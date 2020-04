Česko přijme z Francie pacienty s koronavirem, oznámil premiér

Česká republika poprvé vypomůže jinému státu s hospitalizací pacientů trpících nemocí covid-19. Do nemocnice v Brně poputuje šest nakažených z Francie, která je v boji proti koronaviru značně přetížená. O přijetí pacientů ze zahraničí informoval v neděli premiér Andrej Babiš. „Francie nás požádala o pomoc, my jsme jim vyhověli, a v nejbližší době by fakultní nemocnice v Brně měla přijmout šest nemocných z Francie,“ řekl Babiš v České televizi. Vláda nabídla Francii 14 míst. Po Itálii, Španělsku a Slovinsku je to další pomoc ze strany české vlády. Do zmíněných tří zemí poslalo Česko zdravotnické pomůcky.

Přes 4 500 nakažených v Česku

V Česku zemřelo 67 lidí, u nichž byla potvrzena nemoc covid-19. Doposud se uzdravilo 96 osob. Celkem bylo provedeno podle údajů z nedělního podvečera 80.304 testů včetně opakovaných u stejného člověka. Nakažených je 4543, z toho nejvíce nakažených lidí v přepočtu na 100.000 obyvatel má Praha.

Tři čtvrtiny Čechů schvalují vládní opatření

Vládní opatření proti epidemii koronaviru považují za adekvátní tři čtvrtiny Čechů, zjistil průzkum společnosti Kantar CZ z přelomu března a dubna pro Českou televizi. V polovině března takových lidí byly necelé dvě třetiny. Výrazně zároveň ubylo lidí, z 31 na 16 procent, kteří opatření vidí jako příliš mírná. Z představitelů státu, kteří o omezeních rozhodují, se těší největší důvěře epidemiolog Roman Prymula.

Návrat Čechů ze Srí Lanky a Nepálu

V noci ze soboty na neděli se do Česka vrátilo další repatriační letadlo, které přivezlo 40 Čechů ze Srí Lanky a 25 z Nepálu, na palubě se nacházelo také 77 pasažerů z dalších evropských zemí. Na svém twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ministerstvo zahraničních věcí úspěšně repatriovalo téměř 4500 českých občanů, dalším tisícovkám pomohlo vyjednáním výjimek, vystavením potvrzení, pomocí s hledáním posledních letů nebo vyjednáním místa v letadle jiné evropské země. V tuto chvíli MZV registruje méně než 2500 žádostí českých občanů o repatriaci do vlasti. Do Velikonoc plánuje ministerstvo vyslat ještě další dva repatriační lety z Austrálie a obou hlavních ostrovů Nového Zélandu, kde uvízlo přibližně 350 Čechů. Další letadlo s cca 120 Čechy by mělo odletět 7. nebo 8. dubna z Bali.

Sněmovna projedná prodloužení stavu nouze a protikrizové zákony

Poslanecká sněmovna bude pravděpodobně v úterý a ve středu jednat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru o dalších 30 dní. Poslanci projednají ve zkráceném režimu ve stavu legislativní nouze také další balík vládních zákonů ke zmírnění dopadů omezení pohybu lidí nebo obchodu a služeb na obyvatele i firmy. Zákonodárci se sejdou stejně jako minulý týden z preventivních důvodů zhruba v polovičním počtu. Předpokládá se, že dolní komora bude jednat v úterý i ve středu. Opozice žádá po vládě vysvětlení, k čemu chce nouzový stav využít. Díky nouzovému stavu může stát například nakupovat zdravotnické ochranné pomůcky a další materiál ihned bez výběrového řízení. Hned po ukončení schůze k nouzovému stavu začne další schůze ke zkrácenému projednání vládních protikrizových zákonů. Kabinet jich předložil 15, některé z nich ale vyvolávají kritické reakce. Jde zejména o výplatu 25.000 korun drobným podnikatelům a dalším osobám samostatně výdělečně činným postiženým vládními omezeními. Sněmovních změn by se mohl dočkat také balíček opatření ministerstva spravedlnosti. Obsahuje odklad podávání insolvenčních návrhů, zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí a změkčení podmínek oddlužení. Na programu je mimo jiné úprava přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Řád Bílého lva pro Prymulu

Prezident Miloš Zeman oznámil, že letos 28. říjnua udělí náměstkovi ministra zdravotnictví, který byl rovněž šéfem krizového štábu, Romanu Prymulovi Řád bílého lva. Řekl to v rozhovoru pro Blesk.cz. Ocenil především to, že razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má v České republice mírnější průběh než v zahraničí. Zároveň podpořil současné vládní kroky v boji proti koronavirové nákaze.

Návrat do škol v druhé polovině května?

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v neděli v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. K otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek ministerstva zdravotnictví - tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Ministr zopakoval, že pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení.

ANO má rekordní podporu

Podpora hnutí ANO za uplynulý měsíc vzrostla o tři a půl procentního bodu na rekordních 34,5 procenta. Je to nejvíce za posledních šest let. Druhá ODS by získala 14 procent. Piráty by volilo 13,5 procenta voličů, což je o dva procentní body méně než před měsícem, ukázal průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi. Pokud by se volby konaly nyní, do Sněmovny by se dostalo osm politických stran a hnutí.

Květnou nedělí odstartovaly Velikonoce

Nedělí 5. dubna začínají letošní Velikonoce. Květnou nedělí začíná tzv. Pašijový týden, který je přípravou na nejdůležitější křesťanský svátek v roce. Jeho průběh bude ale letos silně ovlivněn pandemií onemocnění covid-19. V českých kostelech se před mší světí kočičky a zelené větvičky symbolizující palmové ratolesti, jimž byl Ježíš při svém příjezdu do Svatého města vítán. S ohledem na riziko šíření nového koronaviru budou ovšem letošní oslavy Velikonoc probíhat v upravené podobě. Liturgická komise České biskupské konference vydala soubor pravidel, podle nichž kněží měli slavit obřady Svatého týdne bez účasti věřících. Bohoslužby na Květnou neděli se tak konaly pouze uvnitř katedrál a farních kostelů. Věřící tak mohli sledovat obřady v mnoha případech v přímém přenosu na internetu.

Počasí na pondělí

Jasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v Čechách místy až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Mírný, postupně čerstvý jihovýchodní až jižní vítr 4 až 9 m/s, k večeru bude slábnout.