že zřejmě mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup.

Kolik lidí v populaci onemocnění prodělalo, třeba i úplně bez příznaků, podle ministra není možné odhadovat. Některé země uvádějí jednotky procent, ministr zmínil i 40 procent. "Nikdo to nedokáže odhadnout, uvidíme to na základě připraveného testu reprezentativního vzorku populace," řekl. Vybraných pět tisíc lidí chce stát otestovat v Praze a také na Olomoucku, kde byly na počátku epidemie uzavřené obce. Začít by se mělo v řádu dní.

Štáb navrhne možnost vycestovat z ČR v odůvodněných případech

Ústřední krizový štáb navrhne vládě zrušit plošný zákaz vycestování z České republiky od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být kvůli pandemii nového koronaviru dál uzavřené, fungovat by měly nadále vybrané přechody. Po jednání stálé pracovní skupiny štábu to novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. "Když to zjednoduším: nebude možné si zajet do Drážďan na nákupy, ale pokud bude odůvodněný důvod k vycestování, tak to možné bude," uvedl. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější.

"Z našeho pohledu to rozhodně není rozvolnění pohybu, ale odstranění plošného zákazu," prohlásil Hamáček. "Velmi zpřísňujeme podmínky pro návrat," dodal. Policie bude každého evidovat a hygiena nařídí karanténu. Návrh krizového štábu podle něj počítá také s novými pravidly pro takzvané pendlery. Nemuseli by pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. "To testování musí zajistit zaměstnavatel," uvedl ministr s tím, že testy musí provést akreditované laboratoře v cizině. Na hraničním přechodu se pak pracovník prokáže potvrzením. Pokud ho mít nebude, hned na hranicích rozhodne hygiena o jeho umístění do karantény. "My jsme k tomu přistoupili až teď, protože na počátku nebyla taková dostupnost testů," dodal.

Vojtěch: Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testovaní

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou kvůli možné nákaze koronavirem plošně testovat, a to pravidelně každých deset či 14 dní. Poslouží k tomu rychlotesty. Každý kraj jich má dostat 20.000. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Po plošném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť.

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a obyvatel domovů, kteří se vrací po pobytu v nemocnici.

Jourová se obává dopadů nynějších opatření na demokracii

Opatření přijatá v boji proti koronaviru by v delším časovém horizontu mohla oslabit demokracii, obává se místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Řekla to v rozhovoru s německým deníkem Die Welt. Koronavirus podle ní nesmí zničit demokratický řád. Jourová, do jejíž působnosti spadají evropské hodnoty a transparentnost, vyjádřila také pochybnosti o maďarském postupu. "Rozumím tomu, že v časech pandemie koronaviru mohou být nutná rozhodná a centralizovaná opatření," poznamenala Jourová, podle níž opatření typu nouzových zákonů přijalo zatím 20 členských zemí, aby mohly prosadit nařízení, jako je třeba omezení vycházení.

"Z dlouhodobého hlediska existuje nebezpečí, že tato opatření demokracii oslabí," varovala ale zároveň eurokomisařka, podle níž musí být nouzová opatření ve všech zemích nezbytně nutná, přiměřená, časově omezená a podrobená demokratické kontrole. "Koronavirus nesmí zabít demokratický řád," zdůraznila. Evropská komise nyní přezkoumává nouzová opatření ve všech členských zemích, kterých se to týká, aby zjistila, jestli některá nejdou proti demokratickým hodnotám a základním právům.

Banka v prvním kole COVID II přijala 5900 žádostí za 19 mld. Kč

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených v souvislosti s koronavirem 5900 žádostí na bezúročné úvěry v objemu 19 miliard korun. ČTK to sdělila mluvčí banky Marie Lafantová. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) bude do Velikonoc spuštěn program COVID pro pražské firmy. Připravuje se také COVID III, který by měl být v první fázi ve výši 20 miliard korun a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun, napsal ČTK. Žádosti do programu COVID II podávali podnikatelé napříč obory. "Jednalo se o stavebnictví, strojírenství, textilní průmysl, startovací a ubytovací služby, maloobchod a velkoobchod, dopravu, pivovary, cestovní kanceláře a další služby," uvedla Lafantová. Na rozdíl od první vlny programu COVID nyní byly zapojeny komerční banky. Za půjčky ručí stát až do výše 80 procent. Maximální délka záruky jsou tři roky.

V dubnu se může kvůli opatřením proti šíření koronaviru podle průzkumu Hospodářské komory potýkat s významnými finančními problémy až 37 procent živnostníků a firem, koncem března přitom avizovalo neschopnost splácet své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům osm procent podnikatelů. Vyplynulo to z analýzy dat, které komoře poskytly členské firmy. Téměř každá třetí firma už byla podle komory nucena rozpustit své finanční rezervy, které měla na nenadálé situace. Nejčastěji se to týká oborů, které jsou postiženy nařízením vlády ohledně koronavirové pandemie přímo, tedy cestovního ruchu a restauračních služeb. Firmy, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru, budou moci žádat o příspěvek od státu na mzdy v rámci programu Antivirus.

Babiš: Nemocnice by letos měly dostat navíc zatím 10 miliard Kč

Zdravotní pojišťovny by letos měly kvůli epidemii nového koronaviru vylepšit financování nemocnic zatím o deset miliard korun. Ve videu na serveru youtube to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) má podle premiéra k tomu připravený projekt. Vzrůst by měl podle Babiše objem plateb za státní pojištěnce. Zástupci nemocnic upozornili, že nemocnice v koronavirové krizi nemohou postupovat podle běžného modelu financování. Nemocnice platí zaměstnancům a rezervují lůžka pro nakažené koronavirem a zároveň omezují plánovanou péči, která tvoří velkou část jejich příjmů. Premiér zmínil, že zdravotní pojišťovny měly ke konci března na účtech asi 60 miliard korun, ale tyto rezervy teď budou rozpouštět.

Ministerstvo zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami jedná o nastavení bonifikací pro nemocnice, které léčí lidi s covid-19. Mohly by za ně víc odměnit zaměstnance, řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Státní nemocnice už podle něj odměny navíc dávají. K přidání peněz zdravotníkům vyzvala ministerstvo minulý týden i Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje zařízení jiných zřizovatelů, než je stát. "Dovedu si představit, že by to pro jednoho zdravotníka bylo zhruba 20.000 až 30.000 korun měsíčně. Mělo by to být shodné napříč nemocnicemi," řekl Vojtěch. Podle něj už to některé nemocnice v Praze dělají, dávají zhruba 10.000 až 16.000 korun. Podle šéfa asociace nemocnic Eduarda Sohlicha je riziko nákazy zdravotníků vysoké, ohrožují i své rodiny.

Francouzi poděkovali Česku za solidaritu, pacienty nepošlou

Francie lépe zvládá situaci s léčbou komplikovaných případů infikovaných koronavirem, pacienty na plicní ventilaci proto do Česka nepošle. Po telefonátu s francouzským premiérem Édouardem Philippem to řekl ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Premiér Philippe českému protějšku nicméně poděkoval za to, že Česko vyslyšelo víkendovou žádost Francie. Na přílet letadla s šesti pacienty se chystala Fakultní nemocnice Brno.

Hasiči dosud rozvezli materiál z 19 letadel, celkem 500 tun

Hasiči od 20. března vyložili zdravotnický materiál z 19 letadel z Číny, celkem šlo o 500 tun. Pomůcky poté shromáždili v centrálním skladu v Opočínku na Pardubicku a následně ho rozvezli po Česku. "Tento materiál jsme rozvezli s použitím 207 nákladních vozidel do celé České republiky na určená místa, do úrovně krajů. Naši příslušníci v rámci rozvozu tohoto materiálu dosud najezdili přibližně 140.000 km," uvedl mluvčí Rudolf Kramář.

CK budou mít možnost odložit vrácení peněz za zrušené cesty

Cestovní kanceláře (CK) budou moci u zrušených zájezdů kvůli koronaviru s plánovaným zahájením od 20. února do 31. srpna odložit vrácení peněz klientům. Do 31. srpna příštího roku bude platit takzvaná ochranná doba, po kterou zákazníci CK obdrží místo hotovosti poukaz využitelný na ekvivalentní zájezd. Poukaz budou moci odmítnout například lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. Vyplývá to z materiálů, který má ČTK k dispozici a na návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Zavřené hranice kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru znemožnily cestovním kancelářím uskutečňovat zájezdy. Za zálohy na zahraniční zájezdy zaplatily na letošní sezonu do začátku krize téměř tři miliardy korun. Asociace hotelů a restaurací a Svaz léčebných lázní ČR připravily záchranný plán cestovního ruchu v ČR. Kromě legislativní podpory vydávání poukazů nejen CK, ale i hotely a dalšími poskytovateli služeb, by vláda podle plánu v době do dvou měsíců po konci nouzového stavu měla sjednotit sazby DPH u služeb v cestovním ruchu na deset procent. Odpuštěna by měla být platba daně z příjmu právnických osob za celý letošní rok všem podnikatelům v cestovním ruchu.

Stavební produkce v Česku v únoru vzrostla o 5,3 procenta

Únorovému růstu stavebnictví o 5,3 procenta pomohlo především teplé počasí. Růst táhla hlavně výstavba dopravní infrastruktury. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Dopad na obor kvůli opatřením proti šíření koronaviru by podle nich měl být menší než například u průmyslu. Stavebnictví by mohlo brzdit celkový propad české ekonomiky, míní.

Průmyslová výroba v Česku letos v únoru zpomalila meziroční pokles z lednových 1,2 procenta podle revidovaných údajů na 0,9 procenta. K poklesu přispěly hlavně výroba a rozvod energií nebo výroba strojů a zařízení. Do výroby v únoru podle statistiků pandemie koronaviru výrazněji ještě nezasáhla.

Přebytek zahraničního obchodu České republiky v únoru stoupl na 22,4 miliardy korun. Meziročně byl vyšší o 6,2 miliardy Kč. Oproti loňskému únoru letos kleslo množství dovezeného i vyvezeného zboží, pokles importu byl ale výraznější. Podle analytiků, které ČTK oslovila, únorový výsledek zahraničního obchodu předčil očekávání o šest až sedm miliard korun. V následujícím kvartálu se však podle nich projeví dopady epidemie koronaviru. "Zastavení výroby v automobilovém sektoru se propíše do výrazného poklesu exportní aktivity, přičemž vzhledem k ochromení domácí poptávky i výroby bude nižší i importní aktivita," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Počasí

Jasno. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, v Čechách místy až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C, na Šumavě až 14 °C.